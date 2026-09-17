Досрочная пенсия для женщин в 2026 году: проверить основания и стаж

Во сколько лет женщины выходят на пенсию в 2026 году
Общеустановленный пенсионный возраст для женщин – 60 лет, но пока идет переходный период. В 2026 году на пенсию выходят женщины в возрасте 59 лет – 1967 года рождения.
При этого только одного достижения пенсионного возраста мало для выхода на пенсию. Должны еще соблюдаться условия о стаже и количестве пенсионных баллов (ИПК)
Минимальный стаж – 15 лет, минимальное количество ИПК – 30.
Смотрите в таблице условия выхода на пенсию женщин по пенсионной реформе.
Год выхода на пенсию
Возраст женщины / Год рождения
Стаж
Пенсионные баллы
2024
58 лет / 1966
15
30
2025
–
15
30
2026
59 лет / 1967
15
30
2027
–
15
30
2028 и далее
60 лет / 1968 и далее
15
30
Если женщина достигла пенсионного возраста, но у нее не хватает стажа или баллов, пенсию ей не дадут. При таких вводных получать пенсию она сможет только через 5 лет – в 65 лет, причем не страховую, а социальную.
Вместе с тем недостающие пенсионные баллы можно докупить. Стоимость 1 пенсионного балла в 2026 году – 65,6 тыс. рублей.
Впрочем, если соблюдены все параметры (возраст, баллы, стаж) можно пока не выходить на пенсию. Если оформить ее позже, она будет больше. Расчеты такого отложенного выхода смотрите тут. О выгоде судите сами.
Быстрый тест: есть ли у вас основание для досрочной пенсии
1. Есть ли у женщины трое или более детей?
Да, трое детей: Право на пенсию в 57 лет (при страховом стаже не менее 15 лет).
Да, четверо детей: Право на пенсию в 56 лет.
Да, пятеро и более детей: Право на пенсию в 50 лет
Важно: Дети должны быть воспитаны до 8 лет.
2. Есть ли у женщины длительный страховой стаж (не менее 37 лет)?
Да: Право на пенсию в 57 лет (на 2 года раньше общего возраста). Обязательное условие — не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
Важно: Пенсия за длительный стаж не может быть назначена ранее 55 лет. В стаж для этой льготы не входят периоды ухода за детьми до 1,5 лет, уход за пенсионерами 80+ и некоторые другие периоды.
3. Работала ли женщина в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях?
Да: Право на досрочную пенсию при следующих условиях:
Общий случай: 15 лет стажа на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях, общий страховой стаж 20 лет, 30 ИПК. Пенсия на 5 лет раньше (в 2026 году — в 54 года).
Матери двух и более детей: При 12 годах стажа на Крайнем Севере (или 17 годах в приравненных местностях) и общем стаже 20 лет — право на пенсию в 50 лет.
Для оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков, постоянно проживающих в этих районах, требуется 20 лет стажа по профессии.
4. Воспитывает ли женщина ребенка-инвалида с детства (до 8 лет)?
Да: Право на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет.
5. Есть ли у женщины инвалидность или особенности здоровья?
Инвалид I группы по зрению: Право на пенсию в 40 лет (при стаже не менее 10 лет).
Диагноз «гипофизарный нанизм» (карликовость): Право на пенсию в 40 лет (при стаже не менее 15 лет).
Инвалидность из-за военной травмы: Право на пенсию в 50 лет (при стаже не менее 20 лет).
6. Работала ли женщина по профессии, дающей право на льготную пенсию?
Да, если это: педагоги (25 лет стажа), медики (25 или 30 лет стажа), творческие работники (при выработке специального стажа), а также работники вредных и опасных производств, машинисты локомотивов, водители городского транспорта, работники метрополитена, геологи, лесозаготовители, сотрудники поисково-спасательных служб и другие.
Важно: Для этих категорий пенсия обычно назначается через 5 лет после выработки необходимого специального стажа.
Если хотя бы на один из этих вопросов получен утвердительный ответ, у женщины есть вероятное основание для досрочной пенсии.
Для точной проверки нужно обратиться в СФР Там все проверят по данным лицевого счета.
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Основания для досрочного выхода
Трое, четверо или пятеро детей
Многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей:
трое детей – 57 лет;
четверо детей – 56 лет;
пятеро и больше детей – 50 лет.
При этом дети должны быть воспитаны хотя бы до 8 лет и у женщины должен быть стаж от 15 лет.
Двое детей и северный стаж
Матери двоих детей могут выти на досрочную пенсию в 50 лет, если у них есть 20 лет стажа и 12 из них – на Крайнем Севере (или 17 лет в районах, приравненных к нему).
