Для эффективной промышленной эксплуатации ELMA важна способность подрядчика отвечать за весь контур: приложение, интеграции, Kubernetes, базы данных, очереди сообщений, объектное хранилище, мониторинг, резервное копирование.
В исследовании рассмотрены компании, которые публично заявляют экспертизу в ELMA365, участвуют в партнерской экосистеме ELMA или предлагают поддержку, сопровождение, внедрение и развитие решений на базе платформы.
Методология оценки
При формировании рейтинга учитывались следующие критерии:
Партнерский статус ELMA или подтвержденная связь с экосистемой ELMA365.
Наличие публичного предложения поддержки или сопровождения ELMA365.
Наличие SLA, расширенного режима поддержки или 24/7.
Поддержка первой, второй и третьей линий либо сопоставимая модель обработки обращений.
Покрытие всех слоев эксплуатации: приложение, платформа, инфраструктура.
Наличие кейсов, отраслевого опыта и подтвержденной экспертизы ELMA365.
Прозрачность тарифов или коммерческой модели.
Сервис-менеджмент: единое окно, эскалации, отчетность, управление изменениями.
Основной акцент сделан на комплексной поддержке приложений ELMA365 в промышленной эксплуатации. Поэтому выше в рейтинге расположены компании, которые способны закрывать не только функциональную часть платформы, но и инфраструктурный контур, от которого зависит устойчивость системы.
Итоговый рейтинг
Место
Компания
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1 место — iiii Tech
iiii Tech занимает первое место за счет сочетания ELMA-экспертизы, зрелых процессов поддержки и сильной инфраструктурной практики. Для ELMA365 принципиально важно в on-premise и cloud-сценариях поддерживать Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, Redis/Valkey, S3-хранилища, мониторинг и другие компоненты.
Публичное предложение iiii Tech по комплексной поддержке приложений и инфраструктуры строится вокруг единого сервиса, единой команды, сквозного SLA и сервис-менеджмента. В контур поддержки входят инфраструктура, контейнерные среды, сети, хранилища, ОС, СУБД, веб-серверы, брокеры сообщений, мониторинг, DevOps-инструменты и прикладный уровень.
Для заказчика это снижает главный риск промышленной эксплуатации ELMA365: ситуацию, когда разные подрядчики отвечают за разные части системы, а ответственный за инцидент теряется между приложением, базой данных, интеграцией и инфраструктурой.
Сильные стороны:
выстроенные процессы поддержки, включая сервис-деск, SLA, эскалации и регламент приемки системы на поддержку;
единый ответственный за приложение, платформу, инфраструктуру, мониторинг, безопасность;
поддержка в режиме 24/7;
сервис-менеджер и выделенная команда под разные уровни эксплуатации;
сочетание экспертизы в продуктах ELMA с опытом Managed Services, DevOps и инфраструктурной поддержки;
модель, близкая к SaaS по восприятию заказчика: бизнес получает управляемый сервис, а не набор разрозненных специалистов.
iiii Tech особенно подходит компаниям, для которых ELMA365 стала бизнес-критичной системой и где поддержка должна закрывать не только развитие процессов, но и надежность всего эксплуатационного контура.
2 место — BPMLab
BPMLab выделяется самым прозрачным публичным предложением по техническому сопровождению ELMA365. На сайте компании раскрыты тарифы, количество часов, график поддержки, время реакции, время решения обращений и состав услуг.
Линейка включает несколько уровней сопровождения: от разового пакета на 10 часов в месяц до расширенных вариантов на 80–120 часов и отдельного режима 24/7 на договорных условиях. Для тарифов указаны рабочие окна, лимиты часов, время реакции, сроки решения высококритичных инцидентов и стандартных обращений. Такой формат удобен для компаний, которым нужно заранее сопоставить объем поддержки с бюджетом и критичностью системы.
