Как оплачивать время в военкомате и дни военных сборов работника: новые разъяснения Минтруда

Какие документы важны
Два письма определили актуальную позицию ведомств. Минобороны в письме от 09.07.2026 № 315/3/1930 изложило способ расчета среднего заработка за сборы. Минтруд в письме № 14-1/В-924 поддержал эту логику и дополнительно разъяснил порядок компенсации расходов работодателя.
Расчет ведется по правилам постановления Правительства от 24.04.2025 № 540. Работодатель сначала платит работнику из своих средств, затем возмещает затраты через военкомат за счет федерального бюджета — это следует из ст. 170 ТК и ст. 6 закона № 53-ФЗ.
Время в военкомате по повестке
Вызов по повестке — это исполнение государственных обязанностей. Работодатель обязан освободить сотрудника от работы и сохранить средний заработок. В табеле такое отсутствие отмечается кодом «Г» (или цифровым «23»).
Время в пути до военкомата и обратно тоже включается в оплачиваемый период, но только при документальном подтверждении — справкой из военкомата, проездными билетами. Без подтверждения оплачивается лишь то время, которое указано в справке военкомата.
Пример. Сотрудника вызвали для направления на сборы. По справке он провел в военкомате 2,5 часа. С учетом дороги туда и обратно отсутствовал на работе около 5 часов. Если время в пути подтверждено — все 5 часов оплачиваются. Если документов нет — только 2,5 часа из справки.
Главный спор: рабочие или календарные дни
Минобороны рассуждает так: заработная плата — вознаграждение за труд в рабочее время (ст. 91 и 129 ТК). Статья 170 ТК освобождает сотрудника от работы, когда гособязанности исполняются именно в рабочее время. Следовательно, средний заработок сохраняется за рабочие дни по графику, а выходные оплачивать не нужно.
Минтруд согласился и сослался на более раннее письмо Минобороны от 27.12.2024 № 315/3/4881: военкоматы компенсируют средний заработок исходя из количества рабочих дней, проведенных гражданином на сборах. Календарные выходные из расчета исключаются.
При суммированном учете рабочего времени логика та же: оплачиваются только те часы, которые по графику приходились на рабочие смены в период сборов.
Формула — средний часовой заработок, умноженный на количество рабочих часов по графику в оплачиваемом периоде (п. 13 положения, утв. постановлением № 540).
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Примеры расчета
Пример 1. Обычная пятидневка
Сотрудник на сборах с 9 по 22 октября 2026 года — 14 календарных дней. Рабочих по графику — 10 (выходные: 10–11 и 17–18 октября). Заработок за 12 предшествующих месяцев — 1 195 000 руб., отработано 210 дней.
Средний дневной заработок:
1195000 ÷ 210 = 5690,48 руб.
По позиции Минобороны и Минтруда оплата составит:
5690,48 × 10 = 56904,80 руб. — только за рабочие дни.
Если же считать все календарные дни, как предлагает Роструд:
5690,48 × 14 = 79666,72 руб. Разница — больше 22 тысяч.
Пример 2. Суммированный учет, смены по 12 часов
График 2/2, смена 12 часов. За период сборов по графику работнику положено 10 смен — это 120 рабочих часов. Средний часовой заработок — 350 руб. Средний заработок:
350 × 120 = 42000 руб. Эту сумму и возместит военкомат — за рабочие часы по графику.
Пример 3. Частичное отсутствие
Работник принес повестку на медкомиссию с 8:00 до 12:00. В тот же день вернулся на рабочее место. В табель заносится двойной код «Я/Г»: отработанные часы — «Я», время в военкомате — «Г». Четыре часа оплачиваются по среднему заработку, остальные часы — по обычной ставке. Если сотрудник не вернулся и ничем не подтвердил отсутствие — остальное время отмечается кодом «НН» (невыясненные причины).
Почему позиция ведомств не бесспорна
Роструд в письме от 08.02.2024 № ПГ/01280-6-1 занял иную позицию: оплачивать нужно все календарные дни сборов, включая выходные и нерабочие праздничные. Ведомство исходит из того, что работник фактически оторван от обычной жизни на весь период сборов, а не только на рабочие дни.
Верховный Суд в определении от 28.12.2017 № 308-ЭС17-19872 указал, что компенсация рассчитывается с учетом времени пребывания на сборах по справке военкомата — то есть за все дни, а не пропорционально рабочим.
Третий кассационный суд общей юрисдикции в определении от 15.11.2023 № 88-20391/2023 поддержал работника: сборы проходили без перерывов на выходные, поэтому оплате подлежат календарные дни.
Получается, что подход Минобороны и Минтруда 2026 года расходится и с позицией Роструда, и с судебной практикой. Если работодатель оплатит только рабочие дни — работник может потребовать доплату через суд, и шансы на выигрыш у него есть. Если оплатить все календарные дни — военкомат возместит лишь за рабочие, а разницу придется либо списать в расходы, либо взыскивать с военкомата в судебном порядке.
Три стратегии работодателя
Оплата всех календарных дней. Работнику платят за весь период сборов, включая выходные. В военкомат подается заявление о возмещении только за рабочие дни. Разница ложится на плечи работодателя. Подходит, если компания готова нести эти расходы ради снижения риска трудовых споров. Порядок лучше закрепить в локальном нормативном акте.
Оплата всех дней плюс суд с военкоматом. Работодатель платит за все календарные дни и пытается взыскать с военкомата полную сумму через суд. Есть шанс выиграть — Верховный Суд вставал на сторону работодателей. Но судебный процесс требует времени и не гарантирует успеха.
Оплата только рабочих дней. Самый безопасный вариант с точки зрения компенсации — военкомат возместит все, что выплачено. Но есть риск претензий от работника и судебного разбирательства, в котором суд может встать на сторону сотрудника.
Как оформить и получить возмещение
Сначала нужно получить повестку и издать приказ об освобождении сотрудника от работы на период сборов. В табеле отметить дни отсутствия кодом «Г» (23). Когда работник вернется — взять у него справку о прохождении сборов из военкомата. Затем рассчитать средний заработок по Положению (постановление № 540) и направить в военкомат заявление о возмещении с приложением копий: табеля, справки-расчета, платежной ведомости, повестки или справки. Военкомат перечисляет компенсацию на расчетный счет организации.
Средний заработок за период сборов облагается НДФЛ и страховыми взносами в обычном порядке — это не освобожденная выплата.
Коротко о главном
Письма Минобороны и Минтруда 2026 года задают вектор: оплачивать рабочие дни по графику, выходные — нет. Но этот подход расходится с позицией Роструда и судебной практикой, где оплачиваются все календарные дни. Работодателю стоит выбрать стратегию с учетом рисков и закрепить выбранный порядок в локальном нормативном акте — тогда хотя бы часть споров можно избежать.