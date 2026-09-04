Аванс получен, работа не выполнена. Когда спор становится уголовным

Неисполнение договора или мошенничество

Ситуация, когда подрядчик получил аванс, но не выполнил обещанные работы, внешне выглядит достаточно просто: заказчик заплатил деньги, результата не получил, подрядчик аванс не вернул. Однако для включения уголовной репрессии такой последовательности событий недостаточно. Неисполнение договора само по себе не превращает хозяйственный конфликт в мошенничество.

В одном случае речь идет о просрочке, кассовом разрыве или иной форме ненадлежащего исполнения обязательства, в другом – договор изначально используется как способ получить чужие деньги без намерения предоставить встречное исполнение.

Ключевой вопрос здесь связан не столько с тем, что произошло после получения аванса, сколько с тем, что подрядчик намеревался сделать в момент его получения. Положение ст. 159 УК определяет мошенничество как хищение чужого имущества посредством обмана либо злоупотребления доверием. Пленум Верховного Суда отдельно разъясняет ситуацию, когда лицо принимает на себя обязательство, заранее не намереваясь его исполнять.

В качестве одного из примеров прямо рассматривается получение аванса за работы или услуги. Для уголовной квалификации принципиально, чтобы умысел на хищение существовал до получения денег, а не возник впоследствии, когда исполнение договора уже столкнулось с трудностями (п. 3, 4 постановления Пленума Верховного Суда от 30.11.2017 № 48).

На практике такой умысел почти никогда не подтверждается прямым признанием вины. Его устанавливают по совокупности обстоятельств, существовавших до заключения договора, в момент получения аванса и сразу после этого. Верховный Суд предлагает учитывать, в частности, отсутствие реальной возможности исполнить принятое обязательство, использование поддельных документов, сокрытие задолженности и обременений имущества, а также распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. При этом ни одно из таких обстоятельств не имеет заранее установленного значения: итоговый вывод должен следовать из всей совокупности поведения лица, а не из одного неблагоприятного факта.