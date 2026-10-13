Постановления о штрафах за ошибки в кадровых сведениях переведут в электронный вид

Минтруд предложил ускорить рассмотрение нарушений при передаче работодателями сведений о трудовой деятельности в СФР. Право обжаловать штраф сохранится.

Постановления о штрафах за несвоевременные, неполные или недостоверные сведения о трудовой деятельности предложили выносить в электронном виде, следует из законопроекта Минтруда. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

СФР будет выявлять нарушение и передавать информацию в Роструд, после чего ведомство сможет оформить постановление без составления бумажного протокола. Сейчас Роструд должен известить должностное лицо работодателя о рассмотрении дела, запросить объяснения и вручить копии документов.

«Переход к электронному начислению штрафов за непредставление и недостоверность сведений позволит повысить контроль за своевременностью направления работодателями информации и ее полнотой», — сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Сведения подают при приеме, увольнении, переводе на другую постоянную работу, присвоении новой квалификации или переименовании работодателя. Если кадровых событий не было, пустой отчет сдавать не нужно. Штраф за непредставление или недостоверные сведения составляет от 300 до 500 рублей, а СФР и Роструд ежегодно выявляют такие нарушения примерно у 500 тыс. работодателей.