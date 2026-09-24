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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6219. Роструд рассказал, что работники вправе получить компенсацию за удлиненный отпуск

Если работники отдыхали 42 дня вместо 56, они могут потребовать компенсацию за отпуск.

27 открытий

Работники вправе вернуть компенсацию за удлиненный отпуск за все прошлые годы.

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

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Бухгалтер

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