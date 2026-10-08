Уведомления по ЕНП в октябре 2026 года: НДФЛ, УСН, имущество – что и когда сдавать

Почему в октябре уведомлений больше, чем обычно
На октябрь приходится отчетный период за 9 месяцев (3 квартал 2026 года). Поэтому в октябре надо сдавать уведомление не только по ежемесячным налогам, но и по ежеквартальным.
Налоги, срок уплаты которых приходится на более ранний срок, чем сдача отчетности по ним, начисляют по уведомлению.
В уведомлении по ЕНП в октябре будут такие налоги:
НДФЛ за период с 22.09.2026 по 30.09.2026;
НДФЛ за период с 01.10.2026 по 22.10.2026;
авансовый платеж по НДФЛ ИП за 3 квартал 2026 года;
авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2026 года;
авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 3 квартал 2026 года;
авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал 2026 года;
авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал 2026 года.
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НДФЛ налогового агента: два уведомления в октябре
В октябре сдают два уведомления на НДФЛ:
1) на НДФЛ, удержанный с 23.09.2026 по 30.09.2026 – в срок до 05.10.2026 с кодом периода 33/13;
2) на НДФЛ, удержанный с 01.10.2026 по 22.10.2026 – в срок до 26.10.2026 с кодом периода 34/01.
Кроме того, с сентября можно сдавать предварительное уведомление с налогом за все периоды до конца года.
Если по факту налог будет больше, чем планировалось, надо будет уведомление в обычные сроки с правильной суммой.
Если по факту налог будет меньше, чем планировалось, можно не сдавать корректирующее уведомление. Налог сторнируется после сдачи 6-НДФЛ.
По зарплате в уведомлении будут такие КБК:
по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;
по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;
по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;
по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей — 18210102160011000110;
по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.
Для районных и северных надбавок действуют такие КБК:
по ставке 13% при доходах до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;
по ставке 15% при доходах свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.
НДФЛ ИП
ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие указывают в уведомлении аванс по НДФЛ за 3 квартал. Код периода — 33/04.
КБК для ИП на ОСНО такие:
18210102020011000110 – 13%
18210102021011000110 – 15%
18210102022011000110 – 18%
18210102023011000110 – 20%
18210102024011000110 – 22%
Страховые взносы: почему в октябре уведомление подавать не нужно
Страховые взносы за последний месяц квартала не включают в уведомление по ЕНП, потому что срок их уплаты (28.10) – позже срока сдачи РСВ (26.10).
ФНС начислит эти взносы не по уведомлению, а по РСВ.
УСН за 3 квартал
В уведомлении надо указать аванс по УСН, если он начислен к уплате.
Если аванс по УСН получается нулевой (из-за уменьшения на взносы у ИП, убытке при объекте «доходы минус расходы»), то нулевое уведомление сдавать не надо.
Если аванс за 9 месяцев меньше, чем за полугодие, то можно сдать отрицательное уведомление. Тогда переплата вернется на ЕНС.
Код периода для аванса по УСН за 3 квартал будет 34/03.
КБК УСН «доходы» — 18210501011011000110.
КБК УСН «доходы минус расходы» — 18210501021011000110.
Налог на имущество за 3 квартал
В уведомление войдет как налог по среднегодовой стоимости, так и налог по кадастровой стоимости.
Отмена ЕНП-уведомление на имущественные налоги будет с 2027 года. А 2026 год их надо включать в уведомление.
Код периода для налога на имущество в уведомлении – 34/03.
КБК по налогу на имущество — 18210602010021000110.
Транспортный и земельный налоги за 3 квартал
Уведомление по транспортному и земельному налогам сдают только организации, у которых есть соответствующие объекты налогообложения. Код периода в уведомлении – 34/03.
При этом региональные власти могут отменять авансовые платежи по этим налогам в течение года. Если в регионе авансы не отменены, надо сдавать ЕНП-уведомление.
ИП уплачивают транспортный и земельный налог как обычные физлица. Налоговая инспекция сама рассчитывает сумму и направляет готовое налоговое уведомление.
С 2027 года бизнес не будет сдавать ЕНП-уведомления по транспортному и земельному налогу. Их будет начислять ФНС без уведомлений.
КБК по транспортному налогу — 18210604011021000110.
КБК по земельному налогу — разные. Конкретный КБК зависит от того, где находится земельный участок: в городе федерального назначения, в ином городе, в городском районе и т. д.
Сводный календарь уведомлений на октябрь 2026 года
Налог
Период
Код периода
Срок дачи уведомления
Срок уплаты налога
НДФЛ налогового агента
с 23.09.26 по 30.09.26
33/13
05.10.2026
05.10.2026
НДФЛ налогового агента
с 01.10.2026 по 22.10.2026
34/01
26.10.2026
28.10.2026
НДФЛ ИП на ОСНО
9 месяцев (3 квартал) 2026
33/04
26.10.2026
28.10.2026
Аванс по УСН
9 месяцев (3 квартал) 2026
34/03
26.10.2026
28.10.2026
Аванс по налогу на имущество
9 месяцев (3 квартал) 2026
34/03
26.10.2026
28.10.2026
Аванс по транспортному налогу
9 месяцев (3 квартал) 2026
34/03
26.10.2026
28.10.2026
Аванс по земельному налогу
9 месяцев (3 квартал) 2026
34/03
26.10.2026
28.10.2026
Что будет, если не подать уведомление вовремя
За несдачу уведомлений нет штрафа. Такое разъяснение есть в письме ФНС от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776). Но если не только не сдать уведомление, но еще и не уплатить вовремя налог, то будут идти пени.
Вопросы и ответы
Нужно ли в октябре подавать уведомление по страховым взносам?
Нет. Не нужно. За третий месяц квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь) ЕНП-уведомление на взносы не сдают.
Что делать, если 25 октября выпадает на выходной?
Срок сдачи ЕНП-уведомления – 25 число каждого месяца. Но 25 октября – это выходной день. Поэтому срок сдачи переносится на ближайший рабочий день – 26 октября.
Нужно ли уведомление по УСН, если аванс за 9 месяцев равен нулю?
Если налога к доплате нет, то сдавать на него ЕНП-уведомление не надо.
Чем отличается уведомление за 23 – 31 октября от уведомления за 1 – 22 октября по НДФЛ?
Уведомление на НДФЛ за период с 1 по 22 октября надо сдать до 26 октября. В нем будет код периода 34/01.
Уведомление на НДФЛ за период с 22 по 31 октября надо сдать до 3 ноября. В нем будет код периода 34/11.
Что будет, если забыть подать уведомление вовремя?
Штрафа за такое нарушение не будет. Главное, вовремя уплатить налог.
Если налог вовремя не уплатить, потом ФНС начислит пени (когда получит отчетность с суммой налога, на который ранее не было сдано уведомление).