«Зачем я здесь»: почему сотрудники теряют ощущение своей нужности и как это влияет на сервис

Что может сделать руководитель

Показать путь результата. Возьмите один рабочий продукт сотрудника, например, отчет или ответ клиенту, и проследите вместе с ним, куда он уходит дальше. Кто его читает, какое решение на его основе принимают, сколько денег или времени это решение сэкономило. Часто бухгалтер впервые узнает, что его аккуратная сверка спасла сделку, только через год и случайно.

Возвращать обратную связь от получателя. Благодарность клиента, пересланная лично исполнителю с именем и деталями, работает сильнее премии. Не «спасибо команде», а «Ирина, клиент продлил договор, потому что вы заметили ошибку в его счете».

Сформулировать роль одной фразой. Не «Специалист по бюджетному контролю», а «человек, благодаря которому партнер получает деньги вовремя и доверяет нам». Такую фразу стоит придумать вместе с сотрудником и проверить на коллегах: узнают ли они его в ней.

Спросить команду, а не человека. Вопрос «что сломается без тебя?» стоит задать коллегам сотрудника. Их ответы часто удивляют самого человека больше, чем любая оценка руководителя.

Дать право на серую зону. Определите, где сотрудник может принимать решение сам, если это в интересах клиента. Роль без полномочий быстро превращается в красивые слова.