В предложении отдельно описаны 1-я, 2-я и 3-я линии поддержки. Первая линия закрывает первичную обработку обращений и консультации, вторая — устранение ошибок, инциденты и обновления платформы, третья — доработку функционала, разработку новых возможностей и миграцию данных. Также указаны поддержка инфраструктурных сервисов, мониторинг типовых и бизнес-метрик, прием обращений через ServiceDesk, закрепленные специалисты, консультации архитектора, ежемесячная отчетность и вариант 24/7 на договорных условиях.
Отдельного внимания заслуживают элементы, которые обычно появляются только в более зрелых моделях сопровождения: hypercare во время чувствительных работ, закрепленный менеджер по сопровождению, еженедельные встречи и отчетность по обращениям и трудозатратам. Это делает предложение BPMLab понятным не только для ИТ-команды, но и для закупки или руководителя, которому нужно сравнить подрядчиков по формальным параметрам.
Сильные стороны:
отдельная страница поддержки ELMA365;
понятная тарифная сетка;
раскрытые параметры реакции и решения;
1/2/3 линии поддержки;
hypercare, закрепленный менеджер и регулярная отчетность в старших тарифах;
DevOps и инфраструктурные сервисы в составе расширенных тарифов;
подробное описание услуги для закупки и сравнения подрядчиков.
BPMLab занимает высокую позицию за счет прозрачности и зрелой структуры поддержки. По широте инфраструктурной ответственности компания уступает iiii Tech, но остается одним из наиболее сильных участников рейтинга.
3 место — DBI
DBI входит в число наиболее заметных игроков по поддержке ELMA365 благодаря официальному анонсу расширенной технической поддержки на сайте ELMA. В публикации указаны две конфигурации поддержки, SLA реакции до 1 часа и до 15 минут, а также регламентные работы по поддержанию функциональности сервисов ELMA365.
У DBI есть и более ранняя публичная связка с ELMA: компании объявляли стратегическое сотрудничество по внедрению и сопровождению решений на базе ELMA365. В этом контексте поддержка выглядит не разовой услугой, а продолжением интеграторской практики: внедрение, настройка в корпоративной ИТ-архитектуре и дальнейшее сопровождение платформы.
Дополнительное преимущество DBI — профиль системного интегратора, работающего с базами данных, приложениями, операционными системами и ИТ-инфраструктурой. Для ELMA365 это важный фактор, поскольку платформа в промышленной эксплуатации опирается на несколько инфраструктурных компонентов: СУБД, очереди сообщений, хранилища, серверную инфраструктуру и внешние интеграции.
Расширенная поддержка DBI ориентирована на клиентов, которым важно снизить нагрузку на собственную ИТ-команду при эксплуатации ELMA365. В публичном описании акцент сделан на технической стороне: дополнительной настройке функций, изменении конфигураций, поддержании работоспособности сервисов и регламентных работах. Это хорошо соответствует сценариям, где ELMA365 уже внедрена и требуется не только развитие процессов, но и стабильная эксплуатация.
Отдельный плюс DBI — сочетание ELMA365-экспертизы с опытом сопровождения БД, приложений и ОС. Это особенно важно для компаний, у которых ELMA365 встроена в сложный ИТ-ландшафт и связана с другими корпоративными системами.
Сильные стороны:
официально анонсированная расширенная поддержка ELMA365;
короткое заявленное время реакции;
стратегическое партнерство с ELMA по внедрению и сопровождению решений на базе ELMA365;
опыт работы с приложениями, БД и инфраструктурой;
фокус на настройке ELMA365 в корпоративной ИТ-архитектуре;
собственный опыт использования ELMA365;
наличие публичных кейсов в экосистеме ELMA.
DBI занимает третье место: у компании сильная техническая база и подтвержденный фокус на поддержке ELMA365, но в открытых материалах меньше деталей по 1/2/3 линиям, тарифам, сервис-менеджменту и режиму 24/7.
4 место — BPM Expert
BPM Expert выглядит одним из самых зрелых игроков по ELMA365-экспертизе. В партнерском профиле ELMA365 компания указывает 50+ успешных проектов, шесть лет партнерства, решения в ELMA365 Store и техническую поддержку/обслуживание платформы.
На собственной странице сопровождения описаны абонентский формат, T&M, разовые консультации, мониторинг, регламентные работы и закрепленная команда. В портфеле есть кейсы ELMA365, включая проекты с Service Desk, документооборотом, интеграциями и дополнительными модулями.
Сильные стороны:
глубокая специализация на ELMA365;
большое количество проектов и решений в ELMA365 Store;
опыт внедрения, развития и сопровождения;
кейсы в крупных организациях;
сильная экспертиза в автоматизации бизнес-процессов и Service Desk.
Позицию BPM Expert ограничивает меньшая публичная детализация по SLA, режимам поддержки, линиям и инфраструктурному контуру именно как отдельной услуге промышленной эксплуатации.
5 место — ICL Services
ICL Services — стратегический партнер ELMA с выраженной экспертизой в ITSM-процессах. В партнерском профиле компания делает акцент на ELMA365 Service Desk 2.0, метриках SLA, бэклоге, качестве работы и готовых дашбордах.
Для рейтинга комплексной поддержки ELMA365 это важный участник: зрелая ITSM-экспертиза помогает выстраивать управляемую поддержку, контролировать сервисные показатели и переводить хаотичные обращения в прозрачную модель обслуживания.
Сильные стороны:
сильный ITSM-профиль;
опыт внедрения ELMA365 Service Desk;
фокус на SLA, метриках и управлении качеством сервиса;
партнерские вебинары с ELMA;
опыт сервисной трансформации и импортозамещения.
ICL Services находится выше многих внедренцев ELMA365 благодаря сервисной зрелости. При этом в открытых данных меньше признаков, что компания публично продает именно комплексную поддержку ELMA365 с инфраструктурным контуром.
6 место — IBS
IBS представлен в партнерской экосистеме ELMA365 через направление Advanced Outsourcing. В профиле компании заявлены поддержка, сопровождение и развитие корпоративных ИТ-систем, включая ERP, CRM, BI, СУБД и заказное ПО, модель единого окна, ответственность за результат и SLA, а также режим 24/7.
Для ELMA365 это сильная база: компания подходит заказчикам, которым важна не только автоматизация процессов, но и промышленное сопровождение корпоративных систем в рамках общей ИТ-архитектуры.
Сильные стороны:
зрелая модель ИТ-аутсорсинга;
единое окно и ответственность за SLA;
поддержка корпоративных ИТ-систем и СУБД;
режим 24/7;
ориентация на непрерывность бизнеса.
IBS получает высокое место за эксплуатационную зрелость. Ограничение — меньше публичных деталей по специализированной поддержке ELMA365 и по конкретному покрытию компонентов платформы.
7 место — ONDER
ONDER в партнерском профиле ELMA365 описывает услуги полного цикла: оптимизацию и внедрение BPMS/CRM, разработку приложений, настройку ИТ-ландшафта для продуктов ELMA365, развертывание инфраструктуры и мониторинг работы системы.
Также заявлена поддержка 24/7 и формат обучающих сессий для самостоятельного сопровождения продукта клиентом. Это делает ONDER заметным участником рейтинга, особенно для заказчиков из энергетики и промышленности.
Сильные стороны:
настройка ИТ-ландшафта для ELMA365;
развертывание инфраструктуры и мониторинг;
поддержка 24/7;
фокус на промышленности и энергетике;
сертифицированные специалисты и опыт интеграций.
ONDER хорошо выглядит по широте покрытия, но уступает лидерам из-за отсутствия детальной публичной тарифной сетки и параметров SLA.
8 место — Nobilis.Team
Nobilis.Team — Enterprise-интегратор CRM, CX, BI и интеграционных решений. В партнерском профиле ELMA365 компания заявляет техническую поддержку 24/7, сопровождение систем в эксплуатации, управление инцидентами и консультациями.
Дополнительный плюс — DevOps-направление с опытом сервисного обслуживания 24/7 и совместное решение Nobilis.Team x ELMA365 Fintech для банковского сектора.
