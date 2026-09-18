Утренний бухгалтер № 6215. ФНС рассказала, когда нужно начинать платить налоги за унаследованное имущество

Статьи

— 17 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 17 сентября отмечают праздник иконы Всемирный день безопасности пациентов и День тур-менеджера. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 17 сентября.

— Как физическому лицу уплатить налог без квитанции: четыре способа

Для уплаты налогов многие пользуются налоговыми уведомлениями, которые обычно называют квитанциями. Но что делать, если документ не пришел? Скажем сразу, отсутствие уведомления — не повод не платить налоги. Рассказываем, как исполнить обязательства без квитанции.

— Налоговый вычет за занятия спортом в 2026 году

Оформить вычет на услуги за фитнес можно в налоговой упрощенно или по 3-НДФЛ, или через работодателя.

— Утренний бухгалтер № 6214. Роструд: работодатель не может требовать от сотрудника информацию о другой работе

Привлекать к ответственности за несообщение о другой работе также незаконно.

— Как ИИ меняет подход компаний к обучению бухгалтеров, HR и юристов

Сегодня мы переживаем любопытный этап цифровой эволюции. Еще пару лет назад искусственный интеллект воспринимался как узкая сфера IT-разработчиков, а сегодня он проникает в бухгалтерию, юридический и кадровый отделы.

— Гибридный график работы: что это и кому подойдет

Сейчас многие работники переходят на удаленку. Для сотрудников такой формат особенно удобен: не нужно ездить в офис, тратиться на проезд и питание. А вот работодатели не всегда поддерживают такую инициативу, поэтому стороны выбирают компромисс — гибридный формат.

— Депутаты предлагают развернуть налоговую реформу вспять: НДС 20%, лимит УСН 60 млн, льготные взносы для всего МСП

Депутаты от «Справедливой России» 2 сентября 2026 года зарегистрировали в Госдуме законопроект № 1331250-8, который фактически отменяет три ключевых изменения налоговой реформы, действующей с начала года.

— Как определить срок полезного использования ОС: алгоритм, примеры и новшества 2026 года

Срок полезного использования — это количество лет, в течение которых компания предполагает использовать основное средство.

— НДС при импорте из ЕАЭС будут считать с рыночной цены

Госдума готовится принять законопроект, который лишит импортеров из ЕАЭС возможности занижать НДС через низкие контрактные цены. Налог будут брать с рыночной стоимости — даже если по документам товар ушел дешевле.

— Бумажная транспортная накладная с 1 сентября 2026 — готовятся новые исключения

С 1 сентября 2026 года бумажная транспортная накладная уступила место электронной, но не исчезла. Минтранс определил исключения приказом № 262, а с 19 сентября 2026 года приказ № 391 расширит перечень. Разбираемся, кому можно остаться на бумаге и как не ошибиться.

— Как оформить смену генерального директора

Организация собирается назначить нового генерального директора, так как прошлый решил уволиться. Рассказываем, как оформлять.

— НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются

С 2026 года порог освобождения от НДС для УСН снизился до 20 млн рублей, а ставка выросла до 22%. Тысячи предпринимателей впервые столкнулись с этим налогом — и государство дало им «право на ошибку» в виде моратория на штраф за первую несданную декларацию.

— Проблема «двойной» несостоятельности: защита прав дольщиков при банкротстве проектного юрлица—застройщика

Застройщик обанкротился, а реальные владельцы бизнеса остались в стороне и сохранили активы? Разбираемся, как работает схема «двойной» несостоятельности и какие правовые инструменты позволяют дольщикам добраться до истинных бенефициаров проекта.

— Скидки и баллы от маркетплейса: что с налогами у площадки и у продавца

Продавцы на маркетплейсах годами спорили с налоговой: считать ли баллы, которыми площадка компенсирует скидки, доходом. ФНС в сентябре 2026-го поставила точку — не считать. Разбираем обе схемы скидок, налоги площадки и селлера, а также все, что поменялось в законодательстве к осени 2026 года.

— Когда нужно уведомлять госорганы о начале деятельности

Некоторые организации должны дополнительно сообщать о начале деятельности. Рассказываем, как определить, входит ли бизнес в эту категорию.

— Досрочная пенсия для женщин в 2026 году: проверить основания и стаж

Женщина может выйти на пенсию в 58 лет, 57, 50. Все зависит от конкретных обстоятельств.

— Как исчислять НДС при перевозке груза в Белоруссию

Для определения НДС при работе с контрагентом из ЕАЭС необходимо корректно определить место реализации. Рассказываем, как это сделать.

— График выплаты пенсий и пособий в октябре 2026

В октябре пособия и пенсии перечислят в обычном порядке. Рассказываем, когда ждать выплаты.

— С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов налоговой: как бухгалтеру не потеряться в новых правилах и получить 3 месяца подписки «Клерка» в подарок

С 1 октября 2026 года маркетплейсы становятся информаторами налоговой: по закону 289-ФЗ площадки сами сообщают в ФНС о рисках дробления бизнеса и занижения выручки. Разбираться в таких изменениях в одиночку дорого. «Клерк» держит бухгалтеров в курсе, а сейчас предлагает на подписки акцию 6+3: платите за полгода, пользуйтесь доступом девять месяцев.

— Станет опасно прибегать к услугам группы самозанятых, которые раньше были коллегами. 👬«Ночной бухгалтер» № 2265

10 друзей-самозанятых, которые перешли из найма на вольных хлеба – это повод для проверки.