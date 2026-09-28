Как действует пролонгация срочного трудового договора

Может ли быть пролонгация на неопределенный срок
Если ни одна из сторон после истечения срока не потребовала расторжения, а работодатель не уведомил сотрудника письменно за 3 календарных дня до истечения срока по ч. 1 ст. 79 ТК, то он вправе продолжать работу.
По ч. 4 ст. 58 ТК, условие о срочном характере утратило силу — договор считается заключенным на неопределенный срок. Формулировка «с дальнейшей пролонгацией» не имеет юридической силы: закон не предусматривает автоматического продления срочного договора.
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Как уволить сотрудника
Сотрудника можно уволить по ст. 78 ТК — соглашению сторон. Это необходимо оформить письменно, в одностороннем порядке сотрудник не сможет отозвать увольнение.
Работодатель вправе расторгнуть договор и по ст. 81 ТК, то есть по своей инициативе. Необходимы документально подтвержденные нарушения (актами, докладными, объяснительными с соблюдением процедуры ст. 193 ТК). Без документального оформления такое увольнение можно будет легко оспорить в суде.