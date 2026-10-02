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Бухгалтерский учет
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Удержание неотработанных отпускных: что можно, а чего нельзя работодателю в 2026 году

Удержание неотработанных отпускных: что можно, а чего нельзя работодателю в 2026 году

Роструд подтверждает: при увольнении работодатель вправе удержать из расчета часть отпускных за неотработанные дни, но взыскать остаток через суд или принудить к возврату нельзя.

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  • Можно: удержать из окончательного расчета сумму за неотработанные дни отпуска — но только в пределах 20% от выплаты после НДФЛ.

  • Нельзя: принудительно взыскать остаток, в том числе через суд, даже если работник подписал соглашение о возврате.

  • Исключения: при ряде оснований увольнения удержание вообще не делают.

Когда удержание законно: 4 обязательных условия

  • Отпуск использован авансом — сотрудник ушел в отпуск за рабочий год, который еще не отработал.

  • Сотрудник увольняется — пока человек работает, удержать нельзя.

  • Увольнение до конца рабочего года, в счет которого отпуск дали.

  • Основание увольнения не входит в «запретный» список по ст. 137 ТК.

Если не выполняется хотя бы одно условие — удержание незаконно.

Когда удерживать нельзя: список оснований

По ст. 137 ТК нельзя удерживать отпускные, если увольнение происходит по следующим причинам:

  • ликвидация организации или прекращение деятельности ИП;

  • сокращение численности или штата;

  • отказ от перевода по медпоказаниям;

  • призыв на военную службу;

  • восстановление прежнего сотрудника по решению суда или ГИТ;

  • признание работника полностью неспособным к труду по медзаключению;

  • смена собственника имущества (для руководителя, его замов и главбуха);

  • смерть или признание безвестно отсутствующим;

  • чрезвычайные обстоятельства, делающие невозможным продолжение работы.

В этих случаях долг за отпуск «прощается» автоматически — даже если отпуск был авансовым.

Лимит удержания: 20% и ни рублем больше

По ст. 138 ТК общий размер удержаний при каждой выплате не может превышать 20% от суммы, причитающейся работнику после удержания НДФЛ. Это жесткий предел.

Важный нюанс: даже с письменного согласия работника нельзя превысить 20% при удержании из зарплаты. Исключение — добровольный возврат денег на счет или в кассу (это уже не «удержание», а платеж).

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Примеры: как это работает на практике

Пример 1: удержание в пределах лимита

Сотрудник увольняется, у него 5 неотработанных дней отпуска. Средний дневной заработок — 3 000 ₽, долг — 15 000 ₽. К выплате — 45 000 ₽.
Максимум удержания: 45 000 × 20% = 9 000 ₽.
Остаток 6 000 ₽ удержать нельзя. Работодатель может предложить добровольный возврат.

Пример 2: зарплаты не хватает

Неотработанных дней — 12, долг — 36 000 ₽. При расчете к выплате — 12 000 ₽. Максимум удержания — 2 400 ₽. Остаток работник возвращать не обязан. Взыскать через суд — нельзя.

Пример 3: соглашение о возврате не помогает

Даже если работник подписал бумагу, что вернет деньги, взыскать долг принудительно не получится. Верховный Суд подтверждает: такое соглашение не создает права на судебное взыскание.

Пример 4: больничный во время отпуска

Если в отпуске открыт больничный, отпуск продлевается на дни нетрудоспособности. Выплаченные отпускные за эти дни считаются выплаченными за продленный отпуск — удерживать их нельзя. Пособие за первые три дня болезни тоже не удерживают.

Что изменилось в 2026 году: коротко и по делу

Сами правила удержания (ст. 137 и 138 ТК) не менялись. Но на расчет отпускных и итоговые суммы влияют новые нормы:

  • МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 ₽. Это влияет на минимальную базу для среднего заработка.

  • НДФЛ с двухступенчатой базой: часть дохода с районными коэффициентами и северными надбавками облагается по шкале 13–15%, основная часть — по шкале 13–22% (п. 6.2 ст. 210 НК).

  • Расширенная база для расчета среднего заработка: в расчет включаются оклад, надбавки, доплаты за вредность, ночные, праздничные, северные коэффициенты, премии и комиссионные (постановление Правительства от 24.04.2025 № 540).

  • Предельная база по взносам — 2 979 000 ₽. Влияет на страховые взносы с выплат, включая отпускные.

  • Новые льготы по отпускам: с 5 июня 2026 года родители и дети военнослужащих-инвалидов I–II группы могут брать отпуск одновременно с военнослужащим; с 1 сентября 2026 года работникам, пострадавшим при ЧС, положены 1 оплачиваемый выходной и до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты.

Практические варианты для работодателя, если удержать не удалось

  • Добровольный возврат. Предложить вернуть остаток. Если согласен — оформить соглашение с графиком платежей. При возврате нужно сделать перерасчет НДФЛ и взносов.

  • Прощение долга. Оформить уведомление или соглашение о прощении задолженности. Сумму исключить из расходов по налогу на прибыль. Перерасчет НДФЛ и взносов не требуется.

  • Не предпринимать действий. Если работник отказался возвращать, а удержать нельзя — долг фактически списывается. Судебный путь закрыт.

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  • Проверить основание увольнения: не входит ли оно в список исключений по ст. 137 ТК.

  • Рассчитать долг за неотработанные дни.

  • Определить сумму к выплате и лимит удержания (20% после НДФЛ).

  • Удержать только в пределах лимита.

  • Предложить добровольный возврат остатка или оформить прощение долга.

  • При добровольном возврате — сделать перерасчет НДФЛ и взносов.

Вывод

Работодатель может удержать часть отпускных при увольнении, но только в рамках 20% и только если основание увольнения это позволяет. Принудительно взыскать остаток нельзя — даже при наличии соглашения. В 2026 году сами правила удержания не изменились, но расчет отпускных стал сложнее из‑за новых правил НДФЛ и расширенной базы для среднего заработка.

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