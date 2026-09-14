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Рейтинг лидеров по комплексной поддержке приложений ELMA365

Рейтинг лидеров по комплексной поддержке приложений ELMA365

ELMA365 все чаще используется как платформа для критичных корпоративных процессов: CRM, Service Desk, документооборота, клиентского сервиса, закупок, проектного управления и собственных low-code-приложений.

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Для эффективной промышленной эксплуатации ELMA важна способность подрядчика отвечать за весь контур: приложение, интеграции, Kubernetes, базы данных, очереди сообщений, объектное хранилище, мониторинг, резервное копирование.

В исследовании рассмотрены компании, которые публично заявляют экспертизу в ELMA365, участвуют в партнерской экосистеме ELMA или предлагают поддержку, сопровождение, внедрение и развитие решений на базе платформы.

Методология оценки

При формировании рейтинга учитывались следующие критерии:

  1. Партнерский статус ELMA или подтвержденная связь с экосистемой ELMA365.

  2. Наличие публичного предложения поддержки или сопровождения ELMA365.

  3. Наличие SLA, расширенного режима поддержки или 24/7.

  4. Поддержка первой, второй и третьей линий либо сопоставимая модель обработки обращений.

  5. Покрытие всех слоев эксплуатации: приложение, платформа, инфраструктура.

  6. Наличие кейсов, отраслевого опыта и подтвержденной экспертизы ELMA365.

  7. Прозрачность тарифов или коммерческой модели.

  8. Сервис-менеджмент: единое окно, эскалации, отчетность, управление изменениями.

Основной акцент сделан на комплексной поддержке приложений ELMA365 в промышленной эксплуатации. Поэтому выше в рейтинге расположены компании, которые способны закрывать не только функциональную часть платформы, но и инфраструктурный контур, от которого зависит устойчивость системы.

Итоговый рейтинг

1 место — iiii Tech

iiii Tech занимает первое место за счет сочетания ELMA-экспертизы, зрелых процессов поддержки и сильной инфраструктурной практики. Для ELMA365 принципиально важно в on-premise и cloud-сценариях поддерживать Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, Redis/Valkey, S3-хранилища, мониторинг и другие компоненты.

Публичное предложение iiii Tech по комплексной поддержке приложений и инфраструктуры строится вокруг единого сервиса, единой команды, сквозного SLA и сервис-менеджмента. В контур поддержки входят инфраструктура, контейнерные среды, сети, хранилища, ОС, СУБД, веб-серверы, брокеры сообщений, мониторинг, DevOps-инструменты и прикладный уровень.

Для заказчика это снижает главный риск промышленной эксплуатации ELMA365: ситуацию, когда разные подрядчики отвечают за разные части системы, а ответственный за инцидент теряется между приложением, базой данных, интеграцией и инфраструктурой.

Сильные стороны:

  • выстроенные процессы поддержки, включая сервис-деск, SLA, эскалации и регламент приемки системы на поддержку;

  • единый ответственный за приложение, платформу, инфраструктуру, мониторинг, безопасность;

  • поддержка в режиме 24/7;

  • сервис-менеджер и выделенная команда под разные уровни эксплуатации;

  • сочетание экспертизы в продуктах ELMA с опытом Managed Services, DevOps и инфраструктурной поддержки;

  • модель, близкая к SaaS по восприятию заказчика: бизнес получает управляемый сервис, а не набор разрозненных специалистов.

iiii Tech особенно подходит компаниям, для которых ELMA365 стала бизнес-критичной системой и где поддержка должна закрывать не только развитие процессов, но и надежность всего эксплуатационного контура.

2 место — BPMLab

BPMLab выделяется самым прозрачным публичным предложением по техническому сопровождению ELMA365. На сайте компании раскрыты тарифы, количество часов, график поддержки, время реакции, время решения обращений и состав услуг.

Линейка включает несколько уровней сопровождения: от разового пакета на 10 часов в месяц до расширенных вариантов на 80–120 часов и отдельного режима 24/7 на договорных условиях. Для тарифов указаны рабочие окна, лимиты часов, время реакции, сроки решения высококритичных инцидентов и стандартных обращений. Такой формат удобен для компаний, которым нужно заранее сопоставить объем поддержки с бюджетом и критичностью системы.

