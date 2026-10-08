Утренний бухгалтер № 6229. При исправлении ошибок нельзя пересчитывать налог на прибыль за прошлые периоды по текущей ставке

Региональное УФНС: ошибки по налогу на прибыль нельзя исправлять по текущей ставке.
Налоговая разъяснила порядок расчета налога на имущество по коммерческим помещениям.
Как нейросети помогают автоматизировать отчетность, узнаете здесь.
Формальная регистрация ККТ не спасет, если чеки оформлены некорректно или не пробиваются.
Декларацию по ЕСХН за 2026 год будут сдавать по новой форме.
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Разборы законов
— Как сверить декларацию по НДС за III квартал 2026 года и учет перед отправкой. Пошаговая инструкция
Автоматическое заполнение — не гарантия, что в отчет попали все операции. Поэтому перед отправкой декларацию нужно сверить с первичными документами, книгами покупок и продаж и бухгалтерским учетом. Разберем, какие показатели сравнить и где искать причины расхождений.
— Маржа vs Затраты. Кассовые разрывы: временные и структурные. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что такое кассовый разрыв, чем временный разрыв отличается от структурного и что делать в каждом случае.
— Вычет НДС 2026: когда заявлять, а когда не стоит
Соблюдайте условия Налогового кодекса, иначе вычет НДС не поможет уменьшить налог к уплате. До отправки декларации за III квартал 2026 года проверьте документ, дату принятия покупки к учету, назначение приобретения и особенности вашей налоговой ставки.
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2027 год
Применять УСН в 2027 году можно будет, пока доходы не достигнут 518,85 млн рублей.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Новости
1 ФНС обновила правила передачи сведений о банковских счетах и электронных кошельках
2 Электронные документы от нотариуса будут сопровождаться PDF с отображением подписи
3 Федеральные учреждения будут планировать доходы и расходы на 2027 год по новым правилам
4 Декларацию по ЕСХН за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме
5 💲 Доллар рванул к 85,7 — рубль снова просел после решения ЦБ о покупке валюты
6 Назвали бренды, которые чаще всего подделывают
7 Использование ИИ при дистанционном мошенничестве предложили считать отягчающим обстоятельством
8 ЦБ включил пять организаций в реестр цифровых депозитариев
9 Эксперт спрогнозировала курс рубля к доллару в октябре 2026
10 Бюджет на ближайшие три года сокращает запас для поддержки экономики
11 Компания заплатила штраф за нарушение работника: нужно ли удерживать НДФЛ
12 Топ-10 школ ораторского мастерства в Москве в 2026 году
13 Производителям аккумуляторов предоставят налоговые льготы
14 Работника теперь могут уволить за утрату доверия без приговора суда
15 На время военных сборов работнику сохранят место и средний заработок
16 В Клерк.Школе четыре тренажера открыли бесплатно, заниматься можно без подписки
17 ВС отменил лишение прав за магнитные рамки для номеров
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20 Надо ли восстанавливать НДС с аванса, если поставщик пропал, а ИП закрывается?
21 Магазин закрылся, но места сохранили: когда перевод сотрудника в другую точку считается изменением условий труда
22 Число убыточных направлений бизнеса выросло почти в четыре раза
23 Налоговики разъяснили порядок расчета налога на имущество коммерческих помещений
24 Шохин: налог могут начислить низкорентабельным и убыточным компаниям
25 Назвали размер средней страховой пенсии по старости в 2027 году
26 В 2027 году поменяются условия сдачи экзамена на права
27 Wildberries построит в Узбекистане логистический комплекс за $140 млн
28 Кабмин освободил от НДФЛ ряд грантов
29 На «Госуслугах» можно будет отменить заморозку онлайн-операций
30 Штраф за каждого человека: чем рискуют компании, работающие с самозанятыми через платформы по новым правилам
31 Налоговая: ошибки по налогу на прибыль за прошлые годы нельзя исправлять по текущей ставке
32 ФНС перечислила частые ошибки в декларациях по НДС
33 Налог на сверхдоходы может забрать до 51% прироста выручки металлургов
34 Сбер запустит продукты с цифровыми валютами
35 BRICS Pay протестирует расчеты без длинной цепочки банков-посредников
36 Пособие на погребение могут повысить в 2027
37 Дело Митрошиной показало новый уголовный риск для бизнеса — аудитор
38 Налоговая: регистрации ККТ не достаточно, нужно передавать данные и правильно оформлять чеки
39 Юрист: призывники обязаны явиться в военкомат в течение двух недель, если им не прислали вызов
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41 Аграриям могут продлить льготные краткосрочные кредиты на год
42 Что делать работодателям из-за новых лимитов для самозанятых: 6 шагов для защиты от доначислений
43 В России могут ввести постоянное регулирование партнерского финансирования
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45 Контур приглашает на онлайн-конференцию «Диадок Фест»
46 Маркетплейсы не будут вводить плату за возврат качественных товаров — АЦП
Мероприятия
Селлер маркетплейсов: отчетность за 9 месяцев 2026 года
Дата проведения: 8 октября, четверг
Работа в 1С. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 9 октября, пятница
Проверки по дроблению. Алгоритмы защиты налогоплательщика в 2026 году
Дата проведения: 9 октября, пятница
Кадровый и воинский учет – 2026: реформа ТК РФ, новые основания увольнения и цифровизация. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 12 октября, понедельник
РСВ и 6‑НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов
Дата проведения: 13 октября, вторник
Статьи
— 7 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 7 октября отмечают День вежливых людей, Всероссийский день беременных и Всемирный день карате. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 октября.
