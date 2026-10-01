Новые правила по КИК с 2027 года: отмена порога в 10 млн рублей и рост штрафов

В 183-страничном налоговом законопроекте Правительства обнаружился большой блок про КИК. Для владельцев иностранных компаний одновременно готовят и послабление, и серьезное ужесточение: порог участия повышают, но 10-миллионный порог прибыли хотят убрать совсем.

30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму большой пакет поправок в Налоговый кодекс — законопроект № 617-9.

В документе 183 страницы изменений. Среди них — заметный пересмотр правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК), то есть иностранных компаниях и структурах, которые контролируют российские налоговые резиденты.

Для владельцев зарубежного бизнеса предлагается изменить сразу несколько ключевых правил.

Порог прибыли КИК в 10 млн рублей хотят отменить

Сейчас прибыль КИК не учитывается при определении налоговой базы контролирующего лица, если она не превышает установленный Налоговым кодексом порог.

Законопроект предлагает отказаться от действующего порога в 10 млн рублей.

Если поправки примут в нынешнем виде, сам по себе небольшой размер прибыли иностранной компании больше не будет освобождать ее контролирующее лицо от налогообложения этой прибыли в России.

Именно это может стать одним из наиболее существенных изменений для владельцев небольших зарубежных компаний.

Критерий контроля одновременно смягчают

Есть в проекте и изменение в обратную сторону.

Долю прямого или косвенного участия физлица, при которой оно признается контролирующим лицом иностранной компании, предлагают увеличить с более чем 25% до более чем 50%.

При этом другое правило сохраняется: контролирующим лицом можно стать и при доле более 10%, если совокупная доля российских налоговых резидентов в иностранной компании превышает 50%.

То есть простое распределение долей между несколькими российскими владельцами само по себе проблему КИК не снимает. Этот момент отдельно разбирает на Клерке Эдуард Савуляк в статье «По контролируемым иностранным компаниям наносят превентивный удар».

Вырастут штрафы

Законопроект одновременно увеличивает ответственность за нарушения, связанные с КИК.

В частности, предлагается увеличить:

штраф за непредставление уведомления о КИК — с 500 тыс. до 754 тыс. рублей за каждую компанию;

штраф за недостоверные сведения в уведомлении — с 50 тыс. до 104 тыс. рублей;

штраф за непредставление уведомления об участии в иностранной организации — со 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

Эти размеры также приводит в своем разборе автор Клерка.

Что получается в итоге

Направление изменений довольно четкое.

С одной стороны, круг контролирующих лиц по основному критерию доли участия становится уже: вместо 25% предлагается использовать 50%.

С другой — для тех, кто под правила КИК все-таки попадает, налоговый режим становится жестче: исчезает порог прибыли в 10 млн рублей и повышается цена ошибок в отчетности.

Поэтому изменение доли участия не стоит рассматривать отдельно от остальных поправок. Для конкретного владельца иностранной компании итог может зависеть от структуры владения, долей других российских резидентов, размера прибыли КИК и применяемых освобождений.

Это часть гораздо большей налоговой реформы

КИК — только один небольшой раздел законопроекта № 617-9.

В том же пакете Правительство предлагает изменения по НДФЛ, налоговым штрафам, маркетплейсам, налоговому контролю и другим направлениям.

Например, отдельный блок касается нового контроля продавцов на маркетплейсах: ФНС предлагают дать возможность требовать от площадок приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров селлера при определенных нарушениях. Наличие таких норм в проекте подтверждается обзором КонсультантПлюс.

На Клерке уже опубликованы первые разборы нового пакета:

— По контролируемым иностранным компаниям наносят превентивный удар — подробно о КИК.

— Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан — большой обзор налоговых изменений 2027 года.

И это, судя по объему законопроекта, далеко не последние изменения, которые придется разбирать.

Пока речь идет именно о законопроекте. В процессе рассмотрения в Госдуме его положения еще могут измениться.