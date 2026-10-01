Утренний бухгалтер № 6224. Новые индикаторы риска по ККТ могут срабатывать из-за специфики торговли

Статьи

— 30 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 30 сентября отмечают Международный день переводчика, День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 сентября.

— НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются

С 2026 года порог освобождения от НДС для УСН снизился до 20 млн рублей, а ставка выросла до 22%. Тысячи предпринимателей впервые столкнулись с этим налогом — и государство дало им «право на ошибку» в виде моратория на штраф за первую несданную декларацию.

— НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 293-ФЗ, который меняет порядок исчисления НДС по длящимся договорам: если после их заключения у продавца появилась обязанность платить налог, а покупатель не может принять его к вычету, НДС выделяется из цены расчетным методом — без счета-фактуры и без доплаты со стороны покупателя.

— Самозанятые и ИП на цифровых платформах: лимит работы на одного заказчика с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России стартует закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ от 31.07.2025).

— Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам

С октября 2026‑го в кадровой и смежной работе стартует сразу несколько важных нововведений — от индексации выплат силовикам до межведомственного обмена данными о доходах иностранцев, лимитов для платформенных исполнителей и новых требований к маркировке.

— Утренний бухгалтер № 6223. ФНС напомнила про риски при совершении сделок с взаимозависимыми лицами

При контроле сделок налоговая обратит внимание на соответствие рыночному уровню цен и корректность оформления документов.

— Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить

С нового года ставки утилизационного сбора снова вырастут — на этот раз на десять–двадцать процентов в зависимости от категории транспорта. Это заранее запланированный шаг: график повышения закреплен еще в 2025 году и рассчитан до 2030-го. Обычные автолюбители, которые привозят машину для себя, изменений не заметят — льготный платеж остается прежним.

— Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу

В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.

— Как учитывать скидку на штраф при налогообложении: разбираем на примерах и с учетом изменений 2026 года

Скидка на административный штраф не считается доходом для налога на прибыль — Минфин в 2026 году закрепил этот подход, а новые нормы дополнительно уточнили правила учета санкций и пеней.

— Клиенты пишут в MAX: как принимать сообщения, чтобы переписка не уходила вместе с сотрудником

Клиенты все чаще пишут компаниям в MAX, и обычно бизнес отвечает с личного телефона менеджера. Расскажу, чем это грозит, как подключить мессенджер от имени компании и что сделать заранее, чтобы не потерять ни одного клиента.

— Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году

Да, упрощенец на объекте «доходы минус расходы» может списать стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, в расходы — но только при их дальнейшей реализации. Сначала излишки нужно оприходовать и признать в доходах, а затем при продаже уменьшить выручку на их стоимость.

— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 29 сентября 2026

Вчера в систему добавлено 52 документа — все со статусом «новый документ» (первое включение в систему); новых редакций и кодексов вчера не было. Разбивка: федеральные законы — 44, акты Президента и Правительства — 4, ведомственные акты — 4. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.

— Организация на ОСНО продает автомобиль: как оформить операцию без ККТ

Организация собирается продать физлицу автомобиль. Однако кассового аппарата нет, поэтому и чек выдать она не сможет. Рассказываем, какие есть варианты оформления операции.

— Как оформить увольнение генерального директора и прием на работу нового

Организация решила уволить генерального директора. Последний день работы выпадает на пятницу, соответственно нового директора нужно трудоустроить с субботы. Рассказываем, как это сделать.

— Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить

Пенсия ИП зависит от суммы уплаченных им взносов. Фиксированные взносы дают прибавку менее 1 пенсионного балла, а для права на пенсию надо накопить хотя бы 30 баллов. Разберем, как СФР считает ваши баллы.

— КУБ дня. Покупка товара, получение аванса и реализация произошли за три последовательные года

Если покупка, аванс и реализация были разбиты на три года, то учесть расходы и доходы может быть не так уж и легко.

— ⚖️ Внесли на ЕНС больше 1 млн, через два дня потребовали назад: почему суд не разрешил возврат

5 сентября 2024 года компания внесла на ЕНС 1 035 000 рублей авансом на налоги по будущей сделке. 7 сентября обратилась в инспекцию с заявлениями о возврате. Сначала суд её поддержал, потом решение отменили, и вернуть деньги не удалось. Разбираем, что судьи увидели за этим платежом.

— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 30 сентября

В КУБе сегодня обсуждали момент признания дохода и расхода по товару на УСН, сторно УПД в книге покупок, среднесписочную численность в РСВ и последствия потери права на УСН из-за доли другого юрлица.