Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать

Почему в октябре уведомлений больше, чем обычно

На октябрь приходится отчетный период за 9 месяцев (3 квартал 2026 года). Поэтому в октябре надо сдавать уведомление не только по ежемесячным налогам, но и по ежеквартальным.

Налоги, срок уплаты которых приходится на более ранний срок, чем сдача отчетности по ним, начисляют по уведомлению.

В уведомлении по ЕНП в октябре будут такие налоги:

НДФЛ за период с 22.09.2026 по 30.09.2026;

НДФЛ за период с 01.10.2026 по 22.10.2026;

авансовый платеж по НДФЛ ИП за 3 квартал 2026 года;

авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2026 года;

авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 3 квартал 2026 года;

авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал 2026 года;

авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал 2026 года.