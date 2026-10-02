Удержание неотработанных отпускных: что можно, а чего нельзя работодателю в 2026 году

Можно: удержать из окончательного расчета сумму за неотработанные дни отпуска — но только в пределах 20% от выплаты после НДФЛ.
Нельзя: принудительно взыскать остаток, в том числе через суд, даже если работник подписал соглашение о возврате.
Исключения: при ряде оснований увольнения удержание вообще не делают.
Когда удержание законно: 4 обязательных условия
Отпуск использован авансом — сотрудник ушел в отпуск за рабочий год, который еще не отработал.
Сотрудник увольняется — пока человек работает, удержать нельзя.
Увольнение до конца рабочего года, в счет которого отпуск дали.
Основание увольнения не входит в «запретный» список по ст. 137 ТК.
Если не выполняется хотя бы одно условие — удержание незаконно.
Когда удерживать нельзя: список оснований
По ст. 137 ТК нельзя удерживать отпускные, если увольнение происходит по следующим причинам:
ликвидация организации или прекращение деятельности ИП;
сокращение численности или штата;
отказ от перевода по медпоказаниям;
призыв на военную службу;
восстановление прежнего сотрудника по решению суда или ГИТ;
признание работника полностью неспособным к труду по медзаключению;
смена собственника имущества (для руководителя, его замов и главбуха);
смерть или признание безвестно отсутствующим;
чрезвычайные обстоятельства, делающие невозможным продолжение работы.
В этих случаях долг за отпуск «прощается» автоматически — даже если отпуск был авансовым.
Лимит удержания: 20% и ни рублем больше
По ст. 138 ТК общий размер удержаний при каждой выплате не может превышать 20% от суммы, причитающейся работнику после удержания НДФЛ. Это жесткий предел.
Важный нюанс: даже с письменного согласия работника нельзя превысить 20% при удержании из зарплаты. Исключение — добровольный возврат денег на счет или в кассу (это уже не «удержание», а платеж).
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Примеры: как это работает на практике
Пример 1: удержание в пределах лимита
Сотрудник увольняется, у него 5 неотработанных дней отпуска. Средний дневной заработок — 3 000 ₽, долг — 15 000 ₽. К выплате — 45 000 ₽.
Максимум удержания: 45 000 × 20% = 9 000 ₽.
Остаток 6 000 ₽ удержать нельзя. Работодатель может предложить добровольный возврат.
Пример 2: зарплаты не хватает
Неотработанных дней — 12, долг — 36 000 ₽. При расчете к выплате — 12 000 ₽. Максимум удержания — 2 400 ₽. Остаток работник возвращать не обязан. Взыскать через суд — нельзя.
Пример 3: соглашение о возврате не помогает
Даже если работник подписал бумагу, что вернет деньги, взыскать долг принудительно не получится. Верховный Суд подтверждает: такое соглашение не создает права на судебное взыскание.
Пример 4: больничный во время отпуска
Если в отпуске открыт больничный, отпуск продлевается на дни нетрудоспособности. Выплаченные отпускные за эти дни считаются выплаченными за продленный отпуск — удерживать их нельзя. Пособие за первые три дня болезни тоже не удерживают.
Что изменилось в 2026 году: коротко и по делу
Сами правила удержания (ст. 137 и 138 ТК) не менялись. Но на расчет отпускных и итоговые суммы влияют новые нормы:
МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 ₽. Это влияет на минимальную базу для среднего заработка.
НДФЛ с двухступенчатой базой: часть дохода с районными коэффициентами и северными надбавками облагается по шкале 13–15%, основная часть — по шкале 13–22% (п. 6.2 ст. 210 НК).
Расширенная база для расчета среднего заработка: в расчет включаются оклад, надбавки, доплаты за вредность, ночные, праздничные, северные коэффициенты, премии и комиссионные (постановление Правительства от 24.04.2025 № 540).
Предельная база по взносам — 2 979 000 ₽. Влияет на страховые взносы с выплат, включая отпускные.
Новые льготы по отпускам: с 5 июня 2026 года родители и дети военнослужащих-инвалидов I–II группы могут брать отпуск одновременно с военнослужащим; с 1 сентября 2026 года работникам, пострадавшим при ЧС, положены 1 оплачиваемый выходной и до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты.
Практические варианты для работодателя, если удержать не удалось
Добровольный возврат. Предложить вернуть остаток. Если согласен — оформить соглашение с графиком платежей. При возврате нужно сделать перерасчет НДФЛ и взносов.
Прощение долга. Оформить уведомление или соглашение о прощении задолженности. Сумму исключить из расходов по налогу на прибыль. Перерасчет НДФЛ и взносов не требуется.
Не предпринимать действий. Если работник отказался возвращать, а удержать нельзя — долг фактически списывается. Судебный путь закрыт.
Чек-лист для бухгалтера и кадровика
Проверить основание увольнения: не входит ли оно в список исключений по ст. 137 ТК.
Рассчитать долг за неотработанные дни.
Определить сумму к выплате и лимит удержания (20% после НДФЛ).
Удержать только в пределах лимита.
Предложить добровольный возврат остатка или оформить прощение долга.
При добровольном возврате — сделать перерасчет НДФЛ и взносов.
Вывод
Работодатель может удержать часть отпускных при увольнении, но только в рамках 20% и только если основание увольнения это позволяет. Принудительно взыскать остаток нельзя — даже при наличии соглашения. В 2026 году сами правила удержания не изменились, но расчет отпускных стал сложнее из‑за новых правил НДФЛ и расширенной базы для среднего заработка.