НДС и налог на прибыль при уничтожении товаров атаками БПЛА: позиция Минфина

Суть позиции
Минфин России письмом от 01.09.2026 № 03-07-11/76470 официально разъяснил налоговые последствия утраты товаров в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Ведомство подтвердило два ключевых тезиса:
НДС восстанавливать не нужно — выбытие товаров по не зависящим от воли налогоплательщика причинам не образует объекта налогообложения, а ранее принятые к вычету суммы налога возврату в бюджет не подлежат.
Убытки учитываются в расходах по налогу на прибыль — стоимость уничтоженных товаров и затраты на ликвидацию последствий признаются внереализационными расходами того периода, в котором произошло фактическое уничтожение.
Разъяснение было дано в ответ на обращение бизнеса, который просил нормативно закрепить прямой запрет на восстановление НДС по товарам, уничтоженным в результате атак БПЛА и актов терроризма, а также обеспечить безусловное право на отнесение стоимости утраченного товара к внереализационным расходам на основании актов МЧС России или Следственного комитета.
Правовая база по НДС
Выбытие товара — не объект налогообложения
Согласно п. 1 ст. 146 НК объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Минфин опирается на п. 10 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, согласно которому выбытие (списание) имущества в результате событий, не зависящих от воли налогоплательщика (утрата по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и подобных событий), не является операцией, учитываемой при формировании объекта налогообложения.
Атаки БПЛА отнесены к категории именно таких событий — не зависящих от воли компании. Следовательно, уничтожение товаров при атаке беспилотника не признается реализацией и не облагается НДС.
Восстановление ранее принятого к вычету НДС
Перечень случаев, когда ранее правомерно принятый к вычету НДС подлежит восстановлению, закрыт и содержится в п. 3 ст. 170 НК. Утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации в этот перечень не входит.
Минфин дополнительно ссылается на решение ВАС от 23.10.2006 № 10652/06, в котором прямо указано: утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации не относится к числу случаев, при которых суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, подлежат восстановлению.
Таким образом, при утрате товаров в результате атак БПЛА суммы НДС, ранее принятые к вычету по этим товарам, восстанавливать не нужно.
Важное исключение
Практика показывает, что обязанность восстановить НДС может возникнуть, если виновник установлен и возместил убытки с учетом НДС. В такой ситуации, чтобы не возникло необоснованной налоговой выгоды, налог нужно вернуть в бюджет. Если же виновное лицо не найдено или компенсация получена без включения в нее НДС — восстановление не требуется.
Также нужно различать возмещение убытков и выкуп поврежденного имущества. Если контрагент (например, маркетплейс) выкупает утраченный товар по схеме «постепенного выкупа», это уже реализация с начислением НДС, а не компенсация потерь.
Правовая база по налогу на прибыль
Признание убытков в составе внереализационных расходов
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, определяемая как разница между полученными доходами и произведенными расходами (ст. 247 НК). Все расходы, соответствующие критериям п. 1 ст. 252 НК (экономическая обоснованность, документальное подтверждение, направленность на получение дохода) и не поименованные в ст. 270 НК, учитываются для целей налогообложения.
Ключевая норма — п. 2 ст. 265 НК, согласно которой к внереализационным расходам приравниваются потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий.
Минфин сделал однозначный вывод: убытки, полученные в результате чрезвычайных ситуаций (включая затраты, связанные с ликвидацией последствий атак БПЛА), признаются в составе внереализационных расходов того отчетного (налогового) периода, в котором произошел факт уничтожения товарно-материальных ценностей.
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Предшествующая практика
Еще до выхода сентябрьского письма Минфин в письме от 14.03.2025 № 03-03-06/1/25700 подтвердил, что затраты на ликвидацию последствий атак БПЛА допустимо отражать в составе внереализационных расходов на основании подп. 6 п. 2 ст. 265 НК. Указанная норма позволяет включать в расходы производственные потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и иных чрезвычайных ситуаций, а также затраты как на ликвидацию последствий, так и на меры по их предотвращению.
Момент признания
Расходы признаются единовременно — в периоде фактического уничтожения ТМЦ. Это означает, что компании не нужно распределять убытки на несколько периодов или ждать окончательных выводов следствия. Достаточно документально подтвердить факт уничтожения.
Что Минфин не уточнил
Ведомство ограничилось общими нормами о вычете, восстановлении НДС и признании расходов, не конкретизировав документальный порядок. Бизнес просил закрепить «безусловное право на признание 100% стоимости утраченного товара в расходах на основании актов МЧС России или Следственного комитета», однако Минфин не назвал исчерпывающий перечень документов, которыми нужно подтверждать факт уничтожения.
Это означает, что на практике по-прежнему действуют общие требования ст. 252 НК — расходы должны быть документально подтверждены. Конкретный набор документов налогоплательщик формирует самостоятельно, ориентируясь на сложившуюся практику и доступные источники подтверждения.
Документальное подтверждение: практический подход
Поскольку Минфин не закрепил исчерпывающий перечень, на практике рекомендуется собирать следующий пакет:
Документы от государственных органов:
Акт обследования объекта от МЧС — официальное подтверждение факта чрезвычайной ситуации и масштаба ущерба;
Протокол осмотра места происшествия от МВД / Следственного комитета — фиксирует время, место, обстоятельства атаки, возможные следы;
Справка о квалификации события (как ЧС, террористический акт и т. п.).
