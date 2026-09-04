Бухгалтерия блогера в 2026 году: 7 событий, после которых меняются налоги и учет

2. Появился новый способ заработка: определяем природу дохода

Реклама, донат, подписка и продажа курса одинаковы только в банковском приложении. Для налогового учета это разные операции.

Рекламная интеграция — доход за размещение рекламы. Платный доступ к закрытому каналу, консультация или курс — плата за конкретную услугу, контент или доступ.

С донатами сложнее. Безвозмездная поддержка автора и перевод, за который пользователь получает закрытый контент, персональный ответ или другую встречную услугу, имеют разную природу. Поэтому слово «донат» в отчете агрегатора само по себе ничего не решает.

То же касается партнерских программ. Если блогер оказывает собственную рекламную услугу - это одна ситуация. Если действует как агент или посредник, нужно проверить допустимость НПД: посредническая деятельность ограничена (ст. 4 закона 422-ФЗ).

С мерчем также нет правила «начал продавать — уходи с НПД». Ограничение касается перепродажи приобретенных товаров. Продажа продукции собственного изготовления - другая модель.

Особого внимания требует бартер. Если бренд передал блогеру смартфон стоимостью 100 тыс. рублей в обмен на обзор, это не подарок, а вознаграждение в натуральной форме. Такой доход не облагается НПД, поскольку натуральные доходы исключены из его объекта. Но стоимость имущества облагается НДФЛ как доход в натуральной форме (ст. 6 закона от 422-ФЗ, ст. 211 НК). Если товар передает российская организация или ИП, они являются налоговым агентом. При невозможности удержать налог они сообщают об этом ФНС, а НДФЛ уплачивается физлицом в установленном порядке (ст. 226, 228 НК). Пробивать стоимость такого телефона через «Мой налог» неправильно.

Настоящий подарок без встречной обязанности — другая ситуация. Подарки от организаций и ИП освобождены от НДФЛ в пределах 4 тыс. рублей за календарный год, превышение облагается налогом (п. 28 ст. 217 НК). Поэтому важно не название «подарок от бренда», а наличие обязанности блогера что-либо сделать взамен.

Отдельно стоят выплаты иностранных платформ: нужно определить характер и дату дохода, порядок валютного пересчета и подтверждающие документы.

Практически лучше сразу разделять в учете рекламу, продажи, подписки, услуги, партнерские выплаты и иностранные поступления.