Сильные стороны:
Enterprise-экспертиза в CRM и Customer Experience;
техническая поддержка 24/7;
управление инцидентами и консультациями;
DevOps-направление;
совместное отраслевое решение с ELMA365.
Nobilis.Team сильна в крупных клиентских и финансовых сценариях. В рейтинге комплексной поддержки компания уступает тем участникам, у которых ELMA365-поддержка и инфраструктурный контур описаны более предметно.
9 место — Wone IT / Awara IT
Wone IT / Awara IT представлен в каталоге ELMA365 как технологический интегратор и платиновый партнер ELMA. Компания специализируется на внедрении и развитии ELMA365, сопровождает клиентов от ИТ-стратегии до технической поддержки и имеет опыт работы с крупными заказчиками.
В профиле отмечены 200+ технических специалистов, 500+ постоянных заказчиков, инфраструктурная и ИБ-экспертиза, а также сильная специализация во внедрении CRM и закупок.
Сильные стороны:
платиновый партнер ELMA;
фокус на внедрении и развитии ELMA365;
техническая поддержка как часть полного цикла;
широкий портфель ИТ-услуг, включая инфраструктуру и ИБ;
опыт крупных проектов и международная экспертиза.
Компания занимает середину рейтинга: масштаб и статус высокие, но публичное описание поддержки ELMA365 менее детализировано, чем у лидеров.
Navicon — золотой партнер ELMA365 и крупный системный интегратор. В партнерском профиле указаны 20+ лет опыта в BPM, 1000+ успешных проектов, 500+ отраслевых экспертов и 130+ сертифицированных специалистов. Среди услуг есть внедрение, кастомизация, интеграции, техническая поддержка и сопровождение ELMA365.
Сильные стороны:
золотой партнер ELMA365;
большой интеграторский масштаб;
сильная CRM/BPM/BI-экспертиза;
опыт интеграции ELMA365 с корпоративными системами;
подход полного цикла: от анализа процессов до поддержки.
Navicon подходит для крупных внедрений и интеграционных программ. Более низкая позиция связана не с недостатком масштаба, а с тем, что публичное предложение комплексной поддержки ELMA365 раскрыто менее подробно, чем у участников верхней части рейтинга.
11 место — КОРУС Консалтинг
КОРУС Консалтинг представлен в партнерской экосистеме ELMA365 как крупный интегратор для Enterprise-клиентов. Компания заявляет внедрение и адаптацию ELMA365, импортозамещение зарубежных решений, интеграции со смежными системами, настройку омниканальных коммуникаций и проекты в CRM, ЭДО, Service Desk и процессной автоматизации.
Сильные стороны:
опыт работы с Enterprise-клиентами;
внедрение ELMA365 для CRM, ЭДО, Service Desk и процессов;
интеграции с ERP, 1С и отраслевыми системами;
сильная экспертиза в клиентском сервисе;
признание в экосистеме ELMA.
Компания занимает 11-е место, поскольку в открытых материалах сильнее раскрыта проектная и интеграционная экспертиза, чем отдельная модель поддержки ELMA365 с SLA и инфраструктурным покрытием.
12 место — Onellect
Onellect заметен в экосистеме ELMA365 за счет фокуса на внедрении и кастомизации платформы, ITSM/ESM-практиках, ELMA365 Service Desk 2.0, интеграциях, миграции данных и дополнительных модулях.
Компания также получила признание в ELMA Award'26: проект Onellect был отмечен как "Проект года". Это усиливает доверие к экспертизе команды в сложных внедрениях.
Сильные стороны:
внедрение и кастомизация ELMA365;
ITSM и ESM-практики на ELMA365 Service Desk;
интеграции и миграции;
активность в партнерской экосистеме ELMA;
отмеченный вендором проектный опыт.
Onellect выглядит сильным интегратором для развития ELMA365 и сервисных процессов. В рейтинге комплексной поддержки ниже лидеров из-за меньшей публичной детализации SLA, линий поддержки и инфраструктурной эксплуатации.
