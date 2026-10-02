Минфин унифицирует НДФЛ до 22% и вводит налог на трансграничные посылки: налоговая реформа-2027. Выпуск № 128 подкаста «Налоговое утро»

Грядет очередная налоговая реформа. Рассказываем, что может измениться уже в 2027 году.

Минфин России внес в правительство пакет «бюджетных» законопроектов на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который направлен на повышение устойчивости бюджетной системы.

Ключевое новшество — унификация налогообложения: «пассивные» доходы (дивиденды, проценты по вкладам, операции с ценными бумагами) с 1 января 2027 года войдут в основную базу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

Кроме того, для выравнивания конкуренции маркетплейсам придется уплачивать 22% НДС с трансграничных товаров, а паевые инвестиционные фонды (ПИФы) начнут платить налог на прибыль по ставке 15%.

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