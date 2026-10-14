Прогрессивная шкала НДФЛ с 2027 года: что предлагает законопроект № 617-9

Что предлагает законопроект и на каком он этапе
Законопроект № 617-9 внесен правительством 30.09.2026 как налоговая часть бюджетного пакета на 2027 – 2029 годы. Основная часть изменений в Налоговый кодекс заработает с 1 января 2027 года.
Сейчас он находится на рассмотрении в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Плановая дата рассмотрения Госдумой в первом чтении – 29.10.2026.
Ко второму чтению текст законопроекта может измениться.
Что действует сейчас
Сейчас пятиступенчатая шкала НДФЛ 13 – 22% действует для основной налоговой базы
Дивиденды, проценты по вкладам и ряд других доходов резидентов облагаются по ставкам 13% (до 2,4 млн руб.) и 15% (свыше).
Нерезиденты платят 15% с дивидендов и процентов по вкладам.
Все налоговые базы и ставки НДФЛ на 2026 год смотрите в таблице.
Норма НК для ставки
Ставка НДФЛ
Доход
Норма НК для налоговой базы
выигрыши в азартные игры и лотереи
доходы участников инвестиционного товарищества
прибыль КИК
майнинг цифровой валюты
иные доходы (основная налоговая база)
продажа имущества и получение имущества в дар
страховые выплаты по договорам страхования и по пенсионному обеспечению
дивиденды
операции с ЦФА
операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом
операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам
матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций
реализации долей участия в уставном капитале российских организаций
операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
операции займа ценными бумагами
операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС
проценты по вкладам
приобретение, продажа и иного выбытие цифровой валюты
долгосрочные сбережения
участие в СВО и выполнением задач в период СВО (мобилизованные, нацгвардия, ФСБ, контрактники, МЧС, СК, ФСИН, прокуроры)
РК и процентная надбавка на Крайнем Севере и других районах с плохой экологией и климатом
35%
–
30%
доходы нерезидентов (кроме некоторых)
15%
–
5%
дивиденды нерезидентов по акциям МХК
–
нерезиденты: на патенте, ВКС, переселенцы, беженцы, заграничные дистанционщики
–
9%
проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007
–
30%
доход от ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного держателя;
все доходы иноагентов
–
Шкала НДФЛ по законопроекту
По законопроекту еще больше доходов будут облагаться по пятиступенчатой шкале НДФЛ:
13% с дохода до 2,4 млн руб.;
15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;
18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;
20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;
22% с дохода от 50 млн руб.
НДФЛ по этой шкале считают так:
Доход
НДФЛ
до 2,4 млн.
13%
от 2,4 до 5 млн
312 000 + 15% с дохода свыше 2,4 млн
от 5 до 20 млн
702 000 + 18% с дохода свыше 5 млн
от 20 до 50 млн
3 402 000 + 20% с дохода свыше 20 млн
свыше 50 млн
9 402 000 + 22% с дохода свыше 50 млн
Какие доходы попадут в шкалу
Смотрите в таблице, какие доходы в 2027 году будут облагаться по ставкам от 13% до 15%.
Доход
Норма НК для налоговой базы
продажа имущества и получение имущества в дар
пп.1 п. 2.1 статьи 210 НК
выигрыши в азартные игры и лотереи
пп. 2 п. 2.1 статьи 210 НК
страховые выплаты по договорам страхования
пп. 3 п. 2.1 статьи 210 НК
страховые выплаты по договорам пенсионного обеспечения
пп. 4 п. 2.1 статьи 210 НК
выплаты по договорам долгосрочных сбережений
пп. 5 п. 2.1 статьи 210 НК
операции с ЦФА
пп. 6 п. 2.1 статьи 210 НК
операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом
пп. 7 п. 2.1 статьи 210 НК
дивиденды
пп. 8 п. 2.1 статьи 210 НК
операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам
пп. 9 п. 2.1 статьи 210 НК
матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций
пп. 10 п. 2.1 статьи 210 НК
реализации долей участия в уставном капитале российских организаций
пп. 11 п. 2.1 статьи 210 НК
операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
пп. 12 п. 2.1 статьи 210 НК
операции займа ценными бумагами
пп. 13 п. 2.1 статьи 210 НК
операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС
пп. 14 п. 2.1 статьи 210 НК
доходы участников инвестиционного товарищества
пп. 15 п. 2.1 статьи 210 НК
проценты по вкладам
пп. 16 п. 2.1 статьи 210 НК
прибыль КИК
пп. 17 п. 2.1 статьи 210 НК
майнинг цифровой валюты
пп. 18 п. 2.1 статьи 210 НК
продажа цифровой валюты
пп. 19 п. 2.1 статьи 210 НК
иные доходы (основная налоговая база)
пп. 20 п. 2.1 статьи 210 НК
Сейчас многие из этих доходов облагаются НДФЛ по ставкам 13% (до 2,4 млн) и 15% свыше 2,4 млн. Этой шкалы с 2027 года вообще не будет.
