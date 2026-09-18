Утренний бухгалтер № 6215. ФНС рассказала, когда нужно начинать платить налоги за унаследованное имущество

ФНС уточнила правила уплаты налогов при наследовании имущества.
Как лизинг оптимизирует расходы на автомобили и запускает рост бизнеса, узнаете здесь.
C 1 октября 10% ставку НДС по детским товарам придется подтверждать документами.
Минфин разъяснил, что НДС с аванса можно принять к вычету при отгрузке спустя три года.
Отец вправе оформлять пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если мать его не получает.
Законопроект: банки будут сообщать о попытках проведения операций с замороженными активами.
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Разборы законов
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— Лицензия на ПО по ключу доступа: как учесть в 1С
Лицензию на ПО можно передать покупателю без коробки — например, отправить ключ активации по электронной почте. Разбираемся, когда такую операцию учитывать через счет 41, а когда отражать выручку на счете 90 или прочий доход на счете 91.
— Как грузоотправителю оформить ЭТрН: пошаговая инструкция
Грузоотправитель начинает документооборот по электронной транспортной накладной: создает и подписывает Титул 1, затем направляет его оператору ИС ЭПД. В титул нужно включить данные о сторонах, грузе, перевозчике, автомобиле, водителе, сопроводительных документах и фактической погрузке.
— Какие меры поддержки получат предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries
Правительство рассмотрит проекты постановлений об отсрочке налогов и приостановке проверок для селлеров, чьи товары пострадали от атак БПЛА на объекты группы ООО «РВБ». Разбираемся, кто получит поддержку и на каких условиях.
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В мини-курсе расскажем, что такое корпоративная карта, какие виды бывают, для чего используется и как организовать учет и контроль.
Новости
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8 Эксперт рассказала, когда переписка сотрудников не поможет ФНС в споре
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10 Отец может оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вместо матери
11 Налоговые правила предложили фиксировать на пять лет. Но уменьшать налоги будет можно
12 ИИ на службе ФНС: как нейросети будут отбирать компании на налоговые проверки в 2026–2027 годах
13 Предприниматель отдал 20% прибыли, чтобы запустить автосервис без вложений в мастерскую
14 Роструд объяснил, какой датой уволить призывника, если он ушел в армию из отпуска за свой счет
15 Неформальный сектор стал единственным заработком для 14,5 млн россиян
16 Ставку НДС 10% на детские товары придется подтверждать документами с 1 октября 2026
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18 Самовывоз со склада поставщика через перевозчика: эксперт «Клерка» объяснила, как оформлять ЭТрН
19 Ozon начал искать склады для аренды по всей России
20 Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5% — Кабмин
21 Пониженные ставки и совмещение УСН с патентом могут привести к доначислениям
22 ЭТрН стали обязательными с 1 сентября: как защитить расходы на перевозку, если пришлось использовать бумагу
23 С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов налоговой: как бухгалтеру не потеряться в новых правилах и получить 3 месяца подписки «Клерка» в подарок
24 Роструд напомнил условия приема на работу по совместительству иностранцев с ВНЖ
25 Компаниям могут дать вычет до 100% расходов на социальные объекты — законопроект 2026
26 Т2 ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России
27 Эксперт назвал размер депутатской пенсии
28 Работу с бывшими сотрудниками на НПД включат в индикаторы риска
29 Письмо Минфина: НДС с аванса можно принять к вычету при отгрузке спустя три года
30 Неаттестованные методики СОУТ могут стать поводом для внеплановой проверки
31 На первом этапе 5G не даст россиянам большого прироста скорости
32 Эксперт рассказала, с каких выплат сотруднику нельзя удерживать долги
33 «Клерк» обновил кабинет автора: статус модерации статей стал понятнее
34 Налоговики уточнили правила уплаты налогов при наследовании
35 Индия, Турция и Сингапур могут заместить часть поставок бензина в Россию
36 В 2027 году в России запланировали одну шестидневную рабочую неделю
37 DNS теперь маркетплейс — сеть запустила DNS Селлер
38 Для производителей анимационных фильмов налог на прибыль снизят до 3%
39 Банки будут сообщать о попытках операций с замороженными активами — законопроект 2026
40 На соцвыплаты в новых регионах направят еще 8,2 млрд рублей
41 Эксперт рассказал, когда сотруднику можно добавить обязанности без его согласия
42 Россельхознадзор изымет из продажи одну серию вакцины «Мультикан-8»
Мероприятия
Налоги-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 18 сентября, пятница
Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026-2027
Дата проведения: 22 сентября, вторник
Госзакупки - 2026. Онлайн-встреча с экспертом Оксаной Елисеевой
Дата проведения: 23 сентября, среда
Статьи
— 17 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 17 сентября отмечают праздник иконы Всемирный день безопасности пациентов и День тур-менеджера. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 сентября.
— Как физическому лицу уплатить налог без квитанции: четыре способа
Для уплаты налогов многие пользуются налоговыми уведомлениями, которые обычно называют квитанциями. Но что делать, если документ не пришел? Скажем сразу, отсутствие уведомления — не повод не платить налоги. Рассказываем, как исполнить обязательства без квитанции.
— Налоговый вычет за занятия спортом в 2026 году
Оформить вычет на услуги за фитнес можно в налоговой упрощенно или по 3-НДФЛ, или через работодателя.
— Утренний бухгалтер № 6214. Роструд: работодатель не может требовать от сотрудника информацию о другой работе
Привлекать к ответственности за несообщение о другой работе также незаконно.
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Сегодня мы переживаем любопытный этап цифровой эволюции. Еще пару лет назад искусственный интеллект воспринимался как узкая сфера IT-разработчиков, а сегодня он проникает в бухгалтерию, юридический и кадровый отделы.
