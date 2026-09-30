Алгоритм действий при обнаружении неточности
Перед тем как исправить ошибку в трудовом договоре, нужно проанализировать контекст: совпадает ли реальное исполнение обязанностей с текстом документа или возникает противоречие между приказом, графиком и договором. Важно не искать виновных, а определить фактическое содержание отношений, чтобы выбрать верный способ исправления.
Самые частые ошибки в трудовом договоре
Собрали самые частые ошибки, которые работодатели допускают при заключении трудового договора.
Некорректное место работы
Многие путают «место работы» и «рабочее место».
Место работы — это город или населенный пункт, где находится компания.
Рабочее место — это конкретный кабинет, цех или магазин.
В договоре закон требует писать именно населенный пункт. Указывать конкретный кабинет не обязательно.
Как правильно: «Место работы: ООО "Альфа", г. Санкт-Петербург». Если у компании есть филиалы в разных городах, название филиала тоже нужно добавить: «ООО "Альфа", Гатчинский филиал, г. Гатчина».
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Размытая трудовая функция
Просто написать в договоре «менеджер» — плохая идея. Должность одна, а обязанности на разных предприятиях могут отличаться. Из-за этого возникают споры о том, что именно должен делать человек.
Как правильно: добавьте к должности суть работы. Например: «Специалист по персоналу (поиск сотрудников в отдел маркетинга)». Можно кратко или списком задач.
Отсутствие даты начала работы
Если в договоре нет даты начала работы, по закону сотрудник обязан выйти на следующий день после подписания по ст. 61 ТК. Но часто бывает иначе: человек подписывает бумаги в понедельник, а в офис идет в следующий понедельник.
Если дату не зафиксировать, получится юридический казус: договор уже действует, а работника на месте нет. Это может стать поводом для увольнения за прогул. Всегда пишите конкретное число, когда сотрудник приступает к работе.
Заключение срочного договора без оснований
Если вы нанимаете человека на время (например, на проект или до выхода предыдущего сотрудника из декрета), в договоре обязательно должны быть два элемента: срок действия и основание, по которому договор срочный. Все основания есть в ст. 59 ТК, выберите подходящее основание и перенесите его в текст.
Неточная зарплата
В договоре должно быть четко видно, какую сумму человек получит на руки. Ссылки вроде «согласно штатному расписанию» — это нарушение.
Как правильно: укажите точный оклад или понятную формулу (например, при сдельной оплате). Также обязательно пропишите, что зарплата платят дважды в месяц.
Если работа вредная, в договоре должны появиться две цифры: надбавка к окладу (минимум 4%) и дополнительные дни отпуска (минимум 7 календарных дней) по ст. 117, 147 ТК. И не забудьте указать способ выплаты: наличными из кассы или переводом на карту.
Отсутствие режима работы
Если человек работает по особому режиму (например, на полставки или по совместительству), нельзя просто написать «согласно правилам внутреннего распорядка». В самом договоре нужно указать: во сколько начинается день, когда обед, сколько часов длится смена и сколько дней отпуска положено.
Частая ошибка кадровиков — прописать совместителю полный восьмичасовой день. Трудовая инспекция за это штрафует.
Отсутствие данных о спецоценке (СОУТ)
Почти на каждое рабочее место должна прийти комиссия, выяснить условия труда и присвоить им класс. Информация об этом (номер карты СОУТ и класс условий) должна быть в договоре.
Исключений немного: новые (еще пустые) места, удаленщики, а также те, кто работает на физическое лицо без статуса ИП или в религиозной организации.
Отсутствие экземпляра работника
Договор всегда делается в двух экземплярах. Один — работнику, второй — в компании. И на экземпляре организации сотрудник должен расписаться в том, что свой оригинал он на руки получил.
Об этом часто забывают. Если в компании введен кадровый электронный документооборот (КЭДО), подпись можно заменить на электронную по ст. 22.3 ТК.
Как исправить
Исправление ошибки зависит от ее масштаба.
Чем грозят ошибки в трудовом договоре
Если придет проверка из ГИТ, компанию накажут по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП:
Для кого штраф
Размер санкции, руб.
Размер санкции при повторном нарушении
Для должностных лиц
от 10 до 20 тыс. руб.
Дисквалификация сроком от 1 года до 3-х лет
Для ИП
от 5 до 10 тыс. руб.
штраф от 30 до 40 тыс. руб.
Для юридических лиц
от 50 до 100 тыс. руб.
штраф от 100 до 200 тыс. руб.
Отдельная ловушка со сроками: если в срочном договоре не указали, на какой период он заключен, его автоматически признают бессрочным (п. 2 ст. 58 ТК). Переделать его обратно в срочный задним числом не получится — закон это запрещает. Поэтому к оформлению временных сотрудников нужно подходить максимально внимательно.