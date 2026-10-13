Минтруд России утвердил новый перечень работ, на которых запрещено применение труда работников в возрасте до 18 лет. Приказ от 1 октября 2026 года № 456н содержит 69 видов работ, сгруппированных в пять разделов. Главное изменение — запрет сформулирован по видам работ и производственным факторам, а не по названиям должностей. Это исключает возможность обойти ограничение простым переименованием позиции в штатном расписании.
Документ зарегистрирован в Минюсте 8 октября 2026 года (№ 88666) и официально опубликован в тот же день. Приказ вступает в силу с 1 марта 2027 года и действует до 1 марта 2033 года. До этой даты работодатели продолжают применять прежний порядок.
Что установил приказ № 456н
Приказ Минтруда России от 01.10.2026 № 456н обновил перечень работ, к которым нельзя привлекать несовершеннолетних.
Перечень оформлен как приложение к приказу и включает 69 пунктов. Документ издан в соответствии с частью третьей статьи 265 Трудового кодекса: с 7 июня 2025 года перечень работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних, утверждает профильное министерство, а не Правительство РФ.
Переходных положений в приказе нет. Прежний перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, утвержденный постановлением Правительства № 163 от 25.02.2000, продолжает действовать — новый документ его не отменяет. Проект постановления об отмене прежнего перечня вынесен на общественное обсуждение, но по состоянию на октябрь 2026 года не принят.
Где нельзя работать несовершеннолетнему: пять разделов
Перечень построен по факторам риска:
Раздел I — работы, выполняемые независимо от вида экономической деятельности (пункты 1–7). Включает, в частности, работы во вредных и (или) опасных условиях труда, а также работы на рабочих местах, в отношении которых не проведена специальная оценка условий труда (СОУТ).
Раздел II — риски воздействия производственных химических факторов, веществ и промышленных аэрозолей (до пункта 28). Например, работы с вредными веществами 1–3 класса опасности в концентрациях выше предельно допустимых.
Раздел III — риски воздействия производственных физических факторов (до пункта 52). Среди них — подземные работы, работы крановщиком и машинистом крана, такелажные работы, управление автомобилями, автобусами, трамваями и троллейбусами, погрузочно-разгрузочные работы в портах в составе комплексных бригад.
Раздел IV — риски воздействия производственных биологических факторов (пункты 53–60).
Раздел V — работы, выполнение которых может причинить вред нравственному развитию (пункты 61–69). Включает работу в ночных кабаре и клубах, оказание ритуальных услуг, услуги в сфере охотничьего хозяйства.
Запрет по видам работ, а не по должностям
Ключевое отличие нового перечня — способ описания ограничений. Ранее запрет привязывался к конкретным профессиям и производствам, что позволяло формально обходить его за счет изменения названия должности. Теперь запрещено не «быть кем-то», а выполнять конкретную работу, описанную в перечне.
Для кадровых служб это означает изменение логики проверки: оценивать нужно не название должности в штатном расписании, а фактическое содержание труда — какие вещества и оборудование используются, какие производственные факторы действуют на рабочем месте, проведена ли специальная оценка условий труда (СОУТ).
Запрет не распространяется на работы, выполняемые дистанционным управлением оборудованием, на озеленение территорий, связанное с поливом и уборкой при безопасных условиях труда, на отходы 5-го класса опасности, а по отдельным пунктам — на юнг, учеников и помощников.
В окончательном тексте отсутствует оговорка о прохождении практической подготовки обучающихся, которая присутствовала в более раннем проекте. На нее ориентироваться нельзя.
Кадровой службе и службе охраны труда теперь недостаточно сверить штатное расписание. Нужно анализировать карты СОУТ, перечни применяемых веществ, оборудование и фактические трудовые функции.
Что остается прежним: условия приема подростка
Приказ меняет только перечень запрещенных работ. Остальные гарантии для работников до 18 лет сохранены в Трудовом кодексе и применяются в полном объеме.
Возраст и согласия. Трудовой договор заключают с 16 лет. С 15 лет — с лицами, получившими общее образование, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью; если школа не окончена — без ущерба для освоения образовательной программы. С 14 лет требуется письменное согласие одного из родителей (попечителя), а для детей-сирот — согласие органа опеки или иного законного представителя (ст. 63 ТК).
Медицинский осмотр. Подростков принимают на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра. До 18 лет осмотр проводится ежегодно за счет работодателя (ст. 69 и 266 ТК).
Рабочее время. До 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов. При совмещении работы с учебой нормы сокращаются вдвое (ст. 92 ТК). Продолжительность смены: 4 часа для 14–15 лет, 5 часов для 15–16 лет, 7 часов для 16–18 лет; у учащихся в учебном году — 2,5 и 4 часа соответственно (ст. 94 ТК).
Запреты и льготы. Несовершеннолетних нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни — исключение сделано только для творческих работников по перечням, утверждаемым Правительством (ст. 268 ТК).
Исключением является работа в выходные и праздничные дни в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов — для нее необходимо письменное согласия работника, а до 15 лет — согласие родителя.
Ежегодный оплачиваемый отпуск — 31 календарный день в удобное для работника время (ст. 267 ТК). Испытание при приеме на работу не устанавливается (ст. 70 ТК). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК).
Ответственность за нарушение
За допуск несовершеннолетнего к запрещенной работе отвечает работодатель. Нарушение трудового законодательства по части 1 статьи 5.27 КоАП влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
от 1 000 до 5 000 рублей на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
от 30 000 до 50 000 рублей на юридических лиц.
При повторном нарушении штрафы выше: 10 000–20 000 рублей на должностных лиц (либо дисквалификация на срок от одного до трех лет) и 50 000–70 000 рублей на организации.
Если работа на запрещенном участке повлекла тяжкий вред здоровью по неосторожности, применяется статья 143 УК: штраф до 400 000 рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев, обязательные или исправительные работы, принудительные работы либо лишение свободы на срок до одного года. При наступлении смерти человека — до четырех лет, при смерти двух и более лиц — до пяти лет.
Что делать работодателю до 1 марта 2027 года
Времени достаточно, однако готовиться целесообразно заранее: приказ меняет логику проверки, а не только список запрещенных работ.
Сверить рабочие места, на которых заняты или могут быть заняты сотрудники до 18 лет, с новым перечнем — по фактическому содержанию работы.
Проверить рабочие места, в отношении которых не проведена специальная оценка условий труда (СОУТ): такие места пункт 2 перечня относит к запрещенным.
Убедиться, что у подростков имеются заключения обязательного предварительного медицинского осмотра и организован план ежегодных осмотров за счет работодателя.
Проверить графики работы: соблюдение недельных и дневных норм рабочего времени, отсутствие командировок, ночных смен и сверхурочных.
Обновить локальные нормативные акты и должностные инструкции так, чтобы они отражали фактические трудовые функции, а не только название должности.
Зафиксировать результаты проверки в акте или служебной записке — это пригодится при проверке ГИТ
Сводная таблица: условия труда несовершеннолетнего
Условие
Норма
Что нужно работодателю
Возраст приема
16 лет; 15 лет — для легкого труда; 14 лет — с письменного согласия родителя (попечителя), для сирот — органа опеки
Хранить письменное согласие и документы об образовании
Медицинский осмотр
Предварительный — обязателен, далее ежегодно до 18 лет за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК)
Оплатить осмотр и хранить заключения
Рабочая неделя
До 16 лет — не более 24 часов, 16–18 лет — не более 35 часов; при совмещении с учебой — вдвое меньше (ст. 92 ТК)
Проверить графики и табели
Рабочий день
14–15 лет — 4 часа, 15–16 лет — 5 часов, 16–18 лет — 7 часов; у учащихся в учебном году — 2,5 и 4 часа (ст. 94 ТК)
Контролировать фактическую продолжительность смены
Командировки, ночные, сверхурочные
Запрещены, исключение — творческие работники по перечням Правительства (ст. 268 ТК)
Не оформлять такие задания
Работа в выходные летом
Разрешена по направлению службы занятости или в студенческих отрядах с письменного согласия (ст. 268 ТК)
Получить согласие работника, а до 15 лет — и согласие родителя
Отпуск
31 календарный день в удобное для работника время (ст. 267 ТК)
Учитывать при составлении графика отпусков
Испытание при приеме
Не устанавливается (ст. 70 ТК)
Не включать условие об испытании в договор
Увольнение по инициативе работодателя
Только с согласия ГИТ и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК)
Согласовать до издания приказа
Ответственность
ст. 5.27 КоАП: до 5 000 руб. для должностных лиц и до 50 000 руб. для организаций; ст. 143 УК — при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти
Провести проверку до 1 марта 2027 года
Вопросы и ответы
Ответы на частые вопросы.
Когда новый перечень начнет действовать?
С 1 марта 2027 года. Приказ действует до 1 марта 2033 года. До этой даты применяется прежний порядок, включая перечень, утвержденный постановлением Правительства № 163 от 25.02.2000 .
Прежний перечень уже отменен?
Нет. Приказ Минтруда № 456н его не отменяет: пункта об отмене и переходных положений в документе нет. Проект постановления Правительства об отмене прежнего перечня находится на общественном обсуждении, но не принят.
Что значит «запрет по видам работ, а не по должностям»?
В перечне описаны сами работы, а не названия профессий. Проверять необходимо фактическое содержание труда: какие вещества и оборудование используются, какие производственные факторы действуют, проведена ли специальная оценка условий труда (СОУТ). Переименование должности от запрета не освобождает.
Сколько работ в перечне и как он устроен?
69 пунктов в пяти разделах: работы независимо от вида деятельности; риски химических, физических и биологических факторов; работы, которые могут навредить нравственному развитию.
Есть ли исключения?
Да, но узкие: дистанционное управление оборудованием, озеленение территорий при безопасных условиях труда, отходы 5-го класса опасности, а по отдельным пунктам — юнги, ученики и помощники. Оговорки о практической подготовке обучающихся в окончательном тексте нет.
Какие условия приема подростка остались прежними?
Возраст и согласия по статье 63 ТК, обязательный предварительный и ежегодный медицинский осмотр за счет работодателя, сокращенное рабочее время, запрет командировок и сверхурочных, отпуск 31 календарный день, запрет испытания и особый порядок увольнения по инициативе работодателя.