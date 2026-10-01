Новые правила по КИК с 2027 года: отмена порога в 10 млн рублей и рост штрафов
В 183-страничном налоговом законопроекте Правительства обнаружился большой блок про КИК. Для владельцев иностранных компаний одновременно готовят и послабление, и серьезное ужесточение: порог участия повышают, но 10-миллионный порог прибыли хотят убрать совсем.
30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму большой пакет поправок в Налоговый кодекс — законопроект № 617-9.
В документе 183 страницы изменений. Среди них — заметный пересмотр правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК), то есть иностранных компаниях и структурах, которые контролируют российские налоговые резиденты.
Для владельцев зарубежного бизнеса предлагается изменить сразу несколько ключевых правил.
Порог прибыли КИК в 10 млн рублей хотят отменить
Сейчас прибыль КИК не учитывается при определении налоговой базы контролирующего лица, если она не превышает установленный Налоговым кодексом порог.
Законопроект предлагает отказаться от действующего порога в 10 млн рублей.
Если поправки примут в нынешнем виде, сам по себе небольшой размер прибыли иностранной компании больше не будет освобождать ее контролирующее лицо от налогообложения этой прибыли в России.
Именно это может стать одним из наиболее существенных изменений для владельцев небольших зарубежных компаний.
Критерий контроля одновременно смягчают
Есть в проекте и изменение в обратную сторону.
Долю прямого или косвенного участия физлица, при которой оно признается контролирующим лицом иностранной компании, предлагают увеличить с более чем 25% до более чем 50%.
При этом другое правило сохраняется: контролирующим лицом можно стать и при доле более 10%, если совокупная доля российских налоговых резидентов в иностранной компании превышает 50%.
То есть простое распределение долей между несколькими российскими владельцами само по себе проблему КИК не снимает. Этот момент отдельно разбирает на Клерке Эдуард Савуляк в статье «По контролируемым иностранным компаниям наносят превентивный удар».
Вырастут штрафы
Законопроект одновременно увеличивает ответственность за нарушения, связанные с КИК.
В частности, предлагается увеличить:
штраф за непредставление уведомления о КИК — с 500 тыс. до 754 тыс. рублей за каждую компанию;
штраф за недостоверные сведения в уведомлении — с 50 тыс. до 104 тыс. рублей;
штраф за непредставление уведомления об участии в иностранной организации — со 100 тыс. до 120 тыс. рублей.
Эти размеры также приводит в своем разборе автор Клерка.
Что получается в итоге
Направление изменений довольно четкое.
С одной стороны, круг контролирующих лиц по основному критерию доли участия становится уже: вместо 25% предлагается использовать 50%.
С другой — для тех, кто под правила КИК все-таки попадает, налоговый режим становится жестче: исчезает порог прибыли в 10 млн рублей и повышается цена ошибок в отчетности.
Поэтому изменение доли участия не стоит рассматривать отдельно от остальных поправок. Для конкретного владельца иностранной компании итог может зависеть от структуры владения, долей других российских резидентов, размера прибыли КИК и применяемых освобождений.
Это часть гораздо большей налоговой реформы
КИК — только один небольшой раздел законопроекта № 617-9.
В том же пакете Правительство предлагает изменения по НДФЛ, налоговым штрафам, маркетплейсам, налоговому контролю и другим направлениям.
Например, отдельный блок касается нового контроля продавцов на маркетплейсах: ФНС предлагают дать возможность требовать от площадок приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров селлера при определенных нарушениях. Наличие таких норм в проекте подтверждается обзором КонсультантПлюс.
На Клерке уже опубликованы первые разборы нового пакета:
— По контролируемым иностранным компаниям наносят превентивный удар — подробно о КИК.
— Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан — большой обзор налоговых изменений 2027 года.
И это, судя по объему законопроекта, далеко не последние изменения, которые придется разбирать.
Пока речь идет именно о законопроекте. В процессе рассмотрения в Госдуме его положения еще могут измениться.