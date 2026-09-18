НДС и налог на прибыль при уничтожении товаров атаками БПЛА: позиция Минфина

Восстановление ранее принятого к вычету НДС

Перечень случаев, когда ранее правомерно принятый к вычету НДС подлежит восстановлению, закрыт и содержится в п. 3 ст. 170 НК. Утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации в этот перечень не входит.

Минфин дополнительно ссылается на решение ВАС от 23.10.2006 № 10652/06, в котором прямо указано: утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации не относится к числу случаев, при которых суммы НДС, ранее правомерно принятые к вычету, подлежат восстановлению.

Таким образом, при утрате товаров в результате атак БПЛА суммы НДС, ранее принятые к вычету по этим товарам, восстанавливать не нужно.