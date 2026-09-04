Аванс получен, работа не выполнена. Когда спор становится уголовным

Неисполнение договора или мошенничество
Ситуация, когда подрядчик получил аванс, но не выполнил обещанные работы, внешне выглядит достаточно просто: заказчик заплатил деньги, результата не получил, подрядчик аванс не вернул. Однако для включения уголовной репрессии такой последовательности событий недостаточно. Неисполнение договора само по себе не превращает хозяйственный конфликт в мошенничество.
В одном случае речь идет о просрочке, кассовом разрыве или иной форме ненадлежащего исполнения обязательства, в другом – договор изначально используется как способ получить чужие деньги без намерения предоставить встречное исполнение.
Ключевой вопрос здесь связан не столько с тем, что произошло после получения аванса, сколько с тем, что подрядчик намеревался сделать в момент его получения. Положение ст. 159 УК определяет мошенничество как хищение чужого имущества посредством обмана либо злоупотребления доверием. Пленум Верховного Суда отдельно разъясняет ситуацию, когда лицо принимает на себя обязательство, заранее не намереваясь его исполнять.
В качестве одного из примеров прямо рассматривается получение аванса за работы или услуги. Для уголовной квалификации принципиально, чтобы умысел на хищение существовал до получения денег, а не возник впоследствии, когда исполнение договора уже столкнулось с трудностями (п. 3, 4 постановления Пленума Верховного Суда от 30.11.2017 № 48).
На практике такой умысел почти никогда не подтверждается прямым признанием вины. Его устанавливают по совокупности обстоятельств, существовавших до заключения договора, в момент получения аванса и сразу после этого. Верховный Суд предлагает учитывать, в частности, отсутствие реальной возможности исполнить принятое обязательство, использование поддельных документов, сокрытие задолженности и обременений имущества, а также распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. При этом ни одно из таких обстоятельств не имеет заранее установленного значения: итоговый вывод должен следовать из всей совокупности поведения лица, а не из одного неблагоприятного факта.
Что подрядчик делал для исполнения договора
Важнейшее значение имеет то, предпринимал ли подрядчик реальные действия для исполнения конкретного договора. Для строительного подряда это могут быть закупка материалов под объект, привлечение работников или субподрядчиков, доставка техники, выход на площадку, подготовка документации. Чем теснее такие действия связаны именно с оплаченной работой и чем лучше они документированы, тем сложнее свести ситуацию к преступному намерению по завладению авансом.
Вместе с тем сам факт наличия каких-либо действий, относимых к договору, не является универсальной защитой. Символическое начало работ может оцениваться иначе, если остальные обстоятельства показывают, что оно использовалось лишь для поддержания доверия заказчика.
Показателен подход Сахалинского областного суда в апелляционном определении от 12.12.2025 по делу № 22-1130/2025. Исполнитель заключал значительное количество договоров с обязательной предоплатой, по части объектов организовывал лишь незначительные первоначальные работы, длительное время обещал продолжить исполнение, а затем прекращал взаимодействие с заказчиками.
При оценке умысла учитывались отсутствие достаточного количества работников, техники, материалов и свободных денежных средств, а также расходование части поступлений не на исполнение соответствующих договоров. Частичное выполнение работ, указал суд, само по себе не исключает мошеннического умысла, если оно служило созданию видимости исполнения.
Расходование аванса и его значение для оценки умысла
Отдельного внимания заслуживает судьба выплаченного аванса. Сам по себе перевод денег на иные хозяйственные нужды еще не дает оснований квалифицировать его как хищение. Предпринимательская деятельность обычно не предполагает обособления каждого поступившего рубля: подрядчик может оплачивать зарплату, аренду, материалы, налоги, обязательства перед поставщиками и при этом действительно рассчитывать завершить работу.
Для уголовно-правовой оценки важнее другое: соответствовало ли расходование средств реальной модели исполнения или из поведения подрядчика видно, что аванс с самого начала воспринимался как свободный источник денег, не связанный с обязательством перед конкретным заказчиком.
