С 1 октября платформенные самозанятые могут работать у одного заказчика только 60 часов в месяц. 🕙«Ночной бухгалтер» № 2279

Сегодня в выпуске:
Для 14 отраслей ввели лимиты по самозанятым через 12 платформ.
Обновили декларацию по ЕСХН.
Старые ошибки в налоге на прибыль нельзя исправлять в текущем году, если ставка выросла.
Больше грантов будут освобождены от НДФЛ.
Люди иногда не сдают маркетплейсам неподходящие товары.
Главред рекомендует.
Мем дня.
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Самозанятые
Если самозанятый работает на одного заказчика через платформу более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд, платформа обязана ограничить их сотрудничество. Это правил действует с 1 октября.
Есть предварительный список 12 платформ – Avito, Ozon, Wildberries и т. д.
Под ограничение попали 14 отраслей – строительство, общепит, пищевое производство, ИТ, реклама и т. д.
Лимит применяется только через посреднические платформы. Прямые договоры без платформы не подпадают, уточнила эксперт.
ЕСХН
За 2026 год декларацию по ЕСХН надо будет сдавать по новой форме.
В частности, в новом бланке надо будет отражать фиксированные взносы ИП в строках 021, 022, 023. Это нужно для того, чтобы налоговики могли рассчитать взносы 1% по данным декларации.
Напомним, для расчета этих взносов в расходах не учитывают взносы ИП. Для этого ФНС должна знать, сколько взносов ИП включил в расходы.
Налог на прибыль
Ошибки при расчете налога на прибыль можно отразить в периоде их обнаружения. Но это правило не работает, если изменилась ставка налога.
Налоговики напомнили, что ставка налога на прибыль с 2025 года выросла с 20% до 25%. Поэтому ошибки за 2024 год и более ранние периоды, обнаруженные в 2025–2026 годах, нужно учитывать в периодах их совершения.
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НДФЛ на гранты
Гранты на поддержку науки, образования, культуры и искусства не облагаются НДФЛ, но только если их выплачивает организация, включенная в перечень.
Теперь таких организаций стало больше.
В перечень организаций-грантодателей, выплаты которых освобождены от НДФЛ, включили фонд «Русский мир».
Возврат товара
20% покупателей маркетплейсов хотя бы иногда оставляют себе неподходящий товар. Люди не хотят еще раз ехать в пункт выдачи, тратить на это свое время.
Особенно часто такое случается с покупками до 5 тыс. рублей. Отказ от возвратов более дорогих товаров случается реже, в 14% случаев.
Эксперты подсчитали, что покупатели, которые регулярно не возвращают ненужные товары, теряют в среднем 3,4 тыс. рублей в месяц.
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Ваша иногда ленится сдавать ненужные товары и оставляет их себе редакция