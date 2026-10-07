С 1 октября платформенные самозанятые могут работать у одного заказчика только 60 часов в месяц. 🕙«Ночной бухгалтер» № 2279

Самозанятые

Если самозанятый работает на одного заказчика через платформу более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд, платформа обязана ограничить их сотрудничество. Это правил действует с 1 октября.

Есть предварительный список 12 платформ – Avito, Ozon, Wildberries и т. д.

Под ограничение попали 14 отраслей – строительство, общепит, пищевое производство, ИТ, реклама и т. д.

Лимит применяется только через посреднические платформы. Прямые договоры без платформы не подпадают, уточнила эксперт.