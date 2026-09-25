Почему предприниматель должен уметь менять собственную роль внутри бизнеса

Как менять роль: практические шаги

1. Честно ответьте на вопрос: что вы делаете сами, а что может делать кто—то другой? Проведите аудит своего календаря за неделю. Выпишите все, что делали. Отметьте: где вы были незаменимы, а где просто «быстрее сделать самому»? Второе — это то, что нужно отдавать.

2. Делегируйте не задачи, а решения. Отдать задачу легко. Гораздо сложнее дать человеку право решать. Но именно это развивает команду.

Исследования показывают: если вы корректируете каждое решение, сотрудник учится одному — ждать вас.

3. Определите свою новую роль. Собственник, председатель, стратег, ментор — названий много. Суть одна: вы перестаете быть главным исполнителем и становитесь главным архитектором. Вы задаете направление, а не делаете кирпичи.

4. Примите, что будет больно. Первое время делегирование всегда медленнее, чем выполнение самому. Вы будете раздражаться, что «не так, как я бы сделал». Это нормально. Как в танце: чтобы сделать шаг вперед, нужно сначала немного замедлиться.

5. Не уходите полностью. Основатель не исчезает. Он остается хранителем миссии и культуры. Как Тони из компании Oyster, который стал Executive Chairman и сказал: «Я на службе организации, я хранитель миссии и культуры, и у меня немного больше сна». Это честная и здоровая позиция.