Прогрессивная шкала НДФЛ с 2027 года: что предлагает законопроект № 617-9

Вклады: налоговый агент и вычеты

Сейчас НДФЛ с процентов по вкладам считают налоговики по данным, которые передают банки.

С 2027 года банки будут налоговыми агентами. То есть они сами будут удерживать налог при выплате процентов.

Потом налоговики сложат все доходы от разных банков и доначислят налог к доплате.

Сейчас стандартные, имущественные и социальные вычеты по НДФЛ применяются только к основной налоговой базе.

С 2027 года их можно будет применить и к доходам в виде процентов по вкладам, если для этого не хватает дохода в виде основной базы. То есть остаток вычетов разрешат переносить на проценты по вкладам.

Таким образом, с 2027 года стандартные, социальные и имущественные вычеты можно будет применить к процентам по вкладам.