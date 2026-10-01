КУБ дня. Про среднесписочную численность при отсутствии сотрудников

У ИП полгода не было сотрудников. А вот с июля по октябрь был трудоустроен один работник. Какую численность указывать?

Наша подписчица спрашивает:

«Добрый день! Что-то подзабыла! У ИП с января по июнь сотрудников не было, а с июля по сентябрь 1 чел. В РСВ за 3 квартал среднесписочную указывать 0 или 1?»

Комментаторы посоветовали перестраховаться и поставить 1, а не 0. Хотя по формуле расчета среднесписочная численность будет 0.

Скриншот комментариев в КУБе

Как вы думаете, какую численность лучше указывать в такой ситуации?