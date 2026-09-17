Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
УСН
Читать 4 мин
НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются

НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются

С 2026 года порог освобождения от НДС для УСН снизился до 20 млн рублей, а ставка выросла до 22%. Тысячи предпринимателей впервые столкнулись с этим налогом — и государство дало им «право на ошибку» в виде моратория на штраф за первую несданную декларацию.

9 просмотров6 открытий
Автор

Но расслабляться рано: послабление точечное и не освобождает ни от самого налога, ни от пеней, ни от блокировки счета.

Почему мораторий вообще появился

Вторая волна налоговой реформы принесла резкое снижение лимита освобождения от НДС: с 60 млн рублей в 2025 году до 20 млн в 2026-м. Поправки в Налоговый кодекс приняли 28 ноября 2025 года (закон № 425-ФЗ), а вступили в силу уже с 1 января 2026 года. 

У бизнеса практически не было времени перестроить учет. 

«Опора России» обратилась в ФНС с просьбой не штрафовать упрощенцев за ошибки первого года — и власти пошли навстречу. 

Аналогичный мораторий действовал и в 2025 году — тогда его ввели постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530

В 2026 году механизм закрепили уже в законе: статья 23 закона № 425-ФЗ

Важное уточнение: порог заморожен до 2029 года

Изначально реформа предполагала дальнейшее снижение лимита: до 15 млн рублей в 2027 году и 10 млн в 2028-м. Однако 4 июля 2026 года президент подписал закон № 228-ФЗ, который заморозил порог освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно. Это значит, что дальнейшего снижения в ближайшие три года не будет — планка останется на текущей отметке. 

Кто попадает под мораторий

Послабление работает при одновременном выполнении трех условий

  • Бизнес применяет УСН.

  • Обязанность исчислять НДС возникла впервые именно в 2026 году.

  • Просрочка допущена при сдаче самой первой декларации по НДС — за тот квартал, в котором у упрощенца появилась обязанность платить налог.

Если упрощенец начал платить НДС еще в 2025 году — мораторий на его отчетность за 2026 год не распространяется. 

Как определить, какая декларация «первая»

Это зависит от того, когда именно бизнес превысил лимит: 

Ситуация

Первая декларация

Мораторий

Доход за 2025 год превысил 20 млн руб.

за I квартал 2026 года

да

Лимит превысили в мае 2026 года

за II квартал 2026 года

да

Лимит превысили в августе 2026 года

за III квартал 2026 года

да

Лимит превысили в ноябре 2026 года

за IV квартал 2026 года

да

Лимит превысили в декабре 2026 года

за I квартал 2027 года

нет

Упрощенец платит НДС с 2025 года

за очередной квартал 2026 года

нет

Если предел в 20 млн рублей преодолели в декабре 2026-го, обязанность начислять НДС появится с января 2027-го — значит, первая декларация относится к I кварталу 2027 года. 

Мораторий ее не охватывает: статья 23 закона № 425-ФЗ действует лишь тогда, когда первый период работы с НДС начался в 2026 году. 

Важный нюанс: месяц, в котором доход превысил 20 млн рублей, НДС не облагается — обязанность возникает только с 1-го числа следующего месяца. Например, если лимит пройден 15 июня 2026 года, НДС начинает начисляться с 1 июля. 

От чего именно освобождает мораторий

Мораторий отменяет только один штраф — за несвоевременное представление декларации по НДС по пункту 1 статьи 119 НК. По общему правилу он составляет 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей. 

Пример: фирма подала декларацию с опозданием на месяц, сумма НДС к уплате — 500 000 рублей. 

Штраф составил бы 25 000 рублей (5% от 500 000). С мораторием — ноль. 

Отдельное освобождение для деклараций без суммы к уплате

С 26 июня 2026 года в Налоговом кодексе появилось новое общее правило, введенное Федеральным законом от 26.06.2026 № 201-ФЗ: налогоплательщика не штрафуют за просрочку декларации, если в ней отсутствует сумма налога к уплате (п. 3 ст. 119 НК). Это основание шире моратория — оно распространяется не только на УСН и не зависит от того, первая это декларация или последующая. 