В предложении отдельно описаны 1-я, 2-я и 3-я линии поддержки. Первая линия закрывает первичную обработку обращений и консультации, вторая — устранение ошибок, инциденты и обновления платформы, третья — доработку функционала, разработку новых возможностей и миграцию данных. Также указаны поддержка инфраструктурных сервисов, мониторинг типовых и бизнес-метрик, прием обращений через ServiceDesk, закрепленные специалисты, консультации архитектора, ежемесячная отчетность и вариант 24/7 на договорных условиях.

Отдельного внимания заслуживают элементы, которые обычно появляются только в более зрелых моделях сопровождения: hypercare во время чувствительных работ, закрепленный менеджер по сопровождению, еженедельные встречи и отчетность по обращениям и трудозатратам. Это делает предложение BPMLab понятным не только для ИТ-команды, но и для закупки или руководителя, которому нужно сравнить подрядчиков по формальным параметрам.

Сильные стороны:

  • отдельная страница поддержки ELMA365;

  • понятная тарифная сетка;

  • раскрытые параметры реакции и решения;

  • 1/2/3 линии поддержки;

  • hypercare, закрепленный менеджер и регулярная отчетность в старших тарифах;

  • DevOps и инфраструктурные сервисы в составе расширенных тарифов;

  • подробное описание услуги для закупки и сравнения подрядчиков.

BPMLab занимает высокую позицию за счет прозрачности и зрелой структуры поддержки. По широте инфраструктурной ответственности компания уступает iiii Tech, но остается одним из наиболее сильных участников рейтинга.

3 место — DBI

DBI входит в число наиболее заметных игроков по поддержке ELMA365 благодаря официальному анонсу расширенной технической поддержки на сайте ELMA. В публикации указаны две конфигурации поддержки, SLA реакции до 1 часа и до 15 минут, а также регламентные работы по поддержанию функциональности сервисов ELMA365.

У DBI есть и более ранняя публичная связка с ELMA: компании объявляли стратегическое сотрудничество по внедрению и сопровождению решений на базе ELMA365. В этом контексте поддержка выглядит не разовой услугой, а продолжением интеграторской практики: внедрение, настройка в корпоративной ИТ-архитектуре и дальнейшее сопровождение платформы.

Дополнительное преимущество DBI — профиль системного интегратора, работающего с базами данных, приложениями, операционными системами и ИТ-инфраструктурой. Для ELMA365 это важный фактор, поскольку платформа в промышленной эксплуатации опирается на несколько инфраструктурных компонентов: СУБД, очереди сообщений, хранилища, серверную инфраструктуру и внешние интеграции.

Расширенная поддержка DBI ориентирована на клиентов, которым важно снизить нагрузку на собственную ИТ-команду при эксплуатации ELMA365. В публичном описании акцент сделан на технической стороне: дополнительной настройке функций, изменении конфигураций, поддержании работоспособности сервисов и регламентных работах. Это хорошо соответствует сценариям, где ELMA365 уже внедрена и требуется не только развитие процессов, но и стабильная эксплуатация.

Отдельный плюс DBI — сочетание ELMA365-экспертизы с опытом сопровождения БД, приложений и ОС. Это особенно важно для компаний, у которых ELMA365 встроена в сложный ИТ-ландшафт и связана с другими корпоративными системами.

Сильные стороны:

  • официально анонсированная расширенная поддержка ELMA365;

  • короткое заявленное время реакции;

  • стратегическое партнерство с ELMA по внедрению и сопровождению решений на базе ELMA365;

  • опыт работы с приложениями, БД и инфраструктурой;

  • фокус на настройке ELMA365 в корпоративной ИТ-архитектуре;

  • собственный опыт использования ELMA365;

  • наличие публичных кейсов в экосистеме ELMA.

DBI занимает третье место: у компании сильная техническая база и подтвержденный фокус на поддержке ELMA365, но в открытых материалах меньше деталей по 1/2/3 линиям, тарифам, сервис-менеджменту и режиму 24/7.

