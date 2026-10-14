Утренний бухгалтер № 6233. Большинство россиян согласны получать зарплату в конверте ради прибавки

Статьи

— Курс рубля 13 октября, дизель Россия-США и санкции ЕС: главные факторы рынка

Курс рубля, поставки российского дизеля в США и новый пакет санкций ЕС — главные факторы, которые будут определять финансовый рынок 13 октября. Разбираем, как сделка Трампа и Путина влияет на валюту и Мосбиржу, чего ждать от санкций и какой краткосрочный прогноз по рублю

— 13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 13 октября отмечают День гидрографической службы ВМФ РФ и День уменьшения опасности стихийных бедствий. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 октября.

— Зарубежные счета: какие данные получает ФНС при автоматическом обмене

Налоговая может узнать об остатках на иностранных счетах, дивидендах, процентах и поступлениях от продажи ценных бумаг. Полная история операций в стандартный обмен CRS не входит.

— Отчетность за 9 месяцев 2026 года: полный гид по режимам и срокам

Отчетность за 9 месяцев 2026 года — это декларации по НДС и налогу на прибыль, расчеты 6-НДФЛ и РСВ, уведомления по авансам УСН и взносам, разделы ЕФС-1. Большинство сроков приходятся на 26 октября (25 число выпало на воскресенье). Разбираем по режимам, что и когда сдавать с учетом налоговой реформы.

— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года

Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.

— 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года: что учесть бухгалтеру

Форма расчета прежняя, но обстановка вокруг нее стала куда сложнее: новые коды, обособленная база для «севера», ставка 30% для иноагентов, лимит матпомощи вырос до миллиона. Крайний срок сдачи — 26 октября. Разбираем все новшества с конкретными примерами.

— Утренний бухгалтер № 6232. За передачу банковской карты третьим может быть уголовная ответственность

Если владелец карты передает ее третьим лицам для незаконных операций, то он может получить до 7 лет лишения свободы.

— «Имущество при выходе участника из ООО на УСН: как с 2027 года признавать доход по новым правилам»

В 2026 году приняли поправки, которые четко прописали, как ООО на УСН считать доход, если при выходе участника ему вместо денег отдают имущество. Правило заработало с 1 января 2027 года: важно не запутаться в моменте признания дохода и расходах — разбираем норму, примеры и подводные камни.

— Страховые взносы‑2027: кто платит меньше и как посчитать

В 2027 году СОНКО, религиозные организации и субъекты МСП могут применять пониженные тарифы страховых взносов. Рассказываем, какие ставки действуют, какие условия нужно соблюсти и как правильно рассчитать взносы с примерами.

— Дата-центры Яндекса атакованы: как бухгалтеру сдать отчётность и не получить штраф

Из-за атаки БПЛА на дата-центры Яндекса не работают «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» — всего сбой затронул больше 80 сервисов. Данные сохранены, сервисы обещают восстановить к 14–16 октября. Собрали памятку: что делать с отчётами, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф, и как не попасться мошенникам.

— Как уменьшать налог на УСН с разными объектами налогообложения

Организация собирается перейти на УСН. Рассказываем об особенностях уменьшения единого налога на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».

— Работодатель нашел ошибку в уведомлении о приеме на работу иностранца: что делать

При найме иностранных специалистов работодатели подают уведомление в МВД. Рассказываем, как исправить ошибку.

— Эпоха после SAP: как замена софта стимулирует пересборку бизнес-процессов в российском бизнесе

Переход российских компаний с SAP на отечественные ERP-системы рассматривается прежде всего как технологический проект: необходимо перенести данные, настроить функциональность и обеспечить привычную работу подразделений на новой платформе. Как показывает практика, такой подход часто делает миграцию сложнее и дороже.

— Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу

Бухгалтерия видела только общий процент потерь за месяц и привычно списывала его «на производство». Мы разложили тот же месяц по этапам и нашли, что три четверти сверхнормативных потерь сидят в одном месте. Показываем прием, который работает на любом производстве с несколькими переделами.

— Когда материалы налоговой проверки уходят в Следственный комитет: пороги, сроки, точка невозврата

Решение инспекции по итогам выездной проверки еще не уголовное дело. Но после его вступления в силу запускается отсчет, и при определенных условиях материалы окажутся у следователя. Разберем, как это работает сегодня.

— РСВ‑2026/2027: как правильно отразить неполную занятость — с примерами и разбором ошибок

С 2026 года в расчете по страховым взносам (РСВ) появился новый показатель — сведения о неполной занятости. ФНС усиливает контроль: теперь данные сопоставляют с кассовыми чеками, выручкой и графиками. Ошибка в отражении доли ставки или часов грозит доначислениями и проверками.

— С 1 марта 2027 года будет новый перечень запрещенных работ для несовершеннолетних: приказ Минтруда № 456н

С 1 марта 2027 года работодатели начнут применять новый перечень запрещенных для несовершеннолетних работ — приказ Минтруда № 456н. Рассказываем, что изменилось, какие работы попали в перечень и что проверить работодателю заранее.

— Сбой у «Дом.ру», поток запросов приставов и чеки из-за аварии «Яндекса»: российский IT-дайджест #57

Главные новости российского айти за сутки.

— Единственный учредитель и директор умер: что делать организации

Единственный учредитель, который по совместительству являлся генеральным директором, умер. Его супруга — заместитель директора и единственный наследник, который получит 100% долю в организации.

— Юридическая помощь призывникам: обзор компаний и услуг

Получить отсрочку, подтвердить категорию годности, обжаловать решение комиссии или разобраться с электронными повестками — в таких ситуациях часто нужен военный юрист для призывников. В этом обзоре собрали компании, которые работают с вопросами призыва и военного права, сравнили их по услугам, формату сопровождения, регионам работы и стоимости.

— КУБ дня. Про ответ на требование налоговой при перебоях в работе 1С

Из-за атак БПЛА на дата-центры у некоторых пользователей не работает 1С. Рассказываем, как отвечать на требование в такой ситуации.

— Чеки при сбоях в работе сервисов Яндекса: позиция ФНС, алгоритм действий и примеры

Когда сервисы Яндекса (Такси, Еда, Доставка) дают сбой и чеки не пробиваются автоматически, ФНС не требует наказывать бизнес сразу. Ведомство допускает оформление чека вручную или через чек коррекции — главное, чтобы выручка не осталась «в тени», а факт сбоя был документально подтвержден.

— Родились в 1969 году: когда можно выйти на пенсию и что сделать в СФР уже сейчас

Женщинам 1969 года рождения до пенсии осталось четыре года, мужчинам — восемь. Но некоторые могут выйти раньше: рассказываем, как проверить стаж и баллы и какие есть законные основания для досрочной пенсии.

— Из-за сбоя в ФНС бизнесу на АУСН начислили лишние налоги и пени. 😵«Ночной бухгалтер» № 2283

В личных кабинетах бизнеса на АУСН – технические неполадки. Несуществующие долги списали с ЕНС.