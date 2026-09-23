Роструд: можно вернуть компенсацию за удлиненный отпуск за все прошлые годы

Если отдыхали по 42 дня вместо 56, можно потребовать компенсацию за все годы.

Тренер работает в спортшколе с 2013 года с детьми ограниченными возможностями здоровья, все эти годы был оплачиваемый отпуск 42 дня.

От коллег узнала, что при работе с детьми с ОВЗ полагается оплачиваемый отпуск 56 дней. То есть все эти годы не оплачивали положенные 2 недели ежегодного отпуска. Можно ли потребовать денежной компенсации от работодателя за весь этот период, спросили на сайте Онлайнинспекциию.

«Вы вправе потребовать компенсацию за весь период», — ответил Роструд.

Согласно пункту 4 раздела I приложения к постановлению Правительства РФ от 03.04.2024 № 415, продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении, составляет 56 дней.