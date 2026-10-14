Алименты и налоги: что облагается, что нет, и как налоговая смотрит на «алименты», которыми прикрывают вывод денег

Начнем с базового. Алименты, которые получает ребенок, бывший супруг или нетрудоспособный родитель, не облагаются НДФЛ (п. 5 ст. 217 НК). Неважно, взысканы они по суду или платятся по нотариальному соглашению, деньгами или имуществом. Это касается и алиментов на бывшего супруга, например, на период ухода за общим ребенком до трех лет (ст. 90 СК). Декларировать их не нужно.

Если родитель просто переводит деньги без соглашения и решения суда, формально это не алименты, а дарение. Денежные подарки от физлиц тоже не облагаются (п. 18.1 ст. 217 НК), поэтому налоговых последствий для получателя нет. Проблема в другом: при споре о задолженности такие переводы сложно засчитать как алименты.

Для плательщика правило обратное: алименты не уменьшают налоговую базу. Их удерживают из дохода, оставшегося после уплаты НДФЛ (ч. 1 ст. 99 закона об исполнительном производстве). Например, при окладе 100 000 рублей НДФЛ составит 13 000 рублей, и четверть на одного ребенка считается от 87 000, то есть 21 750 рублей.

Страховые взносы начисляются на всю зарплату, удержание алиментов на них не влияет. Если у работника несколько исполнительных листов, алименты на детей удерживаются в первую очередь.

При этом родитель, который платит алименты, сохраняет право на стандартный вычет на ребенка по ст. 218 НК. Минфин считает уплату алиментов участием в обеспечении ребенка. С 2025 года вычет составляет 1 400 рублей на первого ребенка, 2 800 рублей на второго и 6 000 рублей на третьего и последующих, пока доход с начала года не превысит 450 000 рублей.

Для вычета бухгалтеру нужны заявление работника, свидетельство о рождении и документ об уплате алиментов: исполнительный лист или соглашение.

Обязанности работодателя регламентированы жестко. Удержание по исполнительному листу или нотариальному соглашению работник оспорить не может. Перечислить деньги нужно не позднее трех дней со дня выплаты зарплаты (ст. 109 СК), а об увольнении плательщика в тот же срок сообщить приставу и получателю (ст. 111 СК). Предельный размер удержаний по алиментам на несовершеннолетних составляет 70% заработка. Удерживать нужно не только из зарплаты, но и из премий, отпускных и других выплат по перечню, утвержденному постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.

За неисполнение требований пристава организацию могут оштрафовать по ст. 17.14 КоАП на сумму до 100 000 рублей, а должностное лицо — до 20 000 рублей.