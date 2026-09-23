Отчетность ООО на УСН в 2026 году: разбираем без «воды»

Главные изменения 2026 года: на что смотреть в первую очередь
Самое ощутимое новшество — снижение порога освобождения от НДС с 60 до 20 млн рублей. Если по итогам 2025 года выручка вашей компании превысила эту планку, с 1 января 2026 года вы автоматически становитесь плательщиком НДС. При этом право применять УСН сохраняется, пока доходы не достигнут 490,5 млн рублей — именно такой лимит установлен с учетом коэффициента-дефлятора 1,090.
Для упрощенцев, попавших под НДС, есть два пути. Первый — работать по общим ставкам (22%, 10%, 0%) и пользоваться вычетами по входному НДС. Второй — выбрать специальные ставки 5% (при доходах 20–272,5 млн ₽) или 7% (при 272,5–490,5 млн ₽), но тогда вычеты по НДС недоступны, а сам налог включается в расходы. Выбор ставки — не формальность: он напрямую влияет на рентабельность, особенно если у компании высокая доля закупок с НДС. Важный нюанс: впервые перейти со специальной ставки на общую теперь можно уже через год, а не через три, как раньше. Для новичков в НДС действует мораторий на штрафы за просрочку первой декларации — это шанс спокойно разобраться с отчетностью.
Лимиты по основным средствам тоже подросли: теперь предельная стоимость — 218 млн рублей, а численность персонала по-прежнему не должна превышать 130 человек. Ставки УСН остались базовыми: 6% на «Доходы» и 15% на «Доходы минус расходы», повышенные ставки (8% и 20%) больше не применяются. При этом региональные льготы сохраняются, но только для видов деятельности из утвержденного перечня.
Еще одно принципиальное изменение — открытый перечень расходов для объекта «Доходы минус расходы». Раньше учитывались только траты из закрытого списка, теперь — любые экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы по правилам главы 25 НК РФ. Это расширяет возможности налогового учета, но одновременно повышает требования к первичке: каждый расход должен быть четко обоснован и подтвержден.
Форма декларации по УСН обновлена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@: из нее убрали строки для повышенных ставок, добавили код сдачи «13» для подачи через личный кабинет и предусмотрели раздельный учет страховых взносов ИП за себя. С 1 июля 2026 года вводится единое уведомление по УСН: один документ заменит сразу несколько — о переходе на УСН, смене объекта налогообложения и отказе от упрощенки.
С 1 апреля 2026 года меняются правила заполнения платежных поручений по ЕНП: в полях КПП и ОКТМО нужно ставить «0», а в назначении платежа обязательно указывать «ЕНП». Это важно: ошибка в реквизитах может привести к тому, что платеж не будет корректно распределен по налогам.
Льготный тариф страховых взносов 15% для МСП больше не действует в общем порядке — он сохраняется только для приоритетных отраслей из правительственного перечня. Кроме того, взносы на руководителя теперь начисляются минимум с федерального МРОТ, даже если директор фактически не получает зарплату. Подтверждать основной вид деятельности в СФР больше не требуется: фонд берет данные напрямую из ЕГРЮЛ.
Какие отчеты и когда сдавать
ООО на УСН отчитывается в ФНС, СФР и (в отдельных случаях) в Росстат. Ниже — ключевые формы и сроки без лишней бюрократической терминологии.
В налоговую инспекцию нужно подавать:
Декларацию по УСН — ежегодно. За 2025 год — до 25 марта 2026 года, за 2026 год — до 29 марта 2027 года (с учетом выходных). Если компания утратила право на УСН в течение года, декларацию подают до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты.
Декларацию по НДС — ежеквартально, только если доход превысил 20 млн ₽. Сроки: 26 января, 27 апреля, 27 июля, 26 октября 2026 года.
6-НДФЛ — ежеквартально. Крайние даты: 27 апреля, 27 июля, 26 октября и 25 февраля 2027 года.
РСВ (расчет по страховым взносам) — ежеквартально: 26 января, 27 апреля, 27 июля, 26 октября.
Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно, до 25-го числа следующего месяца.
Бухгалтерскую отчетность — ежегодно, до 31 марта. Малые предприятия могут использовать упрощенные формы баланса и отчета о финансовых результатах, но сдавать отчетность обязаны все ООО, даже если операций не было.
Уведомления об исчисленных суммах (ЕНП) — ежемесячно или ежеквартально, до 25-го числа. Без них налоговая не сможет распределить деньги с единого налогового счета, и возникнет недоимка.
