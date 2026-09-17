Досрочная пенсия для женщин в 2026 году: проверить основания и стаж

Быстрый тест: есть ли у вас основание для досрочной пенсии

1. Есть ли у женщины трое или более детей?

Да, трое детей: Право на пенсию в 57 лет (при страховом стаже не менее 15 лет).

Да, четверо детей: Право на пенсию в 56 лет.

Да, пятеро и более детей: Право на пенсию в 50 лет

Важно: Дети должны быть воспитаны до 8 лет.

2. Есть ли у женщины длительный страховой стаж (не менее 37 лет)?

Да: Право на пенсию в 57 лет (на 2 года раньше общего возраста). Обязательное условие — не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Важно: Пенсия за длительный стаж не может быть назначена ранее 55 лет. В стаж для этой льготы не входят периоды ухода за детьми до 1,5 лет, уход за пенсионерами 80+ и некоторые другие периоды.

3. Работала ли женщина в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях?

Да: Право на досрочную пенсию при следующих условиях:

Общий случай: 15 лет стажа на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях, общий страховой стаж 20 лет, 30 ИПК. Пенсия на 5 лет раньше (в 2026 году — в 54 года).

Матери двух и более детей: При 12 годах стажа на Крайнем Севере (или 17 годах в приравненных местностях) и общем стаже 20 лет — право на пенсию в 50 лет.

Для оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков, постоянно проживающих в этих районах, требуется 20 лет стажа по профессии.

4. Воспитывает ли женщина ребенка-инвалида с детства (до 8 лет)?

Да: Право на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет.

5. Есть ли у женщины инвалидность или особенности здоровья?

Инвалид I группы по зрению: Право на пенсию в 40 лет (при стаже не менее 10 лет).

Диагноз «гипофизарный нанизм» (карликовость): Право на пенсию в 40 лет (при стаже не менее 15 лет).

Инвалидность из-за военной травмы: Право на пенсию в 50 лет (при стаже не менее 20 лет).

6. Работала ли женщина по профессии, дающей право на льготную пенсию?

Да, если это: педагоги (25 лет стажа), медики (25 или 30 лет стажа), творческие работники (при выработке специального стажа), а также работники вредных и опасных производств, машинисты локомотивов, водители городского транспорта, работники метрополитена, геологи, лесозаготовители, сотрудники поисково-спасательных служб и другие.

Важно: Для этих категорий пенсия обычно назначается через 5 лет после выработки необходимого специального стажа.

Если хотя бы на один из этих вопросов получен утвердительный ответ, у женщины есть вероятное основание для досрочной пенсии.

Для точной проверки нужно обратиться в СФР Там все проверят по данным лицевого счета.