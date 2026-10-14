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НДФЛ
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Прогрессивная шкала НДФЛ с 2027 года: что предлагает законопроект № 617-9

Прогрессивная шкала НДФЛ с 2027 года: что предлагает законопроект № 617-9

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет шкалу НДФЛ 13 – 22% на доходы, сейчас облагаемые по ставкам 13% и 15%, и повышает ставку для нерезидентов по дивидендам и вкладам.

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Что предлагает законопроект и на каком он этапе

Законопроект № 617-9 внесен правительством 30.09.2026 как налоговая часть бюджетного пакета на 2027 – 2029 годы. Основная часть изменений в Налоговый кодекс заработает с 1 января 2027 года.

Сейчас он находится на рассмотрении в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Плановая дата рассмотрения Госдумой в первом чтении – 29.10.2026.

Ко второму чтению текст законопроекта может измениться.

Что действует сейчас

Сейчас пятиступенчатая шкала НДФЛ 13 – 22% действует для основной налоговой базы

Дивиденды, проценты по вкладам и ряд других доходов резидентов облагаются по ставкам 13% (до 2,4 млн руб.) и 15% (свыше).

Нерезиденты платят 15% с дивидендов и процентов по вкладам.

Все налоговые базы и ставки НДФЛ на 2026 год смотрите в таблице.

Норма НК для ставки

Ставка НДФЛ

Доход

Норма НК для налоговой базы

Пункт 1 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

  • 18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

  • 20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

  • 22% с дохода от 50 млн руб.

выигрыши в азартные игры и лотереи

пп. 2 п. 2.1 статьи 210 НК

доходы участников инвестиционного товарищества

пп. 6 п. 2.1 статьи 210 НК

прибыль КИК

пп. 8 п. 2.1 статьи 210 НК

майнинг цифровой валюты

пп. 8.3 п. 2.1 статьи 210 НК

иные доходы (основная налоговая база)

пп. 9 п. 2.1 статьи 210 НК

Пункт 1.1 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 млн руб.

 

продажа имущества и получение имущества в дар

пп. 1 п. 6 статьи 210 НК

страховые выплаты по договорам страхования и по пенсионному обеспечению

пп. 2 п. 6 статьи 210 НК

дивиденды

пп. 3 п. 6 статьи 210 НК

операции с ЦФА

пп. 4 п. 6 статьи 210 НК

операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом

пп. 5 п. 6 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам

пп. 6 п. 6 статьи 210 НК

матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 7 п. 6 статьи 210 НК

реализации долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 8 п. 6 статьи 210 НК

операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

пп. 9 п. 6 статьи 210 НК

операции займа ценными бумагами

пп. 10 п. 6 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС

пп. 11 п. 6 статьи 210 НК

проценты по вкладам

пп. 12 п. 6 статьи 210 НК

приобретение, продажа и иного выбытие цифровой валюты

пп. 13 п. 6 статьи 210 НК

долгосрочные сбережения

пп. 14 п. 6 статьи 210 НК

Пункт 1.2 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 5 млн руб.;

  • 15% с дохода от 5 млн руб.

участие в СВО и выполнением задач в период СВО (мобилизованные, нацгвардия, ФСБ, контрактники, МЧС, СК, ФСИН, прокуроры)

п. 6.1 статьи 210 НК

РК и процентная надбавка на Крайнем Севере и других районах с плохой экологией и климатом

п. 6.2 статьи 210 НК

Пункт 2 статьи 224 НК

35%

  • выигрыши, призы в рекламных конкурсах;

  • экономия на процентах по займу;

  • плата за использование денег членов КПК

Пункт 3 статьи 224 НК

30%

доходы нерезидентов (кроме некоторых)

п. 2.2 статьи 210 НК

15%

  • выплаты нерезидентам по ЦФА, не связанные с их выкупом;

  • дивиденды нерезидентов;

  • проценты по вкладам нерезидентов

5%

дивиденды нерезидентов по акциям МХК

Пункт 3.1 статьи 224 НК

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

  • 18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

  • 20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

  • 22% с дохода от 50 млн руб.

нерезиденты: на патенте, ВКС, переселенцы, беженцы, заграничные дистанционщики

Пункт 5 статьи 224 НК

9%

проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007

Пункт 6 статьи 224 НК

30%

доход от ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного держателя;

все доходы иноагентов

Шкала НДФЛ по законопроекту

По законопроекту еще больше доходов будут облагаться по пятиступенчатой шкале НДФЛ:

  • 13% с дохода до 2,4 млн руб.;

  • 15% с дохода от 2,4 до 5 млн руб.;

  • 18% с дохода от 5 до 20 млн руб.;

  • 20% с дохода от 20 до 50 млн руб.;

  • 22% с дохода от 50 млн руб.

НДФЛ по этой шкале считают так:

Доход

НДФЛ

до 2,4 млн.

13%

от 2,4 до 5 млн

312 000 + 15% с дохода свыше 2,4 млн

от 5 до 20 млн

702 000 + 18% с дохода свыше 5 млн

от 20 до 50 млн

3 402 000 + 20% с дохода свыше 20 млн

свыше 50 млн

9 402 000 + 22% с дохода свыше 50 млн

Какие доходы попадут в шкалу

Смотрите в таблице, какие доходы в 2027 году будут облагаться по ставкам от 13% до 15%.

