Какие риски в отчетности по НДС привлекают внимание налоговиков

Долю вычетов по НДС на уровне 89% и выше налоговики относят к рисковым показателям, сообщила заместитель начальника отдела камерального контроля НДС УФНС по Костромской области Анна Власова. Инспекторы проверяют, не созданы ли искусственные расходы и не используются ли технические компании.

Какие риски вызовут повышенное внимание налоговой:

расхождение данных — от «разрывов» с покупателями и поставщиками до ошибок при авансовых операциях. Технические расхождения можно исправить, подав уточненные декларации или пояснения в течение 5 рабочих дней, а схемные вторые могут стать поводом для проведения мероприятий налогового контроля, рабочих встреч и доначислений налога с пенями и штрафами в размере 40% от суммы неуплаченного НДС.

доля вычетов. Критической отметкой считается доля вычетов по НДС от 89%;

дробление бизнеса. Есть разница между законной реструктуризацией и незаконным дроблением: ключевым критерием здесь выступает «деловая цель»;

операции, не подлежащие налогообложению. Применение льгот по НДС также сопряжено с рисками: инспекторы применяют риск-ориентированный подход и могут запросить документы и пояснения. Часто встречаются ошибки в раздельном учете входного НДС, отсутствие лицензий, неправомерное распространение льготы на сопутствующие услуги, нарушение отдельных условий (например, по уровню зарплат в сфере общепита).