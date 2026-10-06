Задержка рейса в командировке: как оплачивать этот период в 2026 году

Договоритесь об уведомлении. Ни Положение № 501, ни прежнее постановление № 749 не обязывают сотрудника сообщать о задержке вылета. Поэтому порядок и срок уведомления работодателя (мессенджер, почта, КЭДО) можно самостоятельно закрепить в локальном акте.

Запросите справку о задержке или отмене рейса и служебную записку сотрудника.

Издайте приказ о продлении командировки. Укажите новую дату возвращения. Если дата вылета неизвестна (например, аэропорт закрыт), используйте формулировку «до восстановления транспортного сообщения». Подробный алгоритм — в статье «Как продлить командировку: пошаговая инструкция».

Решите вопрос с билетами и жильем. Перебронируйте обратный билет и продлите проживание. Оплачивайте напрямую со счета компании: сотрудник не тратит свои деньги, а закрывающие документы приходят в бухгалтерию автоматически. Так работает бронирование авиабилетов для юрлиц и отелей на Smartway.

Перечислите дополнительный аванс на суточные и непредвиденные расходы (п. 8 положения от №.04.2025 № 501).

Отметьте дни в табеле. Все дни задержки — дни командировки, код «К» («06»). Если сотрудник в выходной фактически работал, дополнительно ставят «РВ» («03»).

Примите авансовый отчет с подтверждающими документами и произведите окончательный расчет.