Доход

Норма НК для налоговой базы

продажа имущества и получение имущества в дар

пп.1 п. 2.1 статьи 210 НК

выигрыши в азартные игры и лотереи

пп. 2 п. 2.1 статьи 210 НК

страховые выплаты по договорам страхования

пп. 3 п. 2.1 статьи 210 НК

страховые выплаты по договорам пенсионного обеспечения

пп. 4 п. 2.1 статьи 210 НК

выплаты по договорам долгосрочных сбережений

пп. 5 п. 2.1 статьи 210 НК

операции с ЦФА

пп. 6 п. 2.1 статьи 210 НК

операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом

пп. 7 п. 2.1 статьи 210 НК

дивиденды

пп. 8 п. 2.1 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам

пп. 9 п. 2.1 статьи 210 НК

матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 10 п. 2.1 статьи 210 НК

реализации долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 11 п. 2.1 статьи 210 НК

операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

пп. 12 п. 2.1 статьи 210 НК

операции займа ценными бумагами

пп. 13 п. 2.1 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС

пп. 14 п. 2.1 статьи 210 НК

доходы участников инвестиционного товарищества

пп. 15 п. 2.1 статьи 210 НК

проценты по вкладам

пп. 16 п. 2.1 статьи 210 НК

прибыль КИК

пп. 17 п. 2.1 статьи 210 НК

майнинг цифровой валюты

пп. 18 п. 2.1 статьи 210 НК

продажа цифровой валюты

пп. 19 п. 2.1 статьи 210 НК

иные доходы (основная налоговая база)

пп. 20 п. 2.1 статьи 210 НК

Сейчас многие из этих доходов облагаются НДФЛ по ставкам 13% (до 2,4 млн) и 15% свыше 2,4 млн. Этой шкалы с 2027 года вообще не будет.

Вклады: налоговый агент и вычеты

Сейчас НДФЛ с процентов по вкладам считают налоговики по данным, которые передают банки.

С 2027 года банки будут налоговыми агентами. То есть они сами будут удерживать налог при выплате процентов.

Потом налоговики сложат все доходы от разных банков и доначислят налог к доплате.

Сейчас стандартные, имущественные и социальные вычеты по НДФЛ применяются только к основной налоговой базе.

С 2027 года их можно будет применить и к доходам в виде процентов по вкладам, если для этого не хватает дохода в виде основной базы. То есть остаток вычетов разрешат переносить на проценты по вкладам.

Таким образом, с 2027 года стандартные, социальные и имущественные вычеты можно будет применить к процентам по вкладам.

Нерезиденты: 30% вместо 15%

Законопроект отменяет специальную ставку 15% по дивидендам и процентам по вкладам для нерезидентов, и применяется общая ставка 30%.

Для нерезидентов для ставки 30% будет несколько налоговых баз. Смотрите их в таблице.

Доход

Норма НК для налоговой базы

продажа имущества и получение имущества в дар

пп.1 п. 2.2 статьи 210 НК

выигрыши в азартные игры и лотереи

пп. 2 п. 2.2 статьи 210 НК

страховые выплаты по договорам страхования

пп. 3 п. 2.2 статьи 210 НК

страховые выплаты по договорам пенсионного обеспечения

пп. 4 п. 2.2 статьи 210 НК

выплаты по договорам долгосрочных сбережений

пп. 5 п. 2.2 статьи 210 НК

операции с ЦФА

пп. 6 п. 2.2 статьи 210 НК

операции с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом

пп. 7 п. 2.2 статьи 210 НК

дивиденды

пп. 8 п. 2.2 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами и матвыгода по ценным бумагам

пп. 9 п. 2.2 статьи 210 НК

операции с ценными бумагами, учитываемыми на ИИС

пп. 10 п. 2.2 статьи 210 НК

операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

пп. 11 п. 2.2 статьи 210 НК

операции займа ценными бумагами

пп. 12 п. 2.2 статьи 210 НК

матвыгода от долей участия в уставном капитале российских организаций

пп. 13 п. 2.2 статьи 210 НК

доходы участников инвестиционного товарищества

пп. 14 п. 2.2 статьи 210 НК

проценты по вкладам

пп. 15 п. 2.2 статьи 210 НК

продажа цифровой валюты

пп. 16 п. 2.2 статьи 210 НК

иные доходы

пп. 17 п. 2.2 статьи 210 НК

Вопросы и ответы

Принят ли закон с новыми ставками НДФЛ?

Нет, пока это только законопроект. Ко второму чтению в него могут внести изменения.

С какого периода будут применяться новые ставки НДФЛ?

Если закон примут, новые правила по НДФЛ будут применятся к доходам с 2027 года.

Изменится ли шкала НДФЛ для зарплаты?

Нет, зарплата по-прежнему будет облагаться по ставкам от 13% до 22%.

Как будут облагаться вклады и дивиденды?

Проценты по вкладам (за минусом необлагаемой суммы) будут облагаться по тем же ставкам, что и зарплата – от 13% до 22%.

Какая ставка НДФЛ у нерезидентов?

Доход нерезидентов будут облагаться по ставке 30%.

Можно ли применить вычеты к процентам по вкладам?

Да, с 2027 года к доходам в виде процентов по вкладам можно будет применять стандартные, имущественные и социальные веты по НДФЛ.

В нашей базе уже более 1 тысячи ответов по НДФЛ, посмотреть.

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