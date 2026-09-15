Простая доверенность от ИП может сорвать сделку: когда без нотариуса не обойтись 

Когда доверенность от ИП должна быть нотариальной

ИП выдает доверенность как физическое лицо, а не как организация. Поэтому требования к форме доверенности для предпринимателя и компании могут различаться. В одних случаях достаточно простой письменной доверенности, в других потребуется нотариальное удостоверение.

Какая форма доверенности нужна в разных ситуациях, показали в таблице ниже.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) используется не только для взаимодействия с налоговыми органами, но и при электронном взаимодействии с СФР, операторами ЭДО и другими информационными системами, где представитель подписывает документы своей электронной подписью.

Для банков и отдельных государственных органов единых требований на все случаи нет. Поэтому перед оформлением доверенности лучше заранее уточнить требования конкретной организации.