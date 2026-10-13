Когда материалы налоговой проверки уходят в Следственный комитет: пороги, сроки, точка невозврата

Пороги: когда налоговый спор становится уголовным
Для организаций действует статья 199 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».
Крупным размером признается сумма налогов, сборов и страховых взносов свыше 18,75 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд, особо крупным — свыше 56,25 млн рублей. Пороги подняты законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ с 17 апреля 2024 года (раньше было 15 и 45 млн).
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц по статье 198 УК «Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица (ИП)» пороги ниже: 2,7 млн и 13,5 млн рублей.
На что стоит обратить внимание:
1. Слово «свыше». Ровно 18 750 000 рублей — еще не крупный размер.
2. В порог входят налоги, сборы и взносы. Пени и штрафы в него не включаются, но учитываются при освобождении от ответственности.
3. Суммы по разным налогам организации и страховым взносам за три года складываются. Бухгалтерия часто считает только НДС и прибыль, а следователь добавляет страховые взносы. Налог на доходы физических лиц, который организация (ИП, иное лицо) как налоговый агент не удержала или не перечислила, считается отдельно по статье 199.1 УК.
Пример. По итогам проверки ООО доначислено 14 млн рублей НДС и налога на прибыль. Кажется, что до порога далеко. Но по эпизоду с «зарплатой в конвертах» доначислены еще 5,2 млн страховых взносов за тот же трехлетний период. Итого 19,2 млн, а это уже крупный размер части 2 статьи 199 УК.
Есть и второе условие. Статья 199 наказывает не за долг как таковой, а за уклонение: непредставление декларации либо включение в нее заведомо ложных сведений, создание фиктивного документооборота. Это умышленное преступление (разъяснения даны в постановлении Пленума ВС от 26.11.2019 № 48).
Компания, которая честно показала налог в декларации, но не заплатила из-за нехватки денег, под статью не попадает. Взыскание в этом случае идет по Налоговому кодексу.
Сроки: от решения инспекции до постановления следователя
Порядок такой:
1. Решение о привлечении к ответственности вступает в силу: при апелляционной жалобе — со дня принятия решения вышестоящего налогового органа (статья 101.2 НК), без жалобы — по истечении срока на ее подачу (1 месяца со дня вручения).
2. Согласно пункту 3 статьи 32 НК, если в течение 75 дней со дня вступления решения в силу средств, перечисленных и признаваемых единым налоговым платежом, недостаточно для полного погашения недоимки по решению, а также пеней и штрафов, и размер неисполненной обязанности позволяет предполагать признаки преступления, у налогового органа возникает обязанность передать материалы следователям.
3. В течение 10 дней со дня выявления этих обстоятельств налоговый орган обязан направить материалы в следственные органы, которые расследуют преступления по статьям 198–199.2 УК, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
4. Следователь проверяет сообщение по статье 144 УПК: общий срок 3 суток, он продлевается до 10 суток, а при необходимости документальных проверок и исследований — до 30 суток.
5. По итогам выносится решение по статье 145 УПК: возбудить дело, отказать или передать по подследственности.
Значение имеет часть 1.3 статьи 140 УПК. Поводом для дела по статьям 198–199.2 УК служат только материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Заявление конкурента или бывшего сотрудника такого повода не создает, хотя информацией следствие может пользоваться, в том числе в рамках дел по ст. 159 УК.
Отдельно о сроках давности (статья 78 УК) статьи 199 УК: по части 1 — 2 года, по части 2 — 6 лет. Срок идет с момента неуплаты налога в установленный срок, а не со дня решения инспекции или передачи материалов.
Точка невозврата
Формально это момент возбуждения дела. Для статей 198–199.1 УК действует часть 1 статьи 76.1 УК: впервые совершивший преступление освобождается от ответственности, если ущерб бюджету возмещен в полном объеме. Практически главным ориентиром служит 75-й день: если к этому сроку долг не погашен, материалы, как правило, уходят следователям.
Оговорка: известны случаи, когда налоговые органы сообщали о признаках преступления и раньше, до вступления решения в силу, поэтому откладывать решение об уплате до последнего дня рискованно.
Критерий закона — достаточность средств на едином налоговом счете (ЕНС), поэтому к 75-му дню нужно проверить сальдо ЕНС. Пока этот срок не истек, у вас есть самый дешевый вариант выхода. Статья 76.1 УК и примечание 2 к статье 199 УК освобождают от ответственности лицо, впервые совершившее преступление, если полностью уплачены недоимка, пени и штраф. Нужно именно полностью и все три составляющие. Если заплатить недоимку и пени, а штраф оставить, примечание не сработает.
После возбуждения дела освобождение еще возможно, но уже в рамках уголовного процесса (статья 28.1 УПК): с допросами, статусом подозреваемого, возможными обысками и нереабилитирующим основанием, которое требует вашего согласия. Если вы возражаете, дело продолжается в обычном порядке (часть 5 статьи 28.1 УПК). Возмещением ущерба считается уплата недоимки, пеней и штрафов по расчету налогового органа (часть 2 статьи 28.1 УПК).
