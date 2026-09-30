Какие риски в отчетности по НДС привлекают внимание налоговиков
Стабильно высокая доля НДС-вычетов может привести к углубленному анализу декларации. Среди других рисков — расхождения с контрагентами, дробление бизнеса, льготные операции и НДС к возмещению.
Долю вычетов по НДС на уровне 89% и выше налоговики относят к рисковым показателям, сообщила заместитель начальника отдела камерального контроля НДС УФНС по Костромской области Анна Власова. Инспекторы проверяют, не созданы ли искусственные расходы и не используются ли технические компании.
Какие риски вызовут повышенное внимание налоговой:
расхождение данных — от «разрывов» с покупателями и поставщиками до ошибок при авансовых операциях. Технические расхождения можно исправить, подав уточненные декларации или пояснения в течение 5 рабочих дней, а схемные вторые могут стать поводом для проведения мероприятий налогового контроля, рабочих встреч и доначислений налога с пенями и штрафами в размере 40% от суммы неуплаченного НДС.
доля вычетов. Критической отметкой считается доля вычетов по НДС от 89%;
дробление бизнеса. Есть разница между законной реструктуризацией и незаконным дроблением: ключевым критерием здесь выступает «деловая цель»;
операции, не подлежащие налогообложению. Применение льгот по НДС также сопряжено с рисками: инспекторы применяют риск-ориентированный подход и могут запросить документы и пояснения. Часто встречаются ошибки в раздельном учете входного НДС, отсутствие лицензий, неправомерное распространение льготы на сопутствующие услуги, нарушение отдельных условий (например, по уровню зарплат в сфере общепита).
декларации к возмещению НДС. Такие декларации находятся под особым контролем: при их представлении налогоплательщик должен быть готов к полному комплексу мероприятий — от истребования документов до анализа всей схемы ведения бизнеса, включая сделки с аффилированными лицами.
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