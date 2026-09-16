Стажировка по новому закону: как изменится Трудовой кодекс с 1 марта 2027 года

Стажер — это не бесплатный практикант, а работник по срочному договору с зарплатой, больничными и пенсионным стажем. Работодателей обяжут организовать наставничество, а срок стажировки ограничат шестью месяцами.
Закон № 246-ФЗ подписан 26 июля 2026 года и вносит изменения сразу в несколько статей ТК — 57, 58, 59 и 351.8, а также вводит новую статью 351.9. Разберемся, что именно меняется и как это будет работать на практике.
Кто считается стажером
По новым правилам стажером признается человек, который получает или уже получил:
среднее профессиональное или высшее образование;
дополнительное профессиональное образование по программе переподготовки;
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих или программам переподготовки рабочих и служащих.
Работа должна соответствовать освоенной или осваиваемой профессии, специальности, направлению подготовки или новой квалификации.
Пример. Анна окончила колледж по специальности «Бухгалтерский учет» в июне 2026 года. Закон вступает в силу 1 марта 2027-го — к этому моменту с момента выдачи диплома прошло меньше года, поэтому Анна может устроиться в компанию по срочному трудовому договору со статусом «бухгалтер-стажер». А вот если диплом получен, скажем, в 2021 году, заключить договор о стажировке уже не получится — годичный срок истек.
Как оформляется договор
Стажировка оформляется только срочным трудовым договором — это не гражданско-правовой контракт и не устная договоренность. В статье 59 ТК появилось отдельное основание для заключения такого договора.
Ключевые требования к оформлению:
в названии должности обязательно слово «стажер» — например, «менеджер-стажер», «программист-стажер», «продавец-стажер» (изменения в ст. 57 ТК);
договор нужно заключить не позднее одного года после получения образования или завершения обучения;
максимальный срок — шесть месяцев, продлить его нельзя.
При этом закон разрешает заключать срочные договоры о стажировке неоднократно — после окончания одной стажировки можно заключить новый договор о стажировке (если годичный срок еще не истек), причем как с тем же, так и с другим работодателем.
Годичный срок приостанавливается на периоды военной службы (включая мобилизацию), временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ухода за больным членом семьи по медзаключению, а также в иных случаях, установленных законом.
Пример. Дмитрий окончил вуз в июне 2026 года. В октябре его призвали на военную службу, демобилизовали в октябре 2027 года. Годичный срок для заключения договора о стажировке был приостановлен на время службы — значит, Дмитрий сможет пройти стажировку даже спустя больше года после выпуска.
Стажировка может быть дистанционной
Закон распространил положения статьи 351.8 ТК (о дистанционной работе) на стажировку. Это значит, что стажировка может проходить полностью или частично в дистанционном формате — соискателю не обязательно находиться в офисе работодателя.
Пример. Выпускник университета из Воронежа нашел стажировку в московской IT-компании. Договор можно оформить как дистанционный — стажер работает из дома, наставничество организуется через корпоративные мессенджеры и видеосвязь, а оценка результатов проводится онлайн.
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Особое правило: договор не становится бессрочным
Обычно срочный трудовой договор, который ни одна из сторон не расторгла вовремя, автоматически превращается в бессрочный. Для договоров о стажировке сделано исключение — это правило не применяется.
Пример. Компания заключила с Мариной договор о стажировке на четыре месяца. Срок истек, но Марина продолжает работать, и никто не оформил расторжение. Тем не менее договор не становится бессрочным — он остается срочным. Работодателю нужно либо расторгнуть его, либо заключить новый трудовой договор на общих основаниях.
Наставничество — обязательное требование
На весь период стажировки работодатель обязан организовать наставничество. Наставник помогает стажеру освоить работу на конкретном рабочем месте.
Порядок прохождения стажировки, правила наставничества, критерии оценки результатов и допустимый объем самостоятельной работы стажера должны быть закреплены в локальном нормативном акте работодателя. Без этого документа доказать, что стажировка была именно обучением, а не обычным наймом по срочному договору, будет сложно.
Пример. Завод принимает трех стажеров на должность «оператор-станочник-стажер». В локальном акте прописано: наставником назначается опытный оператор 5-го разряда, первые две недели стажер работает только под наблюдением, самостоятельная работа — не более 30% смены, по итогам месяца — оценка знаний и навыков.
Без испытательного срока после стажировки
Если после окончания стажировки тот же работодатель заключает со стажером новый трудовой договор (в том числе бессрочный), испытательный срок не устанавливается.
Логика проста: стажировка уже была проверкой. Если же сотрудник устраивается к другому работодателю — испытательный срок назначается на общих основаниях.
Пример. Стажер-юрист успешно прошел четырехмесячную стажировку в юридической фирме и получает приглашение остаться. Испытательный срок в новом договоре не прописывается — он уже доказал свою квалификацию. Но если тот же юрист через год перейдет в другую фирму, там могут установить испытательный срок на общих основаниях.
Гарантии для стажера
Сама статья 351.9 не перечисляет трудовые гарантии отдельно. Но поскольку стажировка оформляется срочным трудовым договором, на стажера распространяются все базовые гарантии ТК, вытекающие из характера такого договора:
заработная плата не ниже МРОТ (с учетом районных коэффициентов);
оплата больничных;
пенсионный стаж — период включается в страховой стаж;
право на ежегодный оплачиваемый отпуск;
все виды обязательного социального страхования.
Никаких специальных «стажерских» ставок закон не вводит — оплата определяется по общим правилам.
На кого закон не распространяется
Статья 351.9 ТК не применяется к:
государственным и муниципальным служащим — их стажировки регулируются специальными законами о службе;
стажировке по охране труда — обязательной для отдельных категорий работников (например, на вредных и опасных производствах по Правилам обучения № 2464);
стажировке для допуска к профессиональной деятельности, регулируемой отдельными законами (медицина, энергетика, транспорт, аудит и т. д.).
Пример. Молодой врач после ординатуры проходит стажировку в больнице для допуска к самостоятельной практике — это регулируется профильным законодательством, а не новой статьей 351.9. А вот если тот же врач устроится стажером в медицинский отдел фармацевтической компании — здесь уже могут применяться новые правила, если он получил подходящее образование не позднее года назад.
Как не стоит использовать новый институт
Закон прямо запрещает заключать срочные договоры, в том числе о стажировке, в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, положенных работникам с бессрочными договорами. Оформить статус «стажер» просто как удобный способ взять человека на полгода и уволить — нельзя.
Типичные ошибки работодателя:
оформление стажером человека, не подходящего под определение статьи 351.9;
использование стажировки для найма на работу, не связанную с полученной профессией;
заключение договора позже годичного срока без законных оснований для приостановки;
срок более шести месяцев;
отсутствие слова «стажер» в названии должности;
неназначение наставника;
отсутствие локального акта о порядке стажировки.
Что делать работодателю до 1 марта 2027 года
До вступления поправок в силу работодателям стоит заранее подготовиться:
Разработать и утвердить локальный нормативный акт о порядке стажировки, наставничества, оценки результатов и объеме самостоятельной работы стажера.
Определить должности, по которым возможен прием стажеров, и проверить соответствие образовательных программ.
Прописать условия оплаты и социальные гарантии для стажеров.
Назначить и обучить наставников.
Если планируется дистанционная стажировка — прописать порядок ее организации, каналы связи с наставником и формат оценки.
Времени до марта 2027 года достаточно, но откладывать на последний месяц не стоит — локальные акты, шаблоны договоров и порядок наставничества потребуют согласования с учетом специфики каждой организации.