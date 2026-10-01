Утренний бухгалтер № 6224. Новые индикаторы риска по ККТ могут срабатывать из-за специфики торговли

Эксперт предупредила о том, что новые индикаторы рисков ККТ могут ложно срабатывать из-за особенностей деятельности.
Программы для видеоконференций онлайн: топ–5 бесплатных сервисов в 2026 году читайте в статье.
Постановление КС: работодатели обязаны оплачивать работу в региональный праздник в повышенном размере.
Налоговая перечислила факторы риска в НДС-отчетности, которые могут привлечь дополнительное внимание.
Нельзя скорректировать отчетный ОКВЭД только в ЕГРЮЛ, налогоплательщики должны обращаться в Росстат.
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Разборы законов
— Как ФНС оценивает бизнес в 2026 году
Есть конкретная методика, по которой определяется налоговый рейтинг каждой фирмы и ИП. Она основана на приказе от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041. Налоговики не делают секрета из методики: на ней основан сервис «Как меня видит налоговая» на сайте ФНС. Рассмотрим ключевые параметры, которые оценивает налоговая, чтобы выставить оценку бизнесу.
— Маржа vs Затраты. Анализируйте прибыльность продуктов и клиентов. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему средняя маржа обманчива, где скрываются убыточные продукты и клиенты и как найти дыры с помощью ABC-анализа.
— Переписка в налоговом споре: когда она спасает, а когда работает против вас
Диалог в мессенджерах и по email может как помочь в споре с налоговой, так и стать решающим аргументом против. Разбираем четыре кейса 2025–2026 годов: когда суд принимает переписку, а когда она только вредит.
— Как платят налоги в 2026 году частнопрактикующие специалисты
Частнопрактикующие специалисты — это нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и медиаторы. А также другие лица, которые ведут профессиональную деятельность, но не являются ни ИП, ни самозанятыми. Разбираем, как им платить налоги и взносы, вести бухучет и совмещать практику с другим бизнесом.
— Прием на работу иностранных граждан в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Разобрали, какие категории иностранных граждан существуют, какие документы нужны для приема на работу и обязательные процедуры, которые проходит иностранец при трудоустройстве.
⚡ Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
10–11 декабря 2026 года на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции мы разберем все важные изменения 2027 года в учете, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
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30 Эксперт предупредила о ложных срабатываниях индикаторов ККТ из‑за специфики торговли
31 Продажа сим‑карт только через дилеров и единая платформа согласий — новые меры против интернет‑мошенников
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54 Налоговая назвала типичные ошибки при оформлении ДОПП и декларации по косвенным налогам
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56 ВОЗ призвала повышать налоги на сигареты, алкоголь и сладкие напитки
Мероприятия
Налоговая политика-2027: новые правила игры для бизнеса, ИП, СМЗ и физлиц
Дата проведения: 1 октября, четверг
Отрицательные комиссии Wildberries. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 2 октября, пятница
Финансовый директор компании – 2027: роль, стратегия и диагностика бизнеса. Онлайн-встреча с экспертом Натальей Климовой
Дата проведения: 5 октября, понедельник
Как бухгалтеру стать Аналитиком 1С и начать зарабатывать 200+ тыс. в месяц
Дата проведения: 6 октября, вторник
Статьи
— 30 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 30 сентября отмечают Международный день переводчика, День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 сентября.
— НДС на УСН в 2026: как работает мораторий и какие риски остаются
С 2026 года порог освобождения от НДС для УСН снизился до 20 млн рублей, а ставка выросла до 22%. Тысячи предпринимателей впервые столкнулись с этим налогом — и государство дало им «право на ошибку» в виде моратория на штраф за первую несданную декларацию.
— НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры
С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 293-ФЗ, который меняет порядок исчисления НДС по длящимся договорам: если после их заключения у продавца появилась обязанность платить налог, а покупатель не может принять его к вычету, НДС выделяется из цены расчетным методом — без счета-фактуры и без доплаты со стороны покупателя.
— Самозанятые и ИП на цифровых платформах: лимит работы на одного заказчика с 1 октября 2026 года
С 1 октября 2026 года в России стартует закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ от 31.07.2025).
— Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам
С октября 2026‑го в кадровой и смежной работе стартует сразу несколько важных нововведений — от индексации выплат силовикам до межведомственного обмена данными о доходах иностранцев, лимитов для платформенных исполнителей и новых требований к маркировке.
— Утренний бухгалтер № 6223. ФНС напомнила про риски при совершении сделок с взаимозависимыми лицами
При контроле сделок налоговая обратит внимание на соответствие рыночному уровню цен и корректность оформления документов.
— Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить
С нового года ставки утилизационного сбора снова вырастут — на этот раз на десять–двадцать процентов в зависимости от категории транспорта. Это заранее запланированный шаг: график повышения закреплен еще в 2025 году и рассчитан до 2030-го. Обычные автолюбители, которые привозят машину для себя, изменений не заметят — льготный платеж остается прежним.
— Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу
В 2027 году государство заметно меняет подход к привлечению иностранной рабочей силы: акцент смещается на точечный, контролируемый найм и приоритет для российских специалистов. Для работодателей это не просто формальные поправки, а серьезная перестройка кадровых процессов.
— Как учитывать скидку на штраф при налогообложении: разбираем на примерах и с учетом изменений 2026 года
Скидка на административный штраф не считается доходом для налога на прибыль — Минфин в 2026 году закрепил этот подход, а новые нормы дополнительно уточнили правила учета санкций и пеней.
— Клиенты пишут в MAX: как принимать сообщения, чтобы переписка не уходила вместе с сотрудником
Клиенты все чаще пишут компаниям в MAX, и обычно бизнес отвечает с личного телефона менеджера. Расскажу, чем это грозит, как подключить мессенджер от имени компании и что сделать заранее, чтобы не потерять ни одного клиента.
— Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году
Да, упрощенец на объекте «доходы минус расходы» может списать стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, в расходы — но только при их дальнейшей реализации. Сначала излишки нужно оприходовать и признать в доходах, а затем при продаже уменьшить выручку на их стоимость.
— Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 29 сентября 2026
Вчера в систему добавлено 52 документа — все со статусом «новый документ» (первое включение в систему); новых редакций и кодексов вчера не было. Разбивка: федеральные законы — 44, акты Президента и Правительства — 4, ведомственные акты — 4. Ниже каждый документ указан один раз; раздел системы и тема указаны в таблицах.
— Организация на ОСНО продает автомобиль: как оформить операцию без ККТ
Организация собирается продать физлицу автомобиль. Однако кассового аппарата нет, поэтому и чек выдать она не сможет. Рассказываем, какие есть варианты оформления операции.
— Как оформить увольнение генерального директора и прием на работу нового
Организация решила уволить генерального директора. Последний день работы выпадает на пятницу, соответственно нового директора нужно трудоустроить с субботы. Рассказываем, как это сделать.
— Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить
Пенсия ИП зависит от суммы уплаченных им взносов. Фиксированные взносы дают прибавку менее 1 пенсионного балла, а для права на пенсию надо накопить хотя бы 30 баллов. Разберем, как СФР считает ваши баллы.
— КУБ дня. Покупка товара, получение аванса и реализация произошли за три последовательные года
Если покупка, аванс и реализация были разбиты на три года, то учесть расходы и доходы может быть не так уж и легко.
— ⚖️ Внесли на ЕНС больше 1 млн, через два дня потребовали назад: почему суд не разрешил возврат
5 сентября 2024 года компания внесла на ЕНС 1 035 000 рублей авансом на налоги по будущей сделке. 7 сентября обратилась в инспекцию с заявлениями о возврате. Сначала суд её поддержал, потом решение отменили, и вернуть деньги не удалось. Разбираем, что судьи увидели за этим платежом.
— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 30 сентября
В КУБе сегодня обсуждали момент признания дохода и расхода по товару на УСН, сторно УПД в книге покупок, среднесписочную численность в РСВ и последствия потери права на УСН из-за доли другого юрлица.
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
«Бизнес сам делает 1С дороже». Как интеграторы 1С продают нам цену
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