Утренний бухгалтер № 6223. ФНС напомнила про риски при совершении сделок с взаимозависимыми лицами

Статьи

— 29 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 29 сентября отмечают День отоларинголога и Всемирный день сердца . Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 сентября.

— Квартальная премия в 2026 году: как начислить, рассчитать и не потерять деньги

Квартальная премия — не жест доброй воли руководителя, а составная часть заработка, если она закреплена в системе оплаты труда. Разберем, как оформить, рассчитать и выплатить квартальную премию без ошибок и штрафов.

— НДФЛ для нерезидентов в 2026 году: ставки, льготы, типичные ошибки

Налоговый статус физлица определяет не только применяемую ставку НДФЛ, но и доступность вычетов, а также необходимость самостоятельной подачи декларации. Рассмотрим, как корректно применять нормы НК РФ на практике.

— НДС-документооборот в 2026 году: счета-фактуры, журналы, книги покупок и продаж

В 2026 году НДС-документооборот прошел реформу: ставка выросла до 22%, обновились формы счетов-фактур, книг покупок и продаж, появились новые графы для связки «аванс — отгрузка». С 1 июля ФНС принимает только новые XML-форматы — старые схемы отбрасываются, а декларация считается непредставленной. Разбираемся, что изменилось и как подготовиться без потерь.

— Утренний бухгалтер № 6222. Минфин хочет ввести новые индикаторы риска нарушений по ККТ

ФНС будет обращать внимание на долю возвратов, коррекции расчетов и способы оплаты при контроле розницы и общепита.

— Цифровой рубль в бухгалтерии: как вести учет по правилам Минфина

Цифровой рубль — новая форма денег от Центробанка, и с сентября 2026 года часть бизнеса уже обязана его принимать. Бухгалтеру нужно разобраться с новым счетом, непривычной первичкой и тарифами, которые вступят в силу в 2027 году. Разбираем все по порядку — от нормативной базы до проводок с примерами.

— Страховые взносы с минималки за руководителя: практическое руководство по уведомлению на 2026 год

С начала 2026 года законодатель установил для коммерческих компаний новое обязательство: страховые платежи за лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, должны рассчитываться не меньше чем от федерального минимального размера оплаты труда.

— ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года

С первого января 2026-го все коммерческие структуры обязаны начислять страховые взносы на руководителя, даже если он же — единственный участник, зарплата не платится и контракт не подписан. Социальный фонд России начал требовать кадровую отчетность на таких лиц.

— Отложенные налоги по ПБУ 18/02: пересчет при смене ставки меняется кардинально

С конца сентября 2026 года бухгалтеры лишаются привычной подушки безопасности при пересчете отложенных налогов. Приказ Минфина № 121н от 20.08.2026, зарегистрированный Минюстом 17.09.2026 под номером 88305, заменяет единый маршрут «разница всегда идет на счет 99» на трехуровневую систему.

— Иностранная организация выступает агентом по закупке товара: нужно ли российской компании сдавать налоговый расчет

Организация заключила договор с резидентом ОАЭ на закупку товара. Договор поставили на валютный контроль в банке, расчеты происходят в рублях. ФНС прислала требование о сдаче налогового расчета.

— У сотрудника-иностранца закончилась регистрация: что делать работодателю

У работника-иностранца оплачен патент, но закончилась регистрация по месту прибывания. Какие последствия для организации могут быть? Какие действия предпринять?

— Новая концепции внедрения ИИ в судебную систему

В России подготовлена концепция внедрения искусственного интеллекта в судебную систему. ИИ хотят использовать не только для технической обработки документов, но и для расшифровки судебных заседаний, поиска и анализа судебной практики, подготовки проектов процессуальных документов и судебных решений. При этом окончательное решение должно оставаться за судьей.

— Доверенность в военкомат: нужна ли, как оформить и когда требуется личная явка

Разбираем, когда можно действовать через представителя в военкомате, нужна ли нотариальная доверенность, какие полномочия можно передать и как оформить доверенность для гражданина или организации.

— Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть

Разбираем, что проверить в документах иностранного лица, куда отчитаться и в какие сроки, что с НДФЛ и страховыми взносами.

— Пять разъяснений Минфина для общепита про НДС в 2026–2027 годах

При превышении НДС-лимита в течение 2026 года нельзя применять льготу в общепите без зарплатного условия. При переходе с АУСН на УСН зарплатное условие проверят без РСВ.

— Дайджест новых поступлений СПС Клерка за 28 сентября 2026

С 1 октября 2026 года начинает действовать новая редакция закона о кредитных историях — это единственное «скорое» изменение среди 29 документов, добавленных в СПС Клерка 28 сентября. Остальное — актуальные редакции уже действующих законов.

— КУБ дня. Про проверку начисления налога на имущество

Налоговая начала рассылать уведомления по налогу на имущество. Но расчет не всегда корректный.

— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 29 сентября

В КУБе сегодня обсуждали проверку налога на имущество по нежилым помещениям, штраф за непредставление сведений об участниках иностранной организации, уменьшение патента после увольнения сотрудника и камеральную проверку по маркетплейсам.

— Изменили декларацию по налогу на прибыль. ❗«Ночной бухгалтер» № 2273

В 2027 году декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать по новой форме.