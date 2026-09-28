Как действует пролонгация срочного трудового договора

Может ли быть пролонгация на неопределенный срок

Если ни одна из сторон после истечения срока не потребовала расторжения, а работодатель не уведомил сотрудника письменно за 3 календарных дня до истечения срока по ч. 1 ст. 79 ТК, то он вправе продолжать работу.

По ч. 4 ст. 58 ТК, условие о срочном характере утратило силу — договор считается заключенным на неопределенный срок. Формулировка «с дальнейшей пролонгацией» не имеет юридической силы: закон не предусматривает автоматического продления срочного договора.