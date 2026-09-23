УСН и НДС с 2027 года: разбираемся в новых правилах и актуализируем договоры

Новые реалии: что поменялось в правилах

Центральным новшеством стало сохранение порога освобождения от НДС для плательщиков УСН. Согласно закону от 04.07.2026 № 228‑ФЗ, вместо ожидаемого понижения лимита до 15 млн рублей планка осталась на уровне 20 млн рублей — и будет действовать без изменений до 2029 года включительно.

На практике это формирует два ключевых сценария:

При доходе за 2026 год в пределах 20 млн рублей компания в 2027 году продолжает работать без НДС. Никаких заявлений или уведомлений в инспекцию подавать не требуется.

Если в ходе 2027 года выручка перешагнет порог в 20 млн рублей, обязанность по уплате НДС стартует с первого числа месяца, идущего вслед за месяцем превышения (на основании п. 5 ст. 145 НК).

После наступления обязанности по НДС нужно определиться с применяемой ставкой: