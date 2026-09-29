Может ли работодатель сократить учебный отпуск, если работник просит

Работодатель обязан предоставить и оплатить учебный отпуск строго по датам из справки-вызова.

Работник просит дать часть учебного отпуска для подготовки и защиты выпускной квалифицированной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов с 15 ноября 2026 года. Но в справке-вызове срок учебного отпуска указан с 19 октября 2026-го.

Может ли работодатель предоставить учебный отпуск с 15 ноября, как просит работник, или обязан предоставить с 19 октября – как указано в справке-вызове, спросили на сайте Онлайнинспекции. С какого числа работодатель должен оплатить учебный отпуск, уточнил пользователь.

Отпуска в связи с обучением предоставляются на основании справки-вызова образовательного учреждения. В справке-вызове указываются продолжительность сессии, сроки ее начала и окончания для определения продолжительности учебного отпуска. Учебные отпуска имеют строго целевое назначение и должны быть использованы только в установленные сроки.

«В связи с этим полагаем, что предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, даже при условии, что об этом просит работник, будет не в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства. Работодатель при предоставлении отпуска должен руководствоваться информацией из справки-вызова», — ответил Роструд.

Оплатить отпуска нужно за те периоды, которые указаны в справке-вызове. То есть оплата отпуска рассчитывается за период с 19 октября, уточнило ведомство.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК).