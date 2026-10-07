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Обзоры для бухгалтера
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С 1 октября платформенные самозанятые могут работать у одного заказчика только 60 часов в месяц. 🕙«Ночной бухгалтер» № 2279

С 1 октября платформенные самозанятые могут работать у одного заказчика только 60 часов в месяц. 🕙«Ночной бухгалтер» № 2279

На складах, в общепите, IT и еще в десятке отраслей надо отслеживать, сколько часов длится сотрудничество с одним самозанятым, если взаимодействие идет через платформу.

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Сегодня в выпуске:

  • Для 14 отраслей ввели лимиты по самозанятым через 12 платформ.

  • Обновили декларацию по ЕСХН.

  • Старые ошибки в налоге на прибыль нельзя исправлять в текущем году, если ставка выросла.

  • Больше грантов будут освобождены от НДФЛ.

  • Люди иногда не сдают маркетплейсам неподходящие товары.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

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Самозанятые

Если самозанятый работает на одного заказчика через платформу более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд, платформа обязана ограничить их сотрудничество. Это правил действует с 1 октября.

Есть предварительный список 12 платформ – Avito, Ozon, Wildberries и т. д.

Под ограничение попали 14 отраслей – строительство, общепит, пищевое производство, ИТ, реклама и т. д.

Лимит применяется только через посреднические платформы. Прямые договоры без платформы не подпадают, уточнила эксперт.

ЕСХН

За 2026 год декларацию по ЕСХН надо будет сдавать по новой форме.

В частности, в новом бланке надо будет отражать фиксированные взносы ИП в строках 021, 022, 023. Это нужно для того, чтобы налоговики могли рассчитать взносы 1% по данным декларации.

Напомним, для расчета этих взносов в расходах не учитывают взносы ИП. Для этого ФНС должна знать, сколько взносов ИП включил в расходы.

Налог на прибыль

Ошибки при расчете налога на прибыль можно отразить в периоде их обнаружения. Но это правило не работает, если изменилась ставка налога.

Налоговики напомнили, что ставка налога на прибыль с 2025 года выросла с 20% до 25%. Поэтому ошибки за 2024 год и более ранние периоды, обнаруженные в 2025–2026 годах, нужно учитывать в периодах их совершения.

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НДФЛ на гранты

Гранты на поддержку науки, образования, культуры и искусства не облагаются НДФЛ, но только если их выплачивает организация, включенная в перечень.

Теперь таких организаций стало больше.

В перечень организаций-грантодателей, выплаты которых освобождены от НДФЛ, включили фонд «Русский мир».

Возврат товара

20% покупателей маркетплейсов хотя бы иногда оставляют себе неподходящий товар. Люди не хотят еще раз ехать в пункт выдачи, тратить на это свое время.

Особенно часто такое случается с покупками до 5 тыс. рублей. Отказ от возвратов более дорогих товаров случается реже, в 14% случаев.

Эксперты подсчитали, что покупатели, которые регулярно не возвращают ненужные товары, теряют в среднем 3,4 тыс. рублей в месяц.

Главред рекомендует

Мем дня

С 1 октября платформенные самозанятые могут работать у одного заказчика только 60 часов в месяц. 🕙«Ночной бухгалтер» № 2279

Ваша иногда ленится сдавать ненужные товары и оставляет их себе редакция

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