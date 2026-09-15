Что проверять у кандидата, который «работает с ИИ»

Кто формирует регламент и строит процесс

Стандарт правильной работы с ИИ пока не принят. Правила появляются прямо сейчас, и формировать их для своих сотрудников должна компания. Выдать доступ к модели со словами «пользуйся как хочешь, но отвечаешь ты» означает переложить на сотрудника то, что должно быть решено на уровне процесса.

На практике это может выглядеть так: попросить модель сделать работу, затем сменить ей роль и выступить оппонентом — указать слабые места, какие данные не проверены, — сверить источники, поискать противоречия и только после этого принять результат. Это такая же последовательность шагов, как воронка продаж или спринт: ей следуют, а не изобретают каждый раз.

Шаг с оппонентом в критичных процессах обязателен. Другое исследование Microsoft показало: развернутые объяснения в ответе модели повышают доверие и к верным, и к неверным ответам. Убедительность объяснения ничего не говорит о его верности, и без принудительной проверки человек этого не замечает.

Такой регламент можно заложить в правила для ИИ-агентов и инструкции для помощника: настроить их так, чтобы они сам проходили цепочку «сделал, оспорил, проверил» и показывали сотруднику уже итог. Так и стоит делать. Но у этого есть цена: если все проверки выполняет агент, человек меньше тренирует навык сомневаться и со временем может его потерять. А потом он открывает обычный чат с моделью, где инструкции нет, и принимает первый ответ. Поэтому проверка должна быть частью не только процесса, но и привычки самого сотрудника.