Внутренние документы организации:
Приказ руководителя о создании комиссии для оценки ущерба;
Акт инвентаризации (внеплановой), проведенной после происшествия (формы ИНВ-3, ИНВ-26);
Акт о порче / списании товаров (форма ТОРГ-16 или самостоятельно разработанная);
Фото- и видеофиксация повреждений до начала восстановительных работ;
Поартикульный перечень утраченного товара с указанием количества и стоимости.
Документы, подтверждающие наличие товара:
Накладные, УПД, акты приема-передачи, платежные поручения — доказывают, что товар был приобретен и находился на пострадавшем объекте;
Отчеты об остатках из учетных систем до и после ЧС.
Для товаров на складах маркетплейсов (Wildberries, Ozon и др.) — справка / акт об уничтожении имущества от маркетплейса. Крупные площадки (включая Wildberries в редакции оферты от 07.07.2026 и Ozon) внесли атаки БПЛА в перечень форс-мажорных обстоятельств. Маркетплейсы формируют справки с указанием ID продавца, ИНН и информации о пострадавших складах — эти документы можно использовать как основание для списания.
Списывать товар только на основании исчезновения позиций из личного кабинета недопустимо — это не доказывает физическое уничтожение: товар мог быть перемещен, продан или «завис» в системе из-за технического сбоя.
Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете утрата товаров отражается через счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»:
Дт 94 — Кт 41 — списание себестоимости утраченных товаров;
Дт 91.2 — Кт 94 — списание убытка на прочие расходы.
Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы», при выбытии запасов (в том числе из-за порчи) их балансовая стоимость признается расходом периода. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» прямо указывает, что затраты, возникшие в связи с чрезвычайными ситуациями, не признаются капитальными вложениями и списываются в расходы периода.
Расходы на ликвидацию последствий (демонтаж, вывоз мусора, экспертиза, аварийно-восстановительные работы) отражаются проводкой Дт 91.2 — Кт 60 (70, 10 и др.) и в налоговом учете признаются как внереализационные расходы по подп. 6 п. 2 ст. 265 НК при наличии подтверждающих документов.
Особенности для УСН
Компании на упрощенной системе налогообложения также могут списать убытки от утраты товаров в расходы (подп. 45 п. 1 ст. 346.16 и подп. 6 п. 2 ст. 265 НК) при условиях:
товар фактически передан на склад (например, маркетплейса);
утрата документально зафиксирована и оформлена актом;
стоимость товара ранее не учитывалась в расходах.
НДС при этом не начисляется, так как уничтожение товара не является реализацией.
Налоговые отсрочки
Помимо разъяснений по учету, для пострадавших бизнесов доступен механизм отсрочки (рассрочки) по уплате налогов на основании подп. 1 п. 2 ст. 64 НК.
Условие — ущерб причинен в результате обстоятельств непреодолимой силы.
К заявлению прилагаются (п. 5.1 ст. 64 НК):
заключение уполномоченного органа о наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
акт оценки причиненного ущерба, составленный уполномоченным органом (МЧС, комиссия по ЧС, центр управления кризисными ситуациями).
Правительство уже утвердило налоговую отсрочку для селлеров Wildberries, пострадавших от атак БПЛА. Переносятся внутренний НДС, налог на прибыль, налог при УСН и страховые взносы — срок переноса до 12 месяцев при ущербе свыше 5% дохода.
Сводная таблица нормативных актов
Нормативный акт
Что регулирует
Основной документ: НДС не восстанавливается, убытки — внереализационные расходы
Предшествующее разъяснение: затраты на ликвидацию последствий атак БПЛА — внереализационные расходы
Объект налогообложения НДС — реализация товаров
Закрытый перечень случаев восстановления НДС
Выбытие имущества по независящим причинам — не объект по НДС
Утрата имущества при ЧС — не основание для восстановления НДС
Объект налогообложения по налогу на прибыль
Критерии признания расходов (обоснованность, документальное подтверждение)
Внереализационные расходы: потери от ЧС, пожаров, аварий
Расходы, не учитываемые для целей налогообложения
Отсрочка/рассрочка по налогам при обстоятельствах непреодолимой силы
Рекомендации
Не восстанавливайте НДС по товарам, уничтоженным при атаках БПЛА — это прямо подтверждено письмом Минфина № 03-07-11/76470 и судебной практикой.
Признавайте убытки в периоде уничтожения — не растягивайте на несколько периодов и не ждите итогов следствия.
Соберите максимальный пакет документов — акты МЧС, протоколы МВД/СК, акты инвентаризации, фото- и видеофиксация, накладные. Минфин не назвал исчерпывающий перечень, значит, чем полнее доказательная база, тем меньше риск претензий при проверке.
Не списывайте товар только по исчезновению из учетной системы — это не подтверждает физическое уничтожение.
Разделяйте компенсацию и выкуп — если маркетплейс или страховая возмещают убытки с НДС, налог может потребоваться восстановить. Если компенсация — без НДС, восстановление не нужно.
Рассмотрите возможность отсрочки по налогам по ст. 64 НК, если ущерб значителен.