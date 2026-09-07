Из-за матвыгоды по займам бухгалтеры вынуждены постоянно сдавать уточненки 6-НДФЛ

Проблема с пересдачей 6-НДФЛ из-за матвыгоды по займам

Банк как налоговый агент по НДФЛ обязан удержать налог с материальной выгоды от экономии на процентах. Если клиент — не сотрудник банка и выплат ему нет, то удержать налог невозможно. Поэтому банк обязан отразить этот неудержанный налог в форме 6-НДФЛ и справках к ней.

Потом ФНС на основании этих данных направляет людям налоговые уведомления со сроком уплаты 1 декабря.

Но когда люди начинают получать эти уведомления, они идут в банк и требуют исправить данные, потому что заем был получен до 01.01.2025 и у них есть право на имущественный вычет.

Банк узнает об этой льготе уже после сдачи годовой формы 6-НДФЛ после обращения возмущенного клиента.

Банк вынужден сдавать уточненный 6-НДФЛ. Но потом обращается новый клиент – и вновь надо сдавать уточненку. Таких обращений – тысячи.

В итоге бухгалтерия банков тратит время на многочисленные уточненки, которые потом проходят камеральные проверки, что увеличивает административную нагрузку на налоговые органы.

В этой связи банки озвучили предложение: выработать централизованный механизм взаимодействия банков и ФНС по вопросам применения льготы по НДФЛ с матвыгоды по старым жилищным займам.

Но Минфин ответил, что ничего нового не будет. Право на льготу подтверждается справкой, форма которой рекомендована.

Справка для подтверждения льготы по НДФЛ с матвыгоды по займу

Если банк сдал 6-НДФЛ с неудержанным налогом, то ФНС будет требовать этот налог у человека до 1 декабря.

Чтобы исправить ситуацию, банк должен сдать уточненные данные. Другого механизма пересчета налога не существует.