Пример. Директор получил решение инспекции на 31 млн рублей налогов и 12 млн пеней и штрафов. Он обжаловал решение в суде и ждал результата. Кодекс связывает вступление решения в силу только с апелляционной жалобой в вышестоящий налоговый орган (статья 101.2 НК), поэтому обращение в суд само по себе вступление в силу не откладывает. Деньги на счет не поступили, материалы ушли в СК. Если бы он посчитал полную сумму (43 млн) и принял решение платить до 75-го дня, ситуация выглядела бы иначе, даже при последующем оспаривании доначислений.
Что идет параллельно: статьи 199.1, 199.2, 173.1, 173.3 и 159 УК
Статья 199 УК — не единственный риск. Пункт 3 статьи 32 НК обязывает передавать материалы по всей группе составов, от статьи 198 до статьи 199.2 УК. Две соседние статьи затрагивают практически любую проверку.
Статья 199.1 УК — неисполнение обязанностей налогового агента. Работодатель обязан исчислить, удержать и перечислить НДФЛ. Ответственность наступает, если эта обязанность не исполняется в личных интересах и в крупном размере: свыше 18,75 млн рублей за три финансовых года подряд (особо крупный размер — свыше 56,25 млн). Следователь ищет личный интерес и умысел руководителя в неисчислении и неперечислении налога. Лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от ответственности, если налоги, пени и штраф полностью перечислены в бюджет (примечание 2 к статье 199.1 УК).
Статья 199.2 УК — сокрытие денежных средств или имущества организации либо предпринимателя, за счет которых должна взыскиваться недоимка. Крупный размер — задолженность свыше 3,5 млн рублей, особо крупный — свыше 13,5 млн. Типичная ситуация: после требования или решения инспекции активы переводят на другое лицо, и дело строится уже не на неуплате, а на сокрытии имущества от взыскания. Освобождение от ответственности по этой статье, как и по части 1 статьи 173.3, возможно по части 2 статьи 76.1 УК: нужно возместить ущерб и перечислить в бюджет двукратную сумму.
Рядом с налоговыми составами в рамках выездной проверки отрабатываются и неналоговые.
Статья 173.1 УК устанавливает ответственность за образование юридического лица или регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц (редакция закона от 24.06.2025 № 172-ФЗ). Подставным считается в том числе предприниматель, у которого нет цели вести предпринимательскую деятельность, и руководитель, у которого нет цели управлять компанией.
Статья 173.3 УК, действующая с 4 декабря 2024 года (закон от 23.11.2024 № 406-ФЗ), устанавливает ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и деклараций от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц либо с использованием незаконно полученных персональных данных. Это организаторы схем «бумажного НДС»: доход свыше 3,5 млн рублей — крупный размер, свыше 13,5 млн — особо крупный. Налогоплательщик, который использует такие документы для вычетов, может отвечать по статье 198 или 199 УК.
Отдельно об НДС
При камеральных проверках деклараций и отработке налоговых разрывов материалы могут передаваться правоохранительным органам для оценки по статьям 159 и 173.3 УК еще до назначения выездной проверки.
Важно, что такая передача идет вне порядка, предусмотренного пунктом 3 статьи 32 НК (он охватывает только статьи 198–199.2 УК), в рамках пункта 3 статьи 82 НК.
Ограничение части 1.3 статьи 140 УПК (поводом служат только материалы налоговых органов) тоже относится лишь к этим статьям: по статьям 159 и 173.3 поводом может стать любое сообщение о преступлении. Поэтому сроки в 75 и 10 дней в этом случае не работают, и времени на добровольное погашение может не быть.
Что делать, пока не поздно
1. Контролируйте даты. Фиксируйте день вступления решения в силу и считайте 75 дней; не рассчитывайте, что материалы не уйдут раньше.
2. Пересчитайте сумму как следователь: три финансовых года подряд, все налоги и взносы, без пеней и штрафов.
3. Параллельно обжалуйте. Спор в налоговом порядке не заменяет решения об уплате: отмена доначислений снимает основную цифру, но риск нужно закрыть заранее.
4. Решите вопрос об оплате до 75-го дня и не откладывайте его на последние дни. Это стратегическое решение, которое принимается один раз и сразу по двум процессам — налоговому и уголовному.
5. Готовьте позицию по умыслу. Должная осмотрительность при выборе контрагентов, деловая цель сделок, переписка, подтверждающая реальность работ, — все это работает против вывода о «заведомо ложных сведениях».
6. Проверьте сопутствующие риски: налоговый агент (НДФЛ), движение активов после решения инспекции, реальность контрагентов по НДС. При вызове к следователю приходите с адвокатом. Проверка по статье 144 УПК короткая, и объяснения, данные без защитника, потом трудно изменить.
Вывод
Уголовный риск после налоговой проверки определяется не только суммой доначислений, но и тем, как вы распорядились временем после вынесения решения инспекции. Порог в 18,75 млн рублей, 75 дней до передачи материалов и 10 дней на саму передачу — три числа, которые стоит держать в голове с первого дня после вынесения решения.