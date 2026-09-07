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НДФЛ
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Из-за матвыгоды по займам бухгалтеры вынуждены постоянно сдавать уточненки 6-НДФЛ

Из-за матвыгоды по займам бухгалтеры вынуждены постоянно сдавать уточненки 6-НДФЛ

Банки насчитывают ипотечникам НДФЛ, а потом по их настоянию корректируют отчетность. И так тысячи раз.

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Что случилось

Вышло письмо Минфина от 20.07.2026 № 03-04-06/62260, в котором рассмотрена проблема налоговых агентов по НДФЛ с выданных займов и кредитов.

Банки просят Минфин придумать какой-то другой механизм предоставления людям льготы по НДФЛ с матвыгоды по жилищным займам, потому что существующий сейчас — это очень трудоемко для бухгалтеров.

Но Минфин просьбе не внял.

НДФЛ с матвыгоды от процентов по займам

Экономия на процентах облагается НДФЛ в таких случаях:

  • заемщик и кредитор – взаимозависимые лица;

  • кредитор – работодатель заемщика;

  • кредитор и работодатель заемщика – взаимозависимые лица;

  • льготный заем по своей сути – матпомощь или встречное исполнение обязательств перед заемщиком.

Налоговая база:

  • превышение процентов исходя из 2/3 ключевой ставки над процентами по договору – по рублевым займам;

  • превышение процентов исходя из 9% годовых над процентами по договору – по валютным займам.

Ставка налога:

  • 35% – для налоговых резидентов;

  • 30% – для налоговых нерезидентов.

Вместе с тем не облагается НДФЛ матвыгода по займам на покупку жилья, заключенным до конца 2024 года, если у заемщика есть право на имущественный налоговый вычет по этому жилью.

Право на вычет надо подтвердить уведомлением, которое ФНС направляет работодателю по заявлению сотрудника.

Однако если заем выдал не работодатель, а другая организация (взаимозависимая для заемщика или его работодателя), то для подтверждения своего права на льготу по матвыгоде нужна справка по форме из письма ФНС от 15.01.2016 № БС-4-11/329@.

В частности, это касается случае выдачи банками льготных жилищных кредитов сотрудникам компаний, взаимозависимых с банком.

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Проблема с пересдачей 6-НДФЛ из-за матвыгоды по займам

Банк как налоговый агент по НДФЛ обязан удержать налог с материальной выгоды от экономии на процентах. Если клиент — не сотрудник банка и выплат ему нет, то удержать налог невозможно. Поэтому банк обязан отразить этот неудержанный налог в форме 6-НДФЛ и справках к ней.

Потом ФНС на основании этих данных направляет людям налоговые уведомления со сроком уплаты 1 декабря.

Но когда люди начинают получать эти уведомления, они идут в банк и требуют исправить данные, потому что заем был получен до 01.01.2025 и у них есть право на имущественный вычет.

Банк узнает об этой льготе уже после сдачи годовой формы 6-НДФЛ после обращения возмущенного клиента.

Банк вынужден сдавать уточненный 6-НДФЛ. Но потом обращается новый клиент – и вновь надо сдавать уточненку. Таких обращений – тысячи.

В итоге бухгалтерия банков тратит время на многочисленные уточненки, которые потом проходят камеральные проверки, что увеличивает административную нагрузку на налоговые органы.

В этой связи банки озвучили предложение: выработать централизованный механизм взаимодействия банков и ФНС по вопросам применения льготы по НДФЛ с матвыгоды по старым жилищным займам.

Но Минфин ответил, что ничего нового не будет. Право на льготу подтверждается справкой, форма которой рекомендована.

Справка для подтверждения льготы по НДФЛ с матвыгоды по займу
Справка для подтверждения льготы по НДФЛ с матвыгоды по займу

Если банк сдал 6-НДФЛ с неудержанным налогом, то ФНС будет требовать этот налог у человека до 1 декабря.

Чтобы исправить ситуацию, банк должен сдать уточненные данные. Другого механизма пересчета налога не существует.

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