Клик по фишинговой ссылке: можно ли наказать сотрудника и что оформить заранее

Есть две категории споров:

Первая, в рамках которой работники оспаривают примененные к ним меры взыскания (замечание, выговор, увольнение в связи с разглашением охраняемой законом тайны);

Вторая, в рамках которой работодатели пытаются взыскать с работника суммы штрафов, наложенных надзорными органами (либо в которых работники требуют от работодателей возврата таких сумм, удержанных из зарплаты).

Если речь идет о спорах о восстановлении на работе (либо об изменении основания увольнения), то позиция суда будет зависеть от того, насколько грамотно работодатель оформил внутренние документы. Так, например, работника восстановят, если он не был ознакомлен под роспись с локальными актами о правилах работы с персональными данными, а также об охране коммерческой тайны.

Кроме того, проблемы могут возникнуть, если в должностной инструкции, с которой был ознакомлен работник, отсутствует указание на необходимость соблюдения таких локальных актов.

Могут быть и другие процессуальные нарушения: например, пропущен месячный срок со дня обнаружения проступка, не оформлены акты или служебные записки о выявленном нарушении, не запрошены объяснения по факту нарушения от работника, не зафиксирован отказ работника от предоставления пояснений.

Могут быть и причины технического характера: например, если не доказана связь между действиями работника и произошедшей утечкой, или же если действия сотрудника (которые привели к утечке) не были зафиксированы ответственным работником или комиссией, которая проводила расследование на предприятии.

Во втором случае, если речь о взыскании сумм штрафов с работников, причины отказа, как правило, те же самые:

нет доказательств, что работник был обязан учитывать локальные акты об информационной безопасности (если они вообще существуют);

нет доказательств, что именно действия работника привели к нарушению;

нет упоминания работника в протоколах и решениях надзорных органов, на основании которых компания привлечена к ответственности.

И, как уже указали выше, суд с большой вероятностью может отказать во взыскании той части суммы, которая превышает среднемесячный заработок работника.