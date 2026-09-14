В исследовании рассмотрены компании, которые публично заявляют экспертизу в ELMA365, участвуют в партнерской экосистеме ELMA или предлагают поддержку, сопровождение, внедрение и развитие решений на базе платформы.

Для эффективной промышленной эксплуатации ELMA важна способность подрядчика отвечать за весь контур: приложение, интеграции, Kubernetes, базы данных, очереди сообщений, объектное хранилище, мониторинг, резервное копирование.

Основной акцент сделан на комплексной поддержке приложений ELMA365 в промышленной эксплуатации. Поэтому выше в рейтинге расположены компании, которые способны закрывать не только функциональную часть платформы, но и инфраструктурный контур, от которого зависит устойчивость системы.

Итоговый рейтинг

1 место — iiii Tech

iiii Tech занимает первое место за счет сочетания ELMA-экспертизы, зрелых процессов поддержки и сильной инфраструктурной практики. Для ELMA365 принципиально важно в on-premise и cloud-сценариях поддерживать Kubernetes, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ, Redis/Valkey, S3-хранилища, мониторинг и другие компоненты. Публичное предложение iiii Tech по комплексной поддержке приложений и инфраструктуры строится вокруг единого сервиса, единой команды, сквозного SLA и сервис-менеджмента. В контур поддержки входят инфраструктура, контейнерные среды, сети, хранилища, ОС, СУБД, веб-серверы, брокеры сообщений, мониторинг, DevOps-инструменты и прикладный уровень. Для заказчика это снижает главный риск промышленной эксплуатации ELMA365: ситуацию, когда разные подрядчики отвечают за разные части системы, а ответственный за инцидент теряется между приложением, базой данных, интеграцией и инфраструктурой. Сильные стороны: выстроенные процессы поддержки, включая сервис-деск, SLA, эскалации и регламент приемки системы на поддержку;

единый ответственный за приложение, платформу, инфраструктуру, мониторинг, безопасность;

поддержка в режиме 24/7;

сервис-менеджер и выделенная команда под разные уровни эксплуатации;

сочетание экспертизы в продуктах ELMA с опытом Managed Services, DevOps и инфраструктурной поддержки;

модель, близкая к SaaS по восприятию заказчика: бизнес получает управляемый сервис, а не набор разрозненных специалистов. iiii Tech особенно подходит компаниям, для которых ELMA365 стала бизнес-критичной системой и где поддержка должна закрывать не только развитие процессов, но и надежность всего эксплуатационного контура.

2 место — BPMLab

BPMLab выделяется самым прозрачным публичным предложением по техническому сопровождению ELMA365. На сайте компании раскрыты тарифы, количество часов, график поддержки, время реакции, время решения обращений и состав услуг. Линейка включает несколько уровней сопровождения: от разового пакета на 10 часов в месяц до расширенных вариантов на 80–120 часов и отдельного режима 24/7 на договорных условиях. Для тарифов указаны рабочие окна, лимиты часов, время реакции, сроки решения высококритичных инцидентов и стандартных обращений. Такой формат удобен для компаний, которым нужно заранее сопоставить объем поддержки с бюджетом и критичностью системы. В предложении отдельно описаны 1-я, 2-я и 3-я линии поддержки. Первая линия закрывает первичную обработку обращений и консультации, вторая — устранение ошибок, инциденты и обновления платформы, третья — доработку функционала, разработку новых возможностей и миграцию данных. Также указаны поддержка инфраструктурных сервисов, мониторинг типовых и бизнес-метрик, прием обращений через ServiceDesk, закрепленные специалисты, консультации архитектора, ежемесячная отчетность и вариант 24/7 на договорных условиях. Отдельного внимания заслуживают элементы, которые обычно появляются только в более зрелых моделях сопровождения: hypercare во время чувствительных работ, закрепленный менеджер по сопровождению, еженедельные встречи и отчетность по обращениям и трудозатратам. Это делает предложение BPMLab понятным не только для ИТ-команды, но и для закупки или руководителя, которому нужно сравнить подрядчиков по формальным параметрам. Сильные стороны: отдельная страница поддержки ELMA365;

понятная тарифная сетка;

раскрытые параметры реакции и решения;

1/2/3 линии поддержки;

hypercare, закрепленный менеджер и регулярная отчетность в старших тарифах;

DevOps и инфраструктурные сервисы в составе расширенных тарифов;

подробное описание услуги для закупки и сравнения подрядчиков. BPMLab занимает высокую позицию за счет прозрачности и зрелой структуры поддержки. По широте инфраструктурной ответственности компания уступает iiii Tech, но остается одним из наиболее сильных участников рейтинга.

