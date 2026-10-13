Когда материалы налоговой проверки уходят в Следственный комитет: пороги, сроки, точка невозврата

Пороги: когда налоговый спор становится уголовным

Для организаций действует статья 199 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».

Крупным размером признается сумма налогов, сборов и страховых взносов свыше 18,75 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд, особо крупным — свыше 56,25 млн рублей. Пороги подняты законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ с 17 апреля 2024 года (раньше было 15 и 45 млн).

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц по статье 198 УК «Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица (ИП)» пороги ниже: 2,7 млн и 13,5 млн рублей.

На что стоит обратить внимание:

1. Слово «свыше». Ровно 18 750 000 рублей — еще не крупный размер.

2. В порог входят налоги, сборы и взносы. Пени и штрафы в него не включаются, но учитываются при освобождении от ответственности.

3. Суммы по разным налогам организации и страховым взносам за три года складываются. Бухгалтерия часто считает только НДС и прибыль, а следователь добавляет страховые взносы. Налог на доходы физических лиц, который организация (ИП, иное лицо) как налоговый агент не удержала или не перечислила, считается отдельно по статье 199.1 УК.

Пример. По итогам проверки ООО доначислено 14 млн рублей НДС и налога на прибыль. Кажется, что до порога далеко. Но по эпизоду с «зарплатой в конвертах» доначислены еще 5,2 млн страховых взносов за тот же трехлетний период. Итого 19,2 млн, а это уже крупный размер части 2 статьи 199 УК.

Есть и второе условие. Статья 199 наказывает не за долг как таковой, а за уклонение: непредставление декларации либо включение в нее заведомо ложных сведений, создание фиктивного документооборота. Это умышленное преступление (разъяснения даны в постановлении Пленума ВС от 26.11.2019 № 48).

Компания, которая честно показала налог в декларации, но не заплатила из-за нехватки денег, под статью не попадает. Взыскание в этом случае идет по Налоговому кодексу.