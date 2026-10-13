Что остается прежним: условия приема подростка

Приказ меняет только перечень запрещенных работ. Остальные гарантии для работников до 18 лет сохранены в Трудовом кодексе и применяются в полном объеме.

Возраст и согласия. Трудовой договор заключают с 16 лет. С 15 лет — с лицами, получившими общее образование, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью; если школа не окончена — без ущерба для освоения образовательной программы. С 14 лет требуется письменное согласие одного из родителей (попечителя), а для детей-сирот — согласие органа опеки или иного законного представителя (ст. 63 ТК).

Медицинский осмотр. Подростков принимают на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра. До 18 лет осмотр проводится ежегодно за счет работодателя (ст. 69 и 266 ТК).

Рабочее время. До 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов. При совмещении работы с учебой нормы сокращаются вдвое (ст. 92 ТК). Продолжительность смены: 4 часа для 14–15 лет, 5 часов для 15–16 лет, 7 часов для 16–18 лет; у учащихся в учебном году — 2,5 и 4 часа соответственно (ст. 94 ТК).

Запреты и льготы. Несовершеннолетних нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни — исключение сделано только для творческих работников по перечням, утверждаемым Правительством (ст. 268 ТК).

Исключением является работа в выходные и праздничные дни в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов — для нее необходимо письменное согласия работника, а до 15 лет — согласие родителя.

Ежегодный оплачиваемый отпуск — 31 календарный день в удобное для работника время (ст. 267 ТК). Испытание при приеме на работу не устанавливается (ст. 70 ТК). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК).