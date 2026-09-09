Как оплачивать время в военкомате и дни военных сборов работника: новые разъяснения Минтруда

Главный спор: рабочие или календарные дни

Минобороны рассуждает так: заработная плата — вознаграждение за труд в рабочее время (ст. 91 и 129 ТК). Статья 170 ТК освобождает сотрудника от работы, когда гособязанности исполняются именно в рабочее время. Следовательно, средний заработок сохраняется за рабочие дни по графику, а выходные оплачивать не нужно.

Минтруд согласился и сослался на более раннее письмо Минобороны от 27.12.2024 № 315/3/4881: военкоматы компенсируют средний заработок исходя из количества рабочих дней, проведенных гражданином на сборах. Календарные выходные из расчета исключаются.

При суммированном учете рабочего времени логика та же: оплачиваются только те часы, которые по графику приходились на рабочие смены в период сборов.

Формула — средний часовой заработок, умноженный на количество рабочих часов по графику в оплачиваемом периоде (п. 13 положения, утв. постановлением № 540).