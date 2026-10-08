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Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать

Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать

До 26 октября надо сдать уведомление, в котором будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

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Почему в октябре уведомлений больше, чем обычно

На октябрь приходится отчетный период за 9 месяцев (3 квартал 2026 года). Поэтому в октябре надо сдавать уведомление не только по ежемесячным налогам, но и по ежеквартальным.

Налоги, срок уплаты которых приходится на более ранний срок, чем сдача отчетности по ним, начисляют по уведомлению.

В уведомлении по ЕНП в октябре будут такие налоги:

  • НДФЛ за период с 22.09.2026 по 30.09.2026;

  • НДФЛ за период с 01.10.2026 по 22.10.2026;

  • авансовый платеж по НДФЛ ИП за 3 квартал 2026 года;

  • авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2026 года;

  • авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 3 квартал 2026 года;

  • авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал 2026 года;

  • авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал 2026 года.

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НДФЛ налогового агента: два уведомления в октябре

В октябре сдают два уведомления на НДФЛ:

1) на НДФЛ, удержанный с 23.09.2026 по 30.09.2026 – в срок до 05.10.2026 с кодом периода 33/13;

2) на НДФЛ, удержанный с 01.10.2026 по 22.10.2026 – в срок до 26.10.2026 с кодом периода 34/01.

Кроме того, с сентября можно сдавать предварительное уведомление с налогом за все периоды до конца года.

  • Если по факту налог будет больше, чем планировалось, надо будет уведомление в обычные сроки с правильной суммой.

  • Если по факту налог будет меньше, чем планировалось, можно не сдавать корректирующее уведомление. Налог сторнируется после сдачи 6-НДФЛ.

По зарплате в уведомлении будут такие КБК:

  • по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;

  • по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;

  • по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;

  • по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей — 18210102160011000110;

  • по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.

Для районных и северных надбавок действуют такие КБК:

  • по ставке 13% при доходах до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;

  • по ставке 15% при доходах свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.

НДФЛ ИП

ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие указывают в уведомлении аванс по НДФЛ за 3 квартал. Код периода — 33/04.

КБК для ИП на ОСНО такие:

  • 18210102020011000110 – 13%

  • 18210102021011000110 – 15%

  • 18210102022011000110 – 18%

  • 18210102023011000110 – 20%

  • 18210102024011000110 – 22%

Страховые взносы: почему в октябре уведомление подавать не нужно

Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, потому что срок их уплаты (28.10) – позже срока сдачи РСВ (26.10).

ФНС начислит эти взносы не по уведомлению, а по РСВ.

УСН за 3 квартал

В уведомлении надо указать аванс по УСН, если он начислен к уплате.

Если аванс по УСН получается нулевой (из-за уменьшения на взносы у ИП, убытке при объекте «доходы минус расходы»), то нулевое уведомление сдавать не надо.

Если аванс за 9 месяцев меньше, чем за полугодие, то можно сдать отрицательное уведомление. Тогда переплата вернется на ЕНС.

Код периода для аванса по УСН за 3 квартал будет 34/03.

  • КБК УСН «доходы» — 18210501011011000110.

  • КБК УСН «доходы минус расходы» — 18210501021011000110.

Налог на имущество за 3 квартал

В уведомление войдет как налог по среднегодовой стоимости, так и налог по кадастровой стоимости.

Отмена ЕНП-уведомление на имущественные налоги будет с 2027 года. А 2026 год их надо включать в уведомление.

Код периода для налога на имущество в уведомлении – 34/03.

  • КБК по налогу на имущество — 18210602010021000110.

Транспортный и земельный налоги за 3 квартал

Уведомление по транспортному и земельному налогам сдают только организации, у которых есть соответствующие объекты налогообложения. Код периода в уведомлении – 34/03.

При этом региональные власти могут отменять авансовые платежи по этим налогам в течение года. Если в регионе авансы не отменены, надо сдавать ЕНП-уведомление.

ИП уплачивают транспортный и земельный налог как обычные физлица. Налоговая инспекция сама рассчитывает сумму и направляет готовое налоговое уведомление.

С 2027 года бизнес не будет сдавать ЕНП-уведомления по транспортному и земельному налогу. Их будет начислять ФНС без уведомлений.

  • КБК по транспортному налогу — 18210604011021000110.

  • КБК по земельному налогу — разные. Конкретный КБК зависит от того, где находится земельный участок: в городе федерального назначения, в ином городе, в городском районе и т. д.

Сводный календарь уведомлений на октябрь 2026 года

Налог

Период

Код периода

Срок дачи уведомления

Срок уплаты налога

НДФЛ налогового агента

с 23.09.26 по 30.09.26

33/13

05.10.2026

05.10.2026

НДФЛ налогового агента

с 01.10.2026 по 22.10.2026

34/01

26.10.2026

28.10.2026

НДФЛ ИП на ОСНО

9 месяцев (3 квартал) 2026

33/04

26.10.2026

28.10.2026

Аванс по УСН

9 месяцев (3 квартал) 2026

34/03

26.10.2026

28.10.2026

Аванс по налогу на имущество

9 месяцев (3 квартал) 2026

34/03

26.10.2026

28.10.2026

Аванс по транспортному налогу

9 месяцев (3 квартал) 2026

34/03

26.10.2026

28.10.2026

Аванс по земельному налогу

9 месяцев (3 квартал) 2026

34/03

26.10.2026

28.10.2026

Что будет, если не подать уведомление вовремя

За несдачу уведомлений нет штрафа. Такое разъяснение есть в письме ФНС от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776). Но если не только не сдать уведомление, но еще и не уплатить вовремя налог, то будут идти пени.

Вопросы и ответы

Нужно ли в октябре подавать уведомление по страховым взносам?

Нет. Не нужно. За третий месяц квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь) ЕНП-уведомление на взносы не сдают.

Что делать, если 25 октября выпадает на выходной?

Срок сдачи ЕНП-уведомления – 25 число каждого месяца. Но 25 октября – это выходной день. Поэтому срок сдачи переносится на ближайший рабочий день – 26 октября.

Нужно ли уведомление по УСН, если аванс за 9 месяцев равен нулю?

Если налога к доплате нет, то сдавать на него ЕНП-уведомление не надо.

Чем отличается уведомление за 23 – 31 октября от уведомления за 1 – 22 октября по НДФЛ?

Уведомление на НДФЛ за период с 1 по 22 октября надо сдать до 26 октября. В нем будет код периода 34/01.

Уведомление на НДФЛ за период с 22 по 31 октября надо сдать до 3 ноября. В нем будет код периода 34/11.

Что будет, если забыть подать уведомление вовремя?

Штрафа за такое нарушение не будет. Главное, вовремя уплатить налог.

Если налог вовремя не уплатить, потом ФНС начислит пени (когда получит отчетность с суммой налога, на который ранее не было сдано уведомление).

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