— Гибридный график работы: что это и кому подойдет
Сейчас многие работники переходят на удаленку. Для сотрудников такой формат особенно удобен: не нужно ездить в офис, тратиться на проезд и питание. А вот работодатели не всегда поддерживают такую инициативу, поэтому стороны выбирают компромисс — гибридный формат.
— Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП
Депутаты от «Справедливой России» 2 сентября 2026 года зарегистрировали в Госдуме законопроект № 1331250-8, который фактически отменяет три ключевых изменения налоговой реформы, действующей с начала года.
— Как определить срок полезного использования ОС: алгоритм, примеры и новшества 2026 года
Срок полезного использования — это количество лет, в течение которых компания предполагает использовать основное средство.
— НДС при импорте из ЕАЭС будут считать с рыночной цены
Госдума готовится принять законопроект, который лишит импортеров из ЕАЭС возможности занижать НДС через низкие контрактные цены. Налог будут брать с рыночной стоимости — даже если по документам товар ушел дешевле.
— Бумажная транспортная накладная с 1 сентября 2026 — готовятся новые исключения
С 1 сентября 2026 года бумажная транспортная накладная уступила место электронной, но не исчезла. Минтранс определил исключения приказом № 262, а с 19 сентября 2026 года приказ № 391 расширит перечень. Разбираемся, кому можно остаться на бумаге и как не ошибиться.
— Как оформить смену генерального директора
Организация собирается назначить нового генерального директора, так как прошлый решил уволиться. Рассказываем, как оформлять.
— НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются
С 2026 года порог освобождения от НДС для УСН снизился до 20 млн рублей, а ставка выросла до 22%. Тысячи предпринимателей впервые столкнулись с этим налогом — и государство дало им «право на ошибку» в виде моратория на штраф за первую несданную декларацию.
— Проблема «двойной» несостоятельности: защита прав дольщиков при банкротстве проектного юрлица—застройщика
Застройщик обанкротился, а реальные владельцы бизнеса остались в стороне и сохранили активы? Разбираемся, как работает схема «двойной» несостоятельности и какие правовые инструменты позволяют дольщикам добраться до истинных бенефициаров проекта.
— Скидки и баллы от маркетплейса: что с налогами у площадки и у продавца
Продавцы на маркетплейсах годами спорили с налоговой: считать ли баллы, которыми площадка компенсирует скидки, доходом. ФНС в сентябре 2026-го поставила точку — не считать. Разбираем обе схемы скидок, налоги площадки и селлера, а также все, что поменялось в законодательстве к осени 2026 года.
— Когда нужно уведомлять госорганы о начале деятельности
Некоторые организации должны дополнительно сообщать о начале деятельности. Рассказываем, как определить, входит ли бизнес в эту категорию.
— Досрочная пенсия для женщин в 2026 году: проверить основания и стаж
Женщина может выйти на пенсию в 58 лет, 57, 50. Все зависит от конкретных обстоятельств.
— Как исчислять НДС при перевозке груза в Белоруссию
Для определения НДС при работе с контрагентом из ЕАЭС необходимо корректно определить место реализации. Рассказываем, как это сделать.
— График выплаты пенсий и пособий в октябре 2026
В октябре пособия и пенсии перечислят в обычном порядке. Рассказываем, когда ждать выплаты.
— С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов налоговой: как бухгалтеру не потеряться в новых правилах и получить 3 месяца подписки «Клерка» в подарок
С 1 октября 2026 года маркетплейсы становятся информаторами налоговой: по закону 289-ФЗ площадки сами сообщают в ФНС о рисках дробления бизнеса и занижения выручки. Разбираться в таких изменениях в одиночку дорого. «Клерк» держит бухгалтеров в курсе, а сейчас предлагает на подписки акцию 6+3: платите за полгода, пользуйтесь доступом девять месяцев.
— Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265
10 друзей-самозанятых, которые перешли из найма на вольных хлеба – это повод для проверки.
Блоги компаний
Уведомление о реорганизации: кого, в какой срок и как уведомить кредиторов
Как в бухгалтерском учете отражать операции по расчетному счету: проводки, первичные документы
«Роском 24»: помогаем бизнесу разобраться с персональными данными и привести документы в порядок
Учредитель купил товары до регистрации ООО: как бухгалтеру оформить покупки
Погружаемся в ЭТрН. Что читать и смотреть по теме в подписке Клерк.Система
НДС на УСН: как нейросеть поможет сравнить ставки 5, 7 и 22%, но не выберет вариант за бухгалтера
Главные изменения 2027 года: как бухгалтеру подготовиться к реформам без стресса и штрафов
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Готовимся к квартальной отчетности: что и как нужно проверить к октябрю 2026 года?
Консультации
Уведомление о начале деятельности
Беспроцентный займ от учредителя в кассу ООО
Ведение бухгалтерского учета в СНТ.
Доход Арбитражного управляющего в 3-НДФЛ
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Камеральная проверка по налогу на прибыль
Оплата аренды транспортного средства без экипажа третьему лицу
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Налоговая доначислила миллионы, а заплатить сразу нечем. С 1 сентября получить рассрочку стало проще
Поручился за кредит друга, а он перестал платить. Можно ли списать чужой долг через свое банкротство?
Цифровой ящик на Госуслугах с 1 сентября: бизнесу придется платить за получение важных сообщений
Какие документы нужны при оформлении дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами
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💥Обзор новостей: предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет, послабления ЭТрН начнут действовать с 19 сентября, пострадавшим селлеров Ozon пришли выплаты
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Реестр подставных лиц, отраслевой скоринг ФНС и запрет на испытательный срок: главные изменения для бизнеса осенью 2026 года. Интервью с Людмилой Ганичевой