Задержка рейса в командировке: как оплачивать этот период в 2026 году

Самое главное:
Задержка рейса в командировке по погоде, технической причине или другим не зависящим от сотрудника обстоятельствам считается уважительной.
За все дни вынужденной задержки сохраняется средний заработок — за рабочие дни по графику компании.
Суточные платят за каждый календарный день поездки, включая выходные, праздники и дни вынужденной остановки, в том же размере, что и за обычные дни командировки.
Расходы на жилье и новый билет возмещают по документам. Если гостиницу предоставил перевозчик, компания расходы на жилье не возмещает.
Задержку нужно подтвердить: справка аэропорта, вокзала или перевозчика, служебная записка, билеты и посадочные талоны, чеки, скриншоты уведомлений.
Если сотрудник опоздал на рейс по своей вине средний заработок и суточные можно не платить, а отсутствие на работе квалифицировать как прогул.
У авиакомпании можно требовать бесплатные услуги при длительном ожидании, вынужденный возврат или изменение билета без доплаты при задержке более 30 минут.
Какие причины задержки вылета из командировки считаются уважительными
Точного перечня уважительных причин в законе нет. На практике к ним относят:
болезнь сотрудника во время командировки;
отсутствие возможности уехать из места командирования — неблагоприятные погодные условия, отмена или задержку рейса, отсутствие проездных билетов;
смерть близкого родственника, находившегося в местности командирования.
Задержка рейса из-за метеоусловий, технической неисправности самолета или ограничений воздушного пространства — обстоятельство, которое от сотрудника не зависит. Все дни вынужденной задержки ему оплачивают. То же касается наземного транспорта — при задержке или поломке поезда (автобуса) правила оплаты те же.
Если сотрудник опоздал на рейс по своей вине — проспал, поздно приехал в аэропорт, самовольно задержался в городе по личным делам, — средний заработок и суточные за это время компания может не платить, а отсутствие на работе может быть квалифицировано как прогул.
Какими документами подтвердить задержку рейса в командировке
Основание задержки рейса нужно подтвердить документально — иначе выплаты и расходы станут спорными при проверке. Сотрудник готовит:
Служебную записку с подробным изложением причин задержки. В ней указывают ФИО и должность, первоначальные даты командировки, номер рейса (поезда), фактическое время задержки или отмены, причину по информации перевозчика, новую дату выезда и перечень приложений.
Справку администрации аэропорта или перевозчика о задержке рейса (письмо Минфина от 16.11.2006 № 03-03-04/2/244). С 1 марта 2026 года перевозчик также обязан сделать отметку в перевозочном документе или выдать документ, подтверждающий обстоятельства вынужденного отказа или изменения перевозки, в том числе в электронном виде (п. 228 ФАП-82, утверждены приказом Минтранса от 28.06.2007 № 82). При возврате поездом или автобусом справку берут у администрации вокзала (автовокзала).
Билет или маршрутную квитанцию с отметкой о задержке, посадочные талоны.
Чеки и счета за гостиницу, такси, питание — если расходы возникли во время ожидания.
Скриншоты уведомлений авиакомпании или сервиса бронирования о переносе вылета — как дополнительное доказательство.
Листок нетрудоспособности, если причина задержки болезнь. Копию свидетельства о смерти — в случае смерти близкого родственника.
После возвращения эти документы сотрудник прикладывает к авансовому отчету.
Что делать работодателю при задержке рейса
Договоритесь об уведомлении. Ни Положение № 501, ни прежнее постановление № 749 не обязывают сотрудника сообщать о задержке вылета. Поэтому порядок и срок уведомления работодателя (мессенджер, почта, КЭДО) можно самостоятельно закрепить в локальном акте.
Запросите справку о задержке или отмене рейса и служебную записку сотрудника.
Издайте приказ о продлении командировки. Укажите новую дату возвращения. Если дата вылета неизвестна (например, аэропорт закрыт), используйте формулировку «до восстановления транспортного сообщения». Подробный алгоритм — в статье «Как продлить командировку: пошаговая инструкция».
Решите вопрос с билетами и жильем. Перебронируйте обратный билет и продлите проживание. Оплачивайте напрямую со счета компании: сотрудник не тратит свои деньги, а закрывающие документы приходят в бухгалтерию автоматически. Так работает бронирование авиабилетов для юрлиц и отелей на Smartway.
Перечислите дополнительный аванс на суточные и непредвиденные расходы (п. 8 положения от №.04.2025 № 501).
Отметьте дни в табеле. Все дни задержки — дни командировки, код «К» («06»). Если сотрудник в выходной фактически работал, дополнительно ставят «РВ» («03»).
Примите авансовый отчет с подтверждающими документами и произведите окончательный расчет.
Какие выплаты положены за период задержки в командировке
Средний заработок. Сохраняется за все рабочие дни по графику, попавшие на период задержки (п. 7 положения № 501, ст. 167 ТК). Расчет — по ст. 139 ТК.
Суточные. Платятся за каждый календарный день вынужденной остановки — все время, пока работник по уважительным причинам не может вернуться домой, включая выходные и праздники, — в том же размере, что и за дни командировки. Норму устанавливает ЛНА. Для загранпоездок выплату оформляют решением руководителя (п. 9, 16 положения № 501).
Жилье и проезд. Расходы на гостиницу при вынужденной остановке возмещают по документам (п. 11, 12 положения № 501). Исключение — когда перевозчик предоставил сотруднику бесплатное жилье. Стоимость нового билета, трансфер, питание возмещают как иные расходы, произведенные с ведома и разрешения руководителя (ст. 168 ТК). Порядок и пределы возмещения заранее закрепите в ЛНА.
Если из-за задержки рейса сотрудник прилетел рано утром в рабочий день по графику и вышел на работу, этот день все равно признается днем возвращения из командировки: за него платят суточные в полном объеме и сохраняют средний заработок. Начислять одновременно и средний заработок, и зарплату за одни и те же часы нельзя — на это указывает Роструд. Если средний заработок оказался ниже фактической оплаты труда, разницу можно доплатить, когда это предусмотрено ЛНА.
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Когда за период задержки в командировке нужно платить больше
Ночные часы. Доплата по ст. 154 ТК (минимум плюс 20% часовой ставки за каждый час с 22:00 до 6:00, конкретный размер устанавливается ЛНА) обязательна, только если сотрудник ночью фактически работал — например, выполнял служебное задание во время вынужденной остановки.
Нужно ли доплачивать за саму дорогу ночью — вопрос спорный. Роструд указывает, что за дни командировки выплачивается средний заработок и обязанность доплачивать «ночные» отсутствует, а разъяснения Онлайнинспекции.рф, напротив, относят время в пути к времени выполнения трудовой функции и требуют оплачивать ночные часы дополнительно. Безопаснее закрепить порядок оплаты ночных часов — и в пути, и при работе — в локальном нормативном акте.
Когда задержка вылета пришлась на выходной или праздник:
Сотрудник фактически работал (выполнял служебное задание) — оплата не менее чем в двойном размере или, по его желанию, одинарная оплата плюс день отдыха (ст. 153 ТК).
Сотрудник находился в пути или просто ожидал рейс в аэропорту (гостинице) — прямого регулирования в законе нет, вопрос спорный. Суточные за этот день положены в любом случае, а время в пути, пришедшееся на выходной, Роструд и суды чаще всего требуют оплачивать по правилам ст. 153 ТК — в двойном размере либо с предоставлением дня отдыха по желанию сотрудника. Безопаснее следовать этой позиции и закрепить ее в ЛНА.
Онлайн-платформа Smartway упрощает организацию и автоматизирует бухгалтерский учет командировок. Сотрудники могут самостоятельно бронировать билеты и гостиницы, а все закрывающие документы формируются в личном кабинете сервиса автоматически. Подтверждать расходы без ошибок становится проще благодаря бесшовной интеграции с 1С и ЭДО.
