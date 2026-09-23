УСН и НДС с 2027 года: разбираемся в новых правилах и актуализируем договоры

Новые реалии: что поменялось в правилах
Центральным новшеством стало сохранение порога освобождения от НДС для плательщиков УСН. Согласно закону от 04.07.2026 № 228‑ФЗ, вместо ожидаемого понижения лимита до 15 млн рублей планка осталась на уровне 20 млн рублей — и будет действовать без изменений до 2029 года включительно.
На практике это формирует два ключевых сценария:
При доходе за 2026 год в пределах 20 млн рублей компания в 2027 году продолжает работать без НДС. Никаких заявлений или уведомлений в инспекцию подавать не требуется.
Если в ходе 2027 года выручка перешагнет порог в 20 млн рублей, обязанность по уплате НДС стартует с первого числа месяца, идущего вслед за месяцем превышения (на основании п. 5 ст. 145 НК).
После наступления обязанности по НДС нужно определиться с применяемой ставкой:
Пониженные ставки — 5 % (для доходов ориентировочно до 250 млн рублей) и 7 % (в диапазоне примерно от 250 до 450 млн рублей). Существенный нюанс: при работе по этим ставкам входной НДС к вычету не принимается.
Стандартные ставки — 22 % либо льготная 10 % для отдельных категорий товаров с социальной значимостью. В этом случае право на вычет входного НДС сохраняется.
Считаем на примерах: как меняется цена
Разберем типичные ситуации, чтобы наглядно увидеть, как налоговая нагрузка отражается на итоговой стоимости для клиента.
Ситуация 1. Бизнес остается в рамках освобождения (доход за 2026 год не выше 20 млн руб.). В этом сценарии НДС не начисляется, счета‑фактуры не формируются, отчетность по НДС не сдается.
Ситуация 2. Лимит превышен, компания применяет ставку 5 %. Допустим, базовая стоимость товара — 100 000 рублей (без НДС). Расчет: 100 000 × 5 % = 5 000 рублей НДС. Итоговая сумма к оплате составит 105 000 рублей.
Ситуация 3. Лимит превышен, выбрана стандартная ставка 22 %. При той же исходной цене 100 000 рублей расчет будет таким: 100 000 × 22 % = 22 000 рублей НДС. Конечная стоимость для покупателя — 122 000 рублей.
Эти примеры показывают, насколько существенно меняется итоговая сумма в зависимости от выбранной ставки — и почему важно заранее согласовать условия с контрагентами.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Обновляем договоры: как избежать споров
Когда у компании появляется обязанность платить НДС, договорная база требует корректировки. Главная цель — четко зафиксировать, как формируется цена и кто несет налоговую нагрузку, чтобы исключить разночтения.
С чего начать проверку текущих договоров:
Обратите внимание на формулировки вроде «цена без НДС» или жестко зафиксированную стоимость без оговорки о пересмотре. При возникновении обязанности по НДС суды могут трактовать такие условия как окончательную цену, из‑за чего налог придется покрывать за счет собственной прибыли.
Если в договоре уже есть пункт о корректировке цены при изменении налогового законодательства, это заметно упрощает дальнейшие переговоры.
Порядок действий по актуализации условий:
Направьте контрагенту уведомление. В нем укажите реквизиты договора, месяц, с которого возникает обязанность по НДС, выбранную ставку, ссылки на нормы закона и просьбу согласовать новые условия. Приложите к письму проект дополнительного соглашения.
Оформите дополнительное соглашение с четкими формулировками:
Пропишите принцип формирования цены: например, «Цена включает НДС по ставке, действующей на дату отгрузки» либо «Стоимость указана без учета НДС, налог начисляется дополнительно».
Укажите дату, с которой изменения вступают в силу (обычно это первый день месяца, следующего за месяцем превышения лимита).
Закрепите порядок документооборота: какие документы оформляются (счета‑фактуры, УПД), в какие сроки и в каком формате.
Отдельно пропишите правила работы с авансами и ситуациями, когда оплата и отгрузка попадают на разные налоговые периоды.
При необходимости добавьте механизм автоматической корректировки цены при будущих изменениях ставок.
Для долгосрочных контрактов особенно полезно сразу закладывать в договор гибкий механизм пересмотра стоимости при изменении налогового регулирования — это снижает риски споров в будущем.
Практическая рекомендация
Прежде чем запускать процесс согласования с контрагентами, просчитайте, как новая налоговая нагрузка повлияет на рентабельность сделок. В ряде случаев разумным решением становится совместное распределение налогового бремени: часть увеличения цены берет на себя поставщик, часть — покупатель. Такой подход помогает сохранить партнерские отношения и удержать маржинальность на приемлемом уровне.