Особенно чувствительна ситуация, когда новый аванс направляется на закрытие старых обязательств. Это может быть следствием обычного кассового разрыва и само по себе еще не доказывает мошенничества, однако если подрядчик уже не имеет ресурсов для завершения ранее принятых заказов, продолжает принимать новые, обещая объективно нереальные сроки, а новые поступления систематически расходует на прежние долги, финансовое состояние становится одним из обстоятельств, позволяющих оценить его намерения в момент заключения очередного договора.
Повторяемость поведения как элемент доказывания умысла
По той же причине значение может иметь наличие нескольких пострадавших заказчиков. Один сорванный договор можно объяснить обстоятельствами конкретного проекта: ошибкой в расчетах, спором о техническом задании, ростом стоимости работ, действиями заказчика или проблемами с поставщиками. Серия однотипных договоров, заключенных в короткий период по сходной модели, когда каждый заказчик вносит существенную предоплату, а исполнение либо не начинается, либо ограничивается минимальными действиями, уже позволяет проверить версию о системном способе получения денег.
Но количество заявителей не заменяет доказывание по каждому эпизоду: значение имеет повторяемость поведения в связи с реальными возможностями подрядчика.
Такой подход прослеживается в рассматриваемом деле Сахалинского областного суда. Вину суд связал не просто с наличием нескольких потерпевших, а с повторяющимся механизмом: обязательная предоплата, принятие значительного количества обязательств при недостатке ресурсов, минимальные работы по отдельным объектам, обещания продолжить строительство, последующее прекращение контактов и расходование части денежных средств на цели, не связанные с соответствующими договорами.
Одновременно суд отметил, что исполнение подрядчиком других заказов не исключает мошеннического умысла в отношениях с конкретными потерпевшими. Иными словами, сам по себе нормально работающий бизнес не является доказательством того, что преступление невозможно.
Финансовое состояние компании также требует осторожной оценки. Долги, исполнительные производства, отсутствие значительных активов или зависимость от постоянного притока новых заказов могут усиливать обвинительную версию, если руководитель понимал фактическую невозможность выполнить очередное обязательство и умолчал об этом. При этом предпринимательская деятельность по своей природе связана с риском.
Отсутствие на дату подписания договора полной суммы необходимых денежных средств, всех материалов или собственной строительной бригады не означает, что исполнение невозможно: бизнес может привлекать субподрядчиков, покупать материалы за счет аванса и использовать заемное финансирование. Поэтому финансовые показатели имеют значение не сами по себе, а в сопоставлении с масштабом уже принятых обязательств и реальным планом их исполнения.
Если спор возник между субъектами предпринимательской деятельности, необходимо учитывать специальную конструкцию ч. 5–7 ст. 159 УК — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Эти нормы распространяются на случаи, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Пленум Верховного Суда также указывает на специального субъекта такого преступления — индивидуального предпринимателя либо члена органа управления коммерческой организации. В остальных случаях квалификация осуществляется по общим частям ст. 159 УК с учетом обстоятельств конкретного деяния.
Для защиты подрядчика наиболее убедительна не абстрактная ссылка на гражданско-правовой характер отношений, а документы, подтверждающие реальное хозяйственное поведение: расчеты и сметы, переписка с поставщиками, заказы материалов, договоры с субподрядчиками, рабочая документация, связанные с проектом платежи, уведомления заказчика о препятствиях, предложения изменить сроки или объем работ, попытки вернуть неотработанную часть аванса.
Для потерпевшего, напротив, важны обстоятельства, показывающие, что обещанное исполнение с самого начала не имело реальных оснований: сокрытие существенных долгов, заведомо невыполнимое количество заказов, недостоверные сведения о ресурсах, отсутствие действий по исполнению, использование денег в личных целях или повторение той же модели с другими заказчиками.
Начать дискуссию