Удержание неотработанных отпускных: что можно, а чего нельзя работодателю в 2026 году

Лимит удержания: 20% и ни рублем больше

По ст. 138 ТК общий размер удержаний при каждой выплате не может превышать 20% от суммы, причитающейся работнику после удержания НДФЛ. Это жесткий предел.

Важный нюанс: даже с письменного согласия работника нельзя превысить 20% при удержании из зарплаты. Исключение — добровольный возврат денег на счет или в кассу (это уже не «удержание», а платеж).