Расчет выплат при задержке рейса на примере из практики
Сотрудник был в командировке в Казани с 19 по 21 мая 2026 года (вторник — четверг). Стоимость билета 12 000 руб. Обратный рейс 21 мая задержали из-за грозы: вылет планировался на 15:30, а состоялся он только в 5:30 утра 22 мая (пятница, рабочий день). Ночь сотрудник провел в гостинице при аэропорте. Суточные по ЛНА — 1 500 ₽ в день, средний заработок — 3 200 ₽ в день.
Расчет:
Срок командировки продлен приказом до 22 мая. Суточные выплачены за 4 дня (19, 20, 21 и 22 мая): 1 500 × 4 = 6 000 ₽, из них за дополнительный день задержки — 1 500 ₽.
За 22 мая — день возвращения, рабочий по графику — сохранен средний заработок 3 200 ₽. Зарплату за этот день отдельно не начисляют.
Гостиница за ночь 21–22 мая — 4 200 ₽, такси до нее — 650 ₽. Возмещены по чекам.
Билет поменяли без доплаты — при задержке рейса более чем на 30 минут от указанного в билете времени отправления вынужденное изменение условий договора воздушной перевозки производится без взимания доплаты с пассажира (п. 41 ФАП-82 в ред. приказа Минтранса от 15.10.2025 № 341). Если бы доплата была, ее покрыла бы компания.
Штраф от авиакомпании взыскать не получится. Рейс задержали из-за грозы, а непреодолимая сила освобождает перевозчика от штрафа по ст. 120 ВК. Если бы задержка произошла по вине авиакомпании (например, позднее прибытие самолета или проблема с экипажем), сотрудник мог бы взыскать 100 ₽ за каждый час просрочки: 14 часов × 100 ₽ = 1 400 ₽ — это не превысило бы лимита в 50% провозной платы (50% от 12 000 ₽ = 6 000 ₽). Претензию перевозчику сотрудник подает сам, в течение шести месяцев со дня рейса (ст. 126 ВК).
Дополнительные расходы компании за период задержки: 1 500 + 3 200 + 4 200 + 650 = 9 550 ₽. Они экономически обоснованы и документально подтверждены, поэтому учитываются в базе по налогу на прибыль.
Что можно потребовать от авиакомпании в 2026 году
Бесплатные услуги при задержке. По правилам ФАП перевозчик обязан независимо от причины задержки:
предоставить комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет;
обеспечить питьевой водой — в течение часа после 2 часов ожидания посадки;
организовать горячее питание при ожидании более 4 часов — в течение двух часов, далее каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью, в том числе талонами в точки общепита;
разместить в гостинице не позднее чем через 2 часа после 8 часов ожидания днем (с 6:01 до 21:59) или 6 часов ночью (с 22:00 до 6:00) и довезти до нее.
Если гостиницу предоставил перевозчик, компания расходы на жилье не возмещает.
Вынужденный возврат билета. Основания уточнены и расширены (п. 227 ФАП-82). Вынужденным отказом теперь прямо признаются задержка рейса более чем на 30 минут от времени в билете, отправка рейса раньше указанного времени, изменение маршрута, непредоставление места на рейс, несостоявшаяся стыковка при единой перевозке, ошибка перевозчика или агента в билете. Деньги возвращают в полном объеме независимо от тарифа (ст. 108 ВК). Единого законного срока возврата нет: порядок и сроки определяют правила перевозчика, в спорах суды нередко применяют десятидневный срок из Закона о защите прав потребителей, а на претензию перевозчик обязан ответить в течение 30 дней (ст. 127 ВК). Заявление на возврат лучше подавать как можно раньше — особенно когда новый билет другой авиакомпании нужно купить срочно.
Денежная компенсация. При задержке по вине перевозчика пассажир вправе получить штраф по ст. 120 Воздушного кодекса – 100 ₽ за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы (такой размер действует с 1 апреля 2024 года).
