Бухгалтерия блогера в 2026 году: 7 событий, после которых меняются налоги и учет

«Бухгалтерия блогера» — термин практический. ИП, ведущий налоговый учет в установленном порядке, обычно вправе не вести бухгалтерский учет по правилам организаций (402-ФЗ, ст. 6). Но учитывать доходы и расходы, оформлять расчеты, хранить документы и сдавать отчетность все равно нужно.
Учет приходится перестраивать каждый раз, когда меняется модель заработка.
1. Появились регулярные доходы: выбираем режим под бизнес
Для небольшого блога естественной точкой входа остается налог на профессиональный доход (НПД): 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от организаций и ИП. Декларация не требуется, налог рассчитывает «Мой налог».
Но есть ограничения:
Лимит — 2,4 млн рублей за календарный год.
Нельзя иметь работников по трудовым договорам, заниматься перепродажей товаров и посреднической деятельностью (ст. 4 закона № 422-ФЗ). Дизайнер, монтажер или другой подрядчик сам по себе НПД не исключает: важен характер отношений с ним.
Поэтому выбирать НПД только из-за ставки 4–6% не всегда разумно. Если блог изначально предполагает интернет-магазин, работников или быстрый рост оборота, стоит заранее сравнить НПД с ИП на УСН.
С 2026 года при УСН «доходы минус расходы» перечень затрат расширен: помимо прямо перечисленных расходов можно учитывать и иные экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты по правилам главы 25 НК (ст. 346.16 НК; 425-ФЗ). Для блогера с заметными расходами на производство контента, сервисы, маркетинг и подрядчиков это может влиять на выбор объекта УСН.
С первого дня для каждого коммерческого поступления стоит фиксировать дату, плательщика, сумму, основание платежа и документ. Банковская выписка такого учета не заменяет.
2. Появился новый способ заработка: определяем природу дохода
Реклама, донат, подписка и продажа курса одинаковы только в банковском приложении. Для налогового учета это разные операции.
Рекламная интеграция — доход за размещение рекламы. Платный доступ к закрытому каналу, консультация или курс — плата за конкретную услугу, контент или доступ.
С донатами сложнее. Безвозмездная поддержка автора и перевод, за который пользователь получает закрытый контент, персональный ответ или другую встречную услугу, имеют разную природу. Поэтому слово «донат» в отчете агрегатора само по себе ничего не решает.
То же касается партнерских программ. Если блогер оказывает собственную рекламную услугу - это одна ситуация. Если действует как агент или посредник, нужно проверить допустимость НПД: посредническая деятельность ограничена (ст. 4 закона 422-ФЗ).
С мерчем также нет правила «начал продавать — уходи с НПД». Ограничение касается перепродажи приобретенных товаров. Продажа продукции собственного изготовления - другая модель.
Особого внимания требует бартер. Если бренд передал блогеру смартфон стоимостью 100 тыс. рублей в обмен на обзор, это не подарок, а вознаграждение в натуральной форме. Такой доход не облагается НПД, поскольку натуральные доходы исключены из его объекта. Но стоимость имущества облагается НДФЛ как доход в натуральной форме (ст. 6 закона от 422-ФЗ, ст. 211 НК). Если товар передает российская организация или ИП, они являются налоговым агентом. При невозможности удержать налог они сообщают об этом ФНС, а НДФЛ уплачивается физлицом в установленном порядке (ст. 226, 228 НК). Пробивать стоимость такого телефона через «Мой налог» неправильно.
Настоящий подарок без встречной обязанности — другая ситуация. Подарки от организаций и ИП освобождены от НДФЛ в пределах 4 тыс. рублей за календарный год, превышение облагается налогом (п. 28 ст. 217 НК). Поэтому важно не название «подарок от бренда», а наличие обязанности блогера что-либо сделать взамен.
Отдельно стоят выплаты иностранных платформ: нужно определить характер и дату дохода, порядок валютного пересчета и подтверждающие документы.
Практически лучше сразу разделять в учете рекламу, продажи, подписки, услуги, партнерские выплаты и иностранные поступления.
3. Начали принимать деньги от подписчиков: проверяем ККТ
На НПД онлайн-касса не нужна. По облагаемому доходу формируется чек в «Мой налог» и передается покупателю или заказчику (ст. 2 закона № 54-ФЗ; ст. 14 закона № 422-ФЗ).
После перехода на ИП на УСН при продаже физлицам курсов, консультаций, платного контента, мерча и других товаров или услуг в общем случае требуется ККТ.
Подключение интернет-эквайринга или СБП само по себе вопрос с чеками не решает. Нужно заранее определить, кто формирует кассовый чек и передает его покупателю.
Если сто подписчиков заплатили по 990 рублей, а агрегатор одним платежом перечислил предпринимателю выручку за минусом комиссии, для учета это не одно банковское поступление. Нужно увязать расчеты с покупателями, чеки, комиссию и возвраты.
Поэтому новую кнопку «Купить» лучше согласовать с бухгалтером до начала продаж.
4. Появилась платная реклама: возникает второй контур учета
Договор и акт с рекламодателем теперь не исчерпывают документооборот. Сначала нужно понять, является ли публикация рекламой. Не всякое упоминание товара или собственной услуги относится к рекламе: значение имеют содержание публикации, выделение объекта и направленность на его продвижение. Спорную квалификацию лучше определить до размещения (ст. 3 закона №38-ФЗ; письмо ФАС от 09.04.2025 № АК/32908/25).
Для интернет-рекламы возникает цепочка: договор — креатив — ERID и ОРД — публикация — акт — оплата — сведения в ЕРИР. Суммы, контрагенты и периоды в договоре, первичке и рекламных системах должны совпадать.
С 2025 года действует обязательное отчисление за распространение интернет-рекламы. Размер — 3% от установленной законом базы.
Плательщиками являются, в частности, рекламораспространители и операторы рекламных систем. Поэтому для блогера неверно правило «3% всегда платит рекламодатель»: продавая рекламу на своей площадке, он сам может быть рекламораспространителем и плательщиком (ст. 18.2 закона № 38-ФЗ).
База — доход от услуг по распространению интернет-рекламы. Расчетный период — квартал. Уплата — не позднее пятого числа третьего месяца квартала, следующего за расчетным. Порядок расчета и уплаты установлен постановлением Правительства от 15.08.2025 № 1224.
Поэтому рекламный кабинет — уже не территория исключительно маркетолога, бухгалтеру там тоже есть, за чем следить. Сведения о рекламном доходе нужно сверять с договорами, актами и налоговым учетом. Ошибка в сумме или периоде может исказить и собственный учет, и расчет рекламного сбора.
С 2026 года обязательный рекламный сбор можно учитывать при УСН «доходы минус расходы» при соблюдении общих требований к расходам (ст. 346.16 НК).
5. Страница выросла до 10 тысяч подписчиков или появилась команда
Если число пользователей страницы или канала в социальной сети превысило 10 000, владелец должен передать Роскомнадзору предусмотренные законом сведения.
Срок — 10 рабочих дней после превышения порога (ст. 10.6 закона №149-ФЗ; постановление Правительства № 1963 от 28.12.2024). Это имеет и коммерческое значение: если страница должна быть включена в перечень Роскомнадзора, но требование не выполнено, возникают ограничения, в том числе на рекламу и финансирование.
С 1 сентября 2025 года запрещена также реклама на информационных ресурсах нежелательных и запрещенных организаций и на иных ресурсах, доступ к которым ограничен в установленном порядке (ст. 5 закона № 38-ФЗ; закон от 07.04.2025 № 72-ФЗ).
Другое следствие роста — команда. Монтажер или дизайнер по гражданско-правовому договору НПД не исключает. Запрещены работники по трудовым договорам. Но фиктивный договор с «самозанятым», который фактически работает как сотрудник, создает риск переквалификации отношений.
Для учета разница существенна. Работник — это зарплата, НДФЛ, страховые взносы, кадровые документы и отчетность. Самостоятельный подрядчик — только договор, документы об услугах и, если он применяет НПД, чек.
6. Доход приближается к 2,4 млн рублей: готовим переход
Лимит НПД нужно контролировать нарастающим итогом. 2,4 млн рублей — максимум за календарный год. После превышения право на НПД утрачивается. Для перехода на УСН в специальном порядке действует срок: 20 календарных дней с даты снятия с учета как плательщика НПД. При своевременном уведомлении ИП переходит на УСН с даты утраты НПД.
Физлицо, которое еще не было ИП, может зарегистрироваться как предприниматель в тот же срок и воспользоваться специальным порядком (ст. 15 закона № 422-ФЗ). После перехода появляются налоговые регистры УСН, авансовые платежи, декларация, страховые взносы, а в необходимых случаях - ККТ. ИП также уплачивает фиксированные страховые взносы, в 2026 году это 57 390 рублей. При доходе свыше 300 000 рублей дополнительно уплачивается 1% с превышения по правилам ст. 430 НК.
Переход лучше готовить заранее, чтобы одновременно перестроить режим, расчеты и документы.
7. Доход на УСН приближается к 20 млн рублей: считаем НДС
Следующий серьезный рубеж — освобождение от НДС. В 2026 году порог для него составляет 20 млн рублей. После изменений лета 2026 года установлены следующие лимиты (ст. 145 НК; закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ):
20 млн рублей — 2026–2028 годы;
15 млн рублей — 2029 год;
10 млн рублей — с 2030 года.
Если доход предыдущего года превысил порог, обязанность по НДС возникает с начала следующего года. Если превышение произошло в текущем году — с 1 числа следующего месяца.
Далее нужно выбирать между общей и специальными ставками, и этот выбор не так очевиден, как кажется с первого взгляда. Основная ставка с 2026 года — 22%. При ней можно применять вычеты входного НДС при соблюдении условий НК. Альтернативно можно выбрать специальную ставку 5%, но без права на вычет входного НДС (ст. 164 НК). Поэтому вопрос «5% или 22%?» нельзя решать простым сравнением ставок. Нужно учитывать состав клиентов, расходы с входным НДС, договорные цены и возможность переложить налоговую нагрузку на покупателя.
До превышения лимита стоит заранее просчитать оба варианта, проверить договоры и подготовить учет к УПД, книге продаж и декларациям по НДС. Это уже тот случай, когда профессиональная консультация обычно дешевле последующего исправления ошибок.
Вместо заключения: четыре регулярные сверки
Бизнес блогера одновременно отражается в нескольких системах. Поэтому хотя бы раз в квартал стоит сверять четыре контура.
Первый — деньги: банковские счета, эквайринг, агрегаторы, российские и иностранные платформы.
Второй — налоговый учет: «Мой налог» либо регистры УСН, доходы, расходы и налоги.
Третий — расчеты с покупателями: ККТ, оплаты и возвраты.
Четвертый — реклама: договоры, ERID, ОРД и ЕРИР, акты и рекламный сбор.
Если одна операция во всех этих контурах имеет одинаковое экономическое содержание и подтверждается согласованными документами, блогер может без лишних страхов встречать визиты контролирующих органов.
При бартере, иностранных выплатах, посреднических схемах, работниках, нескольких видах деятельности или НДС универсальной памятки уже недостаточно. Налоговый результат зависит от конкретных договоров и структуры бизнеса, а правильно настроить учет обычно дешевле, чем потом его исправлять.
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