Налоговая: отчетный код ОКВЭД нельзя просто изменить в ЕГРЮЛ

Для корректировки отчетных кодов ОКВЭД компании и ИП должны обращаться в Росстат. ФНС обновляет эти сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП только по данным статистического ведомства.

Основной код ОКВЭД отчетного типа нельзя самостоятельно изменить через заявление по форме № Р13014. Такой порядок установлен Федеральным законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ, который предусматривает поэтапный переход на новые правила в 2026–2028 годах, напомнило УФНС.

С апреля 2026 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП наряду с заявительными кодами отражаются отчетные коды ОКВЭД. Росстат определяет их вместе с процентными долями на основании первичных статистических данных компаний и ИП, после чего передает сведения в ФНС. Если основной отчетный код отличается от прежнего заявительного, старый код не удаляют, а переносят в раздел дополнительных заявительных кодов.

Процентные доли видов деятельности не размещают в открытом доступе. Юрлица и ИП могут получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с кодами ОКВЭД с их процентными долями только в отношении себя, добавили налоговики.