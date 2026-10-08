Утренний бухгалтер № 6229. При исправлении ошибок нельзя пересчитывать налог на прибыль за прошлые периоды по текущей ставке

Разборы законов

— Как сверить декларацию по НДС за III квартал 2026 года и учет перед отправкой. Пошаговая инструкция

Автоматическое заполнение — не гарантия, что в отчет попали все операции. Поэтому перед отправкой декларацию нужно сверить с первичными документами, книгами покупок и продаж и бухгалтерским учетом. Разберем, какие показатели сравнить и где искать причины расхождений.

— Маржа vs Затраты. Кассовые разрывы: временные и структурные. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, что такое кассовый разрыв, чем временный разрыв отличается от структурного и что делать в каждом случае.

— Вычет НДС 2026: когда заявлять, а когда не стоит

Соблюдайте условия Налогового кодекса, иначе вычет НДС не поможет уменьшить налог к уплате. До отправки декларации за III квартал 2026 года проверьте документ, дату принятия покупки к учету, назначение приобретения и особенности вашей налоговой ставки.

— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2027 год

Применять УСН в 2027 году можно будет, пока доходы не достигнут 518,85 млн рублей.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2026 года

Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.