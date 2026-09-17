НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются

Но расслабляться рано: послабление точечное и не освобождает ни от самого налога, ни от пеней, ни от блокировки счета.
Почему мораторий вообще появился
Вторая волна налоговой реформы принесла резкое снижение лимита освобождения от НДС: с 60 млн рублей в 2025 году до 20 млн в 2026-м. Поправки в Налоговый кодекс приняли 28 ноября 2025 года (закон № 425-ФЗ), а вступили в силу уже с 1 января 2026 года.
У бизнеса практически не было времени перестроить учет.
«Опора России» обратилась в ФНС с просьбой не штрафовать упрощенцев за ошибки первого года — и власти пошли навстречу.
Аналогичный мораторий действовал и в 2025 году — тогда его ввели постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530.
В 2026 году механизм закрепили уже в законе: статья 23 закона № 425-ФЗ.
Важное уточнение: порог заморожен до 2029 года
Изначально реформа предполагала дальнейшее снижение лимита: до 15 млн рублей в 2027 году и 10 млн в 2028-м. Однако 4 июля 2026 года президент подписал закон № 228-ФЗ, который заморозил порог освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно. Это значит, что дальнейшего снижения в ближайшие три года не будет — планка останется на текущей отметке.
Кто попадает под мораторий
Послабление работает при одновременном выполнении трех условий:
Бизнес применяет УСН.
Обязанность исчислять НДС возникла впервые именно в 2026 году.
Просрочка допущена при сдаче самой первой декларации по НДС — за тот квартал, в котором у упрощенца появилась обязанность платить налог.
Если упрощенец начал платить НДС еще в 2025 году — мораторий на его отчетность за 2026 год не распространяется.
Как определить, какая декларация «первая»
Это зависит от того, когда именно бизнес превысил лимит:
Ситуация
Первая декларация
Мораторий
Доход за 2025 год превысил 20 млн руб.
за I квартал 2026 года
да
Лимит превысили в мае 2026 года
за II квартал 2026 года
да
Лимит превысили в августе 2026 года
за III квартал 2026 года
да
Лимит превысили в ноябре 2026 года
за IV квартал 2026 года
да
Лимит превысили в декабре 2026 года
за I квартал 2027 года
нет
Упрощенец платит НДС с 2025 года
за очередной квартал 2026 года
нет
Если предел в 20 млн рублей преодолели в декабре 2026-го, обязанность начислять НДС появится с января 2027-го — значит, первая декларация относится к I кварталу 2027 года.
Мораторий ее не охватывает: статья 23 закона № 425-ФЗ действует лишь тогда, когда первый период работы с НДС начался в 2026 году.
Важный нюанс: месяц, в котором доход превысил 20 млн рублей, НДС не облагается — обязанность возникает только с 1-го числа следующего месяца. Например, если лимит пройден 15 июня 2026 года, НДС начинает начисляться с 1 июля.
От чего именно освобождает мораторий
Мораторий отменяет только один штраф — за несвоевременное представление декларации по НДС по пункту 1 статьи 119 НК. По общему правилу он составляет 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.
Пример: фирма подала декларацию с опозданием на месяц, сумма НДС к уплате — 500 000 рублей.
Штраф составил бы 25 000 рублей (5% от 500 000). С мораторием — ноль.
Отдельное освобождение для деклараций без суммы к уплате
С 26 июня 2026 года в Налоговом кодексе появилось новое общее правило, введенное Федеральным законом от 26.06.2026 № 201-ФЗ: налогоплательщика не штрафуют за просрочку декларации, если в ней отсутствует сумма налога к уплате (п. 3 ст. 119 НК). Это основание шире моратория — оно распространяется не только на УСН и не зависит от того, первая это декларация или последующая.
Чего мораторий не отменяет
Это ключевой момент, который часто упускают. Даже попав под мораторий, упрощенец обязан:
Сдать декларацию. Мораторий снимает штраф, но не обязанность отчитаться. Декларацию по НДС принимают только в электронном виде по ТКС — отчет на бумаге считается непредставленным.
Уплатить НДС. Налог нужно перечислять равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.
Заплатить пени за каждый день просрочки платежа.
Штраф за неуплату налога (ст. 122 НК)
Если НДС занижен или не уплачен, штраф составит 20% от суммы недоимки. При умышленном нарушении — до 40%. Этот штраф мораторием не отменяется.
Блокировка счета
Если декларация не сдана в течение 20 рабочих дней после срока, инспекция вправе заблокировать расчетный счет (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК). Это основание не связано с суммой задолженности и применяется независимо от штрафа за декларацию.
Штрафы за нарушения правил учета (ст. 120 НК)
Отдельные санкции предусмотрены за грубые нарушения правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. Размер штрафа зависит от длительности нарушения:
В течение одного налогового периода — 10 000 рублей.
В течение более чем одного налогового периода — 30 000 рублей.
Если грубое нарушение привело к занижению налоговой базы — 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей.
Льгота на ставки в чеках
Дополнительное послабление: в I квартале 2026 года налоговая не штрафует за указание ставки НДС 20% в чеках ККТ, хотя с 1 января ставка повысилась до 22%.
Разъяснение ФНС — в письме от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@.
После I квартала ошибки в чеках будут наказываться в обычном порядке.
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Сроки сдачи деклараций по НДС в 2026 году
ФНС напоминает установленные сроки:
Налоговый период
Срок сдачи
I квартал 2026
до 27.04.2026
II квартал 2026
до 25.07.2026
III квартал 2026
до 26.10.2026
IV квартал 2026
до 25.01.2027
Ставки НДС для УСН в 2026 году
С 1 января 2026 года стандартная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Для упрощенцев сохраняются льготные ставки:
Годовой доход
Ставка НДС
До 20 млн рублей
освобождение
От 20 до 272,5 млн рублей
5% без вычета или 22% (10%) с вычетом
От 272,5 до 490,5 млн рублей
7% без вычета или 22% (10%) с вычетом
Свыше 490,5 млн рублей
УСН применять нельзя
Лимиты для специальных ставок и предельный размер дохода для применения УСН скорректированы с учетом коэффициента-дефлятора 1,090 на 2026 год. Так, верхний предел дохода для УСН (450 млн × 1,090) составляет 490,5 млн рублей — именно поэтому в таблице указана эта величина, а не базовые 450 млн.
Что делать упрощенцу-новичку
Краткий чек-лист для тех, кто впервые стал плательщиком НДС в 2026 году:
Проверьте, превышен ли лимит дохода в 20 млн рублей. Если да — с 1-го числа следующего месяца вы становитесь плательщиком НДС. Месяц, в котором произошло превышение, под НДС не попадает.
Выберите ставку: 5% или 7% (без вычетов) либо 22% / 10% (с вычетами). Льготную ставку нужно применять 12 кварталов подряд, но для новичков 2026 года есть право отказаться в первые 4 квартала.
Обновите настройки ККТ — в чеках должна отражаться актуальная ставка НДС.
Начисляйте НДС в счетах-фактурах и УПД.
Сдавайте декларацию в электронном виде не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом.
Перечисляйте налог равными долями до 28-го числа каждого из трех следующих месяцев.
Мораторий — это страховка от одного конкретного штрафа, а не карт-бланш на игнорирование обязанностей. Налог заплатить все равно придется, пени начислят, а счет могут заблокировать. Лучшее, что можно сделать, — настроить учет заранее и сдать первую декларацию вовремя.