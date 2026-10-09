«Зачем я здесь»: почему сотрудники теряют ощущение своей нужности и как это влияет на сервис

Обязанность отвечает на вопрос «что», роль на вопрос «для кого»
По данным Gallup от 2026 года, лишь 49% сотрудников в США уверенно говорят, что понимают, чего от них ждут на работе. В 2019 году таких было 55% (Gallup). Половина людей приходит в офис, выполняет задачи и при этом не уверена, в чем их настоящая ценность.
Должностная инструкция описывает действия. Но она молчит о главном: кто получатель результата и что он с ним сделает дальше.
Человек, который не видит адресата своей работы, начинает работать на проверяющего. Его цель смещается с «клиенту стало лучше» на «ко мне нет претензий». Формально все сделано. По сути никто не выиграл.
Как потеря роли портит качество
Сотрудник без ясной роли не становится ленивым. Он становится осторожным. Он делает ровно то, что написано, потому что любой шаг в сторону ничем не защищен. Перезвонить клиенту, уточнить странную цифру в отчете, предупредить соседний отдел о риске: все это не входит в обязанности, а значит, не входит в работу.
Есть и второй эффект, более коварный. В большинстве компаний ценность человека замечают только по ее отсутствию: когда он ошибся, заболел или уволился. Пока все работает, обратная связь равна тишине.
Люди быстро считывают эту логику: меня видят, только когда я что-то сломал. Отсюда тяга не рисковать и не проявляться. Со временем такой сотрудник перестает задавать вопросы, а компания принимает его молчание за стабильность, хотя на деле это тихий уход из профессии без увольнения.
Почему инструкции недостаточно
Регламент покрывает предсказуемые ситуации. Лояльность клиента рождается в непредсказуемых. Клиент запомнит не то, что его заявку обработали в срок, а то, что менеджер заметил ошибку в его же документах и подсказал, как ее исправить.
Такие решения принимают люди, которые понимают свою роль шире списка задач.
Исследователь Эми Вжесневски изучала уборщиков в больнице и обнаружила: часть из них воспринимала свою работу как участие в лечении пациентов. Они сами добавляли себе действия, которых не было в инструкции, и находили в работе больше смысла (HBR). Обязанности у всех были одинаковые. Разной была картина того, зачем они нужны.
Что может сделать руководитель
Показать путь результата. Возьмите один рабочий продукт сотрудника, например, отчет или ответ клиенту, и проследите вместе с ним, куда он уходит дальше. Кто его читает, какое решение на его основе принимают, сколько денег или времени это решение сэкономило. Часто бухгалтер впервые узнает, что его аккуратная сверка спасла сделку, только через год и случайно.
Возвращать обратную связь от получателя. Благодарность клиента, пересланная лично исполнителю с именем и деталями, работает сильнее премии. Не «спасибо команде», а «Ирина, клиент продлил договор, потому что вы заметили ошибку в его счете».
Сформулировать роль одной фразой. Не «Специалист по бюджетному контролю», а «человек, благодаря которому партнер получает деньги вовремя и доверяет нам». Такую фразу стоит придумать вместе с сотрудником и проверить на коллегах: узнают ли они его в ней.
Спросить команду, а не человека. Вопрос «что сломается без тебя?» стоит задать коллегам сотрудника. Их ответы часто удивляют самого человека больше, чем любая оценка руководителя.
Дать право на серую зону. Определите, где сотрудник может принимать решение сам, если это в интересах клиента. Роль без полномочий быстро превращается в красивые слова.
Ясность роли как инструмент сервиса
Да, и это, пожалуй, самый недооцененный инструмент. Компании вкладываются в стандарты, скрипты и обучение, но забывают простую вещь: человек не может дать клиенту больше, чем сам понимает о своем месте в цепочке. Скрипт научит говорить правильные слова. Ясная роль научит замечать то, что ни в один скрипт не попадет.
Сотрудник, который знает, для кого он работает и что меняется благодаря ему, перестает обслуживать процесс и начинает обслуживать человека. Именно эту разницу клиент и называет хорошим сервисом.
Попробуйте завтра задать своей команде один вопрос: кто первым почувствует, если ваша работа будет сделана плохо? Ответы покажут, где у вас уже есть сервис, а где пока только исполнение обязанностей.