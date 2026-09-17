НДС при импорте из ЕАЭС будут считать с рыночной цены

Зачем понадобился новый закон
Импорт из стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии — идет без таможенного контроля и пошлин. НДС по таким поставкам платится не на границе, а через налоговую инспекцию: сначала товар принимается на учет, потом до 20-го числа следующего месяца подается декларация по косвенным налогам и уплачивается налог.
Проблема в том, что налоговая база — это стоимость товара по контракту. Большинство сделок с партнерами из ЕАЭС не признаются контролируемыми, потому что совершаются между независимыми лицами, а многие импортеры применяют упрощенную систему. У ФНС нет прямых полномочий корректировать заниженные цены. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, НДС нередко уплачивается с цены, не соответствующей рыночному уровню, что ведет к неполному поступлению налога в бюджет.
Что предлагает закон
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1191451-8, который вводит в Налоговый кодекс новую статью 54.2 — «Особенности определения цены в целях налогообложения при импорте товаров с территории государства — члена ЕАЭС и их последующей реализации».
На какие товары распространяется:
товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации (одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, электроника, детские товары, напитки, бакалея, стройматериалы);
товары, включенные в перечень прослеживаемых (холодильное оборудование, стиральные машины, телевизоры и мониторы, автопогрузчики, детские коляски и автокресла).
Что выведено из-под действия нормы: продажа физическим лицам через маркетплейсы продавцами из стран ЕАЭС — этот канал контролируется отдельно.
Механика. Цена сделки и последующая реализация товара должны укладываться в интервал рыночных цен. Интервал определяется по методике, аналогичной методу сопоставимых рыночных цен в трансфертном ценообразовании (п. 3 ст. 105.9 НК), на основании сопоставимых сделок, соответствующих требованиям ст. 105.5 НК. Особенности определения интервала утвердит Правительство.
Если фактическая цена окажется ниже минимальной границы интервала, для расчета НДС берется минимальная рыночная цена — сколько бы товар ни стоил по документам. При этом корректировать цену налоговая сможет только для целей исчисления НДС. Продавать ввезенный товар импортер может по любой цене, которую считает нужной.
Пример. Компания ввозит из Беларуси партию обуви, подлежащей маркировке, по цене значительно ниже рынка. Если контрактная цена окажется ниже минимальной границы рыночного интервала, налоговая рассчитает НДС исходя из минимальной рыночной цены, а не из фактической. Это увеличивает налоговую нагрузку и требует более тщательного планирования закупок.
Расширение полномочий ФНС
Законопроект дает налоговым органам право истребовать у импортера документы по сделке — транспортные накладные, счета-фактуры поставщика из ЕАЭС, договоры и контракты, — причем не только в рамках налоговых проверок, но и вне их, если у инспекции возникнет обоснованная необходимость.
Минюст в ходе обсуждения указал на необходимость четко определить случаи такого истребования, чтобы не допустить избыточного давления на бизнес.
Сроки и деньги
Параметр
Значение
Номер законопроекта
1191451-8
Внесен Правительством
30 марта 2026 года
Дата вступления в силу
1 января 2027 года
Применение
к декларациям, поданным после 1 января 2027 года, и к выездным проверкам, решение о назначении которых вынесено после этой даты
Ожидаемые поступления в бюджет
не менее 49,3 млрд руб. ежегодно с 2027 года
Расходы на внедрение
5,86 млрд руб. в 2026–2028 годах
Закон вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования, что дает бизнесу время на адаптацию. Комитеты Госдумы уже поддержали инициативу.
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Контекст: СПОТ и другие новации 2026 года
Законопроект о рыночных ценах — не единственное изменение в контроле за импортом из ЕАЭС. Параллельно работает несколько механизмов:
СПОТ — национальная система подтверждения ожидания поставки товаров.
Работает с 1 июня 2026 года для автоперевозок из ЕАЭС (закон № 101-ФЗ от 17.04.2026). Импортер обязан до ввоза подать документ о предстоящей поставке (ДОПП) в ФНС, внести обеспечительный платеж в размере будущего НДС и акцизов и получить QR-код для перевозчика. Без QR-кода со статусом «Обеспечен» груз не пропустят через границу.
Переходный период: с 1 по 30 июня 2026 года обеспечительный платеж не требуется для всех импортеров. С 1 июля обязательный платеж вводится для поставок из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси освобождение действует до 1 ноября 2026 года (Постановление Правительства от 29.05.2026 № 641).
Ставка НДС 22%. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС повышена до 22% (с 20%), льготная — 10%. Это применяется и при импорте из ЕАЭС.
Новая декларация. С 1 июня 2026 года применяется обновленная форма декларации по косвенным налогам (КНД 1151088) с отдельным разделом для данных из ДОПП и учета обеспечительных платежей.
Риски для бизнеса
Замораживание оборотных средств. Обеспечительный платеж в рамках СПОТ изымает из оборота сумму, равную НДС и акцизам (в большинстве случаев 22% стоимости поставки), на период от подачи ДОПП до зачета после декларации. Для компаний с высокой оборачиваемостью это означает постоянное отвлечение ликвидности под весь объем импорта.
Кассовые разрывы. По новой схеме деньги уходят в бюджет за два дня до пересечения границы, когда товара еще нет и выручки тоже. Источником платежа может служить только собственный оборотный капитал или заемные средства.
Неравные условия для бизнеса. От обеспечительного платежа освобождены крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы. Средний и малый бизнес несет полную нагрузку, что может повлечь перераспределение рынка в пользу крупных игроков.
Неопределенность методики. Интервал рыночных цен будет определяться по аналогии с трансфертным ценообразованием, но конкретные источники данных и алгоритм расчета для отдельных товарных групп Правительство утвердит дополнительно. Это создает риск претензий со стороны налоговой даже при добросовестном ценообразовании.
Что делать импортерам
До 1 января 2027 года у бизнеса есть время подготовиться. Ключевые шаги:
Проверить цены. Сравнить контрактные цены на маркируемые и прослеживаемые товары из ЕАЭС с рыночными. Если есть существенный разрыв — оценить финансовые последствия заранее.
Наладить документооборот. Налоговая сможет запрашивать транспортные документы, счета-фактуры и договоры вне проверок. Все бумаги по сделкам должны быть в порядке и доступны по запросу.
Пересчитать маржинальность. СПОТ (авансовый платеж) + ставка 22% + рыночная цена для НДС — три слоя контроля, которые вместе существенно меняют экономику импорта из ЕАЭС.
Рассмотреть альтернативные каналы. Продажи через маркетплейсы из-под действия ст. 54.2 выведены — для некоторых категорий товаров это может быть более выгодным маршрутом.
Итог
Законопроект закрывает известную лазейку: занижение контрактной стоимости при импорте из ЕАЭС для уменьшения НДС. Бюджет рассчитывает получать не менее 49,3 млрд рублей в год дополнительно. Но для бизнеса это очередной слой контроля поверх уже работающей системы СПОТ и повышенной ставки НДС.
Самая ощутимая цена — не столько сам налог, сколько отвлечение оборотных средств и административная нагрузка, которая сильнее всего бьет по среднему и малому бизнесу.