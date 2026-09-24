Утренний бухгалтер № 6219. Роструд рассказал, что работники вправе получить компенсацию за удлиненный отпуск

Работники вправе вернуть компенсацию за удлиненный отпуск за все прошлые годы.
Родительское собрание онлайн: все, что нужно знать родителям 10-11 классов о подготовке к экзаменам, узнаете здесь.
ФНС будет оценивать риски банкротства с помощью сервиса с искусственным интеллектом.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Дату увольнения переносить не нужно, если сотрудник подал заявление и ушел на больничный.
Исправляйте ошибки с ИИ-помощником от КонсультантПлюс
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Разборы законов
— Как получить соцвычет в 2026 году. Часть II
Социальный вычет можно вернуть через ФНС: по декларации, в упрощенном порядке или через работодателя. У каждого способа свои правила, сроки и набор документов. Разбираем пошагово, что выбрать и как получить деньги.
— Как перевозчику оформить ЭТрН: пошаговая инструкция для диспетчера и водителя
Перевозчик подключается к перевозке после того, как грузоотправитель создал и подписал Титул 1 ЭТрН. Перевозчик проверяет сведения о грузе и рейсе, водитель подтверждает фактическую приемку, а ответственное лицо перевозчика подписывает Титул 2. После доставки перевозчик оформляет Титул 4 о выдаче груза.
— Тренды в налоговых проверках 2026 года. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как меняются налоговые проверки в 2026 году, какие новые подходы используют инспекции и что это значит для бизнеса.
— Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности расчета сроков исковой давности и процесса проведения инвентаризации, как формировать резервы по сомнительным долгам.
— Как платят налоги в 2026 году частнопрактикующие специалисты
Частнопрактикующие специалисты — это нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и медиаторы. А также другие лица, которые ведут профессиональную деятельность, но не являются ни ИП, ни самозанятыми. Разбираем, как им платить налоги и взносы, вести бухучет и совмещать практику с другим бизнесом.
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Новости
1 Расходы на защиту объектов от дронов хотят включить в тарифы и налоги
2 💲 Рубль усилил рост: доллар снова опустился к 84 рублям
3 Маркетологи и бухгалтеры чаще других опасаются увольнений из-за ИИ
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5 Большинство россиян знает о своих льготах, но треть не оформляет их из‑за бюрократии
6 В Санкт-Петербурге хотят запретить иностранцам работать в торговле
7 ИИ для бухгалтера: как ответить на требование ФНС и проверить договор с помощью нейросети, узнаем на бесплатном вебинаре 24 сентября
8 🐔 Как идет маркировка куриц, уток и гусей: регионы отчитываются о выполнении норм
9 Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю и торги BTC/RUB
10 Работодателям в 10 регионах хотят ограничить найм иностранцев
11 Налоговики напомнили о рисках неприменения касс в магазинах и при доставке
12 Софинансирование по ПДС могут запретить снимать в течение пяти лет
13 Заявление уже подано, а сотрудник ушел на больничный — увольнение не переносится
14 Налоговая реформа наоборот: что хотят снова изменить в НК. Выпуск № 125 подкаста «Налоговое утро»
15 ФНС запускает сервис с ИИ для оценки рисков банкротства бизнеса
16 Назвали регион с самыми высокими пенсиями
17 Возвраты товаров на маркетплейсах хотят ограничить, но общественные организации против
18 «Клерк» обновил статистику в Трибуне и блогах
19 Минтранс утвердил регламент действий с ЭПД в нештатных ситуациях
20 Можно ли платить исполнителям-нерезидентам на ГПХ через зарплатный проект: ответ эксперта
21 Ozon разрешит продавцам бесплатно хранить товары на складах в течение года
22 Почему нейросеть отлично считает бюджет, но завалит сложную налоговую задачу: разбор от эксперта
23 Оформление квартиры на ребенка не спасет от налогов: разъяснение ФНС
24 Эксперт: белый список интернета превращается в новую бизнес‑лицензию
25 Взлом банковского приложения может стать основанием для возврата украденных денег
26 В ПВЗ Wildberries помогут потерявшимся детям и пожилым людям
27 Расходы на защиту предприятий будут списывать через амортизацию: Минфин готовит изменения в НК
28 Как считать отпускные сотруднице сразу после декрета, если у нее год не было зарплаты: разъяснения Минтруда
29 Эксперт: добанкротная санация может сохранить компании, пока у них еще есть активы и контракты
30 Налоговики назвали основные нарушения законодательства о ККТ в 2026 году
31 Банки начнут блокировать счета из‑за частичного совпадения ФИО — под удар попадут распространенные фамилии
32 ФАС объединит решения всех подразделений в цифровую систему на базе ИИ
33 При регистрации брака нельзя выбрать тройную или совершенно новую фамилию
34 Нейросети могут заменить 90% маркетологов
35 Резидентам ЕТОР предложат полный налоговый пакет: от нулевой ставки по налогу на прибыль до вычетов на капвложения
36 Ограничения для мигрантов привели к всплеску незакрытых вакансий в регионах
37 Каждую поставку еды для школ и больниц хотят проверять из-за массовых отравлений
38 Эксперт рассказал, как доказать ФНС расходы на покупку антидрон-систем и ремонт после атак
39 Роструд разрешил нанимать удаленщиков, даже если о них ничего не сказано в ЛНА
40 Минфин расширит перечень товаров и заказчиков при централизованных госзакупках
41 ЦБ и НСПК прорабатывают полный возврат похищенных денег
42 Роструд: можно вернуть компенсацию за удлиненный отпуск за все прошлые годы
43 Верховный суд предложил сократить число присяжных до четырех человек
44 Система СПОТ принесла бюджету 34 млрд рублей и перекрыла схемы с занижением стоимости
45 Волны мошенничества с получением налоговых вычетов поднимаются каждый год
46 Сотрудник выбрал отгул за переработку: как оформить в 1С:ЗУП
47 Самый крупный рекламодатель Артемия Лебедева объяснил, почему продолжает покупать у него рекламу
48 Счетная палата: госдолг России вырос в первой половине 2026 года
49 Россияне открыли почти 200 тыс. счетов в цифровом рубле за три недели
50 Восемь крупных компаний перенесут часть рабочих мест из Москвы в регионы
Мероприятия
Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС и проверяем договоры с помощью ИИ
Дата проведения: 24 сентября, четверг
Особенности учета в строительстве и учет в 1С: Бухгалтерии и 1С: БСО
Дата проведения: 29 сентября, вторник
Статьи
— 23 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 23 сентября отмечают Международный день жестовых языков и День осеннего равноденствия. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 23 сентября.
— Когда проводится внеплановый инструктаж по охране труда и как его провести в 2026 году
Когда проводится внеплановый инструктаж по охране труда и кто отвечает за его проведение. Какие документы нужно оформить и как правильно организовать инструктаж в соответствии с требованиями законодательства.
— Специальная оценка условий труда (СОУТ): порядок проведения и сроки
Что такое СОУТ, как часто ее проводить и кто обязан это делать. Порядок и этапы проведения специальной оценки условий труда. Сроки, оформление результатов и ответственность за нарушения.
— Налоговые штрафы в 2026 году: какие отменили и как снизить санкции
2026 год принес заметное смягчение ответственности за отдельные виды налоговых нарушений: часть санкций упразднили, другие — скорректировали с упором на дифференцированный подход.
— Утренний бухгалтер № 6218. ФНС заинтересуется компанией, если зарплата работников на 20% ниже среднеотраслевой
ФНС проверяет работодателей на риски подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и неформальной занятости.
— УСН и НДС с 2027 года: разбираемся в новых правилах и актуализируем договоры
В 2027 году правила работы с НДС на УСН не ужесточаются за счет снижения лимита: порог освобождения от налога зафиксирован на отметке 20 млн рублей вплоть до 2029 года. Однако при превышении планки бизнесу предстоит оперативно определиться со ставкой и скорректировать договорные условия, чтобы исключить конфликты с контрагентами по итоговой стоимости.
— Инвентаризация МПЗ в 2026 году: как бухгалтеру провести проверку по новым правилам
С 1 января 2026 года методические указания № 49 окончательно уступили место ФСБУ 28/2023. Кворум снижен до 80%, излишки оцениваются по справедливой стоимости, а для труднодоступных объектов разрешен дистанционный осмотр. Разберем весь алгоритм — от приказа до проводок, с примерами и разбором типичных ошибок.
— Отчетность ООО на УСН в 2026 году: разбираем без «воды»
Упрощенка остается удобным режимом для небольших компаний, но правила игры в 2026 году заметно ужесточились. Теперь даже тем, кто привык обходиться без НДС, нередко приходится включать его в расчеты, а привычные шаблоны платежек и деклараций больше не работают. Ниже — что реально поменялось, какие отчеты сдавать и как не попасть на штрафы.
— Что делать, если самозанятый сформировал чек раньше оплаты услуг
Сотрудничество с самозанятым выгодно для бизнеса. Можно разово оплатить конкретные услуги или договориться на долгосрочное сотрудничество. А подтвердить расходы на оплату услуг можно с помощью чека. Но что делать, если самозанятый сформировал чек раньше, чем прошла оплата?
— Почему бухгалтеры ненавидят апгрейд: хроника постоянной мигрени
С 2026 года бухгалтерию России буквально перетряхнули: НДС вырос до 22%, УПД стал обязательным, а инструкции Минфина уступили место федеральным стандартам. Каждый апгрейд — это новые проводки, новые форматы, новые штрафы и бессонные ночи. Почему профессия, которая должна быть самой консервативной, вынуждена меняться быстрее всех.
— Сотрудник сменил паспорт по возрасту: нужно ли уведомлять военкомат
Работодатель обязан сообщать в военкомат об изменении данных сотрудника. Касается ли это ситуации, когда меняется номер и серия паспорта работника?
— Самые важные письма Минфина и ФНС по НПД за 2026 год: обзор для бухгалтера
Собрали самые важные разъяснения Минфина и ФНС по налогу на профессиональный доход.
— Как подтвердить нулевую ставку по НДС при экспорте в ЕАЭС и за его пределы
При экспорте в ЕАЭС компании имеют право использовать нулевую ставку НДС, если подтвердят ее в течение 180 дней со дня отгрузки. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Директор не может проверить каждый платеж. Где заканчивается разумное доверие
Суды спрашивают руководителя не о том, чем закончилась сделка, а о том, как он принимал решение, разбираем на примере локальных документов ОАО «РЖД», какую систему контроля нужно выстроить заранее.
Блоги компаний
Лизинг или кредит на транспорт: что выгоднее для бизнеса в 2026 году
Расходы будущих периодов в 1С:ERP: от принятия к списанию
Что законно проверять при приеме на работу: границы скрининга персонала
Как бухгалтеру легально удвоить свой чек в 2026 году и перестать работать по ночам
Объявления в Федресурсе: какие бывают и как найти по ИНН
Как мы внедряли цифровой рубль: опыт Частного Агентства занятости (ЧАЗ)
Бухгалтерия без ошибок: как ИИ упрощает работу с первичными документами и облегчает проверки ФНС
Бухгалтеру приходится разбираться не только в зарплате: где заканчивается расчетный участок и начинается кадровый
ИИ для отчетов: как нейросети помогают бизнесу готовить документы быстрее
Объявление о ликвидации ООО в Вестнике: как подготовить текст, рассчитать стоимость и выбрать выпуск
Перерасчет отпускных: руководство для любых ситуаций
Где бизнесу брать клиентов в 2026 году: Михаил Фадеев о рекламе, лидах и маркетинге
Зачет и возврат денег с ЕНС с 1 сентября 2026 года: как работать по новым правилам
Атаки БПЛА и ущерб селлеров: как не остаться без товара, денег и послаблений
Где учиться на бухгалтера в Москве: 10 колледжей
Иностранная карта для оплаты импорта в РФ в 2026 и 2027 годах: как это работает, оформление и правила учета
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Резюме
Трибуна
Увольняетесь на пенсии: Как получить льготы пенсионеру
💥Обзор новостей: Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для Ozon, инфляционные ожидания россиян выросли, на АЗС возвращается система «чет-нечет»
Лизинг стало тяжело тянуть: три пути снизить платеж и что при этом теряет компания на ОСН
60 часов и блокировка: чем грозит самозанятым новый лимит на платформах
О сроке полезного использования неотделимых улучшений в арендованном имуществе
Спорить и конфликтовать с коллегами стало опасно – можно легко лишиться работы
Условия выхода на пенсию в 45 лет: кому это действительно положено и как не ошибиться с расчетом
Рост числа выездных проверок из-за скрытых трудовых отношений с самозанятыми
Необычные налоговые споры в арбитражных судах: 2025–2026
Заказчик удержал оплату из-за отсутствия исполнительной документации: можно ли взыскать деньги за работы
«Справедливый потолок» за коммуналку: в Госдуме предлагают ограничить расходы на ЖКУ 10% дохода семьи
Новое в ЕФС-1 с 1 сентября 2026 года: сообщаем СФР о травматизме по каждому договору ГПХ
Как получить образовательную лицензию?
Травма в офисе: почему нельзя игнорировать падение сотрудника со стула
Почему суд признал отношения с 47 самозанятыми трудовыми
Почему к одним компаниям ФНС приходит, а к другим нет: взгляд на проверки изнутри
⚡«Русский бизнес живет по принципу: пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Эксперт рассказала, почему только 5% перевозчиков готовы к ЭТрН