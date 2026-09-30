Эксперт предупредила о ложных срабатываниях индикаторов ККТ из‑за специфики торговли

Расширение индикаторов риска ККТ может стать чувствительным для малого бизнеса: новые показатели нередко отражают специфику торговли, а не нарушение.

Планируемое расширение перечня индикаторов риска при применении ККТ может оказаться особенно чувствительным для малого и микробизнеса. Международный финансовый советник и сооснователь проекта «Траектория бизнеса» Мария Ермилова считает, что новые показатели способны давать ложные срабатывания там, где статистика отражает специфику работы, а не нарушение.

По словам эксперта, высокая доля возвратов может быть нормальной для сезонной торговли, интернет‑заказов или предзаказов. Аналогично, преимущественно наличные расчеты не означают неприменение ККТ.

Мария Ермилова «Предпринимателю важно не просто следить за тем, чтобы касса была зарегистрирована и чеки формировались, а понимать экономическую причину отклонений в кассовых данных и иметь возможность ее подтвердить. Это особенно актуально для микробизнеса, где бухгалтерский и кассовый учет часто ведет один человек или привлеченный специалист. Ошибка в настройке кассы или регулярные операции коррекции могут накапливаться месяцами и только затем проявиться как статистическое отклонение»

Ермилова подчеркивает, что паузы в передаче фискальных данных не всегда свидетельствуют о нарушении. Причинами могут быть проблемы с интернетом, сбои ПО, неисправность кассы, ошибки интеграции с ОФД или неполадки фискального накопителя. Сам факт отсутствия данных — это индикатор риска, а не доказательство неприменения ККТ. Бизнесу важно сохранять цифровой след: уведомления кассы, обращения в техподдержку, документы о ремонте и восстановлении связи. Это позволяет показать последовательность событий и отличить технический сбой от реального нарушения.

Эксперт рекомендует предпринимателям перейти к регулярному контролю кассовых показателей. Минимальный контрольный перечень:

ежедневно или регулярно проверять отсутствие необъяснимых разрывов в передаче фискальных данных;

контролировать долю возвратов и операций коррекции и понимать причины отклонений;

сверять кассовую выручку с банковскими поступлениями и управленческим учетом;

отдельно контролировать наличные и безналичные расчеты;

проверить корректность настроек всех способов оплаты в кассовом ПО;

установить понятный порядок действий при техническом сбое ККТ;

хранить подтверждения технических проблем и их устранения;

периодически проводить внутреннюю сверку чеков, возвратов и корректировок.

«И здесь есть важный момент: не стоит пытаться искусственно "подгонять" показатели под безопасные значения. Если бизнес действительно имеет высокий уровень возвратов или работает преимущественно за наличные, задача не в том, чтобы изменить статистику, а в том, чтобы корректно отражать реальные операции и иметь экономическое объяснение такой структуры», — сказала Мария Ермилова.

ФНС уже использует сочетания показателей для выявления рисков неполного учета выручки, поэтому профилактическая сверка кассы с реальной экономикой становится ключевым элементом работы.