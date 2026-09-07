Налоговые уведомления приходят на Госуслуги: что проверить в 2026 году 

Какие уведомления приходят на Госуслуги
В личном кабинете формируется одно сводное уведомление сразу по нескольким налогам:
налог на имущество физических лиц — квартиры, дома, гаражи;
транспортный налог;
земельный налог;
НДФЛ, который не удержал налоговый агент — например, налог с процентов по вкладам.
Нужно ли подавать согласие
До 1 августа 2026 года для получения уведомлений через Госуслуги требовалось отдельное заявление. Это изменил закон № 425-ФЗ.
Теперь согласие не нужно. Если у вас подтвержденная учетная запись, уведомление приходит автоматически. Исключение — те, кто не пользуется Госуслугами и личным кабинетом ФНС. Для них сохраняется бумажная рассылка.
Отказаться от автоматической доставки можно и сейчас. Для этого нужно направить через Госуслуги уведомление о прекращении получения документов в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Ее бесплатно оформляют в приложении «Госключ». После этого налоговые уведомления снова начнут приходить по почте на бумаге.
Где найти налоговое уведомление
Проверить начисления можно в двух местах, они не исключают друг друга:
Госуслуги. После формирования уведомление появляется в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Платежи». Там же можно сразу его оплатить.
Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Здесь уведомление тоже размещается, а заодно можно проверить свои объекты имущества, действующие льготы и состояние Единого налогового счета.
До какого срока нужно заплатить налоги
Уведомления в 2026 году формируют за налоговый период 2025 года. Заплатить нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Дальше со следующего дня начинают начисляться пени.
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Как проверить расчет и льготы
В уведомлении есть разбивка по каждому объекту: налоговая база, ставка, период владения в месяцах и итоговая сумма. Стоит свериться по каждому пункту, а не смотреть только на общий итог.
Отдельно проверьте, учтена ли положенная льгота — например, для пенсионеров или многодетных семей. Если в уведомлении льготы нет, а право на нее есть, это повод обратиться в налоговую до срока уплаты, а не после.
Для самопроверки удобно использовать калькулятор имущественных налогов на сайте nalog.gov.ru. Он показывает, сколько должен составлять налог по конкретному объекту с учетом кадастровой стоимости, ставки и льгот в вашем регионе. Если цифра сильно расходится с суммой в уведомлении, это повод разбираться дальше.
Что делать, если уведомление не пришло
Сначала проверьте оба места — Госуслуги и личный кабинет ФНС. Уведомление может быть доставлено электронно, даже если вы не получали никаких дополнительных оповещений об этом.
Уведомление вообще не сформируют, если сумма всех начислений меньше 300 рублей или налог полностью покрыт льготой. В этих случаях платить не нужно.
Если по объекту (квартире, машине, участку) вы никогда не получали уведомление и не платили по нему налог, закон обязывает сообщить о нем в налоговую самостоятельно — не позднее 31 декабря следующего года (п. 2.1 ст. 23 НК). За молчание грозит штраф 20% от неуплаченной суммы налога (п. 3 ст. 129.1 НК).
Как исправить ошибку в уведомлении
Ошибки случаются чаще, чем кажется:
автомобиль уже продан, а налог продолжает начисляться;
не применена положенная льгота;
неверно указана доля собственности;
в уведомлении есть объект, который давно не принадлежит владельцу.
В этом случае нужно обратиться в налоговую через личный кабинет ФНС или другим доступным способом. После проверки инспекция может пересчитать сумму и сформировать новое уведомление.
Часто задаваемые вопросы
Когда придут налоговые уведомления в 2026 году?
Уведомления размещают не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Поскольку заплатить нужно до 1 декабря 2026 года, основная рассылка проходит осенью — как правило, не позже начала ноября.
Почему бумажное письмо из налоговой не пришло?
Их больше не отправляют по умолчанию. Письма не будет, если у вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах или доступ в личный кабинет ФНС, сумма начислений меньше 300 рублей, либо налог полностью покрыт льготой.
Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря 2026 года?
В уведомлении за 2025 год объединяют налог на имущество, транспортный, земельный налоги и отдельные суммы НДФЛ, которые не удержал налоговый агент.
Что делать, если в уведомлении указан чужой объект?
Нужно обратиться в налоговую через личный кабинет ФНС и указать на ошибку, приложив подтверждающие документы — например, выписку из ЕГРН. Инспекция проверит данные и, при подтверждении ошибки, исключит объект из расчета.
Главное про налоговые уведомления на Госуслугах
С 1 августа 2026 года уведомление будет ждать вас на Госуслугах, а не в почтовом ящике. Юридически уведомление считается полученным с момента публикации в личном кабинете, а не с момента прочтения, поэтому дожидаться бумажного письма — рискованная тактика.
Заглядывайте в личный кабинет или настройте уведомления на Госуслугах. Это проще, чем потом разбираться с пенями за налог, о котором вы просто не знали.