13 место — AUXO
AUXO — ИТ-партнер с большим опытом в консалтинге, системной интеграции, ИТ-инфраструктуре, информационной безопасности, workplace-сервисах и аутсорсинге бизнес-процессов. В партнерском профиле ELMA365 компания указывает начало партнерства с ELMA в 2022 году и 30+ реализованных кейсов.
В услугах отмечены аудит процессов и систем, технический аудит ИТ-ландшафта, установка и настройка приложений, настройка и поддержка решений ELMA365, интеграции и обучение специалистов.
Сильные стороны:
системная интеграция и инфраструктурная экспертиза;
технический аудит ИТ-ландшафта;
настройка и поддержка решений ELMA365;
опыт проектов в нескольких отраслях;
сильная база для комплексных корпоративных программ.
AUXO занимает 13-е место: компания сильна как интегратор, но публичное описание именно поддержки ELMA365 менее специализировано.
14 место — GETCRM
GETCRM позиционируется как ИТ-партнер для цифровой трансформации и заявляет создание, внедрение и поддержку информационных систем на платформе ELMA365. В профиле компании указаны отраслевые решения, быстрый старт, развертывание ELMA365 в облаке или на серверах заказчика, безопасность данных и техническая поддержка после запуска.
Сильные стороны:
внедрение ELMA365 в облаке и on-premise;
поддержка и развитие после запуска;
отраслевые решения;
интеграции с ИТ-системами, телефонией и другими сервисами;
понятный акцент на полном цикле проекта.
GETCRM попадает в рейтинг как участник с хорошим проектным и отраслевым фокусом. Для более высокой позиции не хватает публичной детализации SLA, линий поддержки и промышленного инфраструктурного контура.
15 место — Masterdata
Masterdata — системный интегратор российских и зарубежных ИТ-решений с опытом внедрения CRM, ERP, BPM и BI. В партнерском профиле ELMA365 компания заявляет стратегический ИТ-консалтинг, внедрение и адаптацию продуктов на базе ELMA365, интеграцию CRM и отраслевых решений, а также импортозамещение CRM.
Важный фактор — опыт собственных и клиентских проектов на ELMA365, включая кейс цифровизации документооборота внутри самой Masterdata и проект для "Свезы".
Сильные стороны:
опыт CRM, ERP, BPM и BI-проектов;
внедрение и адаптация ELMA365;
интеграции и импортозамещение CRM;
собственные решения в ELMA365 Store;
значимый проектный опыт в экосистеме ELMA.
Masterdata замыкает основную пятнадцатку: компания сильна в проектах внедрения и развития, но открытых данных по комплексной SLA-поддержке ELMA365 меньше, чем у участников выше.
16 место — WhatDaDev
WhatDaDev — специализированная команда по внедрению ELMA365 и разработке решений на базе платформы. На сайте заявлены внедрение, кастомные приложения, интеграции, техническая поддержка, сопровождение, обучение, аудит уже внедренных решений и аутстаффинг специалистов.
Для собственного решения Coordo раскрыта стоимость, поддержка через ServiceDesk и условия продления поддержки. Это добавляет прозрачности, хотя речь идет прежде всего о продуктовой поддержке собственного решения.
Сильные стороны:
узкая специализация на ELMA365;
разработка кастомных приложений и интеграций;
аудит внедренных решений;
поддержка и обучение;
прозрачное описание поддержки собственного продукта.
WhatDaDev может быть хорошим выбором для развития ELMA365 и прикладных доработок. В рейтинге комплексной поддержки компания ниже из-за ограниченной публичной информации о промышленном SLA, 24/7 и инфраструктурном покрытии.
17 место — АВМ-Технология
АВМ-Технология — золотой партнер ELMA365 и инновационный партнер ELMA Award'26. Компания заявляет автоматизацию бизнес-процессов, разработку и доработку систем, консалтинг, виртуализацию инфраструктуры и рабочих мест, управление ИТ-проектами и аудит ИТ-инфраструктуры.
