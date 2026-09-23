Заявление уже подано, а сотрудник ушел на больничный — увольнение не переносится

Если сотрудник заболел после подачи заявления об увольнении, переносить дату прекращения трудового договора не нужно. Требовать после выздоровления дополнительно «отработать» дни больничного работодатель также не вправе.

Двухнедельный период после подачи заявления по собственному желанию — это срок предупреждения работодателя, а не обязательная «отработка». Поэтому временная нетрудоспособность не приостанавливает его течение. Об этом «Клерку» рассказала HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова.

Например, если сотрудник подал заявление 1 сентября и указал датой увольнения 15 сентября, а 8 сентября заболел, дата увольнения не переносится. Если к моменту выздоровления срок предупреждения еще не закончился, сотрудник продолжит работать оставшиеся дни. Если срок уже истек, специально выходить на работу для их компенсации не требуется.

Такой же порядок подтверждает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, магистр юриспруденции Лилия Ежова.

«Больничный не переносит дату увольнения по собственному желанию. Двухнедельный срок по статье 80 ТК РФ — это срок предупреждения, а не обязательной „отработки“, поэтому период нетрудоспособности в него включается», — пояснила Ежова.

Уволить сотрудника по его собственному желанию можно и в тот день, когда он находится на больничном. Запрет на увольнение во время временной нетрудоспособности касается случаев, когда трудовой договор расторгают по инициативе работодателя.

До окончания срока предупреждения сотрудник может отозвать заявление, в том числе находясь на больничном. Работодатель может отказать, если на освободившееся место уже письменно пригласили другого работника, которому по закону нельзя отказать в заключении трудового договора. Сам поиск кандидата или устная договоренность с ним такого права работодателю не дают.

В день увольнения работодатель должен оформить прекращение трудового договора, начислить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Если бумажную трудовую книжку невозможно вручить из-за отсутствия сотрудника, ему направляют уведомление о необходимости получить документ или дать согласие на его отправку по почте.

Если больничный открыли до увольнения, а закрыли уже после него, пособие назначат за весь период по обычным правилам с учетом страхового стажа. Первые три дня оплачивает бывший работодатель, остальные — Социальный фонд.

Если человек заболел или получил травму уже после увольнения, но в течение 30 календарных дней, пособие составит 60% среднего заработка независимо от страхового стажа.