Ставку НДС 10% на детские товары придется подтверждать документами с 1 октября 2026
Для льготной ставки потребуются сведения о сертификате или декларации в реестре Росаккредитации либо иные документы, оформленные по правилам ЕАЭС.
С 1 октября 2026 года продавцы детских товаров должны будут подтверждать право на ставку НДС 10%, сообщило УФНС по Кемеровской области — Кузбассу. Изменения в подп. 2 п. 2 ст. 164 НК внес Федеральный закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ.
Сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии должны содержаться в едином реестре Росаккредитации. Также налогоплательщик сможет использовать иные документы об оценке соответствия продукции, оформленные по правилам ЕАЭС.
При ввозе детских товаров в Россию подтверждающие документы нужно будет представить в таможенный орган одновременно с декларацией на товары. Без этого применить ставку НДС 10% при импорте не получится.
Продавцам и импортерам стоит заранее проверить сведения о сертификатах и декларациях на продукцию в едином реестре на официальном сайте Росаккредитации.
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