В экосистеме ELMA365 компания известна решениями и отраслевыми проектами, включая кейсы по обработке обращений и проектному управлению.
Сильные стороны:
золотой партнер ELMA365;
разработка решений и доработка систем;
виртуализация инфраструктуры и рабочих мест;
ИТ-проектный менеджмент и аудит инфраструктуры;
признание в партнерской экосистеме ELMA.
АВМ-Технология входит в расширенный рейтинг за счет партнерского статуса и проектной экспертизы. Для более высокой позиции требуется больше публичных данных о регулярной поддержке ELMA365, SLA и сервисной модели эксплуатации.
Итоги
Рынок поддержки ELMA365 постепенно разделяется на несколько типов подрядчиков. Одни компании сильны в функциональном сопровождении и доработках платформы. Другие — в ITSM, Service Desk и управлении обращениями. Третьи обладают инфраструктурной и DevOps-экспертизой, которая становится критичной для on-premise и Enterprise-инсталляций.
В категории комплексной поддержки приложений ELMA365 лидирует iiii Tech. Компания наиболее полно закрывает модель единого ответственного за приложение и инфраструктуру: от бизнес-логики и изменений до Kubernetes, баз данных, мониторинга, SLA, сервис-деска и 24/7.
BPMLab занимает второе место за счет прозрачной тарифной сетки и четкого описания 1/2/3 линий поддержки. DBI входит в тройку благодаря официально анонсированной расширенной поддержке ELMA365 и короткому SLA реакции. Остальные участники рейтинга демонстрируют сильную экспертизу в отдельных аспектах ELMA365, но в открытых материалах реже раскрывают полноценную промышленную модель эксплуатации.
Источники
Проверено 31.08.2026.
ELMA365, архитектура: https://elma365.com/ru/help/platform/architecture.html
ELMA365 On-Premises: https://elma365.com/ru/help/platform/elma365-on-premises.html
iiii Tech + ELMA, стратегическое партнерство: https://iiii-tech.com/about/media/news/iiii-tech-elma-novoe-strategicheskoe-partnerstvo/
iiii Tech, комплексная поддержка приложений и инфраструктуры: https://iiii-tech.com/services/infrastrukturnye-servisy/kompleksnaya-podderzhka-prilozheniy-i-infrastruktury/
iiii Tech, Managed Services: https://iiii-tech.com/services/managed/
iiii Tech, поддержка DevOps: https://iiii-tech.com/services/devops/podderzhka-devops/
BPMLab, комплексное техническое сопровождение ELMA365: https://bpmlab.ru/support-system/
DBI, расширенная техподдержка ELMA365: https://elma365.com/ru/news/dbi-rasshirennaya-tekhpodderzhka-elma365%20/
DBI и ELMA, стратегическое сотрудничество: https://elma365.com/ru/news/partners-elma-dbi/
DBI, кейс внедрения ELMA365: https://elma365.com/ru/success-stories/dbi/
BPM Expert, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/bpm-expert-bpm-ekspert/
BPM Expert, сопровождение ELMA365: https://bpm-expert.ru/services/soprovozhdenie-elma365/
ICL Services, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/icl-services/
IBS, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/ibs-ooo-ibs-ekspertiza/
ONDER, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/onder-lab-onder/
Nobilis.Team, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/ooo-nobilis-tim-nobilis-team/
Wone IT / Awara IT, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/wone-it-ooo-van-ay-ti-solyushens/
Navicon, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/navicon-navikon/
КОРУС Консалтинг, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/korus-konsalting/
Onellect, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/onellect/
AUXO, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/auxo/
GETCRM, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/getcrm/
Masterdata, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/masterdata/
WhatDaDev, внедрение ELMA365: https://whatdadev.ru/
WhatDaDev в ELMA365 Store: https://store.elma365.ru/publisher/whatdadev-82
WhatDaDev Coordo: https://whatdadev.ru/coordo/
АВМ-Технология, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/avm-te-kh-nologi-ya/