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ЕФС-1, подраздел 1.1 — при кадровых событиях (прием, увольнение, перевод) не позднее следующего рабочего дня.
ЕФС-1, раздел 2 — по взносам на травматизм, ежеквартально: 26 января, 27 апреля, 27 июля, 26 октября.
ЕФС-1, подраздел 1.2 — сведения о стаже, ежегодно, до 26 января 2026 года за 2025 год.
Как платить налог по УСН и не ошибиться со сроками
Авансовые платежи по УСН перечисляют через ЕНС три раза в год, и перед каждым платежом нужно подать уведомление об исчисленной сумме.
За I квартал 2026 года: уведомление — до 27 апреля, платеж — до 28 апреля.
За полугодие: уведомление — до 27 июля, платеж — до 28 июля.
За 9 месяцев: уведомление — до 26 октября, платеж — до 28 октября.
Годовой налог за 2025 год платят до 30 марта 2026 года (уведомление не требуется — сумма берется из декларации).
За 2026 год срок — до 29 марта 2027 года.
Практические примеры
Пример 1. УСН «Доходы» 6%, без НДС
ООО «Вектор» применяет УСН 6%. Доход за 2025 год составил 18 млн ₽ — это ниже порога 20 млн, поэтому НДС не возникает. Страховые взносы за сотрудников — 420 000 ₽, больничные за счет работодателя — 30 000₽.
Расчет налога:
18 000 000×6%=1 080 000 ₽
Вычет:
420 000+30 000=450 000 ₽ (это меньше 50% от налога, поэтому вычет применяется полностью)
К уплате:
1 080 000−450 000=630 000 ₽
Пример 2. УСН «Доходы минус расходы» 15%, с НДС 5%
ООО «Горизонт» на УСН 15%. Доход за 2025 год — 35 млн ₽, значит, с 2026 года компания платит НДС. Выбрана ставка 5% без вычетов.
Расчет УСН за 2025 год:
Доходы — 35 000 000 ₽, расходы — 18 000 000 ₽
Налоговая база:
35 000 000−18 000 000=17 000 000 ₽
Налог:
17 000 000×15%=2 550 000 ₽
Минимальный налог:
35 000 000×1%=350 000 ₽ — меньше расчетного, платим расчетный
К уплате по УСН: 2 550 000 ₽
НДС с 2026 года при выручке за квартал 9 000 000 ₽ (включая НДС):
9 000 000×5105≈428 571
Входной НДС не принимается к вычету, а включается в расходы
Пример 3. Утрата права на УСН
ООО «Компас» превысило лимит доходов 490,5 млн ₽ в августе 2026 года. С 1 августа компания автоматически переходит на ОСНО: налог на прибыль 20%, НДС 22%, налог на имущество. Декларацию по УСН нужно подать до 25 октября 2026 года — это крайний срок для квартала, в котором утрачено право на упрощенку. Дальше отчетность ведется по правилам общей системы.
Если деятельность фактически не ведется
Даже при нулевой выручке и отсутствии операций ООО обязано сдавать отчетность. Это значит — нулевая декларация по УСН, нулевая бухгалтерская отчетность и нулевые формы в СФР. Штраф за непредставление нулевой декларации — от 1 000 ₽, а через 20 рабочих дней просрочки налоговая может заблокировать расчетный счет. Поэтому «ничего не делать» — не вариант: минимум формальностей обязателен.
Чек‑лист для бухгалтера ООО на УСН на 2026 год
Проверьте доход за 2025 год. Если он выше 20 млн ₽, готовьтесь к НДС и обновляйте учетную политику.
Выберите ставку НДС. Оцените долю входного НДС в расходах: если она высокая, выгоднее общий порядок (22%/10%/0%) с вычетами; если низкая — специальные ставки (5%/7%) без вычетов.
Обновите форму декларации по УСН. За 2025 год сдавайте по новой форме (приказ № ЕД‑7‑3/1017@).
Пересмотрите шаблоны платежек. С 1 апреля 2026 года в КПП и ОКТМО ставьте «0», в назначении — «ЕНП».
Сверьте ОКВЭД в ЕГРЮЛ. Ошибки в кодах могут повлиять на тарифы страховых взносов.
Контролируйте лимиты каждый квартал. Доходы — до 490,5 млн ₽, основные средства — до 218 млн ₽, численность — до 130 человек.
Не пропускайте уведомления по ЕНП. Они нужны, чтобы налоговая распределила деньги с единого счета.