Чего мораторий не отменяет

Это ключевой момент, который часто упускают. Даже попав под мораторий, упрощенец обязан: 

  • Сдать декларацию. Мораторий снимает штраф, но не обязанность отчитаться. Декларацию по НДС принимают только в электронном виде по ТКС — отчет на бумаге считается непредставленным.

  • Уплатить НДС. Налог нужно перечислять равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом. 

  • Заплатить пени за каждый день просрочки платежа.

Штраф за неуплату налога (ст. 122 НК)

Если НДС занижен или не уплачен, штраф составит 20% от суммы недоимки. При умышленном нарушении — до 40%. Этот штраф мораторием не отменяется

Блокировка счета

Если декларация не сдана в течение 20 рабочих дней после срока, инспекция вправе заблокировать расчетный счет (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК). Это основание не связано с суммой задолженности и применяется независимо от штрафа за декларацию. 

Штрафы за нарушения правил учета (ст. 120 НК)

Отдельные санкции предусмотрены за грубые нарушения правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. Размер штрафа зависит от длительности нарушения:

  • В течение одного налогового периода — 10 000 рублей.

  • В течение более чем одного налогового периода — 30 000 рублей.

  • Если грубое нарушение привело к занижению налоговой базы — 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей.

Льгота на ставки в чеках

Дополнительное послабление: в I квартале 2026 года налоговая не штрафует за указание ставки НДС 20% в чеках ККТ, хотя с 1 января ставка повысилась до 22%.

 Разъяснение ФНС — в письме от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@

После I квартала ошибки в чеках будут наказываться в обычном порядке. 

Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач

Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе. 

Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.

Узнать больше

Сроки сдачи деклараций по НДС в 2026 году

ФНС напоминает установленные сроки: 

Налоговый период

Срок сдачи

I квартал 2026

до 27.04.2026

II квартал 2026

до 25.07.2026

III квартал 2026

до 26.10.2026

IV квартал 2026

до 25.01.2027

Ставки НДС для УСН в 2026 году

С 1 января 2026 года стандартная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Для упрощенцев сохраняются льготные ставки: 

Годовой доход

Ставка НДС

До 20 млн рублей

освобождение

От 20 до 272,5 млн рублей

5% без вычета или 22% (10%) с вычетом

От 272,5 до 490,5 млн рублей

7% без вычета или 22% (10%) с вычетом

Свыше 490,5 млн рублей

УСН применять нельзя

Лимиты для специальных ставок и предельный размер дохода для применения УСН скорректированы с учетом коэффициента-дефлятора 1,090 на 2026 год. Так, верхний предел дохода для УСН (450 млн × 1,090) составляет 490,5 млн рублей — именно поэтому в таблице указана эта величина, а не базовые 450 млн. 

Что делать упрощенцу-новичку

Краткий чек-лист для тех, кто впервые стал плательщиком НДС в 2026 году:

  • Проверьте, превышен ли лимит дохода в 20 млн рублей. Если да — с 1-го числа следующего месяца вы становитесь плательщиком НДС. Месяц, в котором произошло превышение, под НДС не попадает.

  • Выберите ставку: 5% или 7% (без вычетов) либо 22% / 10% (с вычетами). Льготную ставку нужно применять 12 кварталов подряд, но для новичков 2026 года есть право отказаться в первые 4 квартала. 

  • Обновите настройки ККТ — в чеках должна отражаться актуальная ставка НДС. 

  • Начисляйте НДС в счетах-фактурах и УПД.

  • Сдавайте декларацию в электронном виде не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

  • Перечисляйте налог равными долями до 28-го числа каждого из трех следующих месяцев.

Мораторий — это страховка от одного конкретного штрафа, а не карт-бланш на игнорирование обязанностей. Налог заплатить все равно придется, пени начислят, а счет могут заблокировать. Лучшее, что можно сделать, — настроить учет заранее и сдать первую декларацию вовремя.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка