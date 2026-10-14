Утренний бухгалтер № 6233. Большинство россиян согласны получать зарплату в конверте ради прибавки

По результатам вопроса более 80% россиян согласны получать зарплату в конверте ради увеличения дохода.
Где теряется время и эффективность в кадровых процессах, узнаете здесь.
Материнский капитал на второго ребенка в 2027 году может превысить 1 млн рублей.
Юридическая помощь призывникам: обзор компаний и услуг, узнаете из статьи.
Организациям на АУСН начислили НДФЛ и списали суммы с ЕНС из-за сбоя в системе.
Постановления о штрафах за ошибки в кадровых данных будут электронными.
😎 Научитесь работать на УСН без стресса
Вести учет доходов и расходов на УСН, рассчитывать и уплачивать единый налог, отчитываться перед ФНС, научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Актуализировали его по изменениям 2026.
Цена курса со скидкой 60%: 12 582 рублей вместо
31 790 рублей. Срок акции ограничен.
Разборы законов
— НДС в общепите за III квартал 2026 года: проверьте льготу и состав декларации
Освобождение услуг общепита от НДС не всегда освобождает от декларации. Перед отчетом за III квартал проверьте основание льготы, показатели за 2025 год и сопутствующие продажи. Для части упрощенцев в 2026 году действует послабление по зарплатному условию, но оно подходит не всем.
— Сбой после атак на Яндекс у 1С и «Астрала»: инструкции и чек-листы. Что делать бухгалтеру прямо сейчас
Из-за атак на дата-центры Яндекса возникли перебои в работе программ «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД». Хотя данные клиентов сохранены, сервисы обещают восстановить лишь к 14–16 октября. Разбираем, что делать с отчетностью по НДС за III квартал и другими, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф.
— Особенности учета в строительстве и учет в 1С — 2026. Конспект вебинара с видео
Определили, как вести учет по ПБУ 2/2008, как распределять затраты и использовать давальческую схему. Рассмотрели новые тенденции в законодательстве, а также судебную практику.
— Аудит учета на УСН в 1С:Бухгалтерии 8. Пошаговая инструкция
С 2026 года упрощенцы с доходом больше 20 млн рублей платят НДС. Из-за этого в 1С вырос риск ошибок: неверная ставка в настройках, пропущенный месяц перехода, НДС в расходах по УСН. Разбираем, в каком порядке проверить базу, чтобы найти ошибки до сдачи отчетности.
— Алгоритмы налоговых проверок. Откуда ФНС узнает о ваших рисках: внутренние и внешние источники. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как появляется налоговый риск, какие источники информации использует ФНС и почему большинство проверок начинается без внешних сигналов.
Новости
1 💲 ЦБ снизил курс доллара на 13 октября 2026
2 Сборы за срочные рабочие визы в Россию выросли в четыре раза
3 «Яндекс Пэй» начал поэтапно восстанавливать переводы и платежи
4 Водителей предложили лишать прав после 20 опасных нарушений за год
5 Ставка по накопительным счетам в «Яндексе» вырастет до 20% годовых
6 Бухгалтерам объяснили, как исправить отрицательные остатки товаров без нарушений
7 Банкам упростят подключение к платформе цифрового рубля
8 Пострадавшие селлеры Wildberries получили 1,15 млрд рублей льготных кредитов
9 «Яндекс Пэй» из-за сбоя не будет считать платежи просроченными
10 Поставки маркированных напитков задерживаются из-за сбоя у IT-провайдера Utrace
11 «Переезжай или увольняйся»: почему закрытие регионального офиса может обойтись компании дороже его аренды. Выпуск № 130 подкаста «Налоговое утро»
12 Аграриям новых регионов с 2027 года начнут компенсировать часть затрат на страхование
13 Доля электронной отчетности по взносам на травматизм достигла 99%
14 Постановления о штрафах за ошибки в кадровых сведениях переведут в электронный вид
15 Работодателям осталось два дня на уплату взносов на травматизм
16 «Честный знак» опроверг сбои в системе маркировки после атак на дата-центры «Яндекса»
17 Россияне готовы на зарплату в конверте ради прибавки к доходу
18 Пользователи Яндекс 360 и Yandex Cloud временно не будут платить за сервисы
19 «Платформа ОФД» сообщила о штатной работе сервисов после атак на дата-центры «Яндекса»
20 🙆 ФНС признала сбой в начислениях НДФЛ: у бизнеса на АУСН списывают деньги с ЕНС
21 Онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны поштучно!
22 Когда ИП на упрощенке сможет официально применять ставку НДС: разъяснения эксперта
23 В России ожидают рекордное за 17 лет число дефолтов по облигациям
24 У пенсии есть потолок: доходы сверх 248 тысяч рублей в месяц не учтут
25 Сбер потребовал признать оператора АЗС «Трасса» банкротом
26 Таможня сможет запрашивать обоснование различий в стоимости импортных товаров
27 Оплата микрозаймов через реструктуризацию выросла в 1,5 раза
28 Яндекс восстановил большинство функций умного дома с «Алисой»
29 Сбой 1С после атак на Яндекс: подготовили чек-листы и инструкцию для бухгалтеров
30 Основатель «Санги Стиля» рассказал, как Галицкий усилил конкуренцию на рынке косметики
31 Банки отклонили 79,2% заявок на потребкредиты в сентябре 2026
32 Маткапитал на второго ребенка может превысить 1 млн рублей
33 Фитнес-клубы попросили изменить правила публикации отзывов — их хотят привязать к личности автора
34 Рабочую неделю в России пока не планируют сокращать
35 Пивовары перешли на ручную отгрузку из-за сбоя в облаке «Яндекса»
36 Юридическая помощь призывникам в 2026 году — «Клерк» сравнил услуги и цены шести компаний
37 ФССП направила банкам до 30 раз больше запросов о должниках, чем обычно
38 Новак поручил усилить поставки топлива в регионы и контролировать цены на АЗС
39 Суд признал: одного сидения за рулем недостаточно для лишения прав за вождение в пьяном виде
Мероприятия
Нейросотрудник 2026-2027: контрагенты, федеральный реестр подставных лиц, проверки ФНС
Дата проведения: 14 октября, среда
Проверяем декларацию по НДС за III квартал 2026 года
Дата проведения: 15 октября, четверг
Сдаем отчетность за 3 квартал 2026 года. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 16 октября, пятница
Статьи
— Курс рубля 13 октября, дизель Россия-США и санкции ЕС: главные факторы рынка
Курс рубля, поставки российского дизеля в США и новый пакет санкций ЕС — главные факторы, которые будут определять финансовый рынок 13 октября. Разбираем, как сделка Трампа и Путина влияет на валюту и Мосбиржу, чего ждать от санкций и какой краткосрочный прогноз по рублю
— 13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 13 октября отмечают День гидрографической службы ВМФ РФ и День уменьшения опасности стихийных бедствий. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 октября.
— Зарубежные счета: какие данные получает ФНС при автоматическом обмене
Налоговая может узнать об остатках на иностранных счетах, дивидендах, процентах и поступлениях от продажи ценных бумаг. Полная история операций в стандартный обмен CRS не входит.
— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам
Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.
— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года
Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.
— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру
Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.
— Утренний бухгалтер № 6232. За передачу банковской карты третьим может быть уголовная ответственность
Если владелец карты передает ее третьим лицам для незаконных операций, то он может получить до 7 лет лишения свободы.
— «Имущество при выходе участника из ООО на УСН: как с 2027 года признавать доход по новым правилам»
В 2026 году приняли поправки, которые четко прописали, как ООО на УСН считать доход, если при выходе участника ему вместо денег отдают имущество. Правило заработало с 1 января 2027 года: важно не запутаться в моменте признания дохода и расходах — разбираем норму, примеры и подводные камни.
— Страховые взносы‑2027: кто платит меньше и как посчитать
В 2027 году СОНКО, религиозные организации и субъекты МСП могут применять пониженные тарифы страховых взносов. Рассказываем, какие ставки действуют, какие условия нужно соблюсти и как правильно рассчитать взносы с примерами.
— Дата-центры Яндекса атакованы: как бухгалтеру сдать отчётность и не получить штраф
Из-за атаки БПЛА на дата-центры Яндекса не работают «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» — всего сбой затронул больше 80 сервисов. Данные сохранены, сервисы обещают восстановить к 14–16 октября. Собрали памятку: что делать с отчётами, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф, и как не попасться мошенникам.
— Как уменьшать налог на УСН с разными объектами налогообложения
Организация собирается перейти на УСН. Рассказываем об особенностях уменьшения единого налога на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».
— Работодатель нашел ошибку в уведомлении о приеме на работу иностранца: что делать
При найме иностранных специалистов работодатели подают уведомление в МВД. Рассказываем, как исправить ошибку.
— Эпоха после SAP: как замена софта стимулирует пересборку бизнес-процессов в российском бизнесе
Переход российских компаний с SAP на отечественные ERP-системы рассматривается прежде всего как технологический проект: необходимо перенести данные, настроить функциональность и обеспечить привычную работу подразделений на новой платформе. Как показывает практика, такой подход часто делает миграцию сложнее и дороже.
— Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу
Бухгалтерия видела только общий процент потерь за месяц и привычно списывала его «на производство». Мы разложили тот же месяц по этапам и нашли, что три четверти сверхнормативных потерь сидят в одном месте. Показываем прием, который работает на любом производстве с несколькими переделами.
— Когда материалы налоговой проверки уходят в Следственный комитет: пороги, сроки, точка невозврата
Решение инспекции по итогам выездной проверки еще не уголовное дело. Но после его вступления в силу запускается отсчет, и при определенных условиях материалы окажутся у следователя. Разберем, как это работает сегодня.
— РСВ‑2026/2027: как правильно отразить неполную занятость — с примерами и разбором ошибок
С 2026 года в расчете по страховым взносам (РСВ) появился новый показатель — сведения о неполной занятости. ФНС усиливает контроль: теперь данные сопоставляют с кассовыми чеками, выручкой и графиками. Ошибка в отражении доли ставки или часов грозит доначислениями и проверками.
— С 1 марта 2027 года будет новый перечень запрещенных работ для несовершеннолетних: приказ Минтруда № 456н
С 1 марта 2027 года работодатели начнут применять новый перечень запрещенных для несовершеннолетних работ — приказ Минтруда № 456н. Рассказываем, что изменилось, какие работы попали в перечень и что проверить работодателю заранее.
— Сбой у «Дом.ру», поток запросов приставов и чеки из-за аварии «Яндекса»: российский IT-дайджест #57
Главные новости российского айти за сутки.
— Единственный учредитель и директор умер: что делать организации
Единственный учредитель, который по совместительству являлся генеральным директором, умер. Его супруга — заместитель директора и единственный наследник, который получит 100% долю в организации.
— Юридическая помощь призывникам: обзор компаний и услуг
Получить отсрочку, подтвердить категорию годности, обжаловать решение комиссии или разобраться с электронными повестками — в таких ситуациях часто нужен военный юрист для призывников. В этом обзоре собрали компании, которые работают с вопросами призыва и военного права, сравнили их по услугам, формату сопровождения, регионам работы и стоимости.
— КУБ дня. Про ответ на требование налоговой при перебоях в работе 1С
Из-за атак БПЛА на дата-центры у некоторых пользователей не работает 1С. Рассказываем, как отвечать на требование в такой ситуации.
— Чеки при сбоях в работе сервисов Яндекса: позиция ФНС, алгоритм действий и примеры
Когда сервисы Яндекса (Такси, Еда, Доставка) дают сбой и чеки не пробиваются автоматически, ФНС не требует наказывать бизнес сразу. Ведомство допускает оформление чека вручную или через чек коррекции — главное, чтобы выручка не осталась «в тени», а факт сбоя был документально подтвержден.
— Родились в 1969 году: когда можно выйти на пенсию и что сделать в СФР уже сейчас
Женщинам 1969 года рождения до пенсии осталось четыре года, мужчинам — восемь. Но некоторые могут выйти раньше: рассказываем, как проверить стаж и баллы и какие есть законные основания для досрочной пенсии.
— Из-за сбоя в ФНС бизнесу на АУСН начислили лишние налоги и пени. 😵«Ночной бухгалтер» № 2283
В личных кабинетах бизнеса на АУСН – технические неполадки. Несуществующие долги списали с ЕНС.
Блоги компаний
«Внедрение 1С окупилось за 8 месяцев»: почему цифры экономического эффекта — это почти всегда маркетинг
Как передать товарный знак с учредителя или ИП на ООО: договор отчуждения, расчеты и регистрация перехода права
Как рассчитать эквайринг и не переплачивать за прием оплаты онлайн
Системы налогообложения для торговли на маркетплейсах в 2026–2027 годах: что выбрать бизнесу
Отчетная кампания по НДС за III квартал 2026 года: расписание серии материалов
Техподдержка магазинов: почему «свой айтишник» не вытягивает сеть из 50 точек и как выстроить сервис, который выдержит рост
Системы учета отпусков в 2026 году: обзор программ для HR и бухгалтерии
Подготовка к pre-IPO: какие данные собрать бухгалтерии и финансовой службе
Теперь онлайн-курсы «Клерка» без подписки: покупайте отдельно под конкретные задачи
Можно ли платить самозанятому по часам в 2026–2027 году: риски и безопасные условия договора
Как исправить ошибочную просрочку по оплаченному обучению в 1С:БГУ
2027 год для бухгалтера: 5 изменений по кадрам, маркетплейсам и ВЭД, которые нельзя оставлять на январь
Имущество на новом месте: почему одного документа перемещения недостаточно
Маркировка после 1 октября: пять проверок на примере одной поставки
Электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года: новые правила для розницы и общепита
Оплата через Яндекс Сплит временно недоступна
Маркировка в салоне красоты с 1 ноября 2026 года: кого касается и что делать владельцу
От тысячи магазинов до розыска: история создателя «Санги Стиль» Дмитрия Щербакова
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 189000 до 189000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
Трибуна
Главная ошибка пенсионеров при получении пенсии
Когда зарплата перестает влиять на пенсию?
Как изменения в учете меняют управленческую отчетность: практические кейсы 2026 года
Ответчик не получил судебное извещение: как доказать ошибку почты и отменить решение суда
Сколько будет пенсия в 2027 году: как посчитать ее с помощью ИИ
💥Обзор новостей: штрафы за ошибки в ЕФС-1 переведут в электронный формат, главный приоритет бюджета 2027 — человек и семья, ЕС утвердил 22-й пакет санкций
Когда оживёт 1С: главное за 12 октября
За 15 лет на Севере доплата 4 792 рубля к пенсии
От писем государства на Госуслугах можно будет отказаться: Минцифры опубликовало правила электронной почтовой системы. Памятка
Теперь Роскомнадзор штрафует за рекомендательные технологии
Как учесть обеспечение по договору при расчете резервов по сомнительным долгам в 1С:БП
Трафик из Яндекса вернулся: что с блогами компаний на Klerk.ru
ООО предлагают перевести на почту в Госуслугах. Почему забытый ящик может стать проблемой для всей компании
Квартиру купили в 2013 году, а в 2026-м взыскали с застройщика более 15 млн рублей
Ловушка на УСН «Доходы минус расходы», о которой мало кто знает
Опоздали с подтверждением ОКВЭД на один день — получили доначисления почти на миллион рублей. Как мы выиграли спор с СФР
26 октября: письмо о сбое не продлит срок по НДС
Переписка в мессенджере как доказательство в суде: как подтвердить договоренности и отбить отрицание оппонента