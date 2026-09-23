Отчетность ООО на УСН в 2026 году: разбираем без «воды»

Главные изменения 2026 года: на что смотреть в первую очередь

Самое ощутимое новшество — снижение порога освобождения от НДС с 60 до 20 млн рублей. Если по итогам 2025 года выручка вашей компании превысила эту планку, с 1 января 2026 года вы автоматически становитесь плательщиком НДС. При этом право применять УСН сохраняется, пока доходы не достигнут 490,5 млн рублей — именно такой лимит установлен с учетом коэффициента-дефлятора 1,090.

Для упрощенцев, попавших под НДС, есть два пути. Первый — работать по общим ставкам (22%, 10%, 0%) и пользоваться вычетами по входному НДС. Второй — выбрать специальные ставки 5% (при доходах 20–272,5 млн ₽) или 7% (при 272,5–490,5 млн ₽), но тогда вычеты по НДС недоступны, а сам налог включается в расходы. Выбор ставки — не формальность: он напрямую влияет на рентабельность, особенно если у компании высокая доля закупок с НДС. Важный нюанс: впервые перейти со специальной ставки на общую теперь можно уже через год, а не через три, как раньше. Для новичков в НДС действует мораторий на штрафы за просрочку первой декларации — это шанс спокойно разобраться с отчетностью.

Лимиты по основным средствам тоже подросли: теперь предельная стоимость — 218 млн рублей, а численность персонала по-прежнему не должна превышать 130 человек. Ставки УСН остались базовыми: 6% на «Доходы» и 15% на «Доходы минус расходы», повышенные ставки (8% и 20%) больше не применяются. При этом региональные льготы сохраняются, но только для видов деятельности из утвержденного перечня.

Еще одно принципиальное изменение — открытый перечень расходов для объекта «Доходы минус расходы». Раньше учитывались только траты из закрытого списка, теперь — любые экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы по правилам главы 25 НК РФ. Это расширяет возможности налогового учета, но одновременно повышает требования к первичке: каждый расход должен быть четко обоснован и подтвержден.

Форма декларации по УСН обновлена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@: из нее убрали строки для повышенных ставок, добавили код сдачи «13» для подачи через личный кабинет и предусмотрели раздельный учет страховых взносов ИП за себя. С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН: один документ заменит сразу несколько — о переходе на УСН, смене объекта налогообложения и отказе от упрощенки.

С 1 апреля 2026 года меняются правила заполнения платежных поручений по ЕНП: в полях КПП и ОКТМО нужно ставить «0», а в назначении платежа обязательно указывать «ЕНП». Это важно: ошибка в реквизитах может привести к тому, что платеж не будет корректно распределен по налогам.

Льготный тариф страховых взносов 15% для МСП больше не действует в общем порядке — он сохраняется только для приоритетных отраслей из правительственного перечня. Кроме того, взносы на руководителя теперь начисляются минимум с федерального МРОТ, даже если директор фактически не получает зарплату. Подтверждать основной вид деятельности в СФР больше не требуется: фонд берет данные напрямую из ЕГРЮЛ.