ФНС запускает сервис с ИИ для оценки рисков банкротства бизнеса

ФНС представила Единый финансовый анализ (ЕФА), рассказал заместитель руководителя службы Константин Чекмышев на Московском финансовом форуме. Инструмент позволяет оценить финансовое состояние бизнеса, перспективы возврата задолженности и риски вывода имущества.

ЕФА учитывает активы и пассивы компании, операции должника, его аффилированность, налоговые сведения и данные внешних источников. Инструменты искусственного интеллекта прогнозируют вероятность банкротства, а также текущую и ликвидационную стоимость бизнеса. Языковые модели анализируют причины неплатежеспособности и рассчитывают сценарии выхода из кризиса, после чего результаты проверяет специалист. Об этом пишет «Коммерсант».

По итогам анализа формируются выписка о платежеспособности и рисках, детализация расчетов, аналитическая справка и прогнозные сценарии реструктуризации. Сейчас кредиторы третьей и четвертой очереди при банкротстве получают около 5% требований, а бюджет — около 19%.

Если восстановление бизнеса возможно, ФНС предлагает отдавать приоритет реструктуризации. Для нее необходимо учитывать совокупную долговую нагрузку и участие всех ключевых кредиторов — бюджета, банков и поставщиков.