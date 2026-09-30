Утренний бухгалтер № 6223. ФНС напомнила про риски при совершении сделок с взаимозависимыми лицами

Налоговая рассказала о том, что нужно учесть при совершении сделки с взаимозависимым лицом.
Как оформить заказные письма с описью без посещения почты, узнаете здесь.
Ошибки в реквизитах уведомления и расчета могут привести к двойному начислению страховых взносов.
Как бухгалтеру на аутсорсе создать стабильный поток клиентов на услуги, узнаете здесь.
Работодатели не могут сокращать учебный отпуск по просьбе работника.
Налоговая рассказала, что самозанятые не вправе сдавать машино-места.
🤓Для бухгалтеров, которые ведут кадры
Казалось бы, что сложного — принять сотрудника, уволить или оформить отпуск, но в кадрах есть много нюансов, в которые обычно бухгалтер не погружается. Цена ошибок — штрафы ГИТ.
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Разборы законов
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Разобрали, какие категории иностранных граждан существуют, какие документы нужны для приема на работу и обязательные процедуры, которые проходит иностранец при трудоустройстве.
— Удержания из зарплаты: виды, лимиты, основания, способы
Зарплата защищена законом от необоснованных списаний. Удержать 20–50% дохода можно только по определенным основаниям. Разбираем, в каких случаях это возможно, какие лимиты действуют и как провести удержание без ошибок.
— Маржа vs Затраты. Как вовремя поднимать цены и не потерять ни маржу, и клиентов в 2026 году. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, почему компании тянут с индексацией, что с этим делать, а также как считать и когда поднимать цену.
— Как подписывать ЭТрН, если не работает интернет, оператор ЭДО или ГИС ЭПД. Инструкция
Если возникла нештатная ситуация, не всегда нужно переходить на бумажную транспортную накладную. Сначала определите причину сбоя, зафиксируйте обстоятельства и проверьте, есть ли основание для бумажного оформления.
— Продавец везет товар сам: нужна ли транспортная накладная
Как быть, если продавец доставляет товар своим транспортом, но доставка все равно выделена отдельной строкой в договоре купли-продажи? Нужна ли транспортная накладная, и если да, то какая: бумажная или ЭТрН? Разбираем спорный момент, в котором многие запутались после внедрения ЭПД.
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Мероприятия
Налоговая политика-2027: новые правила игры для бизнеса, ИП, СМЗ и физлиц
Дата проведения: 1 октября, четверг
Отрицательные комиссии Wildberries. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 2 октября, пятница
Финансовый директор компании – 2027: роль, стратегия и диагностика бизнеса. Онлайн-встреча с экспертом Натальей Климовой
Дата проведения: 5 октября, понедельник
Статьи
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Резюме
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