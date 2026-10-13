Россияне готовы на зарплату в конверте ради прибавки к доходу

Большинство россиян хотя бы раз соглашались получать зарплату по серой схеме, а почти 80% готовы рассмотреть такой вариант и сейчас, если доход заметно вырастет.

67% россиян сталкивались с предложением получать зарплату или гонорар по серой схеме и соглашались на такие условия. Еще 10% респондентов получали подобные предложения, но отказывались.

79% участников опроса заявили, что готовы работать по серой схеме при условии увеличения заработка. При этом 44% согласились бы на неофициальные выплаты только в случае роста доходов в 1,5-2 раза и более. Лишь 21% россиян не готовы получать зарплату в конверте ни при каких обстоятельствах. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Главными рисками серых выплат респонденты назвали отсутствие трудовых гарантий и защиты (56%), официального стажа, пенсионных и социальных накоплений (51%), а также зависимость от работодателя и риск шантажа (42%).

Несмотря на возможные последствия, 62% опрошенных готовы работать по серой схеме до тех пор, пока не найдут достойную официальную альтернативу.