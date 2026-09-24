Утренний бухгалтер № 6219. Роструд рассказал, что работники вправе получить компенсацию за удлиненный отпуск

Работники вправе вернуть компенсацию за удлиненный отпуск за все прошлые годы.

Родительское собрание онлайн: все, что нужно знать родителям 10-11 классов о подготовке к экзаменам, узнаете здесь.

ФНС будет оценивать риски банкротства с помощью сервиса с искусственным интеллектом.

Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.

Дату увольнения переносить не нужно, если сотрудник подал заявление и ушел на больничный.