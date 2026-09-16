Стажировка по новому закону: как изменится Трудовой кодекс с 1 марта 2027 года

Как оформляется договор

Стажировка оформляется только срочным трудовым договором — это не гражданско-правовой контракт и не устная договоренность. В статье 59 ТК появилось отдельное основание для заключения такого договора.

Ключевые требования к оформлению:

в названии должности обязательно слово «стажер» — например, «менеджер-стажер», «программист-стажер», «продавец-стажер» (изменения в ст. 57 ТК);

договор нужно заключить не позднее одного года после получения образования или завершения обучения;

максимальный срок — шесть месяцев, продлить его нельзя.

При этом закон разрешает заключать срочные договоры о стажировке неоднократно — после окончания одной стажировки можно заключить новый договор о стажировке (если годичный срок еще не истек), причем как с тем же, так и с другим работодателем.

Годичный срок приостанавливается на периоды военной службы (включая мобилизацию), временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ухода за больным членом семьи по медзаключению, а также в иных случаях, установленных законом.

Пример. Дмитрий окончил вуз в июне 2026 года. В октябре его призвали на военную службу, демобилизовали в октябре 2027 года. Годичный срок для заключения договора о стажировке был приостановлен на время службы — значит, Дмитрий сможет пройти стажировку даже спустя больше года после выпуска.