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Разбираемся, кто обязан формировать резерв на отпуска, а кто вправе этого не делать, и какие нормы законодательства сейчас действуют.
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ПБУ 18/02 по праву считается одним из самых сложных стандартов в российском бухучете. Рассказываем, как применять стандарт сегодня и к каким нововведениям нужно готовиться уже сейчас.
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Если временно отказаться от пенсии, потом она будет больше.
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Взыскать долги только из-за контроля над брошенной компанией нельзя, если кредитор связан с должником.
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С 1 января 2026 года у российской фискальной системы изменились сразу три опорные точки. Базовая ставка НДС выросла с 20 до 22%, годовой доход, до которого упрощенцы не платят этот налог, ужался с 60 до 20 млн рублей, а банковский эквайринг впервые за двадцать лет стал облагаться НДС.
— Может ли ИП на ОСНО учитывать в доходах проценты по депозитам
ИП на ОСНО ежегодно сдает 3-НДФЛ и учитывает в доходах проценты по депозитам. Однако ФНС доначислила НДФЛ за 2023–2025 года ИП как физлицу.
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Работник не прошел испытательный срок и организация собирается его уволить. Рассказываем, как оформить расторжение договора.
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Статья рассказывает, как провести этот аудит, использовать опыт сценариев для VIP-гостей и освободить больше времени для нетворкинга.
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Организация ошибочно применяла районный коэффициент. Как скорректировать выплаты и изменить настройки в 1С:ЗУП?
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ИП на ПСН сдает квартиру физлицу. Вместо чека он выдает БСО, корректно ли это?
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Семь «слепых зон» учета себестоимости на производстве с несколькими этапами — и как их закрыть.
— С 2027 года компании перестанут сдавать декларации по налогу на прибыль за каждое обособленное подразделение
До конца 2026 года организация отчитывается по налогу на прибыль в двух местах: по своему юридическому адресу и по адресу каждого филиала, склада или представительства. С 1 января 2027 года это правило перестанет действовать. Поправку принесли депутаты осенью 2025 года — закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
— Как получить пособие на погребение в 2027 году: пошаговая инструкция и размеры компенсаций
Смерть близкого человека — трагическое событие, которое неизбежно влечет за собой финансовые затраты на организацию похорон. Государство предоставляет финансовую поддержку в виде социальной выплаты, компенсирующей расходы на ритуальные услуги.
— Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 7 октября
В КУБе обсуждали возврат ошибочного платежа после закрытия ИП, вызов в инспекцию из-за расчета взносов шестилетней давности, требование кассового чека при аренде квартиры и риски недостоверного юридического адреса.
— Взносы на травматизм надо будет платить на ЕНС: поправки в НК-2027
Взносы по НСиПЗ надо будет платить до 28 числа на ЕНС и до 25 числа сдавать уведомление по ЕНП.
— Бизнес на старте 2027-го: сводка обновлений для бухгалтеров и кадровиков
Новый год принесет не только праздничные каникулы. Правительство уже анонсировало ключевые параметры на 2027-й: минимальная оплата труда прибавит почти семь процентов, Трудовой кодекс обзаведется статьей о стажировке, кассовая техника окончательно распрощается с устаревшими форматами чеков, а доверенности получат единую «цифровую» обертку.
— Как с 2027 года будут считаться имущественные налоги и за что можно не платить вовсе
У компании в собственности легковой автомобиль, склад и участок под ним. Раньше бухгалтер трижды в год раскладывал деньги на авансовые платежи и сам считал каждый из трех налогов.
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Как отменить решение суда о сносе: разбираем ошибки судов по делам о самовольных постройках
Отчетная кампания по НДС за III квартал 2026 года: расписание серии материалов
Учет труда и заработной платы в 2026 году: курсы бухгалтера-расчетчика
Сколько стоит включить ПО в реестр Минцифры: расходы на подготовку, документацию и сопровождение
Власти обсуждают изменение налогового режима для самозанятых, работающих через платформы
Задержка рейса в командировке: как оплачивать этот период в 2026 году
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
5 причин блокировки счета, о которых не говорят банки
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