3 место — DBI

DBI входит в число наиболее заметных игроков по поддержке ELMA365 благодаря официальному анонсу расширенной технической поддержки на сайте ELMA. В публикации указаны две конфигурации поддержки, SLA реакции до 1 часа и до 15 минут, а также регламентные работы по поддержанию функциональности сервисов ELMA365. У DBI есть и более ранняя публичная связка с ELMA: компании объявляли стратегическое сотрудничество по внедрению и сопровождению решений на базе ELMA365. В этом контексте поддержка выглядит не разовой услугой, а продолжением интеграторской практики: внедрение, настройка в корпоративной ИТ-архитектуре и дальнейшее сопровождение платформы. Дополнительное преимущество DBI — профиль системного интегратора, работающего с базами данных, приложениями, операционными системами и ИТ-инфраструктурой. Для ELMA365 это важный фактор, поскольку платформа в промышленной эксплуатации опирается на несколько инфраструктурных компонентов: СУБД, очереди сообщений, хранилища, серверную инфраструктуру и внешние интеграции. Расширенная поддержка DBI ориентирована на клиентов, которым важно снизить нагрузку на собственную ИТ-команду при эксплуатации ELMA365. В публичном описании акцент сделан на технической стороне: дополнительной настройке функций, изменении конфигураций, поддержании работоспособности сервисов и регламентных работах. Это хорошо соответствует сценариям, где ELMA365 уже внедрена и требуется не только развитие процессов, но и стабильная эксплуатация. Отдельный плюс DBI — сочетание ELMA365-экспертизы с опытом сопровождения БД, приложений и ОС. Это особенно важно для компаний, у которых ELMA365 встроена в сложный ИТ-ландшафт и связана с другими корпоративными системами. Сильные стороны: официально анонсированная расширенная поддержка ELMA365;

короткое заявленное время реакции;

стратегическое партнерство с ELMA по внедрению и сопровождению решений на базе ELMA365;

опыт работы с приложениями, БД и инфраструктурой;

фокус на настройке ELMA365 в корпоративной ИТ-архитектуре;

собственный опыт использования ELMA365;

наличие публичных кейсов в экосистеме ELMA. DBI занимает третье место: у компании сильная техническая база и подтвержденный фокус на поддержке ELMA365, но в открытых материалах меньше деталей по 1/2/3 линиям, тарифам, сервис-менеджменту и режиму 24/7.

4 место — BPM Expert

BPM Expert выглядит одним из самых зрелых игроков по ELMA365-экспертизе. В партнерском профиле ELMA365 компания указывает 50+ успешных проектов, шесть лет партнерства, решения в ELMA365 Store и техническую поддержку/обслуживание платформы. На собственной странице сопровождения описаны абонентский формат, T&M, разовые консультации, мониторинг, регламентные работы и закрепленная команда. В портфеле есть кейсы ELMA365, включая проекты с Service Desk, документооборотом, интеграциями и дополнительными модулями. Сильные стороны: глубокая специализация на ELMA365;

большое количество проектов и решений в ELMA365 Store;

опыт внедрения, развития и сопровождения;

кейсы в крупных организациях;

сильная экспертиза в автоматизации бизнес-процессов и Service Desk. Позицию BPM Expert ограничивает меньшая публичная детализация по SLA, режимам поддержки, линиям и инфраструктурному контуру именно как отдельной услуге промышленной эксплуатации.

5 место — ICL Services

ICL Services — стратегический партнер ELMA с выраженной экспертизой в ITSM-процессах. В партнерском профиле компания делает акцент на ELMA365 Service Desk 2.0, метриках SLA, бэклоге, качестве работы и готовых дашбордах. Для рейтинга комплексной поддержки ELMA365 это важный участник: зрелая ITSM-экспертиза помогает выстраивать управляемую поддержку, контролировать сервисные показатели и переводить хаотичные обращения в прозрачную модель обслуживания. Сильные стороны: сильный ITSM-профиль;

опыт внедрения ELMA365 Service Desk;

фокус на SLA, метриках и управлении качеством сервиса;

партнерские вебинары с ELMA;

опыт сервисной трансформации и импортозамещения. ICL Services находится выше многих внедренцев ELMA365 благодаря сервисной зрелости. При этом в открытых данных меньше признаков, что компания публично продает именно комплексную поддержку ELMA365 с инфраструктурным контуром.

6 место — IBS

IBS представлен в партнерской экосистеме ELMA365 через направление Advanced Outsourcing. В профиле компании заявлены поддержка, сопровождение и развитие корпоративных ИТ-систем, включая ERP, CRM, BI, СУБД и заказное ПО, модель единого окна, ответственность за результат и SLA, а также режим 24/7. Для ELMA365 это сильная база: компания подходит заказчикам, которым важна не только автоматизация процессов, но и промышленное сопровождение корпоративных систем в рамках общей ИТ-архитектуры. Сильные стороны: зрелая модель ИТ-аутсорсинга;

единое окно и ответственность за SLA;

поддержка корпоративных ИТ-систем и СУБД;

режим 24/7;

ориентация на непрерывность бизнеса. IBS получает высокое место за эксплуатационную зрелость. Ограничение — меньше публичных деталей по специализированной поддержке ELMA365 и по конкретному покрытию компонентов платформы.

7 место — ONDER

ONDER в партнерском профиле ELMA365 описывает услуги полного цикла: оптимизацию и внедрение BPMS/CRM, разработку приложений, настройку ИТ-ландшафта для продуктов ELMA365, развертывание инфраструктуры и мониторинг работы системы. Также заявлена поддержка 24/7 и формат обучающих сессий для самостоятельного сопровождения продукта клиентом. Это делает ONDER заметным участником рейтинга, особенно для заказчиков из энергетики и промышленности. Сильные стороны: настройка ИТ-ландшафта для ELMA365;

развертывание инфраструктуры и мониторинг;

поддержка 24/7;

фокус на промышленности и энергетике;

сертифицированные специалисты и опыт интеграций. ONDER хорошо выглядит по широте покрытия, но уступает лидерам из-за отсутствия детальной публичной тарифной сетки и параметров SLA.

8 место — Nobilis.Team

Nobilis.Team — Enterprise-интегратор CRM, CX, BI и интеграционных решений. В партнерском профиле ELMA365 компания заявляет техническую поддержку 24/7, сопровождение систем в эксплуатации, управление инцидентами и консультациями. Дополнительный плюс — DevOps-направление с опытом сервисного обслуживания 24/7 и совместное решение Nobilis.Team x ELMA365 Fintech для банковского сектора. Сильные стороны: Enterprise-экспертиза в CRM и Customer Experience;

техническая поддержка 24/7;

управление инцидентами и консультациями;

DevOps-направление;

совместное отраслевое решение с ELMA365. Nobilis.Team сильна в крупных клиентских и финансовых сценариях. В рейтинге комплексной поддержки компания уступает тем участникам, у которых ELMA365-поддержка и инфраструктурный контур описаны более предметно.

9 место — Wone IT / Awara IT

Wone IT / Awara IT представлен в каталоге ELMA365 как технологический интегратор и платиновый партнер ELMA. Компания специализируется на внедрении и развитии ELMA365, сопровождает клиентов от ИТ-стратегии до технической поддержки и имеет опыт работы с крупными заказчиками. В профиле отмечены 200+ технических специалистов, 500+ постоянных заказчиков, инфраструктурная и ИБ-экспертиза, а также сильная специализация во внедрении CRM и закупок. Сильные стороны: платиновый партнер ELMA;

фокус на внедрении и развитии ELMA365;

техническая поддержка как часть полного цикла;

широкий портфель ИТ-услуг, включая инфраструктуру и ИБ;

опыт крупных проектов и международная экспертиза. Компания занимает середину рейтинга: масштаб и статус высокие, но публичное описание поддержки ELMA365 менее детализировано, чем у лидеров.

10 место — Navicon

Navicon — золотой партнер ELMA365 и крупный системный интегратор. В партнерском профиле указаны 20+ лет опыта в BPM, 1000+ успешных проектов, 500+ отраслевых экспертов и 130+ сертифицированных специалистов. Среди услуг есть внедрение, кастомизация, интеграции, техническая поддержка и сопровождение ELMA365. Сильные стороны: золотой партнер ELMA365;

большой интеграторский масштаб;

сильная CRM/BPM/BI-экспертиза;

опыт интеграции ELMA365 с корпоративными системами;

подход полного цикла: от анализа процессов до поддержки. Navicon подходит для крупных внедрений и интеграционных программ. Более низкая позиция связана не с недостатком масштаба, а с тем, что публичное предложение комплексной поддержки ELMA365 раскрыто менее подробно, чем у участников верхней части рейтинга.

11 место — КОРУС Консалтинг

КОРУС Консалтинг представлен в партнерской экосистеме ELMA365 как крупный интегратор для Enterprise-клиентов. Компания заявляет внедрение и адаптацию ELMA365, импортозамещение зарубежных решений, интеграции со смежными системами, настройку омниканальных коммуникаций и проекты в CRM, ЭДО, Service Desk и процессной автоматизации. Сильные стороны: опыт работы с Enterprise-клиентами;

внедрение ELMA365 для CRM, ЭДО, Service Desk и процессов;

интеграции с ERP, 1С и отраслевыми системами;

сильная экспертиза в клиентском сервисе;

признание в экосистеме ELMA. Компания занимает 11-е место, поскольку в открытых материалах сильнее раскрыта проектная и интеграционная экспертиза, чем отдельная модель поддержки ELMA365 с SLA и инфраструктурным покрытием.

12 место — Onellect

Onellect заметен в экосистеме ELMA365 за счет фокуса на внедрении и кастомизации платформы, ITSM/ESM-практиках, ELMA365 Service Desk 2.0, интеграциях, миграции данных и дополнительных модулях. Компания также получила признание в ELMA Award'26: проект Onellect был отмечен как "Проект года". Это усиливает доверие к экспертизе команды в сложных внедрениях. Сильные стороны: внедрение и кастомизация ELMA365;

ITSM и ESM-практики на ELMA365 Service Desk;

интеграции и миграции;

активность в партнерской экосистеме ELMA;

отмеченный вендором проектный опыт. Onellect выглядит сильным интегратором для развития ELMA365 и сервисных процессов. В рейтинге комплексной поддержки ниже лидеров из-за меньшей публичной детализации SLA, линий поддержки и инфраструктурной эксплуатации.

13 место — AUXO

AUXO — ИТ-партнер с большим опытом в консалтинге, системной интеграции, ИТ-инфраструктуре, информационной безопасности, workplace-сервисах и аутсорсинге бизнес-процессов. В партнерском профиле ELMA365 компания указывает начало партнерства с ELMA в 2022 году и 30+ реализованных кейсов. В услугах отмечены аудит процессов и систем, технический аудит ИТ-ландшафта, установка и настройка приложений, настройка и поддержка решений ELMA365, интеграции и обучение специалистов. Сильные стороны: системная интеграция и инфраструктурная экспертиза;

технический аудит ИТ-ландшафта;

настройка и поддержка решений ELMA365;

опыт проектов в нескольких отраслях;

сильная база для комплексных корпоративных программ. AUXO занимает 13-е место: компания сильна как интегратор, но публичное описание именно поддержки ELMA365 менее специализировано.

14 место — GETCRM

GETCRM позиционируется как ИТ-партнер для цифровой трансформации и заявляет создание, внедрение и поддержку информационных систем на платформе ELMA365. В профиле компании указаны отраслевые решения, быстрый старт, развертывание ELMA365 в облаке или на серверах заказчика, безопасность данных и техническая поддержка после запуска. Сильные стороны: внедрение ELMA365 в облаке и on-premise;

поддержка и развитие после запуска;

отраслевые решения;

интеграции с ИТ-системами, телефонией и другими сервисами;

понятный акцент на полном цикле проекта. GETCRM попадает в рейтинг как участник с хорошим проектным и отраслевым фокусом. Для более высокой позиции не хватает публичной детализации SLA, линий поддержки и промышленного инфраструктурного контура.

15 место — Masterdata

Masterdata — системный интегратор российских и зарубежных ИТ-решений с опытом внедрения CRM, ERP, BPM и BI. В партнерском профиле ELMA365 компания заявляет стратегический ИТ-консалтинг, внедрение и адаптацию продуктов на базе ELMA365, интеграцию CRM и отраслевых решений, а также импортозамещение CRM. Важный фактор — опыт собственных и клиентских проектов на ELMA365, включая кейс цифровизации документооборота внутри самой Masterdata и проект для "Свезы". Сильные стороны: опыт CRM, ERP, BPM и BI-проектов;

внедрение и адаптация ELMA365;

интеграции и импортозамещение CRM;

собственные решения в ELMA365 Store;

значимый проектный опыт в экосистеме ELMA. Masterdata замыкает основную пятнадцатку: компания сильна в проектах внедрения и развития, но открытых данных по комплексной SLA-поддержке ELMA365 меньше, чем у участников выше.

16 место — WhatDaDev

WhatDaDev — специализированная команда по внедрению ELMA365 и разработке решений на базе платформы. На сайте заявлены внедрение, кастомные приложения, интеграции, техническая поддержка, сопровождение, обучение, аудит уже внедренных решений и аутстаффинг специалистов. Для собственного решения Coordo раскрыта стоимость, поддержка через ServiceDesk и условия продления поддержки. Это добавляет прозрачности, хотя речь идет прежде всего о продуктовой поддержке собственного решения. Сильные стороны: узкая специализация на ELMA365;

разработка кастомных приложений и интеграций;

аудит внедренных решений;

поддержка и обучение;

прозрачное описание поддержки собственного продукта. WhatDaDev может быть хорошим выбором для развития ELMA365 и прикладных доработок. В рейтинге комплексной поддержки компания ниже из-за ограниченной публичной информации о промышленном SLA, 24/7 и инфраструктурном покрытии.

17 место — АВМ-Технология