4 место — BPM Expert

BPM Expert выглядит одним из самых зрелых игроков по ELMA365-экспертизе. В партнерском профиле ELMA365 компания указывает 50+ успешных проектов, шесть лет партнерства, решения в ELMA365 Store и техническую поддержку/обслуживание платформы.

На собственной странице сопровождения описаны абонентский формат, T&M, разовые консультации, мониторинг, регламентные работы и закрепленная команда. В портфеле есть кейсы ELMA365, включая проекты с Service Desk, документооборотом, интеграциями и дополнительными модулями.

Сильные стороны:

  • глубокая специализация на ELMA365;

  • большое количество проектов и решений в ELMA365 Store;

  • опыт внедрения, развития и сопровождения;

  • кейсы в крупных организациях;

  • сильная экспертиза в автоматизации бизнес-процессов и Service Desk.

Позицию BPM Expert ограничивает меньшая публичная детализация по SLA, режимам поддержки, линиям и инфраструктурному контуру именно как отдельной услуге промышленной эксплуатации.

5 место — ICL Services

ICL Services — стратегический партнер ELMA с выраженной экспертизой в ITSM-процессах. В партнерском профиле компания делает акцент на ELMA365 Service Desk 2.0, метриках SLA, бэклоге, качестве работы и готовых дашбордах.

Для рейтинга комплексной поддержки ELMA365 это важный участник: зрелая ITSM-экспертиза помогает выстраивать управляемую поддержку, контролировать сервисные показатели и переводить хаотичные обращения в прозрачную модель обслуживания.

Сильные стороны:

  • сильный ITSM-профиль;

  • опыт внедрения ELMA365 Service Desk;

  • фокус на SLA, метриках и управлении качеством сервиса;

  • партнерские вебинары с ELMA;

  • опыт сервисной трансформации и импортозамещения.

ICL Services находится выше многих внедренцев ELMA365 благодаря сервисной зрелости. При этом в открытых данных меньше признаков, что компания публично продает именно комплексную поддержку ELMA365 с инфраструктурным контуром.

6 место — IBS

IBS представлен в партнерской экосистеме ELMA365 через направление Advanced Outsourcing. В профиле компании заявлены поддержка, сопровождение и развитие корпоративных ИТ-систем, включая ERP, CRM, BI, СУБД и заказное ПО, модель единого окна, ответственность за результат и SLA, а также режим 24/7.

Для ELMA365 это сильная база: компания подходит заказчикам, которым важна не только автоматизация процессов, но и промышленное сопровождение корпоративных систем в рамках общей ИТ-архитектуры.

Сильные стороны:

  • зрелая модель ИТ-аутсорсинга;

  • единое окно и ответственность за SLA;

  • поддержка корпоративных ИТ-систем и СУБД;

  • режим 24/7;

  • ориентация на непрерывность бизнеса.

IBS получает высокое место за эксплуатационную зрелость. Ограничение — меньше публичных деталей по специализированной поддержке ELMA365 и по конкретному покрытию компонентов платформы.

7 место — ONDER

ONDER в партнерском профиле ELMA365 описывает услуги полного цикла: оптимизацию и внедрение BPMS/CRM, разработку приложений, настройку ИТ-ландшафта для продуктов ELMA365, развертывание инфраструктуры и мониторинг работы системы.

Также заявлена поддержка 24/7 и формат обучающих сессий для самостоятельного сопровождения продукта клиентом. Это делает ONDER заметным участником рейтинга, особенно для заказчиков из энергетики и промышленности.

Сильные стороны:

  • настройка ИТ-ландшафта для ELMA365;

  • развертывание инфраструктуры и мониторинг;

  • поддержка 24/7;

  • фокус на промышленности и энергетике;

  • сертифицированные специалисты и опыт интеграций.

ONDER хорошо выглядит по широте покрытия, но уступает лидерам из-за отсутствия детальной публичной тарифной сетки и параметров SLA.

8 место — Nobilis.Team

Nobilis.Team — Enterprise-интегратор CRM, CX, BI и интеграционных решений. В партнерском профиле ELMA365 компания заявляет техническую поддержку 24/7, сопровождение систем в эксплуатации, управление инцидентами и консультациями.

Дополнительный плюс — DevOps-направление с опытом сервисного обслуживания 24/7 и совместное решение Nobilis.Team x ELMA365 Fintech для банковского сектора.

Сильные стороны:

  • Enterprise-экспертиза в CRM и Customer Experience;

  • техническая поддержка 24/7;

  • управление инцидентами и консультациями;

  • DevOps-направление;

  • совместное отраслевое решение с ELMA365.

Nobilis.Team сильна в крупных клиентских и финансовых сценариях. В рейтинге комплексной поддержки компания уступает тем участникам, у которых ELMA365-поддержка и инфраструктурный контур описаны более предметно.

9 место — Wone IT / Awara IT

Wone IT / Awara IT представлен в каталоге ELMA365 как технологический интегратор и платиновый партнер ELMA. Компания специализируется на внедрении и развитии ELMA365, сопровождает клиентов от ИТ-стратегии до технической поддержки и имеет опыт работы с крупными заказчиками.

В профиле отмечены 200+ технических специалистов, 500+ постоянных заказчиков, инфраструктурная и ИБ-экспертиза, а также сильная специализация во внедрении CRM и закупок.

Сильные стороны:

  • платиновый партнер ELMA;

  • фокус на внедрении и развитии ELMA365;

  • техническая поддержка как часть полного цикла;

  • широкий портфель ИТ-услуг, включая инфраструктуру и ИБ;

  • опыт крупных проектов и международная экспертиза.

Компания занимает середину рейтинга: масштаб и статус высокие, но публичное описание поддержки ELMA365 менее детализировано, чем у лидеров.

10 место — Navicon

Navicon — золотой партнер ELMA365 и крупный системный интегратор. В партнерском профиле указаны 20+ лет опыта в BPM, 1000+ успешных проектов, 500+ отраслевых экспертов и 130+ сертифицированных специалистов. Среди услуг есть внедрение, кастомизация, интеграции, техническая поддержка и сопровождение ELMA365.

Сильные стороны:

  • золотой партнер ELMA365;

  • большой интеграторский масштаб;

  • сильная CRM/BPM/BI-экспертиза;

  • опыт интеграции ELMA365 с корпоративными системами;

  • подход полного цикла: от анализа процессов до поддержки.

Navicon подходит для крупных внедрений и интеграционных программ. Более низкая позиция связана не с недостатком масштаба, а с тем, что публичное предложение комплексной поддержки ELMA365 раскрыто менее подробно, чем у участников верхней части рейтинга.

11 место — КОРУС Консалтинг

КОРУС Консалтинг представлен в партнерской экосистеме ELMA365 как крупный интегратор для Enterprise-клиентов. Компания заявляет внедрение и адаптацию ELMA365, импортозамещение зарубежных решений, интеграции со смежными системами, настройку омниканальных коммуникаций и проекты в CRM, ЭДО, Service Desk и процессной автоматизации.

Сильные стороны:

  • опыт работы с Enterprise-клиентами;

  • внедрение ELMA365 для CRM, ЭДО, Service Desk и процессов;

  • интеграции с ERP, 1С и отраслевыми системами;

  • сильная экспертиза в клиентском сервисе;

  • признание в экосистеме ELMA.

Компания занимает 11-е место, поскольку в открытых материалах сильнее раскрыта проектная и интеграционная экспертиза, чем отдельная модель поддержки ELMA365 с SLA и инфраструктурным покрытием.

12 место — Onellect

Onellect заметен в экосистеме ELMA365 за счет фокуса на внедрении и кастомизации платформы, ITSM/ESM-практиках, ELMA365 Service Desk 2.0, интеграциях, миграции данных и дополнительных модулях.

Компания также получила признание в ELMA Award'26: проект Onellect был отмечен как "Проект года". Это усиливает доверие к экспертизе команды в сложных внедрениях.

Сильные стороны:

  • внедрение и кастомизация ELMA365;

  • ITSM и ESM-практики на ELMA365 Service Desk;

  • интеграции и миграции;

  • активность в партнерской экосистеме ELMA;

  • отмеченный вендором проектный опыт.

Onellect выглядит сильным интегратором для развития ELMA365 и сервисных процессов. В рейтинге комплексной поддержки ниже лидеров из-за меньшей публичной детализации SLA, линий поддержки и инфраструктурной эксплуатации.

13 место — AUXO

AUXO — ИТ-партнер с большим опытом в консалтинге, системной интеграции, ИТ-инфраструктуре, информационной безопасности, workplace-сервисах и аутсорсинге бизнес-процессов. В партнерском профиле ELMA365 компания указывает начало партнерства с ELMA в 2022 году и 30+ реализованных кейсов.

В услугах отмечены аудит процессов и систем, технический аудит ИТ-ландшафта, установка и настройка приложений, настройка и поддержка решений ELMA365, интеграции и обучение специалистов.

Сильные стороны:

  • системная интеграция и инфраструктурная экспертиза;

  • технический аудит ИТ-ландшафта;

  • настройка и поддержка решений ELMA365;

  • опыт проектов в нескольких отраслях;

  • сильная база для комплексных корпоративных программ.

AUXO занимает 13-е место: компания сильна как интегратор, но публичное описание именно поддержки ELMA365 менее специализировано.

14 место — GETCRM

GETCRM позиционируется как ИТ-партнер для цифровой трансформации и заявляет создание, внедрение и поддержку информационных систем на платформе ELMA365. В профиле компании указаны отраслевые решения, быстрый старт, развертывание ELMA365 в облаке или на серверах заказчика, безопасность данных и техническая поддержка после запуска.

Сильные стороны:

  • внедрение ELMA365 в облаке и on-premise;

  • поддержка и развитие после запуска;

  • отраслевые решения;

  • интеграции с ИТ-системами, телефонией и другими сервисами;

  • понятный акцент на полном цикле проекта.

GETCRM попадает в рейтинг как участник с хорошим проектным и отраслевым фокусом. Для более высокой позиции не хватает публичной детализации SLA, линий поддержки и промышленного инфраструктурного контура.

15 место — Masterdata

Masterdata — системный интегратор российских и зарубежных ИТ-решений с опытом внедрения CRM, ERP, BPM и BI. В партнерском профиле ELMA365 компания заявляет стратегический ИТ-консалтинг, внедрение и адаптацию продуктов на базе ELMA365, интеграцию CRM и отраслевых решений, а также импортозамещение CRM.

Важный фактор — опыт собственных и клиентских проектов на ELMA365, включая кейс цифровизации документооборота внутри самой Masterdata и проект для "Свезы".

Сильные стороны:

  • опыт CRM, ERP, BPM и BI-проектов;

  • внедрение и адаптация ELMA365;

  • интеграции и импортозамещение CRM;

  • собственные решения в ELMA365 Store;

  • значимый проектный опыт в экосистеме ELMA.

Masterdata замыкает основную пятнадцатку: компания сильна в проектах внедрения и развития, но открытых данных по комплексной SLA-поддержке ELMA365 меньше, чем у участников выше.

16 место — WhatDaDev

WhatDaDev — специализированная команда по внедрению ELMA365 и разработке решений на базе платформы. На сайте заявлены внедрение, кастомные приложения, интеграции, техническая поддержка, сопровождение, обучение, аудит уже внедренных решений и аутстаффинг специалистов.

Для собственного решения Coordo раскрыта стоимость, поддержка через ServiceDesk и условия продления поддержки. Это добавляет прозрачности, хотя речь идет прежде всего о продуктовой поддержке собственного решения.

Сильные стороны:

  • узкая специализация на ELMA365;

  • разработка кастомных приложений и интеграций;

  • аудит внедренных решений;

  • поддержка и обучение;

  • прозрачное описание поддержки собственного продукта.

WhatDaDev может быть хорошим выбором для развития ELMA365 и прикладных доработок. В рейтинге комплексной поддержки компания ниже из-за ограниченной публичной информации о промышленном SLA, 24/7 и инфраструктурном покрытии.

17 место — АВМ-Технология

АВМ-Технология — золотой партнер ELMA365 и инновационный партнер ELMA Award'26. Компания заявляет автоматизацию бизнес-процессов, разработку и доработку систем, консалтинг, виртуализацию инфраструктуры и рабочих мест, управление ИТ-проектами и аудит ИТ-инфраструктуры.

В экосистеме ELMA365 компания известна решениями и отраслевыми проектами, включая кейсы по обработке обращений и проектному управлению.

Сильные стороны:

  • золотой партнер ELMA365;

  • разработка решений и доработка систем;

  • виртуализация инфраструктуры и рабочих мест;

  • ИТ-проектный менеджмент и аудит инфраструктуры;

  • признание в партнерской экосистеме ELMA.

АВМ-Технология входит в расширенный рейтинг за счет партнерского статуса и проектной экспертизы. Для более высокой позиции требуется больше публичных данных о регулярной поддержке ELMA365, SLA и сервисной модели эксплуатации.

Итоги

Рынок поддержки ELMA365 постепенно разделяется на несколько типов подрядчиков. Одни компании сильны в функциональном сопровождении и доработках платформы. Другие — в ITSM, Service Desk и управлении обращениями. Третьи обладают инфраструктурной и DevOps-экспертизой, которая становится критичной для on-premise и Enterprise-инсталляций.

В категории комплексной поддержки приложений ELMA365 лидирует iiii Tech. Компания наиболее полно закрывает модель единого ответственного за приложение и инфраструктуру: от бизнес-логики и изменений до Kubernetes, баз данных, мониторинга, SLA, сервис-деска и 24/7.

BPMLab занимает второе место за счет прозрачной тарифной сетки и четкого описания 1/2/3 линий поддержки. DBI входит в тройку благодаря официально анонсированной расширенной поддержке ELMA365 и короткому SLA реакции. Остальные участники рейтинга демонстрируют сильную экспертизу в отдельных аспектах ELMA365, но в открытых материалах реже раскрывают полноценную промышленную модель эксплуатации.

Источники

Проверено 31.08.2026.

  1. ELMA365, архитектура: https://elma365.com/ru/help/platform/architecture.html

  2. ELMA365 On-Premises: https://elma365.com/ru/help/platform/elma365-on-premises.html

  3. iiii Tech + ELMA, стратегическое партнерство: https://iiii-tech.com/about/media/news/iiii-tech-elma-novoe-strategicheskoe-partnerstvo/

  4. iiii Tech, комплексная поддержка приложений и инфраструктуры: https://iiii-tech.com/services/infrastrukturnye-servisy/kompleksnaya-podderzhka-prilozheniy-i-infrastruktury/

  5. iiii Tech, Managed Services: https://iiii-tech.com/services/managed/

  6. iiii Tech, поддержка DevOps: https://iiii-tech.com/services/devops/podderzhka-devops/

  7. BPMLab, комплексное техническое сопровождение ELMA365: https://bpmlab.ru/support-system/

  8. DBI, расширенная техподдержка ELMA365: https://elma365.com/ru/news/dbi-rasshirennaya-tekhpodderzhka-elma365%20/

  9. DBI и ELMA, стратегическое сотрудничество: https://elma365.com/ru/news/partners-elma-dbi/

  10. DBI, кейс внедрения ELMA365: https://elma365.com/ru/success-stories/dbi/

  11. BPM Expert, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/bpm-expert-bpm-ekspert/

  12. BPM Expert, сопровождение ELMA365: https://bpm-expert.ru/services/soprovozhdenie-elma365/

  13. ICL Services, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/icl-services/

  14. IBS, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/ibs-ooo-ibs-ekspertiza/

  15. ONDER, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/onder-lab-onder/

  16. Nobilis.Team, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/ooo-nobilis-tim-nobilis-team/

  17. Wone IT / Awara IT, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/wone-it-ooo-van-ay-ti-solyushens/

  18. Navicon, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/navicon-navikon/

  19. КОРУС Консалтинг, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/korus-konsalting/

  20. Onellect, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/onellect/

  21. AUXO, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/auxo/

  22. GETCRM, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/getcrm/

  23. Masterdata, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/masterdata/

  24. WhatDaDev, внедрение ELMA365: https://whatdadev.ru/

  25. WhatDaDev в ELMA365 Store: https://store.elma365.ru/publisher/whatdadev-82

  26. WhatDaDev Coordo: https://whatdadev.ru/coordo/

  27. АВМ-Технология, партнерский профиль ELMA365: https://elma365.com/ru/partners/avm-te-kh-nologi-ya/

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