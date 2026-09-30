Нейросети старт потока мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Коды ОКВЭД
Читать 1 мин

Налоговая: отчетный код ОКВЭД нельзя просто изменить в ЕГРЮЛ

Для корректировки отчетных кодов ОКВЭД компании и ИП должны обращаться в Росстат. ФНС обновляет эти сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП только по данным статистического ведомства.

368 просмотров20 открытий

Основной код ОКВЭД отчетного типа нельзя самостоятельно изменить через заявление по форме № Р13014. Такой порядок установлен Федеральным законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ, который предусматривает поэтапный переход на новые правила в 2026–2028 годах, напомнило УФНС.

С апреля 2026 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП наряду с заявительными кодами отражаются отчетные коды ОКВЭД. Росстат определяет их вместе с процентными долями на основании первичных статистических данных компаний и ИП, после чего передает сведения в ФНС. Если основной отчетный код отличается от прежнего заявительного, старый код не удаляют, а переносят в раздел дополнительных заявительных кодов.

Процентные доли видов деятельности не размещают в открытом доступе. Юрлица и ИП могут получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с кодами ОКВЭД с их процентными долями только в отношении себя, добавили налоговики.

На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» вы перейдете от теории к реальным кейсам: научитесь законно снижать налоговую нагрузку, видеть риски до того, как их найдет инспекция, и уверенно защищать компанию на проверках ФНС.

  • никакой «воды», только деловые игры, интерактивные тренажеры и разбор реальных ситуаций.

  • забирайте с собой рабочие чек-листы и шаблоны документов, которые можно внедрить в работу прямо сейчас.

  • получите официальный диплом о профессиональной переподготовке с обязательным внесением в реестр ФИС ФРДО.

Успейте инвестировать в карьеру с выгодой 22%: всего 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.

Записаться

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

37.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка