Перед тем как исправить ошибку в трудовом договоре, нужно проанализировать контекст: совпадает ли реальное исполнение обязанностей с текстом документа или возникает противоречие между приказом, графиком и договором. Важно не искать виновных, а определить фактическое содержание отношений, чтобы выбрать верный способ исправления.

Самые частые ошибки в трудовом договоре

Собрали самые частые ошибки, которые работодатели допускают при заключении трудового договора.

Некорректное место работы

Многие путают «место работы» и «рабочее место». Место работы — это город или населенный пункт, где находится компания. Рабочее место — это конкретный кабинет, цех или магазин. В договоре закон требует писать именно населенный пункт. Указывать конкретный кабинет не обязательно. Как правильно: «Место работы: ООО "Альфа", г. Санкт-Петербург». Если у компании есть филиалы в разных городах, название филиала тоже нужно добавить: «ООО "Альфа", Гатчинский филиал, г. Гатчина». Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Цена курса со скидкой 65%: 11 250 рублей вместо 33 000 рублей. Срок акции ограничен.

Размытая трудовая функция

Просто написать в договоре «менеджер» — плохая идея. Должность одна, а обязанности на разных предприятиях могут отличаться. Из-за этого возникают споры о том, что именно должен делать человек. Как правильно: добавьте к должности суть работы. Например: «Специалист по персоналу (поиск сотрудников в отдел маркетинга)». Можно кратко или списком задач.

Отсутствие даты начала работы

Если в договоре нет даты начала работы, по закону сотрудник обязан выйти на следующий день после подписания по ст. 61 ТК. Но часто бывает иначе: человек подписывает бумаги в понедельник, а в офис идет в следующий понедельник. Если дату не зафиксировать, получится юридический казус: договор уже действует, а работника на месте нет. Это может стать поводом для увольнения за прогул. Всегда пишите конкретное число, когда сотрудник приступает к работе.

Заключение срочного договора без оснований

Если вы нанимаете человека на время (например, на проект или до выхода предыдущего сотрудника из декрета), в договоре обязательно должны быть два элемента: срок действия и основание, по которому договор срочный. Все основания есть в ст. 59 ТК, выберите подходящее основание и перенесите его в текст.

Неточная зарплата

В договоре должно быть четко видно, какую сумму человек получит на руки. Ссылки вроде «согласно штатному расписанию» — это нарушение. Как правильно: укажите точный оклад или понятную формулу (например, при сдельной оплате). Также обязательно пропишите, что зарплата платят дважды в месяц. Если работа вредная, в договоре должны появиться две цифры: надбавка к окладу (минимум 4%) и дополнительные дни отпуска (минимум 7 календарных дней) по ст. 117, 147 ТК. И не забудьте указать способ выплаты: наличными из кассы или переводом на карту.

Отсутствие режима работы

Если человек работает по особому режиму (например, на полставки или по совместительству), нельзя просто написать «согласно правилам внутреннего распорядка». В самом договоре нужно указать: во сколько начинается день, когда обед, сколько часов длится смена и сколько дней отпуска положено. Частая ошибка кадровиков — прописать совместителю полный восьмичасовой день. Трудовая инспекция за это штрафует.

Отсутствие данных о спецоценке (СОУТ)

Почти на каждое рабочее место должна прийти комиссия, выяснить условия труда и присвоить им класс. Информация об этом (номер карты СОУТ и класс условий) должна быть в договоре. Исключений немного: новые (еще пустые) места, удаленщики, а также те, кто работает на физическое лицо без статуса ИП или в религиозной организации.

Отсутствие экземпляра работника