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Обзоры для бухгалтера
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КУБ дня. Про безвозмездное пользование и субаренду

До сих пор ведутся споры о том, можно ли сдавать в аренду имущество, которое получили безвозмездно.

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КУБ дня. Про безвозмездное пользование и субаренду
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Наша подписчица спрашивает:

«ИП собирается взять грузовой автомобиль у физлица в безвозмездное пользование и сдавать его в субаренду юридическому лицу (с согласия собственника). Возможна ли такая сделка и какие последствия от неё могут быть у обеих сторон? Подскажите, пожалуйста».

Мнения разделились:

Кто-то считает, что такая сделка будет правомерной — каждый уплатит свои налоги, и ничего противозаконного в этом нет.

Скриншот ответов из КУБа
Скриншот ответов из КУБа

Однако некоторые комментаторы посоветовали обратиться в ФНС за разъяснениями.

Скриншот ответов из КУБа
Скриншот ответов из КУБа

А как вы считаете, можно ли передавать имущество в субаренду, если его получили безвозмездно?

Обзоры для бухгалтера

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