НДС при импорте из ЕАЭС будут считать с рыночной цены

Что предлагает закон

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1191451-8, который вводит в Налоговый кодекс новую статью 54.2 — «Особенности определения цены в целях налогообложения при импорте товаров с территории государства — члена ЕАЭС и их последующей реализации».

На какие товары распространяется:

товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации (одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, электроника, детские товары, напитки, бакалея, стройматериалы);

товары, включенные в перечень прослеживаемых (холодильное оборудование, стиральные машины, телевизоры и мониторы, автопогрузчики, детские коляски и автокресла).

Что выведено из-под действия нормы: продажа физическим лицам через маркетплейсы продавцами из стран ЕАЭС — этот канал контролируется отдельно.

Механика. Цена сделки и последующая реализация товара должны укладываться в интервал рыночных цен. Интервал определяется по методике, аналогичной методу сопоставимых рыночных цен в трансфертном ценообразовании (п. 3 ст. 105.9 НК), на основании сопоставимых сделок, соответствующих требованиям ст. 105.5 НК. Особенности определения интервала утвердит Правительство.

Если фактическая цена окажется ниже минимальной границы интервала, для расчета НДС берется минимальная рыночная цена — сколько бы товар ни стоил по документам. При этом корректировать цену налоговая сможет только для целей исчисления НДС. Продавать ввезенный товар импортер может по любой цене, которую считает нужной.

Пример. Компания ввозит из Беларуси партию обуви, подлежащей маркировке, по цене значительно ниже рынка. Если контрактная цена окажется ниже минимальной границы рыночного интервала, налоговая рассчитает НДС исходя из минимальной рыночной цены, а не из фактической. Это увеличивает налоговую нагрузку и требует более тщательного планирования закупок.