Вклады: налоговый агент и вычеты
Сейчас НДФЛ с процентов по вкладам считают налоговики по данным, которые передают банки.
С 2027 года банки будут налоговыми агентами. То есть они сами будут удерживать налог при выплате процентов.
Потом налоговики сложат все доходы от разных банков и доначислят налог к доплате.
Сейчас стандартные, имущественные и социальные вычеты по НДФЛ применяются только к основной налоговой базе.
С 2027 года их можно будет применить и к доходам в виде процентов по вкладам, если для этого не хватает дохода в виде основной базы. То есть остаток вычетов разрешат переносить на проценты по вкладам.
Таким образом, с 2027 года стандартные, социальные и имущественные вычеты можно будет применить к процентам по вкладам.
Нерезиденты: 30% вместо 15%
Законопроект отменяет специальную ставку 15% по дивидендам и процентам по вкладам для нерезидентов, и применяется общая ставка 30%.
Для нерезидентов для ставки 30% будет несколько налоговых баз. Смотрите их в таблице.
Доход
Норма НК для налоговой базы
продажа имущества и получение имущества в дар
пп.1 п. 2.2 статьи 210 НК
выигрыши в азартные игры и лотереи
пп. 2 п. 2.2 статьи 210 НК
страховые выплаты по договорам страхования
пп. 3 п. 2.2 статьи 210 НК
страховые выплаты по договорам пенсионного обеспечения
пп. 4 п. 2.2 статьи 210 НК
выплаты по договорам долгосрочных сбережений
пп. 5 п. 2.2 статьи 210 НК
операции с ЦФА
пп. 6 п. 2.2 статьи 210 НК
операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом
пп. 7 п. 2.2 статьи 210 НК
дивиденды
пп. 8 п. 2.2 статьи 210 НК
операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам
пп. 9 п. 2.2 статьи 210 НК
операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС
пп. 10 п. 2.2 статьи 210 НК
операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
пп. 11 п. 2.2 статьи 210 НК
операции займа ценными бумагами
пп. 12 п. 2.2 статьи 210 НК
матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций
пп. 13 п. 2.2 статьи 210 НК
доходы участников инвестиционного товарищества
пп. 14 п. 2.2 статьи 210 НК
проценты по вкладам
пп. 15 п. 2.2 статьи 210 НК
продажа цифровой валюты
пп. 16 п. 2.2 статьи 210 НК
иные доходы
пп. 17 п. 2.2 статьи 210 НК
Вопросы и ответы
Принят ли закон с новыми ставками НДФЛ?
Нет, пока это только законопроект. Ко второму чтению в него могут внести изменения.
С какого периода будут применяться новые ставки НДФЛ?
Если закон примут, новые правила по НДФЛ будут применятся к доходам с 2027 года.
Изменится ли шкала НДФЛ для зарплаты?
Нет, зарплата по-прежнему будет облагаться по ставкам от 13% до 22%.
Как будут облагаться вклады и дивиденды?
Проценты по вкладам (за минусом необлагаемой суммы) будут облагаться по тем же ставкам, что и зарплата – от 13% до 22%.
Какая ставка НДФЛ у нерезидентов?
Доход нерезидентов будут облагаться по ставке 30%.
Можно ли применить вычеты к процентам по вкладам?
Да, с 2027 года к доходам в виде процентов по вкладам можно будет применять стандартные, имущественные и социальные веты по НДФЛ.
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