Мать ребенка с инвалидностью
Мать ребенка-инвалида выходит на пенсию в 50 лет. Но нужно воспитывать ребенка хотя бы до 8 лет.
Длительный страховой стаж 37 лет
При стаже 37 лет женщина может выйти на пенсию на 2 года раньше, то есть в 58 лет, а не в 60.
Но в этот стаж для досрочной пенсии (в отличие от стажа для обычной пенсии) не включают отпуск по уходу за ребенком.
Вредные и тяжелые условия труда
Если женщина работала в тяжелых условиях и на вредных производствах, она выходит на пенсию досрочно. Списки таких работ утверждены постановлением кабинета министров СССР от 26.01.1991 № 10. Есть два списка. Условия выхода на досрочную пенсию по ним такие:
по списку № 1 – выход на пенсию с 45 лет при вредном стаже от 7,5 лет, а если его меньше 3,75 лет, то каждый год стажа снижает пенсионный возраст на 1 год;
по списку № 2 – выход на пенсию в 50 лет при вредном стаже 10 лет, а если такой стаж был не всегда, то каждые 2 года стажа снижают пенсионный возраст на 1 год.
Важно, чтобы должность в трудовой книжке соответствовала должности из списков.
Работа на Крайнем Севере
Работа на Крайнем Севере дает женщине возможность выйти на пенсию в 55 лет.
Условия такие:
общий стаж – 20 лет;
северный стаж – 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных территориях;
если северный стаж меньше 15 (20) лет, но больше 7,5 (10) лет, то за каждый год стажа пенсионный возраст снижают на 4 месяца. При этом 1 год работы в приравненных территориях = это 9 месяцев стажа на Крайнем Севере.
Педагоги, медики, артисты и другие профессии
Люди некоторых профессий выходят на пенсию раньше.
Например, медики – после 30 лет городского стажа или 25 лет сельского, педагоги – после 25 лет стажа. Выйти на пенсию можно через 5 лет после того, как выработан вышеназванный стаж по профессии.
Также досрочная пенсия положена артистам, сотрудникам исправительных учреждений, водителей общественного транспорта и т. д.
Таблица: досрочная пенсия женщин
Основание для досрочной пенсии
Возраст
Общий стаж
Специальный стаж
Мать 3 детей
50
15
–
Мать 4 детей
56
15
–
Мать 5 и более детей
57
15
–
Мать 2 детей с северным стажем
50
20
12 – Крайний Север;
17 – приравненные территории
Мать ребенка-инвалида
50
15
–
Длительный стаж (от 37 лет)
58
37
37
Вредные условия труда по списку № 1
45
15
7,5
Вредные условия труда по списку № 2
50
20
10
Работа на Крайнем Севере
55
20
15 – Крайний Север;
20 – приравненные территории
Педагоги
Выработанный стаж по специальности + 5 лет
25
25
Медики
Выработанный стаж по специальности + 5 лет
30 – город;
25 – село
30 – город;
25 – село
Что засчитывается в стаж, а что нужно проверить отдельно
Страховой стаж и специальный стаж – это не одно и то же
Страховой стаж – это суммарная продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также некоторых нестраховых периодов.
Специальный стаж – это продолжительность работы в особых условиях труда или по определенной профессии, дающей право на досрочную пенсию.
Страховой стаж дает право на страховую пенсию по старости на общих основаниях (женщины – с 60 лет).
Специальный стаж дает право на досрочную страховую пенсию (на 2, 5, 10 и более лет раньше).
Периоды ухода за ребенком
Уход за ребенком до 1,5 лет – это нестраховой период, который включается в страховой стаж для пенсии. Причем с 2026 года нет ограничений по количеству лет, зачитываемых в стаж. Учитывают по 1,5 за каждого ребенка. Речь идет о пенсии по общим основаниям.
Но в специальный стаж этот период не идет. Исключение: если отпуск по уходу за ребенком начался до 6 октября 1992 года, он включается в специальный стаж (для педагогов, медиков, вредников).
Для женщин, претендующих на досрочную пенсию за длительный стаж (37 лет) период ухода за ребенком до 1,5 лет не включается в этот стаж. Для этой льготы учитываются только периоды работы, а нестраховые периоды (включая уход за детьми) исключаются.
Работа без официального оформления
Если женщина работает неофициально, то у нее не идет ни общий стаж, ни льготный.
Даже если женщина трудится во вредных условиях или на Севере, без официального оформления (по трудовому договору или договору ГПХ) ей стаж не зачисляется.
Если большая часть вашего трудового пути пройдет неофициально и стаж будет менее 15 лет, то права на страховую пенсию в 60 лет не будет
При таких вводных женщине придется дать социальную пенсию, которую назначают с 65 лет.
Неточности в трудовой книжке и лицевом счете
Из-за неточностей в трудовой книжке или лицевом счете СФР часть вашего стажа может быть не учтена при назначении пенсии, что напрямую повлияет на ее размер, а в случае с досрочной пенсией — и на само право на нее.
Вот наиболее критичные ошибки, которые могут привести к исключению периода работы из стажа:
Расхождение личных данных: Ошибки в написании ФИО, дате рождения на титульном листе книжки, которые не совпадают с паспортом или СНИЛС.
Некорректные даты: Неверно указанные даты приема или увольнения.
Отсутствие сведений о переименовании: Если организация меняла название, а в книжке об этом нет записи, у СФР могут возникнуть сомнения в тождественности работодателя.
Нарушения в исправлениях: Зачеркивания, подчистки, неоговоренные исправления в разделах «Сведения о работе».
Плохо читаемые записи: Выцветшие чернила, размытые печати.
Особенно чреваты ошибки для подтверждения льготного стажа, так как нужны доказательства не только самого факта работы, но и ее льготного характера.
Вопросы и ответы
Можно ли купить недостающий стаж?
Если у женщины не хватает стажа для выхода на пенсию по общим основаниям, его можно докупить – вступить в добровольные правоотношения с СФР. Минимальные добровольные взносы в 2026 году – 71 525,52 руб., максимальные – 572 204,16 руб.
Но этот покупной стаж не учитывается для досрочной пенсии, то есть купить его можно только для целей выхода на пенсию в общеустановленный возраст.
Можно ли уйти раньше при 37 годах стажа?
Да, можно. Но в этот 37-летний стаж включаются только периоды работы. Нестраховые периоды – уход за пожилыми 80+, уход за ребенком до 1,5 лет в такой стаж не включается.
Учитывается ли декрет в льготном стаже?
Отпуск по беременности и родам (декрет 140 дней) включается в льготный стаж по профессии. Но отпуск по уходу за ребенком – не включается.
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Что делать при отказе СФР в досрочной пенсии
Если вы уверены, что право на досочную пенсию у вас есть, а СФР отказывает вам в этом, данный отказ можно оспорить.
Алгоритм действий такой:
Шаг 1. Получите письменное решение об отказе
Решение СФР – это официальный документ, в котором должны быть указаны:
Причина отказа (например, «недостаточный специальный стаж» или «не подтверждены периоды работы»).
Периоды, которые не были засчитаны в стаж.
Порядок и сроки обжалования.
Внимательно изучите документ, чтобы понять, какие именно периоды и по какой причине исключены.
Шаг 2. Определитесь со стратегией: жалоба или суд?
Закон допускает как досудебное обжалование (жалоба в вышестоящий орган СФР), так и сразу обращение в суд.
Жалоба в вышестоящий орган СФР имеет смысл, если ошибка, по вашему мнению, очевидна и связана с формальностью. Жалоба рассматривается, как правило, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. Однако на практике СФР редко отменяет свои же решения.
Обращение в суд — более эффективный путь, особенно если отказ связан с оценкой характера работы или доказательств. Срок для обращения в суд – 3 года со дня, когда вы узнали о нарушении своего права (то есть с даты отказа). При уважительных причинах (болезнь, необходимость сбора документов) пропущенный срок может быть восстановлен.
Шаг 3. Соберите доказательства специального стажа
Это ключевой этап подготовки к суду. Вам нужно доказать не просто факт работы, а ее льготный характер.
Главное доказательство — уточняющая справка от работодателя (или его правопреемника/архива). В ней должны быть четко указаны:
Периоды работы, засчитываемые в специальный стаж.
Профессия или должность.
Характер работы (например, «занятость в течение полного рабочего дня»).
Конкретный раздел или подраздел Списка, на основании которого предоставляется льгота.
Дополнительные доказательства, которые могут помочь:
Личная карточка работника.
Должностные инструкции.
Штатные расписания.
Приказы о приеме и переводе.
Расчетные ведомости на зарплату.
Важно: Показания свидетелей сами по себе не подтвердят характер работы, но в совокупности с письменными документами могут быть учтены судом. Суды исходят из того, что работник не должен нести ответственность за ошибки работодателя при оформлении документов.
Шаг 4. Подайте исковое заявление в суд
Иск подается в районный суд по адресу территориального органа СФР, отказавшего в назначении пенсии.
Что обязательно указать в иске:
Наименование суда.
Ваши данные (ФИО, дата и место рождения, адрес, СНИЛС/ИНН).
Данные ответчика (наименование и адрес органа СФР).
Сведения об обжалуемом решении (номер, дата).
Ваши требования: признать решение незаконным, обязать СФР включить конкретные периоды в специальный стаж и назначить досрочную пенсию с даты обращения.
Основания: ссылки на законы и доказательства, подтверждающие льготный характер работы.