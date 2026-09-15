Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП

Какие правила работают сейчас

Базовый закон налоговой реформы — № 425-ФЗ — был подписан президентом 28 ноября 2025 года и заработал с 1 января 2026-го. Вот что действует на момент сентября 2026 года.

Ставка НДС — 22%. Базовую ставку подняли на два процентных пункта — с 20 до 22. Ставки 0% и 10% для льготных категорий товаров остались прежними. Новая ставка касается всех, кто обязан платить НДС: компаний на общей системе и упрощенцев, преодолевших порог освобождения.

Порог освобождения от НДС для УСН — 20 млн рублей. До реформы упрощенцы могли не платить НДС при выручке до 60 млн в год. Реформа обрезала эту планку до 20 млн, а в исходном графике значилось дальнейшее снижение: 15 млн с 2027 года и 10 млн с 2028-го. Однако 4 июля 2026 года вступил в силу закон № 228-ФЗ, закрепивший текущий порог 20 млн на 2027–2029 годы — дальнейшего понижения не будет.

Те, кто на УСН и зарабатывает больше 20 млн, становятся плательщиками НДС. Доступны три варианта: ставка 5% без вычетов, ставка 7% с вычетами либо полная ставка 22%.

Льготный тариф взносов для МСП — 15%, но с ограничениями. До реформы все малые и средние предприятия платили 15% с выплат поверх одного МРОТ независимо от сферы деятельности. С 2026 года этот тариф оставили лишь компаниям из утвержденного правительством перечня приоритетных отраслей — производство, транспорт, электроника и так далее. Остальные МСП (торговля, строительство, добыча сырья и прочие) перешли на общий тариф 30%. Одновременно порог применения льготы подняли с одного МРОТ до полутора — то есть даже льготники оказались в худшем положении, чем раньше.

В 2026 году 1,5 МРОТ равны 40 639,50 рубля. Эта сумма считается отдельно по каждому сотруднику, а не по фонду оплаты труда целиком.