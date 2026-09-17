Банки будут сообщать о попытках операций с замороженными активами — законопроект 2026

Сведения потребуется передавать в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после получения распоряжения клиента. Новые правила предлагается распространить на все организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом.

Попытки провести операции с замороженными активами банки будут документально фиксировать и направлять в Росфинмониторинг. Соответствующий законопроект финразведки размещен на портале проектов НПА.

Сейчас финорганизации уведомляют ведомство только о первично принятых мерах по замораживанию денег и имущества. Из-за этого контролеры не могут выявлять попытки финансирования запрещенных организаций.

Новым основанием для приостановки операций может стать частичное совпадение данных клиента со сведениями о лице, активы которого нужно заморозить. Критерии совпадения установит Росфинмониторинг. При их выявлении организацию обяжут незамедлительно остановить операции на пять рабочих дней и сообщить об этом ведомству.

Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября. Поправки планируют ввести в действие через 270 дней после даты официального опубликования закона.