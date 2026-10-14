Алименты и налоги: что облагается, что нет, и как налоговая смотрит на «алименты», которыми прикрывают вывод денег

Что облагается налогом и что обязан делать работодатель
Начнем с базового. Алименты, которые получает ребенок, бывший супруг или нетрудоспособный родитель, не облагаются НДФЛ (п. 5 ст. 217 НК). Неважно, взысканы они по суду или платятся по нотариальному соглашению, деньгами или имуществом. Это касается и алиментов на бывшего супруга, например, на период ухода за общим ребенком до трех лет (ст. 90 СК). Декларировать их не нужно.
Если родитель просто переводит деньги без соглашения и решения суда, формально это не алименты, а дарение. Денежные подарки от физлиц тоже не облагаются (п. 18.1 ст. 217 НК), поэтому налоговых последствий для получателя нет. Проблема в другом: при споре о задолженности такие переводы сложно засчитать как алименты.
Для плательщика правило обратное: алименты не уменьшают налоговую базу. Их удерживают из дохода, оставшегося после уплаты НДФЛ (ч. 1 ст. 99 закона об исполнительном производстве). Например, при окладе 100 000 рублей НДФЛ составит 13 000 рублей, и четверть на одного ребенка считается от 87 000, то есть 21 750 рублей.
Страховые взносы начисляются на всю зарплату, удержание алиментов на них не влияет. Если у работника несколько исполнительных листов, алименты на детей удерживаются в первую очередь.
При этом родитель, который платит алименты, сохраняет право на стандартный вычет на ребенка по ст. 218 НК. Минфин считает уплату алиментов участием в обеспечении ребенка. С 2025 года вычет составляет 1 400 рублей на первого ребенка, 2 800 рублей на второго и 6 000 рублей на третьего и последующих, пока доход с начала года не превысит 450 000 рублей.
Для вычета бухгалтеру нужны заявление работника, свидетельство о рождении и документ об уплате алиментов: исполнительный лист или соглашение.
Обязанности работодателя регламентированы жестко. Удержание по исполнительному листу или нотариальному соглашению работник оспорить не может. Перечислить деньги нужно не позднее трех дней со дня выплаты зарплаты (ст. 109 СК), а об увольнении плательщика в тот же срок сообщить приставу и получателю (ст. 111 СК). Предельный размер удержаний по алиментам на несовершеннолетних составляет 70% заработка. Удерживать нужно не только из зарплаты, но и из премий, отпускных и других выплат по перечню, утвержденному постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.
За неисполнение требований пристава организацию могут оштрафовать по ст. 17.14 КоАП на сумму до 100 000 рублей, а должностное лицо — до 20 000 рублей.
Схемы: когда алименты становятся выводом денег
Теперь о схемах. Самая распространенная в бизнесе выглядит так: компания перечисляет бывшей жене или детям собственника крупные суммы с назначением платежа «алименты». Логика понятна. У получателя алименты не облагаются, а собственнику не нужно выплачивать себе дивиденды или зарплату с налогами и взносами.
Однако алименты являются личной обязанностью родителя, а не организации. Если деньги не удержаны из начисленной зарплаты, а платятся из средств компании, налоговая расценит их как доход того, за кого платят (п. 2 ст. 211 НК). В итоге компании доначислят НДФЛ, пени и штраф 20% за неудержание налога по ст. 123 НК. Если выплаты переквалифицируют в зарплату, добавятся страховые взносы и штраф по ст. 122 НК (при доказанном умысле — 40%).
Повод для проверки обычно очевиден: «алименты» в 300 000 рублей при официальном окладе директора в 30 000 рублей неизбежно вызовут вопросы. Банки тоже обращают внимание на регулярные крупные переводы со счета компании физлицу и могут запросить подтверждающие документы.
Вторая схема связана с долгами
Должник, понимая, что впереди банкротство или субсидиарная ответственность, нотариально оформляет обязательство платить на детей крупную фиксированную сумму или 70% дохода. Требования по алиментам удовлетворяются в первую очередь, и такая конструкция позволяет выводить деньги в семью вроде бы законно.
По закону соглашение не может предусматривать меньше того, что присудил бы суд (ст. 103 СК), но и верхний предел не бесконечен, если за щедростью к детям стоит желание уйти от долгов. Финансовые управляющие и кредиторы успешно оспаривают такие соглашения как подозрительные сделки (ст. 61.2 закона о банкротстве) или как злоупотребление правом (ст. 10 ГК).
Суды, в том числе Верховный суд, оценивают, когда заключено соглашение, каковы реальные потребности ребенка, сколько семья тратила раньше и куда в итоге уходят деньги. Если супруги фактически продолжают жить вместе, это почти гарантированный аргумент против должника. Завышенный размер суд может снизить, а излишне выплаченное вернуть в конкурсную массу.
Есть и обратная ситуация, которая тоже интересна налоговой. Плательщик договаривается с работодателем о минимальной официальной зарплате, чтобы платить меньше алиментов, а остальное получает «в конверте». Получатель, взыскивая задолженность или требуя увеличить алименты, может добиться запросов в банки и ФНС, и для компании это прямой путь к налоговой проверке. Суд при этом вправе определить алименты в твердой сумме, исходя из реального уровня жизни плательщика, а не из справки о доходах.
Что из этого следует для бухгалтера
Удерживать алименты нужно строго из начисленной зарплаты и только на основании документов. Платить «алименты» за собственника из средств компании нельзя. Если собственник хочет помогать семье, ему стоит получить законную выплату в виде зарплаты или дивидендов и уже из нее платить алименты.
Исполнительные документы и платежки лучше хранить весь срок действия обязательства. Алименты надежно защищены законом, но только пока остаются алиментами. Как только за ними видна попытка уйти от налогов или кредиторов, эта защита перестает работать.