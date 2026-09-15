Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП

Инициатива предполагает снижение базовой ставки НДС с 22 до 20 процентов, восстановление планки освобождения от НДС для упрощенцев на отметке 60 млн рублей и снятие отраслевых барьеров для применения пониженного тарифа страховых взносов. Шансы на принятие эксперты оценивают как невысокие.
Какие правила работают сейчас
Базовый закон налоговой реформы — № 425-ФЗ — был подписан президентом 28 ноября 2025 года и заработал с 1 января 2026-го. Вот что действует на момент сентября 2026 года.
Ставка НДС — 22%. Базовую ставку подняли на два процентных пункта — с 20 до 22. Ставки 0% и 10% для льготных категорий товаров остались прежними. Новая ставка касается всех, кто обязан платить НДС: компаний на общей системе и упрощенцев, преодолевших порог освобождения.
Порог освобождения от НДС для УСН — 20 млн рублей. До реформы упрощенцы могли не платить НДС при выручке до 60 млн в год. Реформа обрезала эту планку до 20 млн, а в исходном графике значилось дальнейшее снижение: 15 млн с 2027 года и 10 млн с 2028-го. Однако 4 июля 2026 года вступил в силу закон № 228-ФЗ, закрепивший текущий порог 20 млн на 2027–2029 годы — дальнейшего понижения не будет.
Те, кто на УСН и зарабатывает больше 20 млн, становятся плательщиками НДС. Доступны три варианта: ставка 5% без вычетов, ставка 7% с вычетами либо полная ставка 22%.
Льготный тариф взносов для МСП — 15%, но с ограничениями. До реформы все малые и средние предприятия платили 15% с выплат поверх одного МРОТ независимо от сферы деятельности. С 2026 года этот тариф оставили лишь компаниям из утвержденного правительством перечня приоритетных отраслей — производство, транспорт, электроника и так далее. Остальные МСП (торговля, строительство, добыча сырья и прочие) перешли на общий тариф 30%. Одновременно порог применения льготы подняли с одного МРОТ до полутора — то есть даже льготники оказались в худшем положении, чем раньше.
В 2026 году 1,5 МРОТ равны 40 639,50 рубля. Эта сумма считается отдельно по каждому сотруднику, а не по фонду оплаты труда целиком.
Что меняет законопроект
Документ внесен 2 сентября 2026 года. Если поправки пройдут, все три нормы вступят в силу одновременно — с 1 января 2027 года.
Ставка НДС возвращается к 20%
Изменение в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса откатывает базовую ставку к прежним 20%. Ставки 0% и 10% законопроект не трогает. Авторы аргументируют тем, что два лишних процентных пункта давят на производственные цепочки, торговлю и сферу услуг, а также провоцируют рост розничных цен, поскольку бизнес перекладывает добавочную нагрузку на покупателя.
Пример. Фирма на ОСНО отгружает партию станков за 1 000 000 рублей без НДС. По действующей ставке 22% покупатель платит 1 220 000 рублей. Если ставка вернется к 20% — 1 200 000 рублей. На длинной цепочке поставок, где каждый участник добавляет свою наценку, эти 2 процента накапливаются и заметно удорожают продукт на полке.
Порог освобождения от НДС для УСН — снова 60 млн
Поправка в статью 145 НК отменяет действующий механизм постепенного снижения лимита и закрепляет его на 60 млн рублей. Сейчас порог зафиксирован на 20 млн — и, хотя закон № 228-ФЗ остановил дальнейшее падение до 15 и 10 млн, до 60 млн порог не поднимут.
Авторы законопроекта указывают: привлечение компаний с оборотом 10–20 млн к администрированию НДС нерационально. Затраты на раздельный учет, декларирование и услуги бухгалтера в этом сегменте превышают то, что бюджет получает от них в виде налога.
Пример. Индивидуальный предприниматель на УСН с годовой выручкой 35 млн в 2026 году обязан работать с НДС: он выбирает ставку 5%, подает налоговые декларации по НДС, ведет раздельный учет. Если бы порог оставался на 60 млн, этот ИП вообще не был бы плательщиком НДС — никаких деклараций, начислений и расходов на бухгалтера.
Пониженные взносы возвращают всем МСП
Поправка в статью 427 НК убирает привязку льготы к перечню приоритетных отраслей. Тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ сможет применять любой субъект МСП, отвечающий критериям закона № 209-ФЗ, — независимо от кода ОКВЭД.
При этом законопроект сохраняет порог 1,5 МРОТ, который выше довоенного 1 МРОТ. Получается, льгота вернется всем, но на условиях более жестких, чем до реформы.
Пример. Малый магазин с пятью сотрудниками, общий фонд оплаты труда — 400 000 рублей в месяц (по 80 000 на человека). Порог 1,5 МРОТ (40 639,50 руб.) считают по каждому сотруднику отдельно.
При действующем общем тарифе 30% (торговля в перечень приоритетных отраслей не входит): 5 × 80 000 × 30% = 120 000 рублей.
При пониженном тарифе, который предлагает законопроект: на одного работника — 30% × 40 639,50 + 15% × (80 000 − 40 639,50) = 12 191,85 + 5 904,08 = 18 095,93 руб. На пятерых — 5 × 18 095,93 ≈ 90 480 рублей.
Разница — примерно 29 520 рублей в месяц на весь штат из пяти человек.
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Как оценивают шансы
Аналитики и налоговые консультанты настроены скептически. В пояснительной записке сами авторы признают, что реализация инициативы приведет к выпадению доходов бюджета, а финансово-экономическое обоснование прямо указывает на потребность в дополнительных ассигнованиях. Возврат налоговых параметров к довоенному уровню означает крупные потери казны, на которые кабинет министров едва ли согласится.
Показательно, что аналогичный законопроект № 1220509-8 — он касался только возврата НДС до 20% — уже был возвращен авторам 25 мая 2026 года из-за отсутствия заключения Правительства.
Тем не менее авторы текущей инициативы приводят красноречивый довод. В мае 2026 года заполняемость московских коворкингов упала: доля вакантных площадей достигла 16%, спрос сократился более чем вдвое, а арендные ставки выросли на 42%. Коворкинги — это преимущественно среда малого бизнеса, стартапов и ИП. Если предприниматели экономят даже на базовой инфраструктуре, значит, налоговая нагрузка уже давит на самые хрупкие сегменты экономики.
Как действовать бизнесу
Пока законопроект не прошел ни одного чтения, действующие нормы остаются обязательными.
Упрощенцы с выручкой свыше 20 млн рублей должны работать с НДС: ставка 5%, 7% либо 22% — в зависимости от выбранного режима.
МСП, чей основной ОКВЭД не входит в правительственный перечень приоритетных отраслей, платят страховые взносы по тарифу 30%.
Ход рассмотрения законопроекта можно отслеживать на сайте Госдумы в разделе системы обеспечения законодательной деятельности.
Если поправки пройдут осеннюю сессию и заработают с 2027 года, бизнес получит заметное послабление. Но всерьез закладывать этот сценарий в планы пока рано — бюджетные ориентиры государства на ближайшие годы явно не снижение налогов.