Если задержка вызвана непреодолимой силой — например, непогодой — или другими не зависящими от перевозчика обстоятельствами, штраф не уплачивается.
Через суд пассажир дополнительно может взыскать неустойку по закону о защите прав потребителей — 3% цены билета за каждый час просрочки, но суммарно не более стоимости билета — и компенсацию морального вреда. Практика по такой неустойке неоднородна, поэтому стоит рассчитывать прежде всего на штраф и возмещение фактических убытков. Претензию сотрудник подает сам: договор перевозки заключен с ним, срок на претензию — шесть месяцев (ст. 126 ВК).
Важно понимать, кто и что требует от перевозчика. Претензию вправе заявить сторона договора перевозки — пассажир, то есть сотрудник (ст. 126, 132 ВК). Компания, оплатившая билет, стороной договора не считается. При вынужденном отказе от перелета она может получить обратно только провозную плату — с 1 марта 2026 года деньги возвращают лицу, оплатившему перевозку (п. 233 ФАП-82 в ред. приказа Минтранса № 341).
Взыскать с перевозчика другие убытки компании — гостиницу, новые билеты, простой сотрудника — по ст. 15 ГК на практике, как правило, не удается. Судебная перспектива таких исков сомнительна. Надежнее учесть эти затраты как документально подтвержденные командировочные расходы.
Налоги и взносы при задержке рейса в командировке
НДФЛ и страховые взносы. Суточные не облагаются в пределах 700 ₽ в день по России и 2 500 ₽ — за границей; в 2026 году лимиты не менялись.
Сверхлимитные суммы облагаются НДФЛ и взносами, средний заработок за дни задержки — в обычном порядке.
Налог на прибыль. Суточные, проживание и билеты за дни вынужденной задержки учитываются как командировочные расходы (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК) при условии, что причина задержки уважительная и подтверждена документами (письмо Минфина от 16.11.2006 № 03-03-04/2/244).
Из-за задержки или отмены рейса обратный билет нередко оказывается датирован позже окончания командировки. Это не мешает учесть проезд в расходах по пп. 12 п. 1 ст. 264 НК, если соблюдены два условия:
перенос даты выезда разрешен руководителем (приказ подтверждает целесообразность расходов);
дата фактического выбытия совпадает с датой билета (письма Минфина от 30.04.2015 № 03-03-06/1/25283, от 13.06.2017 № 03-03-РЗ/36418, письмо ФНС от 20.08.2014 № СА-4-3/16564).
Те же правила действуют, когда выезд сдвинут из-за выходных или праздников. Но если сотрудник остался в месте командировки на отпуск, Минфин считает оплату билета экономически не оправданной (письма от 21.10.2016 № 03-03-06/3/61516, от 08.11.2013 № 03-03-06/1/47813). Безопаснее не учитывать такие расходы.
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Памятка для бухгалтера и кадровика
Задержка рейса по погоде или вине перевозчика — уважительная причина. Все дни вынужденной остановки оплачивают: средний заработок — за рабочие дни по графику, суточные — за каждый календарный день в том же размере, что и за дни командировки.
Документы: справка аэропорта (вокзала) или перевозчика, служебная записка, приказ о продлении командировки, чеки за гостиницу и билеты.
Жилье и новый билет возмещают по документам, если гостиницу дал перевозчик, компания ничего не платит.
В табеле дни задержки отмечают кодом «К» («06»), работу в выходной — «РВ» («03») с двойной оплатой.
Суточные в пределах 700/2 500 ₽ не облагаются НДФЛ и взносами. Подтвержденные расходы уменьшают налог на прибыль — в том числе, когда даты билета и командировки не совпадают.
План «Ковер», непогода, технические неисправности или сбои в системах бронирования могут сорвать любую, даже тщательно спланированную командировку. В памятке эксперты Smartway рассказали, как помочь сотруднику и какими документами подтвердить внештатную ситуацию в деловой поездке.
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