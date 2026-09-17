НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются

Почему мораторий вообще появился

Вторая волна налоговой реформы принесла резкое снижение лимита освобождения от НДС: с 60 млн рублей в 2025 году до 20 млн в 2026-м. Поправки в Налоговый кодекс приняли 28 ноября 2025 года (закон № 425-ФЗ), а вступили в силу уже с 1 января 2026 года.

У бизнеса практически не было времени перестроить учет.

«Опора России» обратилась в ФНС с просьбой не штрафовать упрощенцев за ошибки первого года — и власти пошли навстречу.

Аналогичный мораторий действовал и в 2025 году — тогда его ввели постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530.

В 2026 году механизм закрепили уже в законе: статья 23 закона № 425-ФЗ.