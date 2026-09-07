Налоговые уведомления приходят на Госуслуги: что проверить в 2026 году 

Как проверить расчет и льготы

В уведомлении есть разбивка по каждому объекту: налоговая база, ставка, период владения в месяцах и итоговая сумма. Стоит свериться по каждому пункту, а не смотреть только на общий итог.

Отдельно проверьте, учтена ли положенная льгота — например, для пенсионеров или многодетных семей. Если в уведомлении льготы нет, а право на нее есть, это повод обратиться в налоговую до срока уплаты, а не после.

Для самопроверки удобно использовать калькулятор имущественных налогов на сайте nalog.gov.ru. Он показывает, сколько должен составлять налог по конкретному объекту с учетом кадастровой стоимости, ставки и льгот в вашем регионе. Если цифра сильно расходится с суммой